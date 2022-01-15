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Новости Агрессия России против Украины Война
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С начала суток 15 января на Донбассе не зафиксирован ни один выстрел, - штаб ООС

С начала суток 15 января на Донбассе не зафиксирован ни один выстрел, - штаб ООС

С начала суток российские оккупационные войска не открывали огонь по позициям Объединенных сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", - говорится в вечерней сводке.

Читайте также: За сутки российские войска совершили два обстрела, украинские воины не пострадали

Автор: 

обстрел (27259) Донбасс (26956)


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это затишье перед бурей
наступление будет на Счастье, к гадалке не ходи.
не зря же там беня мост делал
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15.01.2022 18:04 Ответить
Ж - журналистика. Открываем https://www.osce.org/uk/special-monitoring-mission-to-ukraine/509993

У Донецькій області СММ зафіксувала 49 порушень режиму припинення вогню, зокрема 2 вибухи. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 175 порушень.
У Луганській області Місія зафіксувала 105 порушень режиму припинення вогню, зокрема 30 вибухів. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 151 порушення.
У непідконтрольній урядові Василівці Донецької області вогонь зі стрілецької зброї відкрили, за оцінкою, у напрямку БПЛА СММ малого радіуса дії.
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15.01.2022 18:06 Ответить
буба ***** сьогодні побідив-зламав...
вчора, пізавчора, після піза вчора - ні....
сьoгодні да - буба маладець!
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15.01.2022 18:16 Ответить
впн выключи
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15.01.2022 18:19 Ответить
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15.01.2022 18:31 Ответить
Московський упир, трохи наситився українською кров'ю. Але не надовго.
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15.01.2022 18:59 Ответить
treno


@treno34187004

·
https://twitter.com/treno34187004/status/1482088680558891008 20 ч



Сын из Белгорода поехал в командировку в Валуйки . Говорит военных как говна . аж 4 воинских части . Аренда жилья стоит дороже чем в Белгороде из за этих *********. Ху...нуть бы туда ракетой и нет в/ч как корова слизала языком! Твари , ждут приказа нападать на Харьковскую область






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15.01.2022 19:14 Ответить
 
 