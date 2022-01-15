Послы стран G7: Мы твердо едины в поддержке Украины. Политические лидеры должны проявить подобное единство и решительность
Послы стран Большой семерки призывают всех политических лидеров в Украине проявить единство и решительность в это время и избегать действий, которые могут поляризовать общество.
"Страны G7 твердо едины в поддержке Украины в это напряженное время. Послы G7 призывают всех политических лидеров проявить подобное единство и решительность", - говорится в сообщении в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
#G7 countries are strongly united in support of 🇺🇦 at this tense time. #G7 Ambassadors call on all political leaders in 🇺🇦 to show similar unity & resolve.— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 14, 2022
"Сейчас мне как никогда кажется, что всем политическим лидерам в Украине необходимо проявить единство, уходя от действий, которые могут поляризовать", - написала в твиттере посол Великобритании Мелинда Симмонс.
At this time more than ever it seems to me that all political leaders in #ukraine need to show unity, avoiding actions that may polarise. https://t.co/Og7kjmSWm4— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 15, 2022
Пожалуйста, подождите...
Ось таке враження склалось в експрем'єра Швеції, впливового європейського політика Карла Більдта після візиту до України. Поки західні союзники закликають до консолідації сил для відсічі Путіну, Зеленський намагається кинути за грати людину, яка дала по зубах імперським замашкам кремлівського карлика.
(скрін твіту К.Більда - за вищенаведеною ссиллю на телеграм-каналі "https://t.me/s/zelenicholovichky Зелені чоловічки ").
Цікаво, в чиїх інтересах діє Зеленський? Точно не України.
(людей не ображаю, бо я звертаюся до баранів)
Користуючись моментом,
Що народ дививсь «сватів».
Беня робить президентом,
З тих, кого нарід хотів.
Ще відзняв Голобородька,
«Пороха» брудом облив.
Так з'явився в нас Володька,
Що на путіна молив.
Беня з путіним у спарці,
Порошенко «мочать» вдвох,
Весь нарід в брехні і сварці,
І на цей бруд клюнув лох.
На свого погнали фейки,
«Ротердам», «Свинарчуки»..,
Стала ця брехня на рейки:
«Квартал», «Беня», Пінчуки.
Ще Ахметка підтягнувся,
Рабінович приєднавсь…
І нарід під цим прогнувся,
Й телевізору весь здавсь.
Ті, що гідність й волю мали,
Майдан, кров, а ще війну.
Ворогу все миттю здали,
Й Порошенко пхнуть вину.
Навіть воїни прогнулись,
Хтось йде в путіна загін.
Щоб не Порошенко пнулись,
Хто завгодно, а не він…
Вибрали всі малороса,
Що країну й їх ганьбив.
Що не бачать далі носа?
Телевізор всіх добив?
Вже татаров у Володі,
Єрмак, демченко в строю.
Всі, хто бив Майдан в колоді,
З патріотами в бою.
В ворогом пішли у змову,
Захотів що - віддали.
Виконали й ту вимогу,
Щоб все військо відвели.
Розвалили все що можна,
Газ, вугілля - дефіцит.
Справа тільки йде дорожна,
По відкатах - апетит.
Не живеться Зе спокійно,
Не від того, що війна.
Порошенко ходить вільно,
Й називає імена.
Тих, що «вагнерівців» злили,
Вбивців ворогу здали…
То ж, взялись ворожі сили,
Під суд його віддали.
То ж, можливі, всі барани,
Після цього заживуть…
Їх «Свати» точно з екранів,
Всіх на бойню поженуть…
«Бойня» - то з орди Росія,
Жде на м'ясо баранів.
А була на ЄС надія,
Для їх дочок і юнців.
15.12.2022
Анатолій Березенський