Украинцы из-за кибератак могут остаться без света, тепла и денег, - американские эксперты
Американские эксперты по кибербезопасности предупреждают, что в будущем хакерские атаки на Украину могут быть гораздо серьезнее и могут лишить население света, тепла и денег.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В частности, в материале "Без света, без тепла, без денег - такая жизнь в Украине во время кибервойны", издание отмечает, что пятничный инцидент может стать подготовкой для более серьезных атак.
"По мере роста напряженности мы можем ожидать более агрессивной киберактивности в Украине и, возможно, в других местах... Организациям необходимо начать подготовку", - отметил аналитик американской компании по кибербезопасности Mandiant Джон Халтквист.
По его мнению, подобные разрушительные атаки будут нацелены на критически важную инфраструктуру.
Как пишет Reuters, недавно атаки на больницы, энергетические компании и финансовые системы были редкостью. Но российские хакеры за последние два года стали интенсивнее атаковать их вирусами-вымогателями, например, блокируя оборудование, необходимое для ухода за пациентами больниц. В некоторых случаях это привело к смерти пациентов.
При этом отмечается, что Россия неоднократно отвергала обвинения в хакерских атаках на Украину. По мнению бывшего руководителя отдела кибербезопасности CrowdStrike Дмитрия Альперовича, если Москва снова решится на вторжение, то будет еще больше кибератак. Но вероятнее всего они не станут роковыми.
"Это будет второстепенное шоу. Основное шоу будет на земле", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Президент України Володимир Зеленський не планує відмовлятися від ідеї електронного голосування, яке вже https://zn.ua/ukr/POLITICS/ajvazovska-ne-pidtrimuje-perevedennja-holosuvannja-v-online-format.html розкритикувала голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська . Про це повідомляє видання https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zelenskiy-ne-vidmovlyayetsya-vid-ideji-elektronnogo-golosuvannya-dzherelo-nv-v-ofisi-prezidenta-50208131.html НВ , цитуючи слова свого джерела з Офісу президента.
"Питання тільки в технологічних можливостях, аби завадити будь-яким втручанням в систему", - пояснив на умовах анонімності співрозмовник видання. "https://zn.ua/ukr/POLITICS/v-op-prokomentuvali-perspektivi-elektronnoho-holosuvannja-.html В ОП прокоментували перспективи електронного голосування
але не вірте у "завадити будь-яким втручанням у систему"
Это ведь не похабные квартальные шутки ! Это война с серьезным противником при деморализованном населении
Сайты gov.ua, сделаные на бесплатной CMS October c неустановленными обновлениями на известную уязвимость.Уязвимость - возможность сброса пароля администратора!Это американцы уже тнули нас мордой.
шо за кiпеш?
https://j.gifs.com/PjgpqW.gif
свет и деньги?
Теперь ЗЕ так и будет говорить:
Не из-за того, то ЗЕбандра просрала закупки угля и газа, а из-за кибератак.