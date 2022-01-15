Лукашенко: Операция ОДКБ в Казахстане – это сигнал всем, кто "острит меч" против РФ и Беларуси
Захвативший власть в Беларуси диктатор Александр Лукашенко назвал военную миссию стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане сигналом для недоброжелателей, которые, по его мнению, якобы готовят агрессию против Беларуси и России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
Сообщается, что сегодня Лукашенко встретился с белорусскими военнослужащими, участвовавшими в миссии ОДКБ в Казахстане.
"Это был сигнал всем, кто сегодня острит меч по периметру белорусско-российских границ. Вы показали всем, что с нами воевать опасно. Более того, невозможно. Нас победить невозможно. Это главный итог вашей операции", - заявил Лукашенко, обращаясь к военным.
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+71 Solomon c5c4359c
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+71 Старый зольдат
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+41 Green sheet
показать весь комментарий15.01.2022 11:35
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Вам это ничего не напоминает?
Да это слова,хоть и не признаного,,но правителя страны не уличной шпаны.
Це вже навіть не смішно , бо дуже сумно від ваших надуманих
страхів із кремлівським вилупком 😡
мелкий никчемный дрищ заходит в кабак.
кто на меня, г..ндоны?
встает здоровенный парень и говорит, я.....
дрищ: тебя как зовут?
Вася
дрищ: кто на нас с Васей, г...ндоны?