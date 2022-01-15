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Водитель внедорожника, избивший прохожего, задержан, ему сообщено о подозрении, - прокуратура Киева

Водитель внедорожника, избивший прохожего, задержан, ему сообщено о подозрении, - прокуратура Киева

Водитель внедорожника, избивший прохожего за замечания о неправильной парковке, задержан и ему сообщено о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В сообщении отмечается: "При вмешательстве прокуроров Днепровской окружной прокуратуры города Киева задержан мужчина, который во время внезапного конфликта причинил тяжкие телесные повреждения киевлянину.

Инцидент произошел в пятницу, 14.01.2022 года, около 11:30 возле одного из жилых домов по ул. Аболмасова в Днепровском районе Киева.

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Житель указанного дома сделал замечание владельцу автомобиля Toyota Land Cruiser Prado из-за неправильной парковки. В ответ последний несколько раз ударил мужчину по голове, после чего свалил на землю и продолжил наносить ему удары.

Противоправные действия были прекращены случайным свидетелем. Пострадавшего, вследствие избиения получившего открытую черепно-мозговую травму, госпитализировали.

Несмотря на то, что приехавшие на вызов правоохранители разрешили водителю внедорожника покинуть место происшествия, при вмешательстве прокуратуры в дальнейшем он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины".

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Позже в столичной прокуратуре отметили: "В субботу, 15 января 2021 года, при процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Киева поставлено в известность о подозрении мужчине, который во время конфликта нанес киевлянину тяжкие телесные повреждения.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины.

В настоящее время в Днепровский районный суд г. Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется Днепровским управлением полиции ГУ ЧП в Киеве. Следственные действия продолжаются". 

Автор: 

драка (2021) Киев (25563) парковка (288) травма (570) Минобразования (1737)


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Топ комментарии
+48
Зараз бидло-свиня почне відмазувати свого бидло-підсвинка...
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15.01.2022 17:15
+48
не ментів за бездіяльнысть тоже справу треба завести
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15.01.2022 17:17
+45
А навіщо правоохоронці його відпустили?
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15.01.2022 17:16
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Страница 2 из 2
Цікаво. А що йому загрожує по нашому "гуманному портновському" кримінальному законодавству? Думаю максімум "пожурить" а буде " понять и простить". А повинно бути с ходу 10 років і вище. І, я вважаю, таких випадків значно поменшає. Або отакого бидла на вулицях поменшає.
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15.01.2022 17:55 Ответить
Тупорылый жлоб.
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15.01.2022 17:55 Ответить
"приехавшие на вызов правоохранители разрешили водителю внедорожника покинуть место происшествия" - нах мне нужны такие правоохранители ?
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15.01.2022 18:01 Ответить
Можливо, але я не здивуюся, враховуючи їхній некомплект і бажання працювати, вони приїхали на місце, коли потерпілого вже забрала швидка, і не бачили наслідки. Але це не точно.
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15.01.2022 21:44 Ответить
"......при вмешательстве прокуратуры в дальнейшем он был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ"(с)
Вот эта фраза из статьи, вот последние две буквы из нее "РФ" . Что они означают?
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15.01.2022 18:12 Ответить
за втручання прокуратури у подальшому він був затриманий у порядку ст. 208 КПК України". Джерело:

В украинском варианте все нормально. Или уже поправили.
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15.01.2022 20:06 Ответить
В феодальной стране законы для рабов только. Для феодалов и их лакеев законов нет.
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15.01.2022 18:20 Ответить
В першу чергу відповідальність повинні понести ушльопки-правоохоронці, які дозволили упоротому бидло-неадеквату покинути місце події.
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15.01.2022 18:25 Ответить
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15.01.2022 18:32 Ответить
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15.01.2022 18:35 Ответить
Несмотря на то, что приехавшие на вызов правоохранители разрешили водителю внедорожника покинуть место происшествия, при вмешательстве прокуратуры в дальнейшем он был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ".

Упк рф? Что это значит? Цензор....
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15.01.2022 18:36 Ответить
Опять фейковый переводчик Цензора на русский ушел домой пораньше. Пора Цензору перестать жлобствовать и нанять четвертого сотрудника. Несолидно.
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15.01.2022 18:38 Ответить
Писали их уже пять. Почти целая редакция. Кому сейчас легко. И ничего они не переводят. Это принуждение патриотов к мове.
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15.01.2022 18:42 Ответить
Я же написал фейковый.)
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15.01.2022 18:49 Ответить
это папе цену откупа накручивают..зато слава Украине!
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15.01.2022 18:44 Ответить
Кацапских пропагандонов тут не хватает только.
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15.01.2022 18:50 Ответить
Во сколько мусорни поганой собралось, защищающей бандитов и убийц. Как яростно отстаивают свою и ублюдков вельможных монополию на оружие!
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15.01.2022 18:45 Ответить
///
Решением Днепровского райсуда 24-летний водитель взят под стражу на два месяца. Выйти он сможет, если заплатит около миллиона гривен залога (992 тыс. грн). Об этом https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/vodij-yakij-tyazhko-travmuvav-perexozhogo-u-dniprovskomu-rajoni-stoliczi-perebuvatime-pid-vartoyu/?fbclid=IwAR1S2udmi9lOSHtyfJV сообщила полиция Киева.

На заседании суда подозреваемый признал вину. Адвокаты просили назначить домашний арест, но судьи отказались смягчать меру пресечения.

Пострадавший от агрессивного водителя прохожий сейчас в больнице. 44-летний киевлянин пребывает в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой. Водителю-«спортсмену» за умышленные тяжкие телесные повреждения грозит 8 лет лишения свободы.

Драка на улице Аболмасова в Днепровском районе Киева попала на видео. Молодой водитель внедорожника, услышав замечание от прохожего, набросился на него с кулаками, после чего применил бросок прогибом. Популярный борцовский прием заставил предположить, что молодой человек имеет отношение к спортивной сфере. В СМИ сообщают, что агрессивный водитель - это сын бывшего чиновника Минобразования, в свое время курировавшего вопросы физвоспитания и спорта.
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15.01.2022 18:57 Ответить
Сумма залога 990 000 грн.

Не бомжа покалечил - нормального человека. У которого наверняка есть друзья и родственники.

Однажды вечером у подъезда это чмо прочувствует холод ножа в печени. И это станет последним ощущением.
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15.01.2022 18:57 Ответить
ти будеш ножиком штиркати, чи тільки по...ти?
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15.01.2022 20:06 Ответить
Потерпілий мені не родич. А ти, здається, вважаєш, що можеш з кожним робити що завгодно?
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15.01.2022 20:29 Ответить
дурню, про штрикання ножиком ти писав, а не я.
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15.01.2022 20:36 Ответить
Маєш сумнів? За своє порву кожного. А ти?
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15.01.2022 20:58 Ответить
дурню, я не маю сумніву, що про штрикання ножиком ти писав. а за своє, ти тільки папір туалетний порвеш, в інтернетах всіх герої.
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16.01.2022 10:01 Ответить
а бомжа можно, в принципе, и покалечить , бомж -нечеловек
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16.01.2022 13:22 Ответить
А хто це?
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15.01.2022 19:03 Ответить
Вы в редакции совсем там? Какая " ст. 208 УПК РФ"??? Мы не в кацапии!
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15.01.2022 19:04 Ответить
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15.01.2022 19:14 Ответить
Это мрак и дно......
"Несмотря на то, что приехавшие на вызов правоохранители разрешили водителю внедорожника покинуть место происшествия, при вмешательстве прокуратуры в дальнейшем он был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ"."
Источник:
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15.01.2022 19:26 Ответить
Да, ДНО. Эта государство обречено, если граждане нужны только как налогоплательщики и чтобы платить коммунальные услуги поставщикам олигархам. Государство перестало защищать простого человека, а все это хрюкание про рехвормы - всего лишь хрюкание
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15.01.2022 20:09 Ответить
НЕ СЦИ АНДРЮША - ГОСУДАРСТВО - ЭТО НЕ ПРЕЗ!
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17.01.2022 04:51 Ответить
ты, похоже, уже меняешь десятый памперс? Ну-ну.
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17.01.2022 09:10 Ответить
???? на боярку зарабатываешь? шо ты вякнул?
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17.01.2022 14:37 Ответить
Хрюкай в других ветках. Зас*рать форум ты мастак. Дебильный, что с тебя взять…
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17.01.2022 15:22 Ответить
Срань Господня, быдло немного вежливее стало!!! Чмо - а как те удается быть таким совершенно идеальным мудаком? Курсы какие заканчивал? Или - с рождения?
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20.01.2022 03:29 Ответить
Это лишь твое ублюдочное мнение. "Идеальный мудак" - ты по Фрейду правильно себя обозначаешь. Мне нравится, ты, наконец, определился
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20.01.2022 08:31 Ответить
та то пихуй , це не бимба
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16.01.2022 13:23 Ответить
Вы хотя бы проверяли что пишете :
ст. 208 УПК РФ.
Совсем долбанулись?
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15.01.2022 19:27 Ответить
А що , фамілію і фото слабо було оприлюднити ?
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15.01.2022 19:30 Ответить
Ну,нахера нам,ті падли полюцейські
Користі
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15.01.2022 19:58 Ответить
Судити і садити сволоту...
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15.01.2022 20:14 Ответить
полицаям которые отпустили бандита тоже вручить подозрение это не просто хулиганка или административное он мог запросто человека убить .
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15.01.2022 21:03 Ответить
поллюция это избранные - они отобранные из всего народа , это самые лучшие представители нации , не поливайте их грязью)
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16.01.2022 10:11 Ответить
И эту скотину отмажут
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15.01.2022 21:03 Ответить
я б на месте этого мужыка после больницы с ним разделался
б конкретно и попутно порешил мусоров,за наши деньги
эти ублюдки вот так нас охраняют?
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15.01.2022 21:39 Ответить
и сидеть за падаль в погонах , да ладно за простого можно отсидеть возможно 10 лет если повезет , НО! за мусора дают ПЖ.
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16.01.2022 10:13 Ответить
офигеть, оно пробило человеку голову, открытая черепно-мозговая а его тупо отпустили менты??????? У МЕНЯ НЕТ СЛОВ!!!!!
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16.01.2022 03:23 Ответить
мрази в погонах приезжают на драки в ночной клуб у меня под домом , на драки и поножовщину ,которая там каждый день - и ничего , сразу уезжают , и поножовщина продолжается
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16.01.2022 10:10 Ответить
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