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авиакатастрофа (1707) суд (24820) Харьковщина (5576)

Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: дело против шести обвиняемых передали в суд, им грозит до 15 лет тюрьмы

Обвинительный акт в отношении шести бывших военных чиновников по делу о крушении самолета Ан-26 под Чугуевом в сентябре 2020 года направлен в Чугуевский городской суд Харьковской области.

Как передает Цензор, НЕТ, об этом сообщает Офис генпрокурора в Телеграмме.

"Прокурорами Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил в Чугуевский городской суд Харьковской области направлен обвинительный акт в отношении шести бывших военных чиновников по фактам нарушения правил подготовки и проведения полетов и небрежного отношения к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. . 425 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным ОГП, расследованием установлено, что бывший командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, командир воинской части А4104 и два его заместителя, руководитель полетами на аэродроме "Чугуев" и в то время исполняющий обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба не обеспечили безопасность полетов на вверенных им направлениях. Кроме того, они нарушили правила подготовки и проведения полетов.

"Их небрежное отношение к военной службе привело к крушению самолета Ан-26 в сентябре 2020 года вблизи г. Чугуев Харьковской области. Тогда погибли 26 военнослужащих", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и лечился в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Ранее Кучер говорил о задержке с разрешением на посадку Ан-26. По его словам, пилот якобы получил ответ на просьбу о посадке только через минуту.

Выяснилось, что в это же время на посадку заходил еще один самолет с курсантами. На этом втором борту находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова.

Командование Воздушных сил обвиняет Кучера в лжи и манипуляциях. Согласно визуализации, опубликованной ВС, первым должен был сесть именно борт, на котором находился сын командующего ВС ВСУ Дроздова.

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Топ комментарии
+2
Літають на металобрухті. А льотчиків потрібно готувати, тому що вмілі льотчики -аси йдуть з авіації через низькі зарплати. Якийсь асурд.
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15.01.2022 11:24
+1
на казарму их на 15 лет -если брали взятки то там деньги не пригодятся
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15.01.2022 11:46
+1
Азаров, Коля, ты????
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15.01.2022 12:02
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Літають на металобрухті. А льотчиків потрібно готувати, тому що вмілі льотчики -аси йдуть з авіації через низькі зарплати. Якийсь асурд.
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15.01.2022 11:24 Ответить
За що мене заспамив якийсь дєбіл?
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15.01.2022 12:09 Ответить
Катострофа под Чугуевым самолёта АН-26: говорит о гнилости системы взяточничества и патернализма во всех сферах страны.
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15.01.2022 11:24 Ответить
на казарму их на 15 лет -если брали взятки то там деньги не пригодятся
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15.01.2022 11:46 Ответить
Азаров, Коля, ты????
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15.01.2022 12:02 Ответить
Эй Придурки!!В первую очередь надо судить президента -безделиника и неуча Зеленского, за что довёл наши ВСУ до такой нищеты!! А потом уже дроугих подчинённых.
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15.01.2022 12:17 Ответить
Служил в авиации
В в/ч не было аварий 18 лет
Потом за полгода разбилось пять истребителей погибло 7 человек /две спарки /
У одном случае на взлете заглох двигатель
Лётчик попытался запустить двигатель
Он запустился но самолёт просёл и разбился /если бы этого не сделал просто
Поймала бы его ловушка к конце взлетной полосы /
В остальных 4 случаях причина аварии человеческий фактор
А самолёты с 40 летним стажем это летающий ,,гроб,,
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15.01.2022 13:08 Ответить
вы бы так с кротами в опе боролись,как с командующими и командирами,которые стремятся несмотря на все палки в колесах подготовить летный состав.
нет там их вины на 15 лет.там максимум-служебное несоответствие или снятие с должности.
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15.01.2022 13:34 Ответить
 
 