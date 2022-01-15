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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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армия РФ (18059) вторжение (507) разведка (4120) химия (94)

На оккупированном Донбассе произошла утечка химикатов, это может стать поводом для вторжения России, - разведка

На оккупированном Донбассе произошла утечка химикатов, это может стать поводом для вторжения России, - разведка

На оккупированном Донбассе произошла утечка химикатов. Украинская разведка считает, что это может быть использовано как повод для вторжения России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Главного управления разведки Минобороны.

По данным разведки, оккупанты потеряли контроль над завозимыми из России химикатами.

"По информации военной разведки Украины, 14 января в оккупированную российскими войсками Горловку на ПАО "Концерн Стирол" доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности происходит утечка в воздух ядовитых веществ",- говорится в сообщении.

ГУР считает, что эта техногенная катастрофа может быть использована с тем, чтобы обвинить Украину в применении ядовитых химических веществ. В свою очередь это может стать поводом для расширения российской вооруженной агрессии.

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Топ комментарии
+64
Кацапы , мы вас презираем и ненавидим, так как вы нас достали так , что мы готовы рвать вас на куски , жечь и вешать , только чтобы вас не слышать и не видеть , орки вы поганые 😡
выбачте за мову окупанта - це для них 😠
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15.01.2022 13:43
+51
Звісно. Навіть коли вітер буде зі сторони ВСУ і хтось случайно, не провокативно, пердне- це також може бути підставою для вторгнення московитів. Так як це можливо прирівняти до хімічної атаки.
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15.01.2022 13:32
+46
З таким начальником розвідки котрий живе в одному домі з головним шпигуном приводом для нападу може бути навіть якщо він всереться.Кацапам не потрібен ніякий привід,коли задумали їх може зупинити лише добрий копняк.
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15.01.2022 13:42
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да взорвите вы уже этот чертов завод, чтобы они там все передохли! подонки!
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15.01.2022 16:48 Ответить
Если в атмосферу испаряется стирол, это большая проблема. Токсичность высокая, последствия для организма ужасные.
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15.01.2022 16:56 Ответить
У нас вчера возле дома ветром завалило дерево, порвало провода. Как думает разведка это может стать поводом для нападения РФ?😁
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15.01.2022 16:56 Ответить
Там стався витік фекалій і підараші не залишається нічого іншого, ніж об'єднатись з ни
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15.01.2022 18:43 Ответить
А коли кацапам для вторгнення привід був потрібний? Якщо треба вони його за секунду зварганять, та йще і постфактум.
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15.01.2022 19:50 Ответить
рф по жизни обсирается, шоб на них не напали злобные наты, не отобрали ихние березки, мхи и валежник
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15.01.2022 20:42 Ответить
желающих все это отобрать стоит очередь до горизонта, на
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15.01.2022 20:44 Ответить
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15.01.2022 20:46 Ответить
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