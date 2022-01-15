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Казахстан (778) протест (5834)

Арестованы должностные лица, причастные к повышению цен на топливо в Казахстане, что привело к массовым протестам

Арестованы должностные лица, причастные к повышению цен на топливо в Казахстане, что привело к массовым протестам

Задержан вице-министр энергетики Казахстана Жумабай Карагаев и другие причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину, об этом сообщила прессслужба Агентства по финмониторингу республики.

Следственно-оперативная группа территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу в Мангистауской области задержала вице-министра энергетики Республики Казахстан Жумабая Карагаева, руководителей электронных торговых площадок и лиц, причастных к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области.

"Что касается Карагаева Ж. по постановлению суда орган следствия избрал, а прокуратура области поддержала меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - отметили в ведомстве.

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Расследование продолжается. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в АФМ.

Ранее в субботу на сайте премьер-министра Казахстана появилось сообщение об уходе Карагаева с должности вице-министра энергетики.

50-летний Карагаев в разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, работал в структуре акимата Атырауской области. Был назначен вице-министром энергетики в декабре 2019 года.

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Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.
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Топ комментарии
+10
А вот и "стрелочников" уже назначили.
Мля, их методам и технологиям сотни лет...
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15.01.2022 13:02
+7
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15.01.2022 13:19
+5
Ну да сейчас типа накажем " Козлов отпущения". Дадут им оплачиваемый отпуск, а потом с повышением переведут.
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15.01.2022 13:09
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А вот и "стрелочников" уже назначили.
Мля, их методам и технологиям сотни лет...
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15.01.2022 13:02 Ответить
Ну да сейчас типа накажем " Козлов отпущения". Дадут им оплачиваемый отпуск, а потом с повышением переведут.
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15.01.2022 13:09 Ответить
но цены опустят
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15.01.2022 13:19 Ответить
надолго?
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15.01.2022 16:13 Ответить
Насколько я знаю, протесты в Казахстане начались из-за повышения цены на газ. В результате повышение было отменено, а причастные к нему наказаны. Соответственно, протестующие казахи добились своего.
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15.01.2022 13:14 Ответить
а ты как сидел на бутылке - так и продолжаешь сидеть
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16.01.2022 03:13 Ответить
cirk, cirk, cirk.....
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15.01.2022 13:16 Ответить
Народ добился. Нужно теперь украинцам повторить. До полного очищения.
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15.01.2022 13:16 Ответить
вот как можно посадить барыг от газа и вспомнить и рынок газа и многое другое
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15.01.2022 13:18 Ответить
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15.01.2022 13:17 Ответить
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15.01.2022 13:19 Ответить
Смешно.
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15.01.2022 13:27 Ответить
казахи, вас розводят...
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15.01.2022 13:33 Ответить
Следующим решением Токаева будет фиксированная цена на колбасу 2.20 теньге
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15.01.2022 13:35 Ответить
казахи дали власти в рыло за газ по 4грн. - вернули по 2грн, шоблу арестовали. Украинцы молча платят по 11грн
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15.01.2022 13:53 Ответить
Тада. А Токаев типа и не при делах совсем. Бояре плохие.
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15.01.2022 15:29 Ответить
Когда народ умеет бороться за свои права. Коболев в Казахстане давно бы сидел, а не отправлял маме миллионы долларов премий.
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15.01.2022 16:16 Ответить
ты уже в Казахстане, чмо лишнехромосомное?
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16.01.2022 03:13 Ответить
А в нас всі рази,як піднімали ціни ніколи не обгрунтовували,так сказав рижий махомед.
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15.01.2022 18:58 Ответить
Та хоть щось робиться, а в нас дали всім спокійнесенько виїхати в рашку, бо всі повязані.
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15.01.2022 19:49 Ответить
 
 