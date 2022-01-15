Антикоррупционный суд арестовал 2 фигурантов дела с участием чиновника Офиса ГПУ

Следователь-судья Высшего антикоррупционного суда избрала в отношении чиновника Офиса Генерального прокурора меру пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения будет действовать до 13 марта этого года, ее альтернативой определен залог в размере 2 млн 471 тыс. грн. Подозреваемый был заключен под стражу в зале суда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"При условии внесения залога на указанное лицо будут возложены дополнительные обязанности, в частности: не отлучаться с места жительства без разрешения детектива, прокурора; сообщать детективам НАБУ, прокурору или суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение в соответствующие органы свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину и носить электронное средство контроля.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.4 ст.27, ч.4 ст.369, ч.4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч.4 ст. 369, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 УК Украины.

Определение по делу N 991/273/22 может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС в течение 5 дней. Ее полный текст будет объявлен 18 января 2022", - отмечается в сообщении.

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Также "ВАКС избрал меру пресечения второму участнику по делу с участием работника Офиса Генпрокурора.

Следователь судья Высшего антикоррупционного суда избрал второму участнику по делу с участием должностного лица Офиса Генпрокурора меру пресечения в виде содержания под стражей. Мероприятие будет действовать до 13 марта этого года.

Наряду с содержанием под стражей судья определил залог в размере 1 млн 240 тыс. 500 грн. При его внесении, на подозреваемого, действия которого квалифицированы по ч.4 ст.27, ч.4 ст. 369, возлагаются обязанности: не оставлять места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективам НАБУ, прокурору или суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение в соответствующие органы свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину и носить электронное средство контроля.

Определение по делу N991/279/22 может быть обжаловано в Апелляционную палату ВАКС в течение 5 дней. Ее полный текст будет объявлен 18 января 2022 года.

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