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Чиновник Госэкоинспекции Кривенко, находясь в международном розыске, смог устроиться на госслужбу и попался на взятке $5 тысяч, - Фирсов

Чиновник Госэкоинспекции Кривенко, находясь в международном розыске, смог устроиться на госслужбу и попался на взятке $5 тысяч, - Фирсов

Экс-руководитель Государственной экологической инспекции Егор Фирсов обнародовал информацию о Владлене Кривенко, который, находясь в международном розыске, по поддельным документам устроился на работу в Государственную экологическую инспекцию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Фирсов отметил: "Еще одна сногсшибательная история. Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении чиновника Государственной экологической инспекции Владлена Кривенко, который находится в международном розыске (!), незаконно приехал в Украину, подделал паспорт и устроился на государственную службу".

И не куда-нибудь, а в Государственную экологическую инспекцию. И вот этот защитник природы попадается на взятки в размере 5 тыс. долларов США за непрепятствование работе автозаправочной станции. Если бы не попался на взятке, то и не знали бы об этой позорной истории".

Смотрите также: Чиновник Госэкоинспекции и основатель общественной организации вымогали 5 тыс. долл. взятки с руководителя АЗС в Одессе, - прокуратура. ФОТО

Чиновник Госэкоинспекции Кривенко, находясь в международном розыске, смог устроиться на госслужбу и попался на взятке $5 тысяч, - Фирсов 01

Он продолжил: "Напомню, что вчера взяли на взятке советника главы инспекции Андрея Немировского. Требовал у предпринимателя 17 тыс. долларов. С такими новостями окружающую среду не спасти".

"Только ликвидация инспекции и полная ее перезагрузка с прозрачными конкурсами и с порядочными людьми, прошедшими проверку на полиграфе", – резюмировал Фирсов.

Автор: 

взятка (6163) Госэкоинспекция (148) Фирсов Егор (153)


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Топ комментарии
+25
"Якщо б не попався на хабарі, то і не знали б про цю соромну історію".
Україна це казкова країна хто б що не казав)
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15.01.2022 16:17
+20
А чим же займається СБУ і на біса воно нам таке здалося якщо все викриває випадок? Куди дивляться ті котрі за це повинні відповідать і чому жодна курва не покарана?
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15.01.2022 16:28
+15
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15.01.2022 16:58
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Правила форума Совет форумчан
да это же Брендон Фрейзер!
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15.01.2022 16:16 Ответить
Скорее Ченнинг Татум😁😁
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15.01.2022 16:49 Ответить
"Якщо б не попався на хабарі, то і не знали б про цю соромну історію".
Україна це казкова країна хто б що не казав)
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15.01.2022 16:17 Ответить
С какого перепугу сказочная? В сказках все знают обо всех героях и узнают в лицо,

а тут прям такая фея попалась, что никто и не узрел подельных документов?))) У госслужащих отпечатки пальцев снимают что-ли?)))
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17.01.2022 19:33 Ответить
памьятають руці...
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15.01.2022 16:21 Ответить
Мабуть сам Зеля призначив !
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15.01.2022 16:22 Ответить
$5 тис для зелі - завтрак.....
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15.01.2022 16:27 Ответить
в мене він може тільки сподне занюхати, як жінка в пральну машинку не бросила...
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15.01.2022 16:35 Ответить
чі ти не занюхав - наступний раз вибирай слова і поважай людей з котрими намагаешся спілкуватися....
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15.01.2022 17:40 Ответить
Об*єктивно: хамидло наразі ти.
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15.01.2022 17:54 Ответить
baran
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15.01.2022 18:05 Ответить
так ти ж кацап - а кацап це точно не людина - тварюка..
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15.01.2022 18:02 Ответить
курочька по зьорнишку...
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15.01.2022 16:31 Ответить
Это мы с вами по зернышку, а у них зернышки размером с мешок пшеницы и плачутся что мало.

Взрастили независимых, так они независимы прежде всего от моральных устоев и правил. Ни флага ни Родины не почитают.
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17.01.2022 19:35 Ответить
Для цього борова 5к-омлет...
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15.01.2022 16:38 Ответить
декотрі мають сумніви щодо найчоловічнішого.........
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15.01.2022 16:43 Ответить
чесний і чоловічний - все і завжди в морду пхае - тому і чоловічнішае з усіх боків...
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15.01.2022 16:30 Ответить
Там целая система и все друг другу заносят. Каждая должность стоит денег и просто так по конкурсу не попадёшь.
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19.01.2022 20:12 Ответить
ну так хорший спец, не підбарижник! надо брать
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15.01.2022 16:26 Ответить
А чим же займається СБУ і на біса воно нам таке здалося якщо все викриває випадок? Куди дивляться ті котрі за це повинні відповідать і чому жодна курва не покарана?
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15.01.2022 16:28 Ответить
дивляться шоб Лерос найвеличнішому факи не тикав.
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15.01.2022 16:30 Ответить
Лерос хиве з непідробним паспортом України і має право тикать всім хто цього заслуговує.
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15.01.2022 16:33 Ответить
Тому що курви кругом, в усіх органах.
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15.01.2022 17:13 Ответить
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15.01.2022 17:56 Ответить

Знайди себе свинарчучок.
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15.01.2022 18:08 Ответить
Якщо йому "убієнний брат" допомогав працевлаштуватися, то СБУ безсила.
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15.01.2022 18:27 Ответить
Антикоррупционных органов становится всё больше, при этом ловят мелких взяточников и каждый раз трубят об этом как о величайшей победе.
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19.01.2022 20:13 Ответить
це прекрасно)
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15.01.2022 16:29 Ответить
Гогі, кривенки ...... і імя їм легіон. Не держава а каналізаційник колектор, відстійник, куди стікається всяке гімно з усього світу
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15.01.2022 16:30 Ответить
..гімно зе-кольору
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15.01.2022 18:04 Ответить
В этой истории прекрасно всё!!!!!!🤣
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15.01.2022 16:35 Ответить
Украина.
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15.01.2022 16:35 Ответить
В чернігові ОДА, міськрада - збіговисько відморозків, яких захищають пришиблені суди та поліція і нічого
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15.01.2022 16:40 Ответить
А ті що зараз проводять 60 обшуків на місяць і пропихають у депутати злочинця микитася,не відморозки?
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15.01.2022 19:34 Ответить
Нехай визнають вину,, дадуть зізнання слідству, компенсують сім'ям яких знищували шкоду, тоді можливо розмовляти. А так Атрошенко розуміючи невідворотність вирішив все награбоване в шмотки пустити
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16.01.2022 19:19 Ответить
Я ще раз питаю,микитась кращий? А вся ця дурня з за майбутніх виборів на 206 окрузі і всі крадіжки нікому не цікаві,це лише привід щоб вплинути на атрошенку і тримати його на гачку.Один бандитриє під другого.Звичайний переділ.
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16.01.2022 20:32 Ответить
Як я розумію Микитась - жертва дій Атрошенко як і вся країна, навіщо він грабує громадян, - але це факт. Батони, драконівські закони, країну потвора пихнула в 90 ті, суди поліція зкурвилися при такому діячеві
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18.01.2022 11:20 Ответить
Дикий сором!
А вони за Порошенком ганяються, дебіли зелебенські!
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15.01.2022 16:41 Ответить
А что вы думали, ему же нужно было отбить бабки которые он отдал за восстановление по службе. Или у кого то есть еще иллюзии что на такие места берут с улицы и бесплатно? Не знаю сейчас расценки но лет 10 назад такое кресло стоило от $$$$200к с аукциона
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15.01.2022 16:54 Ответить
Вот-вот, такое впечатление, что люди не понимают, что на такие места с улицы не попадёшь. Там все экослужбы - кормушка.
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19.01.2022 20:41 Ответить
Есть люди, которых только взглянув на морду можно стрелять с чистой совестью не доходя до суда. Данная кандидатура к таким относится
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15.01.2022 16:56 Ответить
В квартале про такое говорили, что это джек-пот.
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15.01.2022 16:56 Ответить
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15.01.2022 16:58 Ответить
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15.01.2022 17:01 Ответить
Дивлячись на це свиняче рило-то воно прилаштувалось саме до корита...
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15.01.2022 17:09 Ответить
Беда наших людей в том, что забыли для чего свиней выращивают. Нынче только кормят, а вот в наше время, после откорма свиней кололи на сало с мясом. Да и с быками делали то-же самое. А нынче только кнуров откармливают, у которых даже сало вонючее.)))
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17.01.2022 19:42 Ответить
Я другой, такой страны не знаю, где так вольно пасется идиот...
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15.01.2022 17:43 Ответить
Ще один Гогі..
теж його кіт товаришиє з кішкою
вбиральниці Олени Кравець
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15.01.2022 18:03 Ответить
Ну и что тут удивительного , при Осле продается все и всем , какая хер разница , что он где то там в розыске , когда брат Ермака за должность бабки взял.
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15.01.2022 18:05 Ответить
Ти ще скажи що при минулих було інакше і не працюють досі призначені корумповані совкові судді і всяка така погань разом з беркутнею котра мала давно сидіти.
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15.01.2022 19:38 Ответить
При Педро у него в администрации , кацапских кротов не было 100% , а наша спецура работала не хуже Мосада , что до остального , то наверное кто то бабки брал за должность ,но не так как сей час , продажа должностей в открытую и назначение своих друзей без опыта и знаний на главные должности страны.
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15.01.2022 21:21 Ответить
Соромлюсь спитати ,хто був президентом коли у прем"єра гройсмана викрили перекладача за шпигунство а зам начальника контрнрозвідки був громадянин московії.Хтож був тим президентом?
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15.01.2022 21:25 Ответить
Ну не в администрации президента это раз , а два это то что его нашли и посадили . А не как у Осла вся планета знает , что там кротовье кубло во главе с Ермаком , а Ослу все по хер , главное , что бы кокс вовремя привозили. На счет гражданина Мордора в контрозведке , так еще тогда доказали , что это такой же фейк , как и свинарчукгейт и липецкая фабрика и прочее.
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15.01.2022 21:48 Ответить
Я не хочу сперечатись і нічого доводити,тільки куди дивився той масад якщо у прем"єрміністра перекладач шпигун від окупанта а зам нач. контррозвідки громадянин країни ворога і президент призначає відкритого ворога України представником у ткг мінська.
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15.01.2022 21:57 Ответить
Радует только одно , что даже такие махровые зелебобики типа тебя , даже не пытаются спорить , что продажа должностей при Осле процветает , в полный рост.
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15.01.2022 23:05 Ответить
А я даремно витратив свій час на спілкування з таким кацапським козлом як ти бо я тебе козла не обзивав хоча ти погань кацапська на восьмому році війни мекаєш язиком ворога погань кацапська.
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15.01.2022 23:15 Ответить
Спасибо , повеселил от души. Значит я в самую точку , попал , раз такая пена из твоего рта полетела.
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15.01.2022 23:20 Ответить
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15.01.2022 23:29 Ответить
Продавалось всегда. И год назад, и 5, и 15. Всегда все должности были за денежку и всегда заносили. И антикоррупционные органы ровным счётом ничего не поменяли.
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19.01.2022 20:44 Ответить
по морде видно боец с батальона юзика
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15.01.2022 18:46 Ответить
Виявляється, що у нас на кордоні відсутні камери з розпізнаванням обличчя. Приїхали...
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15.01.2022 19:52 Ответить
мне кажется проблема в другом, что плевать на твое прошлое, главное иметь знакомства и сможешь работать_)
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17.01.2022 09:00 Ответить
Таке можливе лише в державі, якою керуює 95 квартал...
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16.01.2022 02:53 Ответить
Рожа -хоть пацюков ей бить. А фСБ(у) только только антипрививочников может ловить, которые сами выходят с плакатами и никуда не прячутся. Или комментаторов неугодных. Ото перемога! Ото спЭцслужба! Продажные шлюхи.
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16.01.2022 09:43 Ответить
А шлюх вы за что таким сравнением оскорбляете? Шлюхи хоть удовольствие приносят, а от этих какой толк? Только кровь с людей сосут - не больше. Может им чупачупсами налоги платить?
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17.01.2022 19:39 Ответить
отлично у нас работают контролирующие органы)) ребята спокойно могут работать на таких должностях без каких либо последствий
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17.01.2022 08:59 Ответить
Что-то зачастили экологи на взятках попадаться. Сезон у них начался что-ли? Сегодня в контору водоканал приходил сточные воды проверять. Цена вопроса всего 2 штуки гривен - это чтоб в колодец баночку не опускать.))) Вот так все они и работают за наш счет.
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17.01.2022 19:37 Ответить
Так там все такие, кто сидят на высоких должностях, просто остальные не попались. Да и тут как-то мелко.Видимо, с кем-то не поделился.
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19.01.2022 20:09 Ответить
 
 