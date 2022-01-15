Россия ведет кампанию дезинформации, чтобы оправдать агрессию против Украины, - глава МИД Великобритании Лиз Трасс

РФ должна прекратить агрессивные действия против Украины.

Об этом глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Россия ведет кампанию дезинформации, направленную на дестабилизацию и оправдание вторжения на территорию ее суверенного соседа – Украины. Россия должна прекратить свою агрессию, начать деэскалацию и вступить в содержательные переговоры" – написала Трасс.

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Напомним, Москва выдвинула требование Североатлантическому альянсу, в частности, по поводу лишения Украины и Грузии перспектив членства в НАТО, официально объявленных в 2008 году во время Бухарестского саммита. После проведения последних переговоров с россиянами на этой неделе генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет отказываться от своей политики открытых дверей для других государств.

На этой неделе в Европе состоялись многочисленные дипломатические мероприятия по обсуждению вопросов европейской безопасности и снижению напряжения вокруг Украины, возникшего вследствие концентрации российских войск вблизи границ Украины и на ее временно оккупированных территориях. Однако переговоры западных стран с Россией завершились ожидаемо без сдвигов.