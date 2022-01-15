Чиновник Госэкоинспекции Кривенко, находясь в международном розыске, смог устроиться на госслужбу и попался на взятке $5 тысяч, - Фирсов

Экс-руководитель Государственной экологической инспекции Егор Фирсов обнародовал информацию о Владлене Кривенко, который, находясь в международном розыске, по поддельным документам устроился на работу в Государственную экологическую инспекцию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Фирсов отметил: "Еще одна сногсшибательная история. Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении чиновника Государственной экологической инспекции Владлена Кривенко, который находится в международном розыске (!), незаконно приехал в Украину, подделал паспорт и устроился на государственную службу".

И не куда-нибудь, а в Государственную экологическую инспекцию. И вот этот защитник природы попадается на взятки в размере 5 тыс. долларов США за непрепятствование работе автозаправочной станции. Если бы не попался на взятке, то и не знали бы об этой позорной истории".

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Он продолжил: "Напомню, что вчера взяли на взятке советника главы инспекции Андрея Немировского. Требовал у предпринимателя 17 тыс. долларов. С такими новостями окружающую среду не спасти".

"Только ликвидация инспекции и полная ее перезагрузка с прозрачными конкурсами и с порядочными людьми, прошедшими проверку на полиграфе", – резюмировал Фирсов.