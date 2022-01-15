Лукашенко заявил, что операцию ОДКБ в Казахстане разработал он и Путин в течение одного часа
Операцию по отправке войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан разработали Александр Лукашенко и Владимир Путин "в течение одного часа".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта, об этом заявил диктатор Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси.
"Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Беларуси - в течение одного часа", - сказал он.
По его словам, "был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан".
"Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - добавил диктатор.
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Лукашенко заявил, что операцию по сохранению его президенства разработал он и Путин в течение 13 минут
"президент параши ***** поручил правительству до 10 мая представить предложения по созданию ж/д-маршрута до баренцева моря в районе бухты реки индиги" (С).
Согласно Нацбанку Казахстана, нетто-позиция Китая вместе с Гонконгом по прямым инвестициям в Казахстан втрое больше России - $9 млрд против $3 млрд. Совершенно очевидно, что за последние 15-20 лет Китай начисто переиграл путинскую Россию в контроле за стратегическими ресурсами Казахстана и теперь может конвертировать это в политическое влияние. Думаю, этим обусловлена смелость Токаева, когда он потребовал от Путина быстро вывести из страны силы ОДКБ, вопреки путинскому пожеланию оставаться с военным присутствием в Казахстане «столько, сколько потребуется» - Токаев очевидно заручился поддержкой более сильных и влиятельных китайских товарищей.
Таким образом, у нас многие поспешили объявить Токаева путинской «марионеткой» только лишь на основании того, что тот запаниковал и поначалу пригласил в страну силы ОДКБ. Китайские коммунисты, имеющие определяющее влияние на казахстанскую политическую элиту, быстро потребовали убрать российские войска - что Токаев послушно и исполнил, невзирая на явное недовольство Путина. Но Путина в данном случае никто не спрашивает - у казахстанского режима давно уже другие хозяева.
https://charter97.org/ru/news/2022/1/15/451152/
Филлип Филлиппыч,они откровенные террористы,с Маузэрами по квартирам ходють... вот у вас хотели отжать полквартиры...
Вы за 20 лет не смогли разработать белее-менее приемлемую экономику своих стран, разработать модель гражданского/демократического общества !
Если такие вумные, то почему за 20 лет не смогли побороть коррупцию и проблему уличных туалетов ???
Еще быстрее и решительней Китай выгнал "миротворцев" из Казахстана.