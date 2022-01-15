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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия ведет кампанию дезинформации, чтобы оправдать агрессию против Украины, - глава МИД Великобритании Лиз Трасс

Россия ведет кампанию дезинформации, чтобы оправдать агрессию против Украины, - глава МИД Великобритании Лиз Трасс

РФ должна прекратить агрессивные действия против Украины.

Об этом глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Россия ведет кампанию дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения на территорию ее суверенного соседа – Украины. Россия должна прекратить свою агрессию, начать деэскалацию и вступить в содержательные переговоры" – написала Трасс.

Россия ведет кампанию дезинформации, чтобы оправдать агрессию против Украины, - глава МИД Великобритании Лиз Трасс 01

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Напомним, Москва выдвинула требование Североатлантическому альянсу, в частности, по поводу лишения Украины и Грузии перспектив членства в НАТО, официально объявленных в 2008 году во время Бухарестского саммита. После проведения последних переговоров с россиянами на этой неделе генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет отказываться от своей политики открытых дверей для других государств.

На этой неделе в Европе состоялись многочисленные дипломатические мероприятия по обсуждению вопросов европейской безопасности и снижению напряжения вокруг Украины, возникшего вследствие концентрации российских войск вблизи границ Украины и на ее временно оккупированных территориях. Однако переговоры западных стран с Россией завершились ожидаемо без сдвигов.

Автор: 

дезинформация (344) россия (95615) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+16
брєхать всєгда, тащіть вєздє

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15.01.2022 20:01
+9
#69 Андрій Полтава Вата Шоу
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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15.01.2022 19:54
+8
В Росії новини не такі як в всьому світі, дивишся їхні новини то здається, як будь то це новини з паралельної реальності.
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15.01.2022 20:02
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#69 Андрій Полтава Вата Шоу
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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15.01.2022 19:54 Ответить
когда рашка рухнет, все будут в шоке как какцапы из говна и палок создали иллюзию, что у них "мощная армия номер 2" и"многомиллиардов денег в стабфондах"
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15.01.2022 21:03 Ответить
...Россия должна прекратить свою агрессию, начать деэскалацию и вступить в содержательные переговоры - в этой очаровательно наивной фразе прекрасно всё
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15.01.2022 21:29 Ответить
смотря откуда и с каким бэкграундом вы на эту фразу смотрите?!
если со стороны выгребной ямы, которая убедила себя, что её все боятся (а значит уважают), то, действительно, фраза "очаровательно наивная"
если со стороны прогрессивного человечества (большинство населения которого даже с трудом знает название столицы выгребной ямы) эта фраза означает: "мелкое ничтожество, не представляющее из себя никакого интереса, кроме покупаемых ресурсов, должно успокоиться и вернуться к продуктивным переговорам по возобновлению продажи необходимых ресурсов"
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15.01.2022 21:35 Ответить
Китай никогда не простит англосаксам столетий грабежа и унижений, также как и Индия. так что вопрос кто кому чего должен очень скользкий
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15.01.2022 21:43 Ответить
уровень адекватности Китая, Индии и выгребной ямы различаются диаметрально-кардинально!
Ни Индия ни Китай не нападают на покупателей своего товара, не выкручивают ему руки и пугают "непродажей" этого товара! поэтому все надежды выгребной ямы на союз с Китайцами и Индийцами - наивен
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15.01.2022 21:45 Ответить
помечтай, ага а лучше поедь пообщайся с ********** в кетае и индии. "не простят" они
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15.01.2022 23:21 Ответить
в это фразе прекрасно то, что ты со своими лишнехромосомными соотечественниками будете сидеть на бутылках вечно
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15.01.2022 23:23 Ответить
Росія і до 2014 року вела кампанію дезінформації.
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15.01.2022 19:58 Ответить
Існування нарассії і є дезинформація. Є масковія, що маскується під русь
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15.01.2022 20:04 Ответить
а помните когда рухнул совок и западные военные эксперты осматривали советскую военную технику и были в шоке от её технологической отсталости?! в этот раз будет так же!
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15.01.2022 21:05 Ответить
Такого не было.
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15.01.2022 21:21 Ответить
так и после 2014 року откровенно-сепарские ТВ каналы успешно вели антиукраинскую пропаганду на главных экранах страны ,пока зеленая плесень их не закрыла а медведчука не арестовала.
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15.01.2022 21:08 Ответить
Так вже і арештувала...
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15.01.2022 21:23 Ответить
конечно арештувала! а не направила представлять итересы Украины на переговоры с оккупантами "....Медведчуку продлили арест на 2 месяца - до 10 марта. Соответствующее решение в понедельник вынес Печерский суд Киева."https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/01/10/7319880/
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15.01.2022 21:29 Ответить
как правоприемница совка, параша всегда вела дезинформацию. это дидовская скрепа такая.
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15.01.2022 20:00 Ответить
брєхать всєгда, тащіть вєздє

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15.01.2022 20:01 Ответить
какой пазор! Там должєн біть крєйсєр "Кузя"!
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15.01.2022 21:06 Ответить
нєнєнє, "Кузья" ізвєстний укродівєрсант
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15.01.2022 21:25 Ответить
Нет проблем - вымазать купюру толстым слоем копоти и всех делов.
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16.01.2022 00:26 Ответить
В Росії новини не такі як в всьому світі, дивишся їхні новини то здається, як будь то це новини з паралельної реальності.
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15.01.2022 20:02 Ответить
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15.01.2022 22:45 Ответить
Тільки зараз побачили?
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15.01.2022 20:06 Ответить
а давайте ще раз голоснемо за жиддя?
то тільки перший раз комом, далі піде сама няма.....
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15.01.2022 20:27 Ответить
по поводу провокаций ..... эти орки не постесняются и свое посольство или консульство взорвать (руками агентуры , коих к сожалению у нас дофига).
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15.01.2022 20:30 Ответить
это не повод для нападения на страну )))
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16.01.2022 06:41 Ответить

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15.01.2022 20:31 Ответить
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15.01.2022 20:38 Ответить
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15.01.2022 20:43 Ответить
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15.01.2022 21:15 Ответить
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15.01.2022 21:21 Ответить
А еще они повесили жизнерадостного весельчака Березовского в душе, а вы объявили это самоубийством, использовали радиоактивные материалы и химическое оружие на территории Британии, а вы попросту утерли обосранные лица и все.....
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15.01.2022 22:12 Ответить
Треба реалізувати план б відносно путлера і лукаша.
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15.01.2022 22:27 Ответить
Первым этапом вторжения всегда были:"обесчеловечивание"жертвы,навешивание на нее разного рода "аморалок" ,обвинение в антигуманности ,жестокости (распятый мальчик),глупости (плата за проезд в маршрутке -пачка соли) и т.д.Тогда и расправа с таким ублюдком покажется всем избавлением и россию будут все благодарить.
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16.01.2022 09:26 Ответить
 
 