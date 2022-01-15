РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10516 посетителей онлайн
Новости
8 604 82

Лукашенко заявил, что операцию ОДКБ в Казахстане разработал он и Путин в течение одного часа

Лукашенко заявил, что операцию ОДКБ в Казахстане разработал он и Путин в течение одного часа

Операцию по отправке войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан разработали Александр Лукашенко и Владимир Путин "в течение одного часа".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта, об этом заявил диктатор Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси.

"Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Беларуси - в течение одного часа", - сказал он.

По его словам, "был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан".

"Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - добавил диктатор.

Читайте также: ОДКБ официально сообщила о завершении операции в Казахстане

Казахстан (781) Лукашенко Александр (3613) ОДКБ (131) путин владимир (31295)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
Цей старий смердячий підар дратує ще більше ніж *****. Для чого Цензоррозповсюджує висєри цього злочинця?
показать весь комментарий
15.01.2022 15:54
+20
Оно и видно,что за 1 час.Припёрлись,поджопник от Китая получили и в добрый путь.
показать весь комментарий
15.01.2022 15:56
+18
За 1 час, вы оба даже жопу не сможете подтереть, о чем вообще разговор?
показать весь комментарий
15.01.2022 15:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За 1 час, вы оба даже жопу не сможете подтереть, о чем вообще разговор?
показать весь комментарий
15.01.2022 15:52 Ответить
Два дебила - это сила!
показать весь комментарий
15.01.2022 17:32 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2022 17:59 Ответить
Цей старий смердячий підар дратує ще більше ніж *****. Для чого Цензоррозповсюджує висєри цього злочинця?
показать весь комментарий
15.01.2022 15:54 Ответить
Самопіар
показать весь комментарий
15.01.2022 16:09 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2022 18:07 Ответить
і добре, що пише! а то у когось ще можуть бути ілюзії щодо будь-яких домовленостей з шизоїдом.
показать весь комментарий
15.01.2022 16:16 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2022 16:22 Ответить
Именно для этого..и я считаю правильно цитировать ублюдков..как бы "пятиминутка ненависти"
показать весь комментарий
15.01.2022 16:40 Ответить
шоб тебе в США было чем заняться - писать тут коменты
показать весь комментарий
15.01.2022 21:22 Ответить
Приговор пока у самой Украины ....от таких ЗЕбилов как ты, которые вместо Армия Мова Вера выбрали себе колени перед куйло и перестать стрелять.А Януковича приговор на деньги таких как ты кинутых лохов девок молодых убирать ....и ни в чем себе не отказывать.Какие вы потешные....ещё одну пирамидку тебе от Димки гордона надо .Бедная Украина.(((
показать весь комментарий
15.01.2022 23:11 Ответить
Це явка з повинною для Гааги.
показать весь комментарий
15.01.2022 15:56 Ответить
Снова Гаага и судНу каким Гаага к тому что ОФИЦИАЛЬНО пригласило законно выбранное руководство Казахстана.И точно также ОФИЦИАЛЬНО указало на выход.Такое детство Никиты или просто хотелки.
показать весь комментарий
15.01.2022 16:33 Ответить
Какацап, ОКДБ ваше існує для захисту від ЗОВНІШНЬОГО ворога. Разницу панимаешь? Без зовнішньої інтервенції всі дії окдб як порушення домовленностей, а значить міжнародний злочин. Так доходит, свинья?)
показать весь комментарий
15.01.2022 16:43 Ответить
Колбасник, у вас все кто дружит с головой, не фантазирует и способен думать- это кацапы....а кацапы это с точностью наоборот...это такие тупые дрЫщи и фантазеры как ты...с двумя стаканами семок в голове. Из-за вас Америкусаму спасать надо будет не за горами.
показать весь комментарий
15.01.2022 17:06 Ответить
Т.е. ты согласен с нарушением международных норм и устава ОДКБ?
показать весь комментарий
15.01.2022 21:23 Ответить
После того как «гаранты» херовы не выполнили Будапештский Меморандум после нападения на Украину вашими братьями кацапами ...ты втюхиваешь просто дичь про нарушение Междунар.права.Тем более кроме вас онарушении НИКТО не говорит.Может вы важнее уже чем ООН.Хотя после Крыма и ООН гандон.Удачи Вам в изучении вопроса.
показать весь комментарий
15.01.2022 23:19 Ответить
Цими "миротворцями" вбито більше двохсот людей, зокрема кілька дітей. А хто людей калічив і вбивав розкажуть на суді постраждалі і свідки казахи.
показать весь комментарий
15.01.2022 19:30 Ответить
Вообще-то правительство было отправлено в отставку. Єто личное решение одного болвана.
показать весь комментарий
15.01.2022 16:43 Ответить
Что к чему....каким тут правительство.Токаев обращался ЛИЧНО.Вы уже Янука отправили в Гаагу за мизинец?( Лучше молчать иногда чем позориться.Вот поэтому ДАЖЕ трускавецкие политолухи вас и причесывают.А вы с них все посмеиваетесь
показать весь комментарий
15.01.2022 17:11 Ответить
Янука отправили ...за ИЗМЕНУ.?
показать весь комментарий
15.01.2022 17:13 Ответить
У яныка есть приговор за измену и 15 лет тюрьмы. Так что да, отправили. Ты бы чучело лишнехромосомное поинтересовался какими делами ГААГА занимается!
показать весь комментарий
15.01.2022 21:26 Ответить
Оно и видно,что за 1 час.Припёрлись,поджопник от Китая получили и в добрый путь.
показать весь комментарий
15.01.2022 15:56 Ответить
Во, во... Як "підготовили", так і обісралися.
показать весь комментарий
15.01.2022 18:20 Ответить
От і додаткові санкції треба ввестина них обох протягом години.
показать весь комментарий
15.01.2022 15:59 Ответить
Дурне діло - не хитре.
показать весь комментарий
15.01.2022 15:59 Ответить
почему восточноевропейские политики, в большинстве своём такие ограниченные болваны? как же одкб и коллегиальное решение?
показать весь комментарий
15.01.2022 16:01 Ответить
не восточноевропейские а западноазиатские
показать весь комментарий
15.01.2022 21:27 Ответить
явка з повинною
показать весь комментарий
15.01.2022 16:01 Ответить
отак
показать весь комментарий
15.01.2022 16:03 Ответить
Это понятно!!!! Насрать много ума не надо!!!!
Но заказал себе морозилку АТЛАНТ - тут спасибо!!!! На Либхер не тяну!
показать весь комментарий
15.01.2022 16:03 Ответить
Театр больных на голову уродов, имею ввиду не только лакея Гришку, но и гэбнявую морду, которая мнит себя самодержцем Мордора и бредит увеличением его территории.
показать весь комментарий
15.01.2022 16:04 Ответить
Даааа, ДВА ДЕБИЛА ЭТО СИЛА ... и в цирк ходить не надо ...
показать весь комментарий
15.01.2022 16:05 Ответить
епть, какой стратег. Прям Кутузов. Расстреляли безоружный казахский народ а теперь сам себя рперед зеркалом благодарит. Подеритесь еще с Х***лом кто главный был
показать весь комментарий
15.01.2022 16:06 Ответить
Какой там Кутузов? Берите выше : Клаузевиц! (Дай Бог ему тоже от холеры лапти откинуть, как Карлу)
показать весь комментарий
15.01.2022 16:12 Ответить
))))))))))))) сам он мог бы и в минут 20 разработки уложиться, но путающееся под ногами мелкое ботоксное ***** с рожками к автомату, ему постоянно мешало.
показать весь комментарий
15.01.2022 16:06 Ответить
От як це було:

показать весь комментарий
15.01.2022 16:06 Ответить
Ну дебил , а как потом тикали из Казахстана тоже за 1 час решили ? )))
показать весь комментарий
15.01.2022 16:07 Ответить
в парі кардинал/галантерейник, головний - галантерейник
показать весь комментарий
15.01.2022 16:08 Ответить
Я і кардинал
показать весь комментарий
15.01.2022 16:24 Ответить
Центр военных технологий "Два урода" разработает военную операцию любой сложности в кратчайшие сроки. Людей с военным образованием просьба не смеяться.
показать весь комментарий
15.01.2022 16:10 Ответить
Грёбаные ********!
показать весь комментарий
15.01.2022 16:10 Ответить
Дві години поміркують та намалюють план захоплення планети, а там вже й за галактику можна братися
показать весь комментарий
15.01.2022 16:11 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/d/5/6/c/d56ca39cc3f34077b43b7bfb5b02c335/original.jpg
Лукашенко заявил, что операцию по сохранению его президенства разработал он и Путин в течение 13 минут
показать весь комментарий
15.01.2022 16:12 Ответить
Ахахаха)))такое впечатление сейчас,что усатый дегенерат с зекрысой от одной мамы
показать весь комментарий
15.01.2022 16:13 Ответить
Лучше эта усатая обезьяна пусть расскажет где Назарбаев с которым она якобы созванивалась
показать весь комментарий
15.01.2022 16:13 Ответить
Наполіони, лять! Бонопарти з шостої палати!
показать весь комментарий
15.01.2022 16:14 Ответить
У цього білорасєйського вилупка корови у колгоспі по цицьки у лайні а воно операції з путєним розробляє...)))
показать весь комментарий
15.01.2022 16:17 Ответить
Теперь понгятно откуда взялись 20 000 вооруженных до зубой боевиков Токаева...
показать весь комментарий
15.01.2022 16:23 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2022 16:25 Ответить
"Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Беларуси - в течение одного часа"
показать весь комментарий
15.01.2022 16:25 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2022 16:29 Ответить
они не планировали за час! всё было спланировано задолго до этого, за несколько месяцев
показать весь комментарий
15.01.2022 16:33 Ответить
***** же решил возродить традиции дидов со своим проэктом всесоюзной ударной гулаговской стройки. бульбо***** будет поставлят рабскую силу (рабсилу) для осуществления мечт своего подельника.
"президент параши ***** поручил правительству до 10 мая представить предложения по созданию ж/д-маршрута до баренцева моря в районе бухты реки индиги" (С).
показать весь комментарий
15.01.2022 16:37 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2022 16:44 Ответить
та ну, зачем трактора и другая техника на такой стройке? да и где её взять? не снимать же бульдозера с давки сыров, помидоров и венгерских гусей? ***** даст каждому кайло, тачку и массу новых простых новосовецких заключённых повезут по этапу в дальние края, становится новосёлами. первые квартирьеры совсем скоро начнут восстанавливать заброшенные лагеря и бараки. а ***** скажет, что диды завещали такой себе аналог "бэломор-кэнэла имени *****" воздвичь. скоро появится и новая пачка папирос, "барэнц-айзенбанн", с картой для турпоходов тем, кто стоит пока в выводной очереди на посадку, с последующим личным участием в этом проекте
показать весь комментарий
15.01.2022 17:14 Ответить
драныкоед и лаптеногий - полтора фюрера....
показать весь комментарий
15.01.2022 16:46 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2022 16:46 Ответить
Русь и РАБссия это совершенно разные страны...800 лет это много,Карл Маркс не ошибся...
показать весь комментарий
15.01.2022 16:48 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2022 18:11 Ответить
Если этих двух абапелов скрестить, получится двухглавая курица, как на их гербе. Кажись, все сходится.
показать весь комментарий
15.01.2022 16:49 Ответить
Мантру Путлера про "одиннарот" можно похоронить в Мавзолее чЛенина...
показать весь комментарий
15.01.2022 16:55 Ответить
Два дибила, это сила.
показать весь комментарий
15.01.2022 16:56 Ответить
Нефть и газ из Казахстана и других стран Центральной Азии теперь почти не проходят через Россию, а практически целиком идут в Китай

Согласно Нацбанку Казахстана, нетто-позиция Китая вместе с Гонконгом по прямым инвестициям в Казахстан втрое больше России - $9 млрд против $3 млрд. Совершенно очевидно, что за последние 15-20 лет Китай начисто переиграл путинскую Россию в контроле за стратегическими ресурсами Казахстана и теперь может конвертировать это в политическое влияние. Думаю, этим обусловлена смелость Токаева, когда он потребовал от Путина быстро вывести из страны силы ОДКБ, вопреки путинскому пожеланию оставаться с военным присутствием в Казахстане «столько, сколько потребуется» - Токаев очевидно заручился поддержкой более сильных и влиятельных китайских товарищей.

Таким образом, у нас многие поспешили объявить Токаева путинской «марионеткой» только лишь на основании того, что тот запаниковал и поначалу пригласил в страну силы ОДКБ. Китайские коммунисты, имеющие определяющее влияние на казахстанскую политическую элиту, быстро потребовали убрать российские войска - что Токаев послушно и исполнил, невзирая на явное недовольство Путина. Но Путина в данном случае никто не спрашивает - у казахстанского режима давно уже другие хозяева.

https://charter97.org/ru/news/2022/1/15/451152/
показать весь комментарий
15.01.2022 16:57 Ответить
Кстати, быстрая высылка войск ОДКБ - вовсе не единственный антипутинский жест Токаева последних дней: например, он демонстративно назначил министром информации и общественного развития в новом правительстве Аскара Умарова, которого имперские круги в Москве открыто считают «русофобом». Безусловно, Токаев не мог бы пойти на такие резкие, раздражающие Путина шаги, не заручившись поддержкой Китая.
показать весь комментарий
15.01.2022 16:59 Ответить
Доктор Борменталь,что думаете по поводу Швондера с Шариковым? Они воры или занимаются рэкетом чужих территорий?

Филлип Филлиппыч,они откровенные террористы,с Маузэрами по квартирам ходють... вот у вас хотели отжать полквартиры...
показать весь комментарий
15.01.2022 17:02 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2022 17:14 Ответить
каккой талантливый картошек.
показать весь комментарий
15.01.2022 17:26 Ответить
Ідіот картопляний - взяв ще й признався!!! Ти ж дол-** підставив свою путянишну китаю, а ще сам признався перед усім миром що ти замазаний по самі вуха, і хто ти після цього? Ти хоч розумієшь що ти зробив і що відбулося? Звиняйте мене за не цензурщину, але дол по ** картопляний твоя хфамілія, вусатоє нєдоразуменіє. На вила т**е скоро піднімуть і правильно зроблять.
показать весь комментарий
15.01.2022 17:52 Ответить
микромордор и мордор братьянавек. А удмурт с боротным рабом адиннарот. Но у удмурта нету белых кроссовок.
показать весь комментарий
15.01.2022 17:58 Ответить
крепкий орешек
показать весь комментарий
15.01.2022 18:07 Ответить
Хвороба прогресує, а попереду ще ж весняне загострення.
показать весь комментарий
15.01.2022 18:36 Ответить
За час спецоперацию ?
Вы за 20 лет не смогли разработать белее-менее приемлемую экономику своих стран, разработать модель гражданского/демократического общества !
Если такие вумные, то почему за 20 лет не смогли побороть коррупцию и проблему уличных туалетов ???
показать весь комментарий
15.01.2022 18:47 Ответить
Во подкинуло в гробах от таких слов Наполеона с Македонским!
показать весь комментарий
15.01.2022 18:51 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2022 19:23 Ответить
Хєній, як пити дати, хєній. Ще й баба-повитуха казала, що сашка або хєнієм помре, або його як собаку закопають.
показать весь комментарий
15.01.2022 20:23 Ответить
На жаль, складно відрізнити повстання народу від намагання рейдерського перехоплення влади недостойними людьми, з приміненням технологій заманювання простих людей в процес, в яких присутня незадоволеність владою.
показать весь комментарий
15.01.2022 21:43 Ответить
""Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - добавил диктатор. Источник: "

Еще быстрее и решительней Китай выгнал "миротворцев" из Казахстана.

показать весь комментарий
15.01.2022 22:25 Ответить
Было бы здорово чтобы Байден с каким нибудь Джонсоном за час разработали операцию по термоядерной бомбардировке рашки
показать весь комментарий
16.01.2022 00:13 Ответить
 
 