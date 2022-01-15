Лукашенко: Операция ОДКБ в Казахстане – это сигнал всем, кто "острит меч" против РФ и Беларуси

Захвативший власть в Беларуси диктатор Александр Лукашенко назвал военную миссию стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане сигналом для недоброжелателей, которые, по его мнению, якобы готовят агрессию против Беларуси и России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Сообщается, что сегодня Лукашенко встретился с белорусскими военнослужащими, участвовавшими в миссии ОДКБ в Казахстане.

"Это был сигнал всем, кто сегодня острит меч по периметру белорусско-российских границ. Вы показали всем, что с нами воевать опасно. Более того, невозможно. Нас победить невозможно. Это главный итог вашей операции", - заявил Лукашенко, обращаясь к военным.

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