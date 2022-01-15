Для России подготовлено 18 вариантов санкций. Мы с союзниками готовы причинять РФ "острые боли", - Нуланд
Соединенные Штаты подготовили 18 разных сценариев санкций на случай "российского вторжения" на территорию Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила в интервью Financial Times заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
"Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. ...Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль очень быстро, если Россия сделает этот (агрессивный) шаг в любой форме", - сказала она.
При этом заместитель госсекретаря добавила, что с точки зрения США "двери для дипломатического решения все еще открыты", а Вашингтон продолжает работу над письменным ответом по предложенным гарантиям безопасности российским официальным лицам.
"Мы считаем, что можем снизить напряженность и добиться определенного прогресса в некоторых из этих вопросов посредством дипломатии", - подчеркнула Нуланд.
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Тестить надо.
Скажем 1 санкция в неделю, чисто для статистики.
Ничего личного, просто проверка.
арестовать-защемить все активы путинской камарильи в США, в Великобритании, в странах ЕС: после этого через пару месяцев в спальню к Путину обязательно придёт с тяжёлой золотой табакеркой и шёлковым шарфом его верный преторианец генерал Золотов с генералом Олегом ПЛОХИМ, главнокомандующим войсками Росгвардии.
Так что, всё очень просто.
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Высокий слог.
Кстати,Нуланд понимает по-русски.
Они будут жрать так же жирно, а на простых людей им наплевать.
Путин боится одного: позора и унижения.
А для этого надо что-то сделать, а не обещать.
Союзники (ЕС) уже на санкции США не купятся. ИМХО
Доллар - 76 рублей
Евро - 87 рублей
Норникель - минус $4,2 млрд.
Роснефть - минус $5,5 млрд.
Газпром - минус $7,8 млрд.
Сбербанк - минус $10 млрд.
Ущерб всего лишь за два дня составил около 30 миллиардов долларов. Весьма неплохо.
И это санкций США и ЕС против России ещё не было, а про них просто объявили.
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18 відтінків стурбованості?