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Отказ генпрокурора Венедиктовой подписать и публично поддержать подозрение Порошенко – лучшее доказательство юридической ничтожности этого подозрения, - Луценко

Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал свою позицию относительно вручения подозрения от ГБР пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Луценко подчеркнул: "В любой стране, если подозрение предъявляется президенту или бывшему президенту, подпись под документом должно поставить должностное лицо, обеспечивающее контроль за законностью в стране, – генеральный прокурор. Я сам это делал, чтобы получить приговор Януковичу.

Отказ генпрокурора И. Венедиктовой подписать и публично поддержать подозрение – лучшее доказательство юридической ничтожности этого подозрения.

А госпожа генпрокурор, ее первый заместитель и все, кроме одного заместители, знают, что за это предусмотрена уголовная ответственность".

Он продолжил: "Итак, мы можем говорить не о подозрении, а исключительно о политическом инструменте для подавления лидера оппозиции Петра Порошенко.

Неизвестный до этого заместитель ГПУ Симоненко – единственный, кто взял на себя ответственность за политические репрессии. Ведь неизвестная болезнь выкосила руководителей Офиса генпрокурора в день подписания подозрения 20 декабря.

Потом все выздоравливают, но 23 декабря снова резко заболевают, и Симоненко подписывает ходатайство о задержании Порошенко. Это и называется "шить дело белыми нитками".

"При этом никто не принял во внимание нормы Уголовного процессуального кодекса, в которой законодатели прописали действия правоохранительных органов в отношении народного депутата после снятия депутатской неприкосновенности. В статье УПК четко написано, что к Порошенко, как к народному депутату, могут применяться любые действия, в том числе по его задержанию и аресту в судебном заседании, но исключительно в его присутствии, а следователь должен сообщить о таком заседании заблаговременно.

Вопреки закону ни Порошенко, ни его адвокаты, ни председатель ВР не уведомлены об этом суде. И судья в закрытом режиме через 20 мин постановляет задержать экс-президента.

Это – гарантированная причина для выигрыша в Европейском суде по делам человека. Но это будет потом. А уже сейчас – это международный позор и Зеленского, и его команды, идущих по следам Януковича.

В свое время посадка Луценко и Тимошенко и полное подавление свободы слова развязала Януковичу руки. Он решил, что может делать со страной все, вплоть до продажи нашей независимости Путину", – подчеркнул он.

Луценко продолжил: "Сломать сценарий удалось на Майдане и на Донбассе большими жертвами. Цена - тысячи погибших и оккупация Крыма и части Донбасса. Мы не можем позволить это повторить Зеленскому и его российской кротоферме.

Поэтому акции протеста в понедельник, 17 января, – не столько о свободе лидера оппозиции П. Порошенко, что само по себе правильно. Это еще и о нашей свободе с вами. Нет – попытке восстановить авторитаризм Зеленского! Нет – планам развала Украины Путина!"

Автор: 

Луценко Юрий (7719) Порошенко Петр (19605) подозрение (490)


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Топ комментарии
+50
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15.01.2022 16:42
+34
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15.01.2022 16:55
+32
Яка влада , такі підозри 😡
за ці два з половиною роки , так об@ сратися і довести краіну до зубожіння , зуміли тільки зелені лохи , які тільки красти вміють в турборежимі 😠
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15.01.2022 16:42
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Погладь сам себя,а закрытый опросик ,сделанный для опы нас очень радует...правда тебе от него вешаться в пору,но то таке )
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15.01.2022 18:59 Ответить
Федя , ти дівчинка , чи хлопчик з квіточками на голівці ?
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15.01.2022 19:03 Ответить
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15.01.2022 23:35 Ответить
Нє, на мільйони на рошені сої не вистачить...
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15.01.2022 18:53 Ответить
Ага, ага )
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15.01.2022 20:21 Ответить
Правду кажете, Петра підтримують реальних 2-3 мільйони українців, а Зеленського - більше 20.
Петро з 100% ймовірністю програє вибори не тільки Юлі Тимошенко, але й Олегу Ляшку.
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15.01.2022 20:44 Ответить
Не уважаю луценко. И ваще бывших совков-комсоргов.К тому же жена уродина. Не может быть человек хорошим, с таким вкусом ))
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15.01.2022 18:21 Ответить
В мене багато дивчат ))
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15.01.2022 18:54 Ответить
Обратись к Богу. Зависть - это грех.
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15.01.2022 19:21 Ответить
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15.01.2022 18:23 Ответить
Скоріше перший. Перший із президентів України, хто сяде за злочини, скоєні за час президентської каденції.
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15.01.2022 18:37 Ответить
Це зебенін бот ,який заробляє відвертим лайном та ядом проти Порошенка🙁
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15.01.2022 18:51 Ответить
Да он припадочный к тому же,требует чтоб все выискивали и читали его писанину
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15.01.2022 18:55 Ответить
Ого , так ти лизун , Володька, чужих дуп ?

Фу ......
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15.01.2022 18:59 Ответить
Вова , ще раз зтули пельку , прийми заспокійливе і виклич швидку ,
так як небезпечно так хвилюватися із- за Порошенка
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15.01.2022 18:48 Ответить
ти трошки помилився, чуть-чуть, бо він - юдебот.
А втім, для них всіх - "акакаяразніца". Вони всі - 73/43%зебіли.
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15.01.2022 20:49 Ответить
Для тих даунів, які брешуть, що Луценку "приехать в Украину очень сцыкотно" вчергове нагадаю, що Луценко вже півтора року в Україні веде активну політичну боротьбу і навіть з весни 2021року має своїх https://www.youtube.com/playlist?list=PL5eQ15vxDEVyQEs6NiJ1Ww_eGKHZzrECt щотижневих півтори години авторської передачі "Прямим текстом" на порошенківському 5-му каналі . Ця ссиль - тільки за минулий рік
І, кого зацікавить - https://www.youtube.com/watch?v=7HeYXacd26c подивіться позавчорашню його передачу з Оксаною Забужко
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15.01.2022 18:27 Ответить
Досить уже за цього дибошира писати...
Луценко був і головою МВД і головою Прокуратури...і які його діяння?
Перший раз був сам, потім ще і жінку підтягнув...на черзі син, племінник, батько, внук?

Згаяв для 50 млн людей декілька років їх безцінного життя.

3 шансу давати йому 100% не варто!
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15.01.2022 20:41 Ответить
касап , твій translate плутає букви, зокрема "е" з "и"
Йди сам звідси, допоки ми тебе не послали.
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15.01.2022 20:50 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ НЕНАВИДИТ ПОРОШЕНКО

К 17 июня, дню предполагаемого «ареста»

Петра Порошенко Владимиром Зеленским

Сергей Ирза

Зеленский ненавидит Порошенко,

За то, что тот, был «пятым», и умней,

Спросил бы он, у той же, Тимошенко,

Что впереди? «Не лох!», к тому ж, еврей!

«Не лох» иль лох, покажет срок правленья,

А там, смотри, покажет «новый срок»,

Он Порошенко ставит на колени,

Но знают все, что лживость, есть порок!

Но знает вся большая Украина,

Кто враг врагу, а кто врагу слизняк,

Кто грудь подставит, кто подставит спину,

Кто президент, а кто ничто, никто, никак!

Зеленский ненавидит Порошенко,

За то, что тот, был «пятым», и умней,

Спросил бы он, у той же, Тимошенко,

Что впереди? «Не лох!», к тому ж, еврей!

15.01.2022
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15.01.2022 18:58 Ответить
нелох и еврей +++++++++++++++
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16.01.2022 10:34 Ответить
Говорит Игорь Беркут - Луценко Скандал в немецком аэропорту.

https://www.youtube.com/watch?v=md8KtZJvJGQ https://www.youtube.com/watch?v=md8KtZJvJGQ

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15.01.2022 19:22 Ответить
Особисто мене в цій справі цікавить навіть не суть про що взгалі мова. Цікаве інше - Порошенко зіткнувся з тією системою, яку вони власне і будували з Луценко. Ну а як ще можна розумііти? Якщо система дуже залежить від людей які владні місця займають в данний час, то щось не гаразд з такою системою. Он в тих самих Штатах незалежно хто президент, хто генеральний прокурор - система працює. А в нас дуже залежить від того, хто зараз обіймає яку посаду.
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15.01.2022 19:35 Ответить
"Порошенко зіткнувся з тією системою, яку вони власне і будували з Луценко" - брехня! Характерна ознака кожного упоротого зебіла (і - в т.ч.) - нагла і цинічна брехня.
Бо насправді Порох з Луценком за час своєї каденції демонтовували, перебудовували систему управління державою з авторитарної на демократичну. А от якраз ЄрЗе з Бене... Венедіктовою повертають на старе.
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15.01.2022 19:47 Ответить
Знаичить так збудували, якщо після них система навіть і двох років не протрималася. Значить таку збудували, яка була заточена на персоналіх. Тільки іронія долі розвернулася таким чином, що тими персоналіями работом стали не Порошенко з Луценком.
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15.01.2022 19:53 Ответить
Луценко не мав освіти фахової...І закон під нього змінювався.

За логікою Петра кухарка могла управляти державою - така от демократія.
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15.01.2022 20:38 Ответить
Не треба прикрашати. В Україні ніколи не було демократії. І при Порошенку.
Кучма побудував олігархію і до неї олігархічні вибори президента, для закріплення основ олігархії. В цих виборах ставленики олігархії скуповують місця в бюлетенях за небаченого більше ніде в світі розміру декількамільйонну грошову заставу, яку "політики" цинічно називають "виборчою".
І серед ставлеників олігархії народ "вимушений "обирати" президента. Це демократія?
І ні один президент, включаючи Порошенка, нічого не зробив для демократизації виборів через ліквідацію такої застави. І клоун не зробить.
А зробити дуже просто. Перейти до аналога демократичної польської системи виборів президента.
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16.01.2022 00:31 Ответить
Пригадайте, скільки років США вибудовували свою систему важелів і противаг, незалежних гілок влади. Крок за кроком, помиляючись і виправляючи помилки, - не одне десятиліття. У Порошенка не було навіть десяти років, не було належної підтримки в парламенті. А яка інертна і важка на зміни бюрократична система. Що називається, скільки пхаєш, стільки і їдеш. Тут, головне, у правильному напрямку рухатись. А зараз ми підстрибом і у звортньому .
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15.01.2022 21:00 Ответить
У США тоді не було з кого брати орієнтири. Тому вони крок за кроком нащупували по своїм діям результати. Закони придумували яких не існувало. В нас орієнтирів дуже багато. Більше половини світу попереду нас.
Для початку треба знести олігархічні закони й прийняти демократичні. Взяти, наприклад, демократичні польські закони. А потім слідкувати, щоб закони виконувались. Хтось скаже, що закони не виконуються. Повторю, що треба прийняти спочатку демократичні закони, а потім говорити що виконуються чи ні.
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16.01.2022 02:22 Ответить
Ще доповню. Трохи вище мною наведений приклад олігархічного закону, без зміни якого демократія не можлива. Порошенко і його отчення навіть не пробували зміну цього олігархічного закону.
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16.01.2022 02:27 Ответить
І взагалі до чого тут США з історією її розвитку. Треба дивитись ближче. У нас є сусідні слов'янські - Польща, Чехія, Слваччина. Та й бувші республіки СССР Балтики. Всі вони одночасно з нами вийшли з совка.
Ні в однієї з цих країн, та й ніде в світі, нема такої величезної застави, яка в нас є головною базою олігархії.
Я взагалі не знаю нащо це говорю людям, яким по методичці задача тільки розхвалювати одного політика. Яких не цікавить щоб країна розвивалась, щоб дійсно ставала демократичною.
Ні при одному з наших президентів в нас не було демократії.
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16.01.2022 12:52 Ответить
сранник ---- в сша система ПРАВОСУДИЯ формировалась 200 лет . и Порошенко физически и теоретически не мог всю систему реформировать за пять лет . он только начал реформу . а зеленый недоносок даже то что сделано сливает в унитаз . даже избранного прокурора сап не могут назначить . на лыжах зеленому гандону важнее покататься . когда ***** эшелоны с танками подвозит к нашим границам
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16.01.2022 10:31 Ответить
Ну извините. Ни у Порошенко, ни собственно у меня нет 200 лет чтобы подождать и посмотреть что выйдет. По крайней мере он столкнулся с тем, что начал реформировать и в какую сторону реформировал. Так пойдет? А мы все сейчас столкнулись с тем, что реформировали в отношении медицины. Сейчас о качестве социальной медицины не имеет смысла говорить вообще. Нельзя говорить, о том чего нет и что уже попросту недоступно. Пока еще выручают платные врачи ну и знахари со знахарками. Зеленский правда не отстает. Этот по примеру наркопритонов попуоляризует новомодный противоковидный шмурдяк. А чтобы народ не отвертелся от шырева - давят где только могут людей.
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16.01.2022 19:37 Ответить
шмурдяк . как ты говориш . уже укололи сотни миллионов по всему миру . а ты сходи до ..пашки мерседеса.. ---- этот ********** членосос помахает над тобой кадылом и ты не заболееш . но мешок черный приготовь со змейкой . мешки эти сейчас в дефиците . теперь о политике ---- ты когда за зеленого поца квартального голосовал --- чем ты думал . можеш не отвечать . думал ты не головой . а по приколу ..какаяразница.. а теперь брюзжиш про реформы . а разве это зеленое ничтожество знает как их проводить . он вбухал миллиарды на дороги . а пэнсионэры не могут ни продуктов ни таблеток купить на 2700грн . скоро карточки введут но это не поможет . кто разницу в цене покроет может калломойский . торговать себе в убыток никто не будет . так что думай-- те
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17.01.2022 06:26 Ответить
Во-первых - не заболеешь а уже переболел. Причем переболел легче чем порой другими ОРВИ болел. Ах, да - я правда лечился, а не действовал согласно указаниям нашего МОЗ. Во-вторых черный мешок у меня для мусора и без змейки. Змейка там не к чему. Свои страшилки относительно мешков, гробиков, трупиков и т.д. можете оставить себе. На третьем году ковидобесия это не работает от слова СОВСЕМ. По крайней мере в отношении меня. Я по своим наблюдениям сделал вывод, что от ковида страдают и умирают те, кто не лечится. Точнее "лечится" по протоколам МОЗ и ВОЗ. Кто лечится как положено вполне легко его переносят. Теперь о голосовании за Зеленского. Был выбор - известный барыга со всеми вытекающими о котором знал чего от него ждать. Причем знал хорошо. Я за ним т.с. слежу с 1998 года. Когда он только собирался в политику идти. Все его человеческие качества на своей шкуре ощутил еще до того как все ощутили. Я в его структурах проработал 12 лет. Так что кто, что и как он я прекрасно знал. Посему и в первый раз за него не голосовал в 2014-м и во второй раз в 2019-м не собирался. Кста, после выбора его президентом в 2014-м году, он полностью подтвердил мои ожидания что будет и как. Для меня ничего удивительным не было. Ну и второй кандидат - т.с. кот в мешке. На поверку и этот дерьмовастенький оказался. Так что Вованчик может на второй срок не рассчитывать также. Так что Ваши возмущенные тирады как бы мимо. Меня не пронимают никак.
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19.01.2022 13:40 Ответить
так много текста . отвечу еще раз и хватит ---- зеленая на всю жопу венедиктова . дожна подписать нардепу порошенко пидозру . ушла на день в отпуск . три зама или четыре на день взяли больничный . до этого было 120 дел . все висят на гвоздике в сортире . рябошапка тоже зеленую макулатуру против ПОРОХА не подписывал поэтому его ушли --- зеленая ******** на банковой пудры белой перенюхала . это передоз если хотят 5го посадить --- вова своим недалеким умишком сам сделает ПОРОХА 7м ПРЕЗИДЕНТОМ . хоть какая то польза от этой шимпан-зе . а ПЕТРО с грохотом опустит крышку пианино . чтобы не успел штаны одеть и деру дать с бенькой в израиль . теперь про вирус --- это ты херой такой пока кто нибудь из твоих родных не умер или не попал в реанимацию под кислород . не дай бог
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19.01.2022 16:52 Ответить
Начну с вируса - под кислород попадают только те кто ковид не лечит изначально, а только сербает парацетомольчик. Как результат - пневмония. Опять сербает парацетамольчик - как результат ситуация ухудшается. Ну а там и до ИВЛ недалеко. Вот такие и попадают. Я вряд ли попаду потому как лечил с первых симптомов и до осложнений не доводил. Есть еще правда категоря людей с лошадиным здоровьем. У тех организм вирус способен и сам преодолеть без всякой помощи. Вот им парацетомольчика достаточно. Остальным не сильно стоит на него полагаться. Ну а на счет Порошенко 7-м президентом сделает Зеленский - думаю только в том случае если Порошенко во втором туре выйдет с Бойко или с кем другим типа из ОПЗЖ. Тогда даже я, убежденный противник Порошенко, за Порошенко проголосую двумя руками. В остальных случаях вряд ли. Мое мнение такое. Вы думаете его судьбой кто-то сильно сейчас озабачивается? Разве что его сторонники. Всем остальным она безразлична. Ну трут они с Зеленским междучобойчики. Завели мыльную оперу. И что? Это не делает ни одному, ни другому чести когда кацапы у ворот со своим металлоломом стоят.
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19.01.2022 17:16 Ответить
Треба нам готуватись до Майдану. Якщо не буде імпічменту, не буде і виборів.
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15.01.2022 20:25 Ответить
А вибори навіщо? 10% не повинно вказувати усім, що робити
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15.01.2022 20:36 Ответить
Тому і потрібні дострокові вибори президента і Ради.
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15.01.2022 21:45 Ответить
А сенс? Ще й коли кацапи біля воріт. Чи є бажання їм підіграти? То я нагадаю коли саме було віджато Крим. Згадайте напередодні чого.
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19.01.2022 17:17 Ответить
Нагадайте, будь ласка, скільки підозр підписав Луценко за час своєї роботи?
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15.01.2022 20:35 Ответить
Навіщо тобі? З якою метою цікавишся?
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15.01.2022 21:46 Ответить
Луценко Кишеньковий блазень Бариги.
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15.01.2022 22:31 Ответить
луценко-падаль:
Північно-Кавказький окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив до 18 років у виправній колонії суворого режиму уродженця Інгушетії Тимура Тумгоева, якого Росії видала Україна. Про це 26 червня 2019 року,повідомляють російські інформаційні агенції.За словами очільника добровольчого батальйону імені шейха Мансура Мусліма Чеберлоєвського, Тумгоєв воював на Донбасі на боці України.
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15.01.2022 22:30 Ответить
Українські дисиденти виступили на захист Петра Порошенка



"Ми пережили радянську "демократію" і "демократію" Віктора Януковича. Аналізуючи ті події, які відбуваються в Україні сьогодні, ми бачимо, що історія повторюється", - заявив народний депутат 6-ти скликань, дисидент і журналіст Ярослав Кендзьор.
"Кожен диктатор, коли починає розуміти, що суспільство стає ним незадоволеним, починає узурпувати владу, починає "закривати рота" вільним медіа, починає переслідувати опозиційних політиків, активістів, громадських діячів. Звинувачення у державній зраді п'ятого президента України - це просто абсурд. Саме це нині робить і чинна влада в Україні"
"17 січня дуже важливо показати нашу свідому проукраїнську позицію, що ми єдині і незалежні. Ми маємо об'єднатися і сказати, що Україна - не Росія. Тому 17 січня потрібно бути у Києві!",
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15.01.2022 23:44 Ответить
ирке венедиктовой надо каждый день видео показывать как ген. прок. пшонка в аэропорту донецка раком полз мимо рамки . когда дрыстал с Украины вместе с ..проффесором..
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16.01.2022 10:21 Ответить
Сьогодні після 16:00 Петро Порошенко дасть інтерв'ю українським та польським ЗМІ з Варшави. 5-тий телеканал транслюватиме наживо; повідомлення редакції новин телеканалу: https://www.youtube.com/watch?v=PknTmasRNPE на плашці зліва внизу час повідомлення: 15:06
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16.01.2022 16:10 Ответить
Перед лицом врага нам нужен Порох в пороховницах, а не зеленое недоразумение и его сучье племя, готовое предавать и продавать кого угодно и чего угодно!
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16.01.2022 16:23 Ответить
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