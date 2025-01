Послы стран G7: Мы твердо едины в поддержке Украины. Политические лидеры должны проявить подобное единство и решительность

Послы стран Большой семерки призывают всех политических лидеров в Украине проявить единство и решительность в это время и избегать действий, которые могут поляризовать общество.

"Страны G7 твердо едины в поддержке Украины в это напряженное время. Послы G7 призывают всех политических лидеров проявить подобное единство и решительность", - говорится в сообщении в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

#G7 countries are strongly united in support of 🇺🇦 at this tense time. #G7 Ambassadors call on all political leaders in 🇺🇦 to show similar unity & resolve.

"Сейчас мне как никогда кажется, что всем политическим лидерам в Украине необходимо проявить единство, уходя от действий, которые могут поляризовать", - написала в твиттере посол Великобритании Мелинда Симмонс.

At this time more than ever it seems to me that all political leaders in #ukraine need to show unity, avoiding actions that may polarise. https://t.co/Og7kjmSWm4