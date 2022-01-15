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киберпреступление (762) хакер (1171) кибербезопасность (663)

Украинцы из-за кибератак могут остаться без света, тепла и денег, - американские эксперты

Украинцы из-за кибератак могут остаться без света, тепла и денег, - американские эксперты

Американские эксперты по кибербезопасности предупреждают, что в будущем хакерские атаки на Украину могут быть гораздо серьезнее и могут лишить население света, тепла и денег.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, в материале "Без света, без тепла, без денег - такая жизнь в Украине во время кибервойны", издание отмечает, что пятничный инцидент может стать подготовкой для более серьезных атак.

"По мере роста напряженности мы можем ожидать более агрессивной киберактивности в Украине и, возможно, в других местах... Организациям необходимо начать подготовку", - отметил аналитик американской компании по кибербезопасности Mandiant Джон Халтквист.

По его мнению, подобные разрушительные атаки будут нацелены на критически важную инфраструктуру.

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Как пишет Reuters, недавно атаки на больницы, энергетические компании и финансовые системы были редкостью. Но российские хакеры за последние два года стали интенсивнее атаковать их вирусами-вымогателями, например, блокируя оборудование, необходимое для ухода за пациентами больниц. В некоторых случаях это привело к смерти пациентов.

При этом отмечается, что Россия неоднократно отвергала обвинения в хакерских атаках на Украину. По мнению бывшего руководителя отдела кибербезопасности CrowdStrike Дмитрия Альперовича, если Москва снова решится на вторжение, то будет еще больше кибератак. Но вероятнее всего они не станут роковыми.

"Это будет второстепенное шоу. Основное шоу будет на земле", - подчеркнул он.

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Топ комментарии
+20
вся печаль в том, что и без кибератак мы скоро без всего этого останемся - наши властьпоимевшие упорно над этим работают )))0 не долго осталось)))
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15.01.2022 10:53
+15
У нас и без кибератак это чудесно получается.
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15.01.2022 10:49
+14
Зміст тексту кібератаки начебто відсилає на те, що її організували поляки, але носії мови звернули увагу на те, що у зверненні "Українець!/Ukrainiec!" не вжито кличний відмінок, по польські звернення мало б звучати "Ukraińcu"
Тобто польська версія тексту ймовірно написана не носієм польської, а через яндекс-перекладач
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15.01.2022 10:43
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Страница 2 из 2
Ты уже путаешься в показаниях. Выше ты пишешь, что хакеры аннулируют твои кредиты, а теперь ты вещаешь, что цель хакеров - бабло толстосумов. Я уже запутался: крах банковской системы - это по-твоему нормально или еще нет?!!
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15.01.2022 11:39 Ответить
Я нікому і нічого не доказую а висловлюю свою думку.Вибач СВОЮ а не ту яку тобі приказали.
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15.01.2022 11:46 Ответить
обкатка dark winter будет на Украине
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15.01.2022 11:20 Ответить
А вот для чего зе-упырю нужны выборы в смарфоне - чтобы кацапские хакеры помогли ему снова победить.
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15.01.2022 11:21 Ответить
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15.01.2022 11:22 Ответить
Денег у нас и так нету...
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15.01.2022 11:24 Ответить
Хмырь мавзолейный каже что Украину придумал чЛенин в декабре 1922 года...,я нашел карту после Версальского Мирного договора в 1919 году,где Украина Крым и Кубань указаны точнее не придумаешь...но Крыса КГБшная что баран упертый мантру про чЛенина чешет...
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15.01.2022 11:27 Ответить
Немецкая Карта Украины от 1918 года...
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15.01.2022 11:29 Ответить
карта Украины 1910 год
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15.01.2022 11:30 Ответить
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15.01.2022 11:35 Ответить
то так можуть у Бєні і біткойни вкрасти..
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15.01.2022 11:38 Ответить
РАБссия обнулила Украину....Пенсионный фонд,Нацбанк и Кабмину трындец...Голобородька в шоке со Шмыгалем...
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15.01.2022 11:39 Ответить
***** цією хакатакою само себе і спалило. Тільки воно ******** зробити якусь капость і приурочити її до якоїсь дати. В даному випадку в ніч на старий Новий рік.
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15.01.2022 11:47 Ответить
главное чтоб без ЗЕленки не остались....
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15.01.2022 11:48 Ответить
кібератаки- це одна сторона медалі, але на мій погляд значно небезпечніше виглядяють задумки "найвеличнішего" :"

Президент України Володимир Зеленський не планує відмовлятися від ідеї електронного голосування, яке вже https://zn.ua/ukr/POLITICS/ajvazovska-ne-pidtrimuje-perevedennja-holosuvannja-v-online-format.html розкритикувала голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська . Про це повідомляє видання https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zelenskiy-ne-vidmovlyayetsya-vid-ideji-elektronnogo-golosuvannya-dzherelo-nv-v-ofisi-prezidenta-50208131.html НВ , цитуючи слова свого джерела з Офісу президента.

"Питання тільки в технологічних можливостях, аби завадити будь-яким втручанням в систему", - пояснив на умовах анонімності співрозмовник видання. "https://zn.ua/ukr/POLITICS/v-op-prokomentuvali-perspektivi-elektronnoho-holosuvannja-.html В ОП прокоментували перспективи електронного голосування

але не вірте у "завадити будь-яким втручанням у систему"
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15.01.2022 11:52 Ответить
В случае направленной атаки, вся энергосистема Украины будет разрушена в течении пяти минут. Остановится все: от лифтов до поездов метро, транспорт, не будет связи; это все - очевидные факты. Роль государства предусмотреть все возможные реакции. Но где у нас государство? где власть?
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15.01.2022 11:58 Ответить
Кстати, на синхронизацию энергосистемы даже если восстановят основные ЛЭП, понадобятся месяцы… Как сможет выжить любое государство без электричества, связи, транспорта?!!
Это ведь не похабные квартальные шутки ! Это война с серьезным противником при деморализованном населении
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15.01.2022 12:18 Ответить
а "основные ЛЭП" упадут от кибератаки? здаётся мне что ты мил человек набутылочник
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15.01.2022 15:49 Ответить
Сдается мне - и уже не первый раз - что ты ублюдок и идиот. Тебе все равно не понять, как и почему отключаются ЛЭП и какой комплекс оборудования при этом работает. В твоих ублюдочных мозгах, "ток это в ризитке".
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15.01.2022 15:53 Ответить
Не преувеличивайте.
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15.01.2022 12:19 Ответить
Увы, это реальность. Именно таковы планы раисси.
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15.01.2022 12:23 Ответить
вот и хвалёная дия нашего осла... за одну ночь все могут остаться без ничего
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15.01.2022 12:02 Ответить
Та що вони в цьому розуміють, ті американці?

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15.01.2022 12:08 Ответить
Гм, я и так без денег. Так что только свет и тепло.
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15.01.2022 12:13 Ответить
т.е. зеленський хакер?
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15.01.2022 12:40 Ответить
Чи херкер.
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15.01.2022 13:43 Ответить
Федорова - на биржу труда!
Сайты gov.ua, сделаные на бесплатной CMS October c неустановленными обновлениями на известную уязвимость.Уязвимость - возможность сброса пароля администратора!Это американцы уже тнули нас мордой.
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15.01.2022 12:40 Ответить
чудеса
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15.01.2022 12:59 Ответить
Гарною відповідю булаб атака на офшори Зе&К95 по знищеню російських горшей на рахунках.
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15.01.2022 13:42 Ответить
.

шо за кiпеш?

https://j.gifs.com/PjgpqW.gif
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15.01.2022 14:52 Ответить
у украинцев и так нет ни тепла ни денег ни света , такшо не волнуйтесь "хуже не будет"
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15.01.2022 14:53 Ответить
что за бред ты высрала? ты с какой помойки? у моих знакомых украинцев все есть- и тепло, и

свет и деньги?
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15.01.2022 16:48 Ответить
О!!!
Теперь ЗЕ так и будет говорить:
Не из-за того, то ЗЕбандра просрала закупки угля и газа, а из-за кибератак.
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15.01.2022 15:32 Ответить
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