Отказ генпрокурора Венедиктовой подписать и публично поддержать подозрение Порошенко – лучшее доказательство юридической ничтожности этого подозрения, - Луценко
Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал свою позицию относительно вручения подозрения от ГБР пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Луценко подчеркнул: "В любой стране, если подозрение предъявляется президенту или бывшему президенту, подпись под документом должно поставить должностное лицо, обеспечивающее контроль за законностью в стране, – генеральный прокурор. Я сам это делал, чтобы получить приговор Януковичу.
Отказ генпрокурора И. Венедиктовой подписать и публично поддержать подозрение – лучшее доказательство юридической ничтожности этого подозрения.
А госпожа генпрокурор, ее первый заместитель и все, кроме одного заместители, знают, что за это предусмотрена уголовная ответственность".
Он продолжил: "Итак, мы можем говорить не о подозрении, а исключительно о политическом инструменте для подавления лидера оппозиции Петра Порошенко.
Неизвестный до этого заместитель ГПУ Симоненко – единственный, кто взял на себя ответственность за политические репрессии. Ведь неизвестная болезнь выкосила руководителей Офиса генпрокурора в день подписания подозрения 20 декабря.
Потом все выздоравливают, но 23 декабря снова резко заболевают, и Симоненко подписывает ходатайство о задержании Порошенко. Это и называется "шить дело белыми нитками".
"При этом никто не принял во внимание нормы Уголовного процессуального кодекса, в которой законодатели прописали действия правоохранительных органов в отношении народного депутата после снятия депутатской неприкосновенности. В статье УПК четко написано, что к Порошенко, как к народному депутату, могут применяться любые действия, в том числе по его задержанию и аресту в судебном заседании, но исключительно в его присутствии, а следователь должен сообщить о таком заседании заблаговременно.
Вопреки закону ни Порошенко, ни его адвокаты, ни председатель ВР не уведомлены об этом суде. И судья в закрытом режиме через 20 мин постановляет задержать экс-президента.
Это – гарантированная причина для выигрыша в Европейском суде по делам человека. Но это будет потом. А уже сейчас – это международный позор и Зеленского, и его команды, идущих по следам Януковича.
В свое время посадка Луценко и Тимошенко и полное подавление свободы слова развязала Януковичу руки. Он решил, что может делать со страной все, вплоть до продажи нашей независимости Путину", – подчеркнул он.
Луценко продолжил: "Сломать сценарий удалось на Майдане и на Донбассе большими жертвами. Цена - тысячи погибших и оккупация Крыма и части Донбасса. Мы не можем позволить это повторить Зеленскому и его российской кротоферме.
Поэтому акции протеста в понедельник, 17 января, – не столько о свободе лидера оппозиции П. Порошенко, что само по себе правильно. Это еще и о нашей свободе с вами. Нет – попытке восстановить авторитаризм Зеленского! Нет – планам развала Украины Путина!"
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Петро з 100% ймовірністю програє вибори не тільки Юлі Тимошенко, але й Олегу Ляшку.
Фу ......
так як небезпечно так хвилюватися із- за Порошенка
А втім, для них всіх - "акакаяразніца". Вони всі - 73/43%зебіли.
І, кого зацікавить - https://www.youtube.com/watch?v=7HeYXacd26c подивіться позавчорашню його передачу з Оксаною Забужко
Луценко був і головою МВД і головою Прокуратури...і які його діяння?
Перший раз був сам, потім ще і жінку підтягнув...на черзі син, племінник, батько, внук?
Згаяв для 50 млн людей декілька років їх безцінного життя.
3 шансу давати йому 100% не варто!
Йди сам звідси, допоки ми тебе не послали.
К 17 июня, дню предполагаемого «ареста»
Петра Порошенко Владимиром Зеленским
Сергей Ирза
Зеленский ненавидит Порошенко,
За то, что тот, был «пятым», и умней,
Спросил бы он, у той же, Тимошенко,
Что впереди? «Не лох!», к тому ж, еврей!
«Не лох» иль лох, покажет срок правленья,
А там, смотри, покажет «новый срок»,
Он Порошенко ставит на колени,
Но знают все, что лживость, есть порок!
Но знает вся большая Украина,
Кто враг врагу, а кто врагу слизняк,
Кто грудь подставит, кто подставит спину,
Кто президент, а кто ничто, никто, никак!
Зеленский ненавидит Порошенко,
За то, что тот, был «пятым», и умней,
Спросил бы он, у той же, Тимошенко,
Что впереди? «Не лох!», к тому ж, еврей!
15.01.2022
https://www.youtube.com/watch?v=md8KtZJvJGQ https://www.youtube.com/watch?v=md8KtZJvJGQ
Бо насправді Порох з Луценком за час своєї каденції демонтовували, перебудовували систему управління державою з авторитарної на демократичну. А от якраз ЄрЗе з Бене... Венедіктовою повертають на старе.
За логікою Петра кухарка могла управляти державою - така от демократія.
Кучма побудував олігархію і до неї олігархічні вибори президента, для закріплення основ олігархії. В цих виборах ставленики олігархії скуповують місця в бюлетенях за небаченого більше ніде в світі розміру декількамільйонну грошову заставу, яку "політики" цинічно називають "виборчою".
І серед ставлеників олігархії народ "вимушений "обирати" президента. Це демократія?
І ні один президент, включаючи Порошенка, нічого не зробив для демократизації виборів через ліквідацію такої застави. І клоун не зробить.
А зробити дуже просто. Перейти до аналога демократичної польської системи виборів президента.
Для початку треба знести олігархічні закони й прийняти демократичні. Взяти, наприклад, демократичні польські закони. А потім слідкувати, щоб закони виконувались. Хтось скаже, що закони не виконуються. Повторю, що треба прийняти спочатку демократичні закони, а потім говорити що виконуються чи ні.
Ні в однієї з цих країн, та й ніде в світі, нема такої величезної застави, яка в нас є головною базою олігархії.
Я взагалі не знаю нащо це говорю людям, яким по методичці задача тільки розхвалювати одного політика. Яких не цікавить щоб країна розвивалась, щоб дійсно ставала демократичною.
Ні при одному з наших президентів в нас не було демократії.
Північно-Кавказький окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив до 18 років у виправній колонії суворого режиму уродженця Інгушетії Тимура Тумгоева, якого Росії видала Україна. Про це 26 червня 2019 року,повідомляють російські інформаційні агенції.За словами очільника добровольчого батальйону імені шейха Мансура Мусліма Чеберлоєвського, Тумгоєв воював на Донбасі на боці України.
"Ми пережили радянську "демократію" і "демократію" Віктора Януковича. Аналізуючи ті події, які відбуваються в Україні сьогодні, ми бачимо, що історія повторюється", - заявив народний депутат 6-ти скликань, дисидент і журналіст Ярослав Кендзьор.
"Кожен диктатор, коли починає розуміти, що суспільство стає ним незадоволеним, починає узурпувати владу, починає "закривати рота" вільним медіа, починає переслідувати опозиційних політиків, активістів, громадських діячів. Звинувачення у державній зраді п'ятого президента України - це просто абсурд. Саме це нині робить і чинна влада в Україні"
"17 січня дуже важливо показати нашу свідому проукраїнську позицію, що ми єдині і незалежні. Ми маємо об'єднатися і сказати, що Україна - не Росія. Тому 17 січня потрібно бути у Києві!",