С начала суток 15 января на Донбассе не зафиксирован ни один выстрел, - штаб ООС
С начала суток российские оккупационные войска не открывали огонь по позициям Объединенных сил.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", - говорится в вечерней сводке.
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наступление будет на Счастье, к гадалке не ходи.
не зря же там беня мост делал
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вчора, пізавчора, після піза вчора - ні....
сьoгодні да - буба маладець!
@treno34187004
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https://twitter.com/treno34187004/status/1482088680558891008 20 ч
Сын из Белгорода поехал в командировку в Валуйки . Говорит военных как говна . аж 4 воинских части . Аренда жилья стоит дороже чем в Белгороде из за этих *********. Ху...нуть бы туда ракетой и нет в/ч как корова слизала языком! Твари , ждут приказа нападать на Харьковскую область