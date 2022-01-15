С начала суток 15 января на Донбассе не зафиксирован ни один выстрел, - штаб ООС

С начала суток российские оккупационные войска не открывали огонь по позициям Объединенных сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ", - говорится в вечерней сводке.

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