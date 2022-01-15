Правящая коалиция Германии все больше склоняется к предоставлению оружия Украине, - "Немецкая волна"
Учитывая напряженность между Украиной и Россией в правящей коалиции Германии, растет готовность поддержать Киев определенными военными товарами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Немецкая волна.
"Мы договорились в коалиционном соглашении не поставлять оружие в кризисные регионы. Этот принцип продолжает действовать", - сообщил глава комитета по иностранным делам в Бундестаге, социал-демократ Михаэль Рот издательскому объединению RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Однако он добавил, что дискуссия по поставке Киеву "средств защиты, таких как шлемы и защитные жилеты", возможна.
Представитель по вопросам оборонной политики парламентской фракции Свободной демократической партии (ВДП) Маркус Фабер (Marcus Faber) также заявил, что необходимо рассмотреть вопрос о поставках Украине шлемов, защитных жилетов и средств защиты от беспилотников, отмечает RND.
В ноябре прошлого года правительственная коалиция Германии, состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "Союза-90/Зеленые" и ВДП, подписала коалиционное соглашение, в котором зафиксировала договоренности по внутренней и внешней политике Германии. В нем три партии требуют "немедленного завершения попыток дестабилизировать Украину, насилия в Восточной Украине и аннексии Крыма" и выступают за разрешение замороженных конфликтов в регионе путем мирного урегулирования и полного выполнения минских договоренностей.
Политик от партии Зеленых Юрген Триттин (Jürgen Trittin) прокомментировал RND, что предстоящая поездка министра иностранных дел Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock) в Россию "не гарантирует успех". По его словам, этот визит покажет, действительно ли министр иностранных дел России Сергей Лавров "заинтересован в обмене мнениями, или он только снова озвучит известные позиции". Но готовность говорить – единственный способ преодолеть кризис, добавил Триттин. "Зависимость России от экспорта ископаемых источников энергии лишает экономику будущего и стране нужны партнеры, чтобы трансформировать ее", - заявил он. Что касается экспорта оружия в Украину, то политик от Зеленых подтвердил, что Бербок будет подчеркивать "невозможность разрешения этого конфликта поставкой оружия в зону боевых действий".
Глава МИД Германии 17 января должна встретиться в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. На следующий день у нее запланирована встреча в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для обсуждения вопросов безопасности и деэскалации украино-российского конфликта.
Позже Бербок и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан должны совершить совместную поездку на Донбасс к линии разграничения.
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обовязково прийду на похорони ЗЕ-бені (який трагічно загине від охоронця БаблоМойського) та кину на труну купку каміння.
куплю абонемент на похорони загибелих лідерів ЗЄ-льоних (випадкові та трагічні )!
дорого куплю !
ЗЄ но не зелені - вони гівнистого цвєту
а те що німці, французи і буба тварі - так тварі + ***** - кому з ким перемовлятися і навіщо?
3м тварям з *****м?
І що з того ?
Німцям відрізали бубли.
Пічалька
Демократію придумали не щоб обирати владу, а щоб спускати протестні настрої в суспільстві та щоб працював зворотній зв'язок між елітою суспільства та бидлом. А те кого обере бидло залежить виключно від масмедіа які під контролем еліти.
Еліта має якісь ідеї, через мас медіа їх вкладає в бидло та створює лобістські групи і дивиться як голосує бидло, якщо не так як подобається еліті, то пропаганда через масмедіа вдосконалюється. По факту бидло голосує не за різні вектори розвитку, а за той який для нього обрала еліта хоче бидло цього вектору розвитку на початку чи ні і питання буде тільки в затратах часу на реалізацію.
Так демократія порівняно із іншими файна зворотнім зв'язком від бидла, як наслідок бидло в таких країнах живе на багато порядків краще.
Так ось бидло не обирає вектор розвитку, бидло практично не впливає на зовнішню політику - воно нею не цікавиться. Якщо еліта у бидла моральні уроди та ще й із імперськими амбіціями то виходить така лажа із створенням імперій якщо не в себе на батьківщині то по сусідству, а до цього додаємо що ця еліта тепер погрузла в гедонізмі і думати глобально про наслідки не здатна і маємо теперішню ситуацію. І навіть такі речі як культ толерантності, відміни та іншого - все це для стирання відмінностей між громадянинами тої імперії про створення якої вони мріють у своїх вологи снах і на яку регулярно фапають роблячи прощання з канцлером самі бачили в якому стилі з факелами. Решті ж країн факельні процесії, якщо ви пам'ятаєте, то вони забороняють і чуть що звинувачують в усіх гріхах.
Не надо мне тут по ушам ездить кацапской пропагандой!
ПТН ПНХ! Крым это Украина!
Демократия есть и Германия одна из таких стран! Тут частные медиа ресурсы ничего не решают, т.к. есть настоящее общественное телевидение финансирующееся напрямую от граждан, не через бюджет, а прямым платежами от каждого - там не рекламы и очень качественный контент, и потому это каналы (ARD, ZDF) - #1. Управляются они общественным советом. Там есть и политические передачи с разносторонним подходом, не связанные не с какой партией, за чем очень ревниво следят.
Больших поворотов в политике не происходит именно из-за демократии - если народеые избранники проводят политику максимально близкую к желаниям народа, то приемнику не возможно сильно что-то изменить не пойдя против воли народа. Фактически происходит постоянная оптимизация с целью достичь идеальной политики, а так же реакция на изменившиеся внешние условия. Это в странах, таких как Украина, происходят шарахания из стороны в сторону, т.к. политики, как минимум каждый второй, делают не то что хочет народ - то уводят в сторону от воли народа, а потом возвращают назад, после народного взрыва.
А с Кипра бабло в размере 140 лярдов зелени, что Овощь приказал своим подельникам загнать туда в 2012 тоже ушло к меркелям в карман...
Странно...
Так что давай до свидания оленевод хренов.
ПТН ПНХ! Крым это Украина!
всі все зрозуміли?
Зенитный артиллерийский комплекс MANTIS
хоча хрєнь" на програмований підрив ********** вже виготовляють і турки - ставиться на дульний тормоз і упєрьод
Треба пам'ятати що російську імперію створили німці. І що на троні параші завжди сиділи представники німецької еліти...
За ввесь період війни, Німеччина допомагала Росії, Північний потік. Україна не отримала ніякої допомоги.