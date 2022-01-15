Отказ генпрокурора Венедиктовой подписать и публично поддержать подозрение Порошенко – лучшее доказательство юридической ничтожности этого подозрения, - Луценко

Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал свою позицию относительно вручения подозрения от ГБР пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Луценко подчеркнул: "В любой стране, если подозрение предъявляется президенту или бывшему президенту, подпись под документом должно поставить должностное лицо, обеспечивающее контроль за законностью в стране, – генеральный прокурор. Я сам это делал, чтобы получить приговор Януковичу.

Отказ генпрокурора И. Венедиктовой подписать и публично поддержать подозрение – лучшее доказательство юридической ничтожности этого подозрения.

А госпожа генпрокурор, ее первый заместитель и все, кроме одного заместители, знают, что за это предусмотрена уголовная ответственность".

Он продолжил: "Итак, мы можем говорить не о подозрении, а исключительно о политическом инструменте для подавления лидера оппозиции Петра Порошенко.

Неизвестный до этого заместитель ГПУ Симоненко – единственный, кто взял на себя ответственность за политические репрессии. Ведь неизвестная болезнь выкосила руководителей Офиса генпрокурора в день подписания подозрения 20 декабря.

Потом все выздоравливают, но 23 декабря снова резко заболевают, и Симоненко подписывает ходатайство о задержании Порошенко. Это и называется "шить дело белыми нитками".

"При этом никто не принял во внимание нормы Уголовного процессуального кодекса, в которой законодатели прописали действия правоохранительных органов в отношении народного депутата после снятия депутатской неприкосновенности. В статье УПК четко написано, что к Порошенко, как к народному депутату, могут применяться любые действия, в том числе по его задержанию и аресту в судебном заседании, но исключительно в его присутствии, а следователь должен сообщить о таком заседании заблаговременно.

Вопреки закону ни Порошенко, ни его адвокаты, ни председатель ВР не уведомлены об этом суде. И судья в закрытом режиме через 20 мин постановляет задержать экс-президента.

Это – гарантированная причина для выигрыша в Европейском суде по делам человека. Но это будет потом. А уже сейчас – это международный позор и Зеленского, и его команды, идущих по следам Януковича.

В свое время посадка Луценко и Тимошенко и полное подавление свободы слова развязала Януковичу руки. Он решил, что может делать со страной все, вплоть до продажи нашей независимости Путину", – подчеркнул он.

Луценко продолжил: "Сломать сценарий удалось на Майдане и на Донбассе большими жертвами. Цена - тысячи погибших и оккупация Крыма и части Донбасса. Мы не можем позволить это повторить Зеленскому и его российской кротоферме.

Поэтому акции протеста в понедельник, 17 января, – не столько о свободе лидера оппозиции П. Порошенко, что само по себе правильно. Это еще и о нашей свободе с вами. Нет – попытке восстановить авторитаризм Зеленского! Нет – планам развала Украины Путина!"