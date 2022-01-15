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Американский гигант Qualcomm купил украинский стартап Виталия Гончарука по 3D геолокации и дополненной реальности

Американский гигант Qualcomm купил украинский стартап Виталия Гончарука по 3D геолокации и дополненной реальности

Американский производитель микрочипов Qualcomm поглотил украинскую компанию Augmented Pixels, специализирующуюся на дополненной реальности.

Как передает Цензор.НЕТ, информацию о соглашении Forbes подтвердили источники внутри стартапа.

Ключевые факты:

  • Сумму сделки стороны не раскрывают. В 2021 году Forbes оценивал Augmented Pixels в $20-40 млн. Компания привлекла $7 млн ​​инвестиций.
  • Qualcomm был одним из крупнейших клиентов Augmented Pixels. По состоянию на 14 декабря его рыночная капитализация составляет $211,7 млрд. Выручка за 2021 год – $33,6 млрд.

  • Стартап в 2013 году основал одесский программист Виталий Гончарук. В его профиле в социальной сети Linkdein отмечено, что теперь он занимает позицию директора по инжинирингу Qualcomm.

  • По данным источника Forbes, Qualcomm планирует в ближайшее время открыть R&D-центр в Украине. В конце декабря в Киеве было зарегистрировано юрлицо ООО "КВАЛКОММ УКРАИНА".

  • Forbes обратился в американский офис Qualcomm за официальным комментарием, но на момент публикации заметки не получил ответа.

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Augmented Pixels – продуктовая компания, выросшая из аутсорсингового бизнеса Гончарука. С 2015 года главный офис стартапа расположен в калифорнийском Пало Альто, но ведется разработка в украинских офисах в Киеве, Львове и других городах. Среди инвесторов – украинский ICU Ventures, американский 408 Ventures, российский Steltec Capital, бизнес-ангел Ник Белогорский.

Стартап разрабатывает технологии навигации в дополненной реальности и точной 3D-геолокации. Они помогают работам и дронам передвигаться в пространствах, где не доступен сигнал GPS, например, на складах или в производственных цехах. Направление картографии развивается последние три года – в 2021 году Augmented Pixels запустил платформу для создания 3D-карт GlobalMap.AI.

Qualcomm – один из крупнейших в мире производителей микрочипов, в том числе смартфонов и GPS-навигации. Несмотря на глобальный дефицит полупроводников в четвертом квартале 2021 года, продажи компании выросли на 56% по сравнению с прошлогодними показателями. Нарастить выручку удалось за счет повышения спроса на смартфоны. Компания рассчитывает продолжить рост за счет устройств для виртуальной и дополненной реальности, говорил CEO Qualcomm Кристиано Амон в интервью CNBC.

В 2021 году производитель чипов провел несколько больших поглощений. В марте Qualcomm купил молодого американского разработчика микрочипов Nuvia за $1,4 млрд. В октябре – за $4,5 млрд поглотил шведского разработчика технологий для автопрома Veoneer.

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инвестиции (1164) поглощение (15) США (26743) стартап (31)


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Топ комментарии
+13
Qualcomm в Україні - це більше ніж круто!
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15.01.2022 15:11
+8
і не треба красти в народа
як крадуть Бєня з лялькою-нелохом
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15.01.2022 15:41
+4
Повезло Виталию Гончаруку - американцы купили его разработку 👍🏼👍🏼👍🏼
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15.01.2022 15:11
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Qualcomm в Україні - це більше ніж круто!
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15.01.2022 15:11 Ответить
Даже круче, чем на Филипинах.
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15.01.2022 15:25 Ответить
в залучені інвестицій ми відстаємо від Філіппін.
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15.01.2022 16:12 Ответить
Так отож.
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15.01.2022 20:33 Ответить
За Філіппіни нехай хвилюються філіппінци
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15.01.2022 19:07 Ответить
Я к тому, что производства крупных производителей чипов все в Азии.

А это даже не размещение у нас производства, а покупка стартапа за 7 млн. баксов.
Всего 7 млн. баксов, Карл!!!

Для маленькой IT-компании - это успех. Для Украины - пшик.
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15.01.2022 20:35 Ответить
Ніхто не розмістить серйозне виробництво в країні, в якій всім заправляють агенти *****.
Радій краще, що може знайтися місце для сотні наших талановитих спеціалістів які разом із сім'ями отримають гідні умови праці та життя
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17.01.2022 11:23 Ответить
З нашими "няньками" чи надовго?... Влада ж не дасть працювати безвідкатно
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15.01.2022 17:08 Ответить
БаблоМойський вже Арселор пресує та змусив демонтувати сонячну електростанцію
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15.01.2022 17:31 Ответить
Повезло Виталию Гончаруку - американцы купили его разработку 👍🏼👍🏼👍🏼
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15.01.2022 15:11 Ответить
повезло, що його стартап не впав в око на не прилип до пухленьких рученят Найсивішого...
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15.01.2022 15:42 Ответить
так оно хапало направо, налево, рук не хватало, а вот если бы еще пяток лет, то тады да
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15.01.2022 16:23 Ответить
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15.01.2022 20:14 Ответить
Молодці.
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15.01.2022 15:12 Ответить
Талановиті українці
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15.01.2022 15:16 Ответить
Так. Нажаль в своїй країні немає в них майбутнього.
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15.01.2022 19:39 Ответить
Суму угоди сторони не розкривають. У 2021 році Forbes оцінював Augmented Pixelsу $20-40 млн.

У березні Qualcomm купив молодого американського розробника мікрочіпів Nuvia за $1,4 млрд. У жовтні - за $4,5 млрд поглинув шведського розробника технологій для автопрому Veoneer.
Джерело:
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15.01.2022 15:18 Ответить
і не треба красти в народа
як крадуть Бєня з лялькою-нелохом
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15.01.2022 15:41 Ответить
ВВП маленького американского городка New-Yorka равно ВВП всей РАБссии...,почему нет Вяличия у америкосов спросите Вы?а зачем оно американцам?
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15.01.2022 16:14 Ответить
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15.01.2022 16:17 Ответить
А ВВП всей страны США ещё в 10 раз больше, чем штата Нью-Йорк!
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15.01.2022 16:32 Ответить
"... соціальній мережі Linkdein ..."
---
Може "...Linkedin..."?
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15.01.2022 16:16 Ответить
Очень круто. Украинские уникумы и не только (в целом, по эту сторону Европы)- это бездна возможностей для очередного, технологического прорыва в сфере новых технологий.
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15.01.2022 16:20 Ответить
Чтоб ты знал, я очень хорошо отношусь к сельским жителям Украины. Бо они сохранили украинскую культуру, самобытность, мову, а сейчас с этим охотно делятся со всеми остальными. Если б не они, Украину бы уже возможно переварила бы рос.империя (как мы видим, на примере крупных городов).
А по поводу, насчет "свалить"- "рыба ищет там где глубже, а человек там где лучше". Этой мудрости сотни лет. А если ты русский- то в той же "кремниевой долине" русские на втором месте, после индусов, среди всех иностранцев.
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15.01.2022 16:58 Ответить
Ну звісно! Це ж не табірні мешканці Мордовії, що пишаються розмірами свого концтабору!
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15.01.2022 18:25 Ответить
3D-навигация - это крутяк. Это огромный потенциал для военных разработок. Не зря его США выкупили.
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15.01.2022 16:31 Ответить
Теперь он и его сатруп достояние Америки. Так происходит со всеми.
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15.01.2022 18:34 Ответить
А лучше бы было чтобы данный стартап умер так и не родившись? В конце концов американские технологии рано или поздно но таки становятся достоянием всего человечества.
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15.01.2022 19:44 Ответить
А я что против? Все западное IT сосредоточено в США. Просто выбора нет ни у кого.
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15.01.2022 19:51 Ответить
Та да. Тут и возразить трудно. Связано єто скорее всего со спецификой IT технологий. Начальные затраты довольно существенны туманным зачастую результатом в конце. Может т.с. технология выстрелить, а может нет. Не у каждой страны под такие проджекты деньги есть. Вон хотя бы взять ИИ - сейчас откровенное топтание на месте наблюдается. Опыт работы нарабатывается в сим плане, но прорыва покуда нет. По крайней мере из того что известно из общедоступного информационного пространства.
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15.01.2022 20:20 Ответить
За сколько ? Вот ключевой вопрос.
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15.01.2022 20:44 Ответить
Зря анонсировали заранее открытие офиса в Украине - зеленые мародеры наверно уже и схемы придумали,как будут обдирать.
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16.01.2022 00:28 Ответить
 
 