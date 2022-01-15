Россия ведет кампанию дезинформации, чтобы оправдать агрессию против Украины, - глава МИД Великобритании Лиз Трасс
РФ должна прекратить агрессивные действия против Украины.
Об этом глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Россия ведет кампанию дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения на территорию ее суверенного соседа – Украины. Россия должна прекратить свою агрессию, начать деэскалацию и вступить в содержательные переговоры" – написала Трасс.
Напомним, Москва выдвинула требование Североатлантическому альянсу, в частности, по поводу лишения Украины и Грузии перспектив членства в НАТО, официально объявленных в 2008 году во время Бухарестского саммита. После проведения последних переговоров с россиянами на этой неделе генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет отказываться от своей политики открытых дверей для других государств.
На этой неделе в Европе состоялись многочисленные дипломатические мероприятия по обсуждению вопросов европейской безопасности и снижению напряжения вокруг Украины, возникшего вследствие концентрации российских войск вблизи границ Украины и на ее временно оккупированных территориях. Однако переговоры западных стран с Россией завершились ожидаемо без сдвигов.
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если со стороны выгребной ямы, которая убедила себя, что её все боятся (а значит уважают), то, действительно, фраза "очаровательно наивная"
если со стороны прогрессивного человечества (большинство населения которого даже с трудом знает название столицы выгребной ямы) эта фраза означает: "мелкое ничтожество, не представляющее из себя никакого интереса, кроме покупаемых ресурсов, должно успокоиться и вернуться к продуктивным переговорам по возобновлению продажи необходимых ресурсов"
Ни Индия ни Китай не нападают на покупателей своего товара, не выкручивают ему руки и пугают "непродажей" этого товара! поэтому все надежды выгребной ямы на союз с Китайцами и Индийцами - наивен
то тільки перший раз комом, далі піде сама няма.....