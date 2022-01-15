Водитель, избивший прохожего из-за замечания о парковке, взят под стражу с альтернативой залога в 1 млн грн, - Максимец
Днепровский районный суд Киева отправил в СИЗО на два месяца водителя внедорожника, избившего прохожего из-за замечания относительно неправильной парковки.
Об этом сообщила в фейсбуке спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ.
К тому же, предусмотрена возможность внесения залога в размере почти 1 миллиона гривен.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Днепровской окружной прокуратуры. При этом Максимец отметила, что подозреваемый полностью признал свою вину.
"Его адвокаты попросили о домашнем аресте, но суд отклонил ходатайство", - написала она.
Напомним, инцидент произошел 14 января возле одного из жилых домов по ул. Аболмасова в Днепровском районе Киева.
Местный житель сделал замечание владельцу автомобиля Toyota Land Cruiser Prado из-за неправильной парковки. В ответ последний несколько раз ударил мужчину по голове, после чего свалил на землю и продолжил наносить ему удары. Автолюбителя задержали.
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ось цей батя, що виховав таке чмо.
але чому у Парижi, чому не на сранях-рязанях?