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Новости Агрессия России против Украины Война
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Правящая коалиция Германии все больше склоняется к предоставлению оружия Украине, - "Немецкая волна"

Правящая коалиция Германии все больше склоняется к предоставлению оружия Украине, -

Учитывая напряженность между Украиной и Россией в правящей коалиции Германии, растет готовность поддержать Киев определенными военными товарами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Немецкая волна.

"Мы договорились в коалиционном соглашении не поставлять оружие в кризисные регионы. Этот принцип продолжает действовать", - сообщил глава комитета по иностранным делам в Бундестаге, социал-демократ Михаэль Рот издательскому объединению RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Однако он добавил, что дискуссия по поставке Киеву "средств защиты, таких как шлемы и защитные жилеты", возможна.

Представитель по вопросам оборонной политики парламентской фракции Свободной демократической партии (ВДП) Маркус Фабер (Marcus Faber) также заявил, что необходимо рассмотреть вопрос о поставках Украине шлемов, защитных жилетов и средств защиты от беспилотников, отмечает RND.

Читайте также: Предоставление Германией оружия Украине необходимо рассмотреть на фоне новых угроз, - посол Мельник

В ноябре прошлого года правительственная коалиция Германии, состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "Союза-90/Зеленые" и ВДП, подписала коалиционное соглашение, в котором зафиксировала договоренности по внутренней и внешней политике Германии. В нем три партии требуют "немедленного завершения попыток дестабилизировать Украину, насилия в Восточной Украине и аннексии Крыма" и выступают за разрешение замороженных конфликтов в регионе путем мирного урегулирования и полного выполнения минских договоренностей.

Политик от партии Зеленых Юрген Триттин (Jürgen Trittin) прокомментировал RND, что предстоящая поездка министра иностранных дел Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock) в Россию "не гарантирует успех". По его словам, этот визит покажет, действительно ли министр иностранных дел России Сергей Лавров "заинтересован в обмене мнениями, или он только снова озвучит известные позиции". Но готовность говорить – единственный способ преодолеть кризис, добавил Триттин. "Зависимость России от экспорта ископаемых источников энергии лишает экономику будущего и стране нужны партнеры, чтобы трансформировать ее", - заявил он. Что касается экспорта оружия в Украину, то политик от Зеленых подтвердил, что Бербок будет подчеркивать "невозможность разрешения этого конфликта поставкой оружия в зону боевых действий".

Читайте также: Министры иностранных дел Франции и Германии собрались на линию разграничения на Донбассе

Глава МИД Германии 17 января должна встретиться в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. На следующий день у нее запланирована встреча в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для обсуждения вопросов безопасности и деэскалации украино-российского конфликта.

Позже Бербок и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан должны совершить совместную поездку на Донбасс к линии разграничения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Німеччини Бербок перед візитом до РФ відвідає Київ, - Ніколенко

Германия (6973) оружие (10219) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+22
За 2.5 года правления косовороточного дегенерата, полностью провален госзаказ на отечественное вооружение. Тот же кб южный готов был еще на вчера создать ракетный комплекс сапсан с дальностью под 500км; нептун уже давно готов, осталось только оформить заказ и сделать предоплату; кб луч готов создать отечественный комплекс пво, на это нужно всего лишь 40 млн грн - недельный бюджет великого крадивныцтва. Но, зеленым обезьянам армия не нужна - они пришли прибарахлится и потом свалить с разграбленной ими страны. Так что дело тут не в немцах...
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15.01.2022 16:11
+13
Когда Германию возглавят выходцы из ФРГ, а не из ГДР- предоставят. Гдровцы слишком бояться "старшего брата". Психология- нужно понимать.
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15.01.2022 16:02
+10
Не надо унижаться перед фрицами. Если они больше 8-ми лет, не могут решиться продавать или не продавать каски и бронежилеты, то пусть идут лесом. Всю номенклатуру вооружения, можно купить у нормальных стран. А что было бы, если Украина запросила Леопарды? Наверное и через сто лет не раздуплились. ,,Союзники" блин.
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15.01.2022 16:58
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Зелені - наші друзі. Якщо ці зелені - німці.
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15.01.2022 15:55 Ответить
мне искренне жаль партию зелёных Украины - зебилы со своим клоунофюрером превратили её рейтинг из ничего в ничтожномалую величину
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15.01.2022 15:59 Ответить
а мені не жаль !
обовязково прийду на похорони ЗЕ-бені (який трагічно загине від охоронця БаблоМойського) та кину на труну купку каміння.

куплю абонемент на похорони загибелих лідерів ЗЄ-льоних (випадкові та трагічні )!
дорого куплю !
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15.01.2022 16:20 Ответить
видишь, ты тоже запутался
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15.01.2022 16:21 Ответить
я послідовний як ніколи - ЗЄ-льоних у могилу !
ЗЄ но не зелені - вони гівнистого цвєту
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15.01.2022 17:34 Ответить
Жаль Украину, которой сильно навредили и продолжают вредить "партия зелёных".
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15.01.2022 16:43 Ответить
как "партия зелёных" вредит Украине? она даже не представлена в раде
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15.01.2022 16:45 Ответить
Я имел ввиду партию "слуга народа".
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15.01.2022 17:12 Ответить
а я - партию зелёных, которым слуги изничтожили рейтинг
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15.01.2022 17:30 Ответить
Пусть в партию синих переименуются, в чем проблема то?
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16.01.2022 18:24 Ответить
Не факт. Они хотят закрыть все АЄС и покупать у Путлера газ.
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16.01.2022 09:48 Ответить
22 винтовки и пол ящика патронов
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15.01.2022 15:58 Ответить
Та тут до початку воєних дій залишилося не більше 30 днів, а вони "схиляються". Куди вони ту зброю будуть постачати у разі окупації?
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15.01.2022 16:00 Ответить
З Україною добре і шмаркля справляється. Путлер у нього на підхваті.
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15.01.2022 16:02 Ответить
Тому й ''схиляються'' бо все одно постачати не доведеться.
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15.01.2022 16:03 Ответить
В Россию куда же еще? В России и деньга большая и граждане богаты
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16.01.2022 18:25 Ответить
в сраку най ідуть напівсхилені...
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15.01.2022 16:00 Ответить
Разом зі шоломами і бронежилетами, якщо вже і це "зажимають"!
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15.01.2022 19:08 Ответить
можна я промовчу - іноді і каска і бронік - це життя солдата...
а те що німці, французи і буба тварі - так тварі + ***** - кому з ким перемовлятися і навіщо?
3м тварям з *****м?
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15.01.2022 19:20 Ответить
Відносно шоломів і броніків не на одних швабах зійшовся клином білий світ.
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15.01.2022 19:44 Ответить
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15.01.2022 20:18 Ответить
Таке саме бажання сказати, пішли на..й довбойоби німецькі
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16.01.2022 13:39 Ответить
Когда Германию возглавят выходцы из ФРГ, а не из ГДР- предоставят. Гдровцы слишком бояться "старшего брата". Психология- нужно понимать.
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15.01.2022 16:02 Ответить
зараз канцлер ФРН - вессі.
І що з того ?
Німцям відрізали бубли.
Пічалька
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15.01.2022 17:18 Ответить
Ви наївні. Нічого їм не відрізали. Вони просто якими виродками були такими і залишились. Хто створив російську імперію? Представники якого народу сиділи на її троні та складали значну частину дворян параші? Який народ породив гітлера?
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15.01.2022 17:47 Ответить
Австрійський?
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15.01.2022 18:45 Ответить
Нынешние немцы вообще не похожи на немцев из двух мировых войн - сейчас немцы это пацифисты и любители мореплавателей из Африки.
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16.01.2022 13:26 Ответить
Я писав не скільки про населення скільки про еліту яка ним керує...
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16.01.2022 17:47 Ответить
В Германии настоящая демократия и поведение правящей коалиции напрямую связано с мнением их избирателей. А то что избиратели могут ошибаться мы знаем из истории выборов не только Зеленского, но и Гитлера... Так что демократия конечно лучше диктатуры, но и она не идеальна...
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16.01.2022 18:10 Ответить
Точно, свого часу Черчіль сказав: "демократія найгірше зло, але людство нічого кращого ще не придумало", так що...
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16.01.2022 19:34 Ответить
"настоящая демократия и поведение правящей коалиции напрямую связано с мнением их избирателей" - ви наявні і не знаєте призначення демократії, так можливо ви догадуєтесь про принципи її роботи, але точно не знаєте що право голосу для всіх це щоб бидло чуть що не протестувало.
Демократію придумали не щоб обирати владу, а щоб спускати протестні настрої в суспільстві та щоб працював зворотній зв'язок між елітою суспільства та бидлом. А те кого обере бидло залежить виключно від масмедіа які під контролем еліти.
Еліта має якісь ідеї, через мас медіа їх вкладає в бидло та створює лобістські групи і дивиться як голосує бидло, якщо не так як подобається еліті, то пропаганда через масмедіа вдосконалюється. По факту бидло голосує не за різні вектори розвитку, а за той який для нього обрала еліта хоче бидло цього вектору розвитку на початку чи ні і питання буде тільки в затратах часу на реалізацію.
Так демократія порівняно із іншими файна зворотнім зв'язком від бидла, як наслідок бидло в таких країнах живе на багато порядків краще.
Так ось бидло не обирає вектор розвитку, бидло практично не впливає на зовнішню політику - воно нею не цікавиться. Якщо еліта у бидла моральні уроди та ще й із імперськими амбіціями то виходить така лажа із створенням імперій якщо не в себе на батьківщині то по сусідству, а до цього додаємо що ця еліта тепер погрузла в гедонізмі і думати глобально про наслідки не здатна і маємо теперішню ситуацію. І навіть такі речі як культ толерантності, відміни та іншого - все це для стирання відмінностей між громадянинами тої імперії про створення якої вони мріють у своїх вологи снах і на яку регулярно фапають роблячи прощання з канцлером самі бачили в якому стилі з факелами. Решті ж країн факельні процесії, якщо ви пам'ятаєте, то вони забороняють і чуть що звинувачують в усіх гріхах.
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17.01.2022 12:02 Ответить
Ну да ну да, потому лучше иметь царя, да?
Не надо мне тут по ушам ездить кацапской пропагандой!
ПТН ПНХ! Крым это Украина!

Демократия есть и Германия одна из таких стран! Тут частные медиа ресурсы ничего не решают, т.к. есть настоящее общественное телевидение финансирующееся напрямую от граждан, не через бюджет, а прямым платежами от каждого - там не рекламы и очень качественный контент, и потому это каналы (ARD, ZDF) - #1. Управляются они общественным советом. Там есть и политические передачи с разносторонним подходом, не связанные не с какой партией, за чем очень ревниво следят.

Больших поворотов в политике не происходит именно из-за демократии - если народеые избранники проводят политику максимально близкую к желаниям народа, то приемнику не возможно сильно что-то изменить не пойдя против воли народа. Фактически происходит постоянная оптимизация с целью достичь идеальной политики, а так же реакция на изменившиеся внешние условия. Это в странах, таких как Украина, происходят шарахания из стороны в сторону, т.к. политики, как минимум каждый второй, делают не то что хочет народ - то уводят в сторону от воли народа, а потом возвращают назад, после народного взрыва.
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17.01.2022 22:45 Ответить
"лучше иметь царя, да?" - наївні. Імперська система ще гірше. Проти неї прямо закони фізики йдуть, а тому всі імперії початково приречені.
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18.01.2022 00:59 Ответить
Я б тут и Югославию вспомнил...По некоторым слухам развал Югославии и войну там развязали спецслужбы ФРГ.
А с Кипра бабло в размере 140 лярдов зелени, что Овощь приказал своим подельникам загнать туда в 2012 тоже ушло к меркелям в карман...
Странно...
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17.01.2022 09:27 Ответить
Ну по Югославии плачут одни лапотники, т.к. это тот же *********, но маленький.
Так что давай до свидания оленевод хренов.
ПТН ПНХ! Крым это Украина!
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17.01.2022 22:31 Ответить
та мне пох. Но факт -остается фактом.
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19.01.2022 16:13 Ответить
Меркель уже не при делах, так что мимо, сейчас рулят выходцы из ФРГ и как раз они больше всего боятся России и вообще конфликтов, т.к. через одного пацифисты и любители беженцев! У жителей ГДР с этим получше будет, они ни разу не пацифисты. А вот кто не просто пацифист, а активно топит за Россию в Германии, так это русские немцы и частично немецкие турки.
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16.01.2022 13:24 Ответить
Так вот нынешняя коалиция и склоняется к предоставлению Украине оружия, они только преступили к работе !с Украины не меньше любителей путина как и русских немцев один харьков с днепром чего только стоит особенно кому за 60 !
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16.01.2022 15:54 Ответить
шоломи це не зброя,якась провокативна назва у статті.
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15.01.2022 16:07 Ответить
якась провокативна зуйня у змісті...
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15.01.2022 16:10 Ответить
Та дайте хотя бы Тигры с Пантерами и Шмайсеры с Мессершмидтами )) Кацапы подумают,шо у них дежавю и снова обосрутся. Придется гимнастерки стирать ))
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15.01.2022 16:11 Ответить
За 2.5 года правления косовороточного дегенерата, полностью провален госзаказ на отечественное вооружение. Тот же кб южный готов был еще на вчера создать ракетный комплекс сапсан с дальностью под 500км; нептун уже давно готов, осталось только оформить заказ и сделать предоплату; кб луч готов создать отечественный комплекс пво, на это нужно всего лишь 40 млн грн - недельный бюджет великого крадивныцтва. Но, зеленым обезьянам армия не нужна - они пришли прибарахлится и потом свалить с разграбленной ими страны. Так что дело тут не в немцах...
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15.01.2022 16:11 Ответить
В Южмаше 90% нац состава разрабочиков - этнические русские. Ты обосрался селюк.
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16.01.2022 15:52 Ответить
А народу россиянскосу ты как будешь обьяснять свои победы??? Сапсан, Нептун, Ольха, Стугна завтра еще чего доброго ЯО возродите. А воевать с вами как тогда прикажешь? А ведь на России только тот царь, кто земли чужие завоевывает!
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16.01.2022 18:22 Ответить
"Ми домовилися в коаліційній угоді не постачати зброю до кризових регіонів. Цей принцип продовжує діяти"
всі все зрозуміли?
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15.01.2022 16:13 Ответить
ми тримаємо "Восточный фронт", а вони ще хиляються, кідраси !!!!
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15.01.2022 16:14 Ответить
Еще лет 10 будут склоняться ....все более и более .
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15.01.2022 16:16 Ответить
цікаво якої "німецької зброї" нам не вистачає?
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15.01.2022 16:33 Ответить
наприклад ось цієї:
Зенитный артиллерийский комплекс MANTIS

хоча хрєнь" на програмований підрив ********** вже виготовляють і турки - ставиться на дульний тормоз і упєрьод
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15.01.2022 17:40 Ответить
фауспатроны нехай дають, москальски танки вид ных добрэ горять
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15.01.2022 19:04 Ответить
Не надо унижаться перед фрицами. Если они больше 8-ми лет, не могут решиться продавать или не продавать каски и бронежилеты, то пусть идут лесом. Всю номенклатуру вооружения, можно купить у нормальных стран. А что было бы, если Украина запросила Леопарды? Наверное и через сто лет не раздуплились. ,,Союзники" блин.
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15.01.2022 16:58 Ответить
Вони союзники росії. І завжди ними були. Навіть тоді коли сталін на пару із гітлером винищували населення Євразії.

Треба пам'ятати що російську імперію створили німці. І що на троні параші завжди сиділи представники німецької еліти...
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15.01.2022 17:43 Ответить
Поки вони "схиляться", то вже пізно буде...
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15.01.2022 17:13 Ответить
Якось дуже повільно схиляється,потрібно набагато скоріше,але лапатне бабло ближче та дорогше....
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15.01.2022 17:14 Ответить
Вони вже давно "схилені", навряд чи розігнуться, бо ПП-2 дорожче.
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15.01.2022 19:12 Ответить
Коли Трамп, в обхід заборони конгресу, продавав так необхідні Джавелін, всі хором на Цензорі дружньо хаяли «російського агента Трампа». А! Ще одне-при Трампі, ***** сиділи тихо і не рипалось, а ось при «великому другу» України козакуБайді чомусь вирішило, що час настав.
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15.01.2022 17:35 Ответить
{"дискусія щодо постачання Києву "засобів захисту, таких як шоломи та захисні жилети", є можливою.} - що ще було очікувати від худоби що в свій час породила гітлера, російську імперію та інші висер світової історії.
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15.01.2022 17:41 Ответить
Ганна Бербокченко правду говорит.
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15.01.2022 17:57 Ответить
фрыццы - на то и фрыцы.
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15.01.2022 18:01 Ответить
Схиляються вони. Як мило! **********!
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15.01.2022 18:20 Ответить
Та вони вже "нахилені,схилені" і майже в позі...
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16.01.2022 19:38 Ответить
искал, не нашел картинку. Ряды сотен немецких БМП на хранении, перед утилизацией. Подпись под демотиватором "Да отдайте их нам, а кресты можно не закрашивать"
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15.01.2022 22:57 Ответить
Немцев должен быть послать подальше ещё Порох и отказаться от их посредничества. Они давно снюхались с русскими и Меркель отстранив США и Великобританию и смягчив реакцию на захват Крыма и агресию. Этого не понимают только наши тупые правители, очень бояться обидеть. А зря. Осадив тогда немцев, мы получили бы большую поддержку от других стран. Меркель всех давно достала своими замашками на место королевы Евросоюза.
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15.01.2022 23:35 Ответить
Да пусть немчура свое оружие засунет в трещину фрау Рибентроп , а что не влезет , то пусть Казахстану продадут , с пометкой : Для *****.
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16.01.2022 09:20 Ответить
Кроме Формула Штайнмайера эти гансы ничего не дадут ибо ДРУГ ВОЛОДИМЕР и мы сосем у него газ.
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16.01.2022 10:23 Ответить
От коли вони схиляться, і Україна отримає безплатно зброю, тоді і варто говорити. А поки що вони навіть не розблокували покупку зброї, яку заблокувала Меркель.
За ввесь період війни, Німеччина допомагала Росії, Північний потік. Україна не отримала ніякої допомоги.
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16.01.2022 10:24 Ответить
Дойч шлюхи очень жирные и тупые, как их гермафродит Ангела. Они должны были нам ноги целовать, что бы мы взяли их оружие. Потому что мы единственная нация в Европе, способная выпустить кишки козломордому упырю.
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16.01.2022 11:53 Ответить
Гитлер в гробу переворачивается, что его нация убаюкивает рюзке.
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16.01.2022 13:25 Ответить
Як кажуть москалi - Хороша ложка к обеду!
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16.01.2022 14:31 Ответить
Краще б вони не зустрічались з гнусавим блазнем, щоб той придурок не ганьбив Україну перед західним світом.
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16.01.2022 14:57 Ответить
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16.01.2022 19:28 Ответить
А що, це ідея...моя земля-що хочу те і роблю...
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16.01.2022 19:41 Ответить
є навіть краща ідея: відмовитись купляти в москалів газ! Тоді і ніяка зброя Україні не знадобиться, бо тоді зброї і в москалів не стане.
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16.01.2022 21:40 Ответить
"З огляду на напруженість між Україною та Росією" - ну звичайно, це ж Україна створює цю напруженість для Росії
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16.01.2022 22:59 Ответить
В случае чаго, я сразу в исторический музей. За доспехами рыцаря. А ваще стыдно. Шлем и броник. Неужели массово нельзя наладить. Из титана или меди. Чтобы выйти на поле и ослепить орду. Пока будущее за графеном https://b2c.appex.ru/payment/choice?orderSourceCode=MO30012001&billingCode=MT&payerType=agency
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17.01.2022 03:35 Ответить
 
 