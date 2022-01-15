Лукашенко заявил, что операцию ОДКБ в Казахстане разработал он и Путин в течение одного часа

Операцию по отправке войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан разработали Александр Лукашенко и Владимир Путин "в течение одного часа".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта, об этом заявил диктатор Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси.

"Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Беларуси - в течение одного часа", - сказал он.

По его словам, "был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан".

"Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - добавил диктатор.

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