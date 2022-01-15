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В пограничников бросали камни и бутылки, - мигранты снова прорывались в Польшу с территории Беларуси

В пограничников бросали камни и бутылки, - мигранты снова прорывались в Польшу с территории Беларуси

За прошедшие сутки границу между Польшей и Беларусью при поддержке белорусских спецслужб пытались нелегально пересечь 54 иностранца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Твиттере Пограничная служба Польши.

"14 января польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 54 человека", - говорится в сообщении.

Как отмечают польские пограничники, в Наревце задержали, в частности, 31 гражданина Ирана.

В то же время на отрезке, охраняемом пограничными отрядами в Черемсе и Михалово, белорусские спецслужбы резали колючую проволоку, а также бросали бутылки, камни и бревна в сторону польских патрулей.

Польские пограничники информируют, что иногда мигранты фальсифицируют свои документы, выдавая себя за других людей. В частности, после проверки одного мужчины, представлявшегося гражданином Сирии, оказалось, что он является туркменом, который до нелегального пересечения границы жил и работал в Беларуси.

Читайте также: Мигранты с петардами и камнями снова пытались прорвать польско-белорусскую границу
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Топ комментарии
+13
Уявіть світ без кацапів






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15.01.2022 12:39
+4
Понимаю твои тревоги и ваше желание тролли кацапские хоть чем то подговнить ЕС. Я так понимаю очередная атака мигрантов на польском кордоне это очередная вонючка картофельного ************* в ответ на то что переговорщиков путлера и Штаты и НАТО послали на йух. Короче демарш и ультиматумы не удались начинаем кидать лопатой гавно на вентилятор….
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15.01.2022 13:26
+3
Или пропустить и обратно на родину, пусть расскажут соотечественникам как их обманули и ограбили бункерфюрер с бульбанфюрером.
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15.01.2022 12:40
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Канаде не хватает эмигрантов, они и с Африки и с Пакистана и Индии всех берут, отправляйте их на Канаду
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15.01.2022 12:36 Ответить
Или пропустить и обратно на родину, пусть расскажут соотечественникам как их обманули и ограбили бункерфюрер с бульбанфюрером.
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15.01.2022 12:40 Ответить
Причем пешком и через Рашу.
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15.01.2022 12:48 Ответить
Уявіть світ без кацапів






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15.01.2022 12:39 Ответить
Якщо лапатнік припинив красти,брехати,бикувати,вбивати,срати навкруги тощо...,це означає лише одне-він іздох...
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15.01.2022 12:56 Ответить
Африка и Канада?Да они насрали на Канаду,им нужны страны где побольше платят пособие по безработице на которое они будут жить лучше чем украинец,мокшанин или бульбаш на среднюю зарплату в стране.
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15.01.2022 12:41 Ответить
Пусть их пропускают и вытуривают потом в Рашку.
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15.01.2022 12:48 Ответить
Это ж надо, так нахраписто ломиться к халяве.
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15.01.2022 12:55 Ответить
пока халява,а там,как карта ляжет..
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15.01.2022 13:21 Ответить
Сейчас на здании Европарламента в Брюсселе весит баннер "next gen EU" (следующее поколение ЕС) с фотографией белой девушки. Пожив практически неделю в столице Бельгии, а до этого был во Франции, стал сильно сомневаться, что следующее поколение европейцев будет чисто белым, особенно на фоне того, что местные белые бабы охотно рожают афроамериканцев и арабов. Так что поляки могут расслабиться - от афро-исламской колонизации им никуда не деться.
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15.01.2022 13:00 Ответить
насчёт поляков и литовцев я бы спешил делать выводы - католицизм там незыблем..
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15.01.2022 13:24 Ответить
Понимаю твои тревоги и ваше желание тролли кацапские хоть чем то подговнить ЕС. Я так понимаю очередная атака мигрантов на польском кордоне это очередная вонючка картофельного ************* в ответ на то что переговорщиков путлера и Штаты и НАТО послали на йух. Короче демарш и ультиматумы не удались начинаем кидать лопатой гавно на вентилятор….
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15.01.2022 13:26 Ответить
Кацап, ти дивись не на Брюссель. А поглянь ближче. На маЦКву. Там мокшан-слов'ян вже вдень з ліхтариком не знайдеш. Навіть не знаю як все оце назвати. Чи шамано-ісламською колонізацією, чи хунно-китайська революцією? А ...йло хто? Подивись на очі. РАСкосиє, як у Кім Чен Іра.
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16.01.2022 20:39 Ответить
Заминировать Польскую границу и вывесить предупреждение о минировании!
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15.01.2022 14:50 Ответить
Бульбаші чужими руками в рай потрапити хочуть. Курви лукашенівські. Це не стосується дійсних білорусів - словен та дреговичів.
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16.01.2022 20:42 Ответить
 
 