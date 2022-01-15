Для России подготовлено 18 вариантов санкций. Мы с союзниками готовы причинять РФ "острые боли", - Нуланд

Соединенные Штаты подготовили 18 разных сценариев санкций на случай "российского вторжения" на территорию Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила в интервью Financial Times заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

"Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. ...Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль очень быстро, если Россия сделает этот (агрессивный) шаг в любой форме", - сказала она.

При этом заместитель госсекретаря добавила, что с точки зрения США "двери для дипломатического решения все еще открыты", а Вашингтон продолжает работу над письменным ответом по предложенным гарантиям безопасности российским официальным лицам.

"Мы считаем, что можем снизить напряженность и добиться определенного прогресса в некоторых из этих вопросов посредством дипломатии", - подчеркнула Нуланд.

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