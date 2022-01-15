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Новости Агрессия России против Украины Война
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Для России подготовлено 18 вариантов санкций. Мы с союзниками готовы причинять РФ "острые боли", - Нуланд

Для России подготовлено 18 вариантов санкций. Мы с союзниками готовы причинять РФ

Соединенные Штаты подготовили 18 разных сценариев санкций на случай "российского вторжения" на территорию Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила в интервью Financial Times заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. ...Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль очень быстро, если Россия сделает этот (агрессивный) шаг в любой форме", - сказала она.

При этом заместитель госсекретаря добавила, что с точки зрения США "двери для дипломатического решения все еще открыты", а Вашингтон продолжает работу над письменным ответом по предложенным гарантиям безопасности российским официальным лицам.

"Мы считаем, что можем снизить напряженность и добиться определенного прогресса в некоторых из этих вопросов посредством дипломатии", - подчеркнула Нуланд.

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санкции (11301) Нуланд Виктория (314)


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Топ комментарии
+22
Наиболее быструю боль может нанести *****, объявив эмбарго на поставку газа и нефти в ЕС и США. Ничего особо быстрого со стороны объединённого Запада представить не могу. Надеюсь это 18 вариантов ракетного удара.
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15.01.2022 15:01
+20
Повторюється історія з нападом Гітлера на Польщу. Тоді Захід вибрав ганьбу , а отримав і ганьбу і війну. Зараз Захід замаскував свою ганьбу під можливі санкції. При цьому Німеччина проти включення ПП-2 до списку санкцій. Тобто вони не збираються йти далі глибокої стурбованності. Тепер питання: якою була би реакція росії, як би Захід одностайно заявив, що стане на захист України в разі нападу й почав перекидання своїх військових підрозділів? Мені здається, зовсім іншою, ніж продовження підготовки до нападу. Але маємо те, що маємо - держава - терорист робить все, що їй заманеться, а "високоморальний" Захід боїться зробити щось реальне, що вдарить по агресору. Суцільна ганьба!
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15.01.2022 15:14
+19
Мало, давайте ще 28 варіантів.
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15.01.2022 14:52
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По суті, Захід дозволяє напасти *****, на Україну, якщо він згоден перетерпіти санкції. Замість того, щоб сказати, що вони не допустять, нападу Росії і зроблять все, для цього.
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15.01.2022 18:09 Ответить
А що має робити захід з вашої точки зору?Вислати сюди війська та бити русню замість нас, вірно? А ви будете писати комменти та відсижуватись поки інші держави будуть відстоювати свободу України.
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16.01.2022 11:27 Ответить
Але ж ядерну зброю захід у нас видурив, а не навпаки))
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17.01.2022 00:41 Ответить
Основна причина це зеленський, прибрати його і вся здача націнтересів та переслідування ти, хто, боронив нашу державу припиняться, тому готуйтес події будуть розвиватись дуже швидко
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15.01.2022 18:28 Ответить
Зеленского прибоать не получися. Зачем эти фантазии. Нужно исходить из реалей та гуртуватись проти ворога.
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16.01.2022 11:20 Ответить
Зеланський і є ворог, ворог не у кремлі, він на банковій
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16.01.2022 14:42 Ответить
Ну хз... А если какая санкция не сработает? 18 - прям многовато.

Тестить надо.

Скажем 1 санкция в неделю, чисто для статистики.

Ничего личного, просто проверка.
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15.01.2022 18:40 Ответить
Самую острую боль может причинить защемление финансовой мошонки всех придворных миллиардеров Кремля:

арестовать-защемить все активы путинской камарильи в США, в Великобритании, в странах ЕС: после этого через пару месяцев в спальню к Путину обязательно придёт с тяжёлой золотой табакеркой и шёлковым шарфом его верный преторианец генерал Золотов с генералом Олегом ПЛОХИМ, главнокомандующим войсками Росгвардии.

Так что, всё очень просто.
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16.01.2022 00:11 Ответить
І закрити наглухо всім кацапам візи. Всім без розбору. Оце була б смертельна санкція
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17.01.2022 00:42 Ответить
А нельзя ввести постоянное усиление санкций за уже оккупированный Крым и четверть Донбасса до полного освобождения территорий Украины?
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15.01.2022 18:59 Ответить
Да засуньте себе в задницу эти 18 сценариев. Чучело тупое. Нужно усвоить одно, пока у власти эти ЗЕмрази, во главе со шмарклей, ничего хорошего у нас не будет. Сорри, погарячился, понимаю.... она продвигает выгодный для ее страны сценарий, нам бы так...
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15.01.2022 19:04 Ответить
в случае начала воздушных ударов росии по целям на нашей территории перед наземной атакой власть возьмут вполне адекватные люди, нет причин для беспокойства
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15.01.2022 21:41 Ответить
Скорее нужно засунуть тебе жопу твою балалайку, коцапское говно. Руки прочь от наших союзников. Никто за тебя воьевать не будет пока ты будешь отсиживаться в теплой комнате. Они делают что могут.
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16.01.2022 11:18 Ответить
...Чучело тупое...

-----------------------

Высокий слог.

Кстати,Нуланд понимает по-русски.
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17.01.2022 09:04 Ответить
Та можна й всі 18 сценаріїв. Одночасно.
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15.01.2022 20:01 Ответить
Ну по перше заборонять поставляти в Расєю Айфони, далі по списку
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15.01.2022 20:28 Ответить
Ну нам с этого какая польза, даже если представить, что санкции сильные, что сомнительно, как покупали развитые страны за $ и евро сырье у РФ так и будут или что они санкции против $ и евро будут вволить, так такого не будет.Гбудет.Где компенсация наролу или народам Украины за отказ от третьего ядерного потенциала , в виде открытия безпошлинной торговли для малых и средниз , а также публичных не олигархических предприятий, бещвизовый рережим, только это даже не сейчас , а 25 лет назад надо было делать, тогда ни какая РФ ия на нас и не посмела напасть, а так от сдачи ядерного оружия получили выгоду только Запад и олигархическая власть, которым предоставляются офшоры и деньги.
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15.01.2022 21:46 Ответить
а як саме будуть визначати які з 18 варіантів запроваджувати будете? по кількості жертв серед мирного населення?
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15.01.2022 22:44 Ответить
Якщо ваш сусід підпалить вам хату, ми перестанемо продавати йому сірники.
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15.01.2022 22:50 Ответить
"От коли Вас уб'ють, тоді і приходьте в поліцію і пишіть заяву". Якось так
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17.01.2022 00:11 Ответить
Санкции через экономику путинской банде до одного места.
Они будут жрать так же жирно, а на простых людей им наплевать.
Путин боится одного: позора и унижения.
А для этого надо что-то сделать, а не обещать.
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15.01.2022 23:33 Ответить
Для России подготовлено 18 вариантов санкций. Мы с союзниками Источник:
Союзники (ЕС) уже на санкции США не купятся. ИМХО
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15.01.2022 23:50 Ответить
После объявления о возможных санкциях против РФ два последних дня 14-15 января рухнул рубль и капитализация крупнейших стратегических структур экономики РФ:


Доллар - 76 рублей

Евро - 87 рублей

Норникель - минус $4,2 млрд.

Роснефть - минус $5,5 млрд.

Газпром - минус $7,8 млрд.

Сбербанк - минус $10 млрд.

Ущерб всего лишь за два дня составил около 30 миллиардов долларов. Весьма неплохо.

И это санкций США и ЕС против России ещё не было, а про них просто объявили.
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16.01.2022 00:30 Ответить
И захрапел.
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16.01.2022 03:27 Ответить
пора свифт вырубить, сразу деревянный рухнет минимум в 2 раза
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16.01.2022 11:58 Ответить
Денис а московія теж може заявити на весь світ, якщо введуть санкції проти московії ми перекроємо нафту і газ до Європи. І тоді побачимо на скільки рухне капіталізація європейських компанії
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16.01.2022 16:08 Ответить
Европейцы запаслись газом на этот случай. И Меркель,и др. евро-политики неоднократно говорили,что поставки от "Газпрома" не единственные,следовательно - при прекращении Росией поставок газаза в Европу, ЕСовцы мобилизируют других игроков на этом рынке.
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17.01.2022 09:20 Ответить
да ******* вы уже по этой срани
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16.01.2022 05:20 Ответить
В ответ должно быть наращивание войск НАТО в прибалтике, польше. В Украине тоже. В первую очередь
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16.01.2022 05:25 Ответить
Не работает это. Вон уже после того, как Крым и часть Донбасса забрал путин, он смог достроить газопровод.
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16.01.2022 06:10 Ответить
Первая санкция пожурить-восемнадцатая восемнацать раз пожурить .Вы все думаете что что это как то повлеяет на них?
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16.01.2022 09:50 Ответить
может надо уже вводить? а не разглагольствовать
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16.01.2022 11:54 Ответить
Поки світ вводить санкції то проклята ерефія нищить нашу державу тотально. віджимає азов блокує поставку вугілля снайперують це піпец... а вони роздумують а які ж санції їх наляквють - да пофіг дибілу все
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16.01.2022 14:18 Ответить
Як ці 18 варіантів допоможуть Україні після того, як Росія своїми Іскандерами знищить збройні сили України?
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16.01.2022 14:54 Ответить
Вы все такие наивные , много вам санкции помогут , если русня начнет дальше наступать и превращать Украину в Сирию , ладно в Лугандон Я уже писал , что самое лучшее , разместить ограниченный контингент из солдат Британии , США , и Канады , Шведов еще можно . Что бы взяли под охрану стратегически важные объекты инфраструктуры . ЖД мосты , аэропорты , плотины , ТЭС и АЭС .Тогда вероятность наступления будет стремиться к нулю
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16.01.2022 16:31 Ответить
Вот мне интересно , только не ругайтесь про балалайку , а как гуртуватись , если например Зеленский и МО не даст команду ПВО сбивать самолеты русни , а без команды ПВО не работает
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16.01.2022 16:43 Ответить
Ни хера . ни каках страшных санкций не будет!!Как не было их до сих пор , как при этой проститутке МЕРКЕЛЬ!! Все деньги мира у кого??? правильно!! У ЖИДОВ!!! А ЖИДЫ будь то украианские или российские или жиды США и Германии или Франциии .ни когда не будут воевать друг с другом!!!....Вспомните !!..Ктот финанссировал ГИТЛЕРА?????? Правильно!!! Финансировали ГИТЛЕРА ЖИДЫ всего мира, втом числе и США и СССР!!! Точно также как сегодня ЖИДОВНЯ всего мира подпольно финансирует ПУТИНА и Промышленность РОССИИ!!! Что вы слепые!! Что не видите ,, как нас УКраину, дурят все эти восемь лет, эта двуличная мировая ЖИДОВНЯ!!! ... Да им всем на чхать на УКРАИНУ!!! Главное ЗАРАБОТАТЬ , при помощи газа и нефти Пуйла -***** побольше бабОК!! Сегодня путин может и потерял 30 млрд, а завтра они , мировая ЖИДОВНЯ, вольют в экономику России 300 -500 млдр дол!! Так что это все игра на публику!! Вспомните поставку турбин СИМЕНС в окупованный КРЫМ , в 2014-5годах, или турбины на ЯМАЛ, или российскую космическую систему ГЛОНАКС,,, купоенную во ФРАНЦИИ, И начинённуюю полностью Французкой электроникой и многое другое!! Эта мировая ЖИДОВНЯ бойтся поставить УКРАИНЕ даже элементарное стрелковое оружение , без разрешения ПУЙЛА!!! Даже пукнуть у себя в собственных кабинетах они не смеют без разрешения Пуйла.. Дерьмократы , блин!!
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16.01.2022 17:11 Ответить
Для Росії підготовлено 18 варіантів санкцій
==============
18 відтінків стурбованості?
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16.01.2022 19:24 Ответить
ВЕРНИТЕ УКРАИНЕ 1000 ЯДЕРНЫХ ЗАРЯДОВ !!! МЫ САМИ РАЗБЕРЕМСЯ !!!
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16.01.2022 21:24 Ответить
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16.01.2022 22:22 Ответить
18 оттенков обеспокоенности
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17.01.2022 08:44 Ответить
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