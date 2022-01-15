Украинцы из-за кибератак могут остаться без света, тепла и денег, - американские эксперты

Американские эксперты по кибербезопасности предупреждают, что в будущем хакерские атаки на Украину могут быть гораздо серьезнее и могут лишить население света, тепла и денег.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, в материале "Без света, без тепла, без денег - такая жизнь в Украине во время кибервойны", издание отмечает, что пятничный инцидент может стать подготовкой для более серьезных атак.

"По мере роста напряженности мы можем ожидать более агрессивной киберактивности в Украине и, возможно, в других местах... Организациям необходимо начать подготовку", - отметил аналитик американской компании по кибербезопасности Mandiant Джон Халтквист.

По его мнению, подобные разрушительные атаки будут нацелены на критически важную инфраструктуру.

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Как пишет Reuters, недавно атаки на больницы, энергетические компании и финансовые системы были редкостью. Но российские хакеры за последние два года стали интенсивнее атаковать их вирусами-вымогателями, например, блокируя оборудование, необходимое для ухода за пациентами больниц. В некоторых случаях это привело к смерти пациентов.

При этом отмечается, что Россия неоднократно отвергала обвинения в хакерских атаках на Украину. По мнению бывшего руководителя отдела кибербезопасности CrowdStrike Дмитрия Альперовича, если Москва снова решится на вторжение, то будет еще больше кибератак. Но вероятнее всего они не станут роковыми.

"Это будет второстепенное шоу. Основное шоу будет на земле", - подчеркнул он.

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