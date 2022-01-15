Водитель внедорожника, избивший прохожего, задержан, ему сообщено о подозрении, - прокуратура Киева
Водитель внедорожника, избивший прохожего за замечания о неправильной парковке, задержан и ему сообщено о подозрении.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
В сообщении отмечается: "При вмешательстве прокуроров Днепровской окружной прокуратуры города Киева задержан мужчина, который во время внезапного конфликта причинил тяжкие телесные повреждения киевлянину.
Инцидент произошел в пятницу, 14.01.2022 года, около 11:30 возле одного из жилых домов по ул. Аболмасова в Днепровском районе Киева.
Житель указанного дома сделал замечание владельцу автомобиля Toyota Land Cruiser Prado из-за неправильной парковки. В ответ последний несколько раз ударил мужчину по голове, после чего свалил на землю и продолжил наносить ему удары.
Противоправные действия были прекращены случайным свидетелем. Пострадавшего, вследствие избиения получившего открытую черепно-мозговую травму, госпитализировали.
Несмотря на то, что приехавшие на вызов правоохранители разрешили водителю внедорожника покинуть место происшествия, при вмешательстве прокуратуры в дальнейшем он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины".
Позже в столичной прокуратуре отметили: "В субботу, 15 января 2021 года, при процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Киева поставлено в известность о подозрении мужчине, который во время конфликта нанес киевлянину тяжкие телесные повреждения.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины.
В настоящее время в Днепровский районный суд г. Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование осуществляется Днепровским управлением полиции ГУ ЧП в Киеве. Следственные действия продолжаются".
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Вот эта фраза из статьи, вот последние две буквы из нее "РФ" . Что они означают?
В украинском варианте все нормально. Или уже поправили.
Упк рф? Что это значит? Цензор....
Решением Днепровского райсуда 24-летний водитель взят под стражу на два месяца. Выйти он сможет, если заплатит около миллиона гривен залога (992 тыс. грн). Об этом https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/vodij-yakij-tyazhko-travmuvav-perexozhogo-u-dniprovskomu-rajoni-stoliczi-perebuvatime-pid-vartoyu/?fbclid=IwAR1S2udmi9lOSHtyfJV сообщила полиция Киева.
На заседании суда подозреваемый признал вину. Адвокаты просили назначить домашний арест, но судьи отказались смягчать меру пресечения.
Пострадавший от агрессивного водителя прохожий сейчас в больнице. 44-летний киевлянин пребывает в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой. Водителю-«спортсмену» за умышленные тяжкие телесные повреждения грозит 8 лет лишения свободы.
Драка на улице Аболмасова в Днепровском районе Киева попала на видео. Молодой водитель внедорожника, услышав замечание от прохожего, набросился на него с кулаками, после чего применил бросок прогибом. Популярный борцовский прием заставил предположить, что молодой человек имеет отношение к спортивной сфере. В СМИ сообщают, что агрессивный водитель - это сын бывшего чиновника Минобразования, в свое время курировавшего вопросы физвоспитания и спорта.
Не бомжа покалечил - нормального человека. У которого наверняка есть друзья и родственники.
Однажды вечером у подъезда это чмо прочувствует холод ножа в печени. И это станет последним ощущением.
"Несмотря на то, что приехавшие на вызов правоохранители разрешили водителю внедорожника покинуть место происшествия, при вмешательстве прокуратуры в дальнейшем он был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ"."
Источник:
ст. 208 УПК РФ.
Совсем долбанулись?
Користі
б конкретно и попутно порешил мусоров,за наши деньги
эти ублюдки вот так нас охраняют?