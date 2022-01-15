Водитель внедорожника, избивший прохожего, задержан, ему сообщено о подозрении, - прокуратура Киева

Водитель внедорожника, избивший прохожего за замечания о неправильной парковке, задержан и ему сообщено о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В сообщении отмечается: "При вмешательстве прокуроров Днепровской окружной прокуратуры города Киева задержан мужчина, который во время внезапного конфликта причинил тяжкие телесные повреждения киевлянину.

Инцидент произошел в пятницу, 14.01.2022 года, около 11:30 возле одного из жилых домов по ул. Аболмасова в Днепровском районе Киева.

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Житель указанного дома сделал замечание владельцу автомобиля Toyota Land Cruiser Prado из-за неправильной парковки. В ответ последний несколько раз ударил мужчину по голове, после чего свалил на землю и продолжил наносить ему удары.

Противоправные действия были прекращены случайным свидетелем. Пострадавшего, вследствие избиения получившего открытую черепно-мозговую травму, госпитализировали.

Несмотря на то, что приехавшие на вызов правоохранители разрешили водителю внедорожника покинуть место происшествия, при вмешательстве прокуратуры в дальнейшем он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины".

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Позже в столичной прокуратуре отметили: "В субботу, 15 января 2021 года, при процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Киева поставлено в известность о подозрении мужчине, который во время конфликта нанес киевлянину тяжкие телесные повреждения.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины.

В настоящее время в Днепровский районный суд г. Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется Днепровским управлением полиции ГУ ЧП в Киеве. Следственные действия продолжаются".