Американский гигант Qualcomm купил украинский стартап Виталия Гончарука по 3D геолокации и дополненной реальности

Американский производитель микрочипов Qualcomm поглотил украинскую компанию Augmented Pixels, специализирующуюся на дополненной реальности.

Как передает Цензор.НЕТ, информацию о соглашении Forbes подтвердили источники внутри стартапа.

Ключевые факты:

Сумму сделки стороны не раскрывают. В 2021 году Forbes оценивал Augmented Pixels в $20-40 млн. Компания привлекла $7 млн ​​инвестиций.

Qualcomm был одним из крупнейших клиентов Augmented Pixels. По состоянию на 14 декабря его рыночная капитализация составляет $211,7 млрд. Выручка за 2021 год – $33,6 млрд.



Стартап в 2013 году основал одесский программист Виталий Гончарук. В его профиле в социальной сети Linkdein отмечено, что теперь он занимает позицию директора по инжинирингу Qualcomm.

Стартап в 2013 году основал одесский программист Виталий Гончарук. В его профиле в социальной сети Linkdein отмечено, что теперь он занимает позицию директора по инжинирингу Qualcomm.

По данным источника Forbes, Qualcomm планирует в ближайшее время открыть R&D-центр в Украине. В конце декабря в Киеве было зарегистрировано юрлицо ООО "КВАЛКОММ УКРАИНА".

По данным источника Forbes, Qualcomm планирует в ближайшее время открыть R&D-центр в Украине. В конце декабря в Киеве было зарегистрировано юрлицо ООО "КВАЛКОММ УКРАИНА".

Forbes обратился в американский офис Qualcomm за официальным комментарием, но на момент публикации заметки не получил ответа.

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Augmented Pixels – продуктовая компания, выросшая из аутсорсингового бизнеса Гончарука. С 2015 года главный офис стартапа расположен в калифорнийском Пало Альто, но ведется разработка в украинских офисах в Киеве, Львове и других городах. Среди инвесторов – украинский ICU Ventures, американский 408 Ventures, российский Steltec Capital, бизнес-ангел Ник Белогорский.

Стартап разрабатывает технологии навигации в дополненной реальности и точной 3D-геолокации. Они помогают работам и дронам передвигаться в пространствах, где не доступен сигнал GPS, например, на складах или в производственных цехах. Направление картографии развивается последние три года – в 2021 году Augmented Pixels запустил платформу для создания 3D-карт GlobalMap.AI.

Qualcomm – один из крупнейших в мире производителей микрочипов, в том числе смартфонов и GPS-навигации. Несмотря на глобальный дефицит полупроводников в четвертом квартале 2021 года, продажи компании выросли на 56% по сравнению с прошлогодними показателями. Нарастить выручку удалось за счет повышения спроса на смартфоны. Компания рассчитывает продолжить рост за счет устройств для виртуальной и дополненной реальности, говорил CEO Qualcomm Кристиано Амон в интервью CNBC.

В 2021 году производитель чипов провел несколько больших поглощений. В марте Qualcomm купил молодого американского разработчика микрочипов Nuvia за $1,4 млрд. В октябре – за $4,5 млрд поглотил шведского разработчика технологий для автопрома Veoneer.

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