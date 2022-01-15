На оккупированном Донбассе произошла утечка химикатов, это может стать поводом для вторжения России, - разведка

На оккупированном Донбассе произошла утечка химикатов. Украинская разведка считает, что это может быть использовано как повод для вторжения России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Главного управления разведки Минобороны.

По данным разведки, оккупанты потеряли контроль над завозимыми из России химикатами.

"По информации военной разведки Украины, 14 января в оккупированную российскими войсками Горловку на ПАО "Концерн Стирол" доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности происходит утечка в воздух ядовитых веществ",- говорится в сообщении.

ГУР считает, что эта техногенная катастрофа может быть использована с тем, чтобы обвинить Украину в применении ядовитых химических веществ. В свою очередь это может стать поводом для расширения российской вооруженной агрессии.

Читайте также: Россия может придумать повод для вторжения в Украину, включая диверсию и информационные операции, - Салливан