Арестованы должностные лица, причастные к повышению цен на топливо в Казахстане, что привело к массовым протестам

Задержан вице-министр энергетики Казахстана Жумабай Карагаев и другие причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину, об этом сообщила прессслужба Агентства по финмониторингу республики.

Следственно-оперативная группа территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу в Мангистауской области задержала вице-министра энергетики Республики Казахстан Жумабая Карагаева, руководителей электронных торговых площадок и лиц, причастных к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области.

"Что касается Карагаева Ж. по постановлению суда орган следствия избрал, а прокуратура области поддержала меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - отметили в ведомстве.

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Расследование продолжается. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в АФМ.

Ранее в субботу на сайте премьер-министра Казахстана появилось сообщение об уходе Карагаева с должности вице-министра энергетики.

50-летний Карагаев в разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, работал в структуре акимата Атырауской области. Был назначен вице-министром энергетики в декабре 2019 года.

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Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.