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Новости Война
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Если Россия вторгнется в Украину, это усилит дебаты о членстве в НАТО в Финляндии и Швеции, - экс-генсек Расмуссен

Если Россия вторгнется в Украину, это усилит дебаты о членстве в НАТО в Финляндии и Швеции, - экс-генсек Расмуссен

Агрессия Российской Федерации против Украины заставит Финляндию и Швецию думать о членстве в НАТО.

Об этом бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил в интервью финской телекомпании Yle, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

"Если бы Финляндия и Швеция подали заявку на членство, мы могли бы принять решение мгновенно. Вы можете стать членом уже на следующий день, потому что отвечаете всем необходимым критериям", - сказал Расмуссен.

Он добавил, что попытки президента России Владимира Путина остановить расширение НАТО на восток приводят к обратным последствиям.

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"Я не понимаю логику России здесь. Если Россия вторгнется в Украину, это, несомненно, усилит дебаты о членстве в НАТО в Финляндии и Швеции. Цена нападения на Украину будет высокой", - убежден Расмуссен.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам Альянса и, в случае их соответствующего политического решения, могут быстро присоединиться к НАТО. До этого заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопросы возможности их присоединения к НАТО, если эти страны выразят такое стремление.

Автор: 

НАТО (9996) Расмуссен Андерс Фог (238) россия (95629) Финляндия (965) членство в НАТО (1514) Швеция (1004)


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Топ комментарии
+19
А если росия вторгнется в Швецию, это посилит дебаты про членство в НАТО у Украины?
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15.01.2022 21:18
+14
Історія завжди повторюється.
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15.01.2022 21:24
+11
Ну слава Богу, заспокоїли
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15.01.2022 21:15
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Черговий вангун намалювався.
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15.01.2022 21:11 Ответить
Вы можете стать членом уже на следующий день
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15.01.2022 21:36 Ответить
Згоден, вон-піардебіл. Європа,(с)
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15.01.2022 21:39 Ответить
иногда складывается впечатление, чтобы наши "всёпропало" не кипишевали, Западные политики должны абсолютно все свои высказывания обрамлять фразами: "... и конечно же мы поможем Украине"
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15.01.2022 21:42 Ответить
Гумор чудова річ, доки не на ешафоті
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15.01.2022 21:47 Ответить
юмор всегда хорошая вещь!
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15.01.2022 21:55 Ответить
шедеврально !
пригадався чудовий "педагогічний" прийом:

"якщо будеш погано їсти, то станеш хворим та бідним як отой хлопчик"
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15.01.2022 21:58 Ответить
Ну слава Богу, заспокоїли
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15.01.2022 21:15 Ответить
то что он сказал, не означает, что это единственный ответ Западного мира на агрессию выгребной ямы!
эта информация плебсу из выгребной ямы, чтобы они понимали к чему ведут действия их недофюрера
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15.01.2022 21:18 Ответить
одне погано, що слуги та їх сцікун перейдуть на бік кацапів.
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15.01.2022 21:16 Ответить
У кацапів мрії https://newsua.ru/news/69814-markov-obyasnil-v-kakom-sluchae-70-vsu-perejdut-na-storonu-donbassa-i-rossii набагато ширші .
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15.01.2022 21:24 Ответить
они ***тые и не лечатся. пущай мечтают, ковыряются в жопе, суют туда и в нос пальцы, размазывают по своим мордам, вопят о вяличии и как они могут повторить.
это уже никого не впечатляет, паРашу будут изолировать и всячески давить, но осторожно...

паРашу таки конкретно послали с ее хотелками на этой неделе, причем в изощренной форме.)
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15.01.2022 21:42 Ответить
Я не понимаю, зачем читать фантазии идиотов? Оно может молоть любую ересь, но мелет ее исключительно для ваты. То есть, его заявления не имеют никакого отношения к реальности, я одного не понимаю а вы зачем это читаете еще и сюда тянете его больные фантазии?!
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15.01.2022 23:47 Ответить
Фантазії? Аваков казав, що тільки по Донецькій області до Путіна перебігли 20 000 ментів. З Криму на материк вийшли кілька сот військових, а інші десятки тисяч силовиків зрадили. Не так все просто і райдужно.
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16.01.2022 06:08 Ответить
им не удастся это сделать
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16.01.2022 01:21 Ответить
А де наш прєзік? Шось його не видно? Нехай хоть шось тявкне. А то я аж розхвилювався. Чи чекає повернення справжнього президента?
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15.01.2022 21:17 Ответить
может готовит новый опус на рояле в честь прибытия "прасты передвигателей границ"??
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15.01.2022 21:19 Ответить
Ні..Слідкує за сигналами з супутника.
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15.01.2022 22:55 Ответить
Зеля празднует день своей охраны . Не отвлекайте .
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15.01.2022 21:19 Ответить
Якщо поставити ЗЕторчка керувати пустелею Сахара, то через 2,5 роки буде дефіцит піску.
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15.01.2022 21:22 Ответить
И ЗЕторчок заглянет в глаза тому, кто сможет завезти вместо песка столько же рабссейского дерьма.
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15.01.2022 21:50 Ответить
Відпочивало,гівно...
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15.01.2022 22:07 Ответить
Йому сказали, щоб забився в нору і сидів тихенько, а не шоркався під ногами.
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16.01.2022 09:51 Ответить
А если росия вторгнется в Швецию, это посилит дебаты про членство в НАТО у Украины?
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15.01.2022 21:18 Ответить
дебаты про членство Украины в НАТО посилит реформы и устранение расейских шпионов из органов власти
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15.01.2022 21:20 Ответить
Історія завжди повторюється.
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15.01.2022 21:24 Ответить
А Коля Чаушеску був расейскім шпигуном чи клоуном?
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15.01.2022 22:54 Ответить
Коля був жертвою свого часу.
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16.01.2022 09:52 Ответить
Не олена а Скумбріяповісім.
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15.01.2022 22:57 Ответить
Если Порошенко посадят то сразу в НАТО примут?
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15.01.2022 21:53 Ответить
а Порох на что расчитывает? что приехав, ни один агент влияния выгребной ямы не спровоцирует осла отдать приказ его арестовать, чтобы на этом фоне организовались протесты и выгребная яма использовала это как предлог вломиться в Украину?
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15.01.2022 22:00 Ответить
Шо за бред? Если что война уже 8 лет идёт уже вторглись. А про каких вы ********** шпионов вещали? Разве не про агента Лолиту?
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15.01.2022 22:10 Ответить
если вы не в курсе, то выгребная яма сейчас ОПЯТЬ активно ищет инфоповод СНОВА вломиться в Украину!
как минимум 3 ********** шпиона - это агент моника, агент козырь и татаров, хз какая у него кликуха
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15.01.2022 22:14 Ответить
А что у вас с логикой? Разве кто то из ********** уходил из Украины что б снова вломиться? Ну с агентами Моникой, козырь и тд понятно, а агент Лолита вас не турбуе? В чем такая ваша избирательность из ********** агентов?
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15.01.2022 22:18 Ответить
А хто такий агент Лоліта? Це той фейк, де кацапня дати наплутала?
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16.01.2022 08:12 Ответить
Ну хоть понимаете что меньше фейков нужно слушать.
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16.01.2022 10:10 Ответить
встретим так, что костей не соберет
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15.01.2022 21:57 Ответить
***** готовий йти далі тому що особисто йому - глибоко покуй.
Всі санкції за 8 років не чіпали його, вони зачіпали московію - але особисто його це не стосувалося ніяк.
Тому саме зараз потрібно вводити санкції особисто проти нього та його банди.
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15.01.2022 21:20 Ответить
выглядит всё так, будто Западу нужна войнуха с выгребной ямой! этим человечество доделает недоеланное в 45 году прошлого столетия дело по "зарезанию свиньи"
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15.01.2022 21:22 Ответить
Було б бажання у того ЄС та США..
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15.01.2022 21:25 Ответить
А Захід,робить,Усе, аби кинути Україну під танки! Прикриваючись нашими жінками й дітьми
Хіба,це, ************ стратегія
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15.01.2022 21:34 Ответить
это не Запад делает, а нари своими руками
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15.01.2022 21:36 Ответить
Без ля-ля. Чии,це,бидло кращє нашого
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15.01.2022 21:42 Ответить
Доки,йогоне ***************, зупину Неуде Хіба,що вкоротять каблуки,пьєдестал,чи привселюдно посцять у рило...
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15.01.2022 21:29 Ответить
Цікаві сподіванки,розрхунки у Расмунсена
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15.01.2022 21:23 Ответить
Який Цинізм...
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15.01.2022 21:24 Ответить
ну і слава Богу - тепер українці можуть спати спокійно.

Заспокоїли

Скінчені циніки...
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15.01.2022 21:28 Ответить
У нас глава ГУР живёт с помощником депутата госдуры и разъезжаться не собирается...про какое НАТО речь?)))
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15.01.2022 21:49 Ответить
цинизм? а чего Вы хотели с ************-торчком, с дЕрьмаком, обои скорее всего граждане паРаши...с такими судами, повальной коррупцией, воровством, с третью населения дрочащей на паРашу и совок? с таким СБУ, где консерва паРаши на консерве.

думать нужно было в 2019, когда ЗеЧмо выбирали. у него и спрашивайте, как страна готова к агрессии азиопского Мордора и уже , возможно, не гибридной войне, а настоящей...
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15.01.2022 22:00 Ответить
До речі Швеція збирає резервістів через наближення 3-ох десантних кораблів московії та вивела у м.Готланд танки аби показати готовність захищати країну.
Наївні!
Для захисту країни їхньому керівництву треба їхати на лижний курорт, а правоохоронцям - саме час посадити лідера шведської опозиції.
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15.01.2022 21:29 Ответить
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15.01.2022 21:33 Ответить
Росія перекидає з Далекого Сходу, ймовірно, до кордонів України оперативно-тактичні ракетні комплекси 9К720 "Іскандер-М".https://suspilne.media/198154-rosia-perekidae-iskanderi-z-dalekogo-shodu-jmovirno-u-bik-ukraini-rozsliduvanna-cit/ https://suspilne.media/198154-rosia-perekidae-iskanderi-z-dalekogo-shodu-jmovirno-u-bik-ukraini-rozsliduvanna-cit/

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15.01.2022 21:31 Ответить
да уже очевидно, что выгребная яма перетянет весь советский металлолом из-за Урала к границам Украины!!
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15.01.2022 21:39 Ответить
Сергій Таран / Sergiy Taran@sergiy_taran

https://twitter.com/sergiy_taran/status/1482152064541204487 18 ч



Швеція збирає резервістів через наближення 3-ох десантних кораблів РФ та вивела у м.Готланд танки, аби показати готовність захищати країну.
Наївні! Для захисту країни їхньому керівництву треба їхати на лижний курорт, а правоохоронцям - саме час посадити лідера шведської опозиції.
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15.01.2022 21:44 Ответить
Блин,ребята,какое вам НАТО сейчас?у нас глава ГУР живёт с помощником депутата госдуры,а они за НАТО обижаются...
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15.01.2022 21:46 Ответить
думаю зефилитики надеятся, шо шпионизм идёт в другую сторону
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15.01.2022 21:49 Ответить
Мудаки кончені, це не дебати треба посилювати, а вже вирішувати питання зі вступом.
Ви 30 років просрали поки ця чмошна недоімперія відновлювалася після розвалу, і ще 8 років висловлюєте своє сране глибоке занепокоєння, поки пуйло рве Україну. А ще раніше так само просрали, коли рвала Грузію.
Дебіли.
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15.01.2022 21:49 Ответить
так, если Украина сейчас будет в НАТО, то шпионы выгребной ямы в органах власти Украины будут сливать всю инфу в выгребную яму! этаж очевидно! Почему зеля не чистит власть от шпионов выгребной ямы?
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15.01.2022 21:51 Ответить
С вами пид@расами одна надежда на Украину.
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15.01.2022 21:49 Ответить
а чё они "********"? сказали же, что помогут Украине, насыпят выгребной яме санкций, вот еще и финов в НАТО приймут - пусть ***** обрадуется, что очередной кусок границы ушел в НАТО! чё они "********"?
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15.01.2022 21:53 Ответить
Санкции их до одного места и они это прекрасно понимают. К финам ничего не имею.
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15.01.2022 22:00 Ответить
.

шо за кiпеш?

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15.01.2022 22:11 Ответить
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15.01.2022 22:16 Ответить
2+2=4. По-моему рашку это не остановит в своих мечтах об Украине
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15.01.2022 21:54 Ответить
Їм,хоч,сци в очі,а вони,будуть пертися....Таке бидляцьке збіговисько
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15.01.2022 22:19 Ответить
Та росія просто висміює НАТО і показує що НАТО це абсолютно недієздатна, фейкова конторка.
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15.01.2022 21:59 Ответить
все с точностью до наоборот.)
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15.01.2022 22:10 Ответить
Po mojemu jesli amerikansi skazali sto stupitsia za Ukrainu slucaje dalnejsego napadenija,i eto bylo polne dostatocno dlia raski stob zakoncili so svojimi ultimatumami.
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15.01.2022 22:00 Ответить
Навпаки.Вони-біснуваті
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15.01.2022 22:21 Ответить
Зроумів,цей прдурок бажає завадити вступу країн ,створенням військових конфліктів
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15.01.2022 22:00 Ответить
Уже не стесняются говорить, что непосредственно помешать вторжению России в Украину НАТО никак не может, принимать Украину в НАТО они не собираются, максимум - за счет жертвы Украины укрепят НАТО в других регионах. Друзья Украины, мать их за ногу.
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15.01.2022 22:01 Ответить
а чего Вы хотели с ************-торчком, с дЕрьмаком, обои скорее всего граждане паРаши...с такими судами, повальной коррупцией, воровством, с третью населения дрочащей на паРашу и совок? с таким СБУ, где консерва паРаши на консерве.

думать нужно было в 2019, когда ЗеЧмо выбирали. у него и спрашивайте, как страна готова к агрессии азиопского Мордора и уже , возможно, не гибридной войне, а настоящей...
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15.01.2022 22:02 Ответить
Хреновый ответ. "Если бы" и "как бы" - нет! Нужно СРОЧНО принимать меры, чтобы РЕАЛЬНО остановить хйла и предотвратить 3-ю мировую. Или Запад надеется отсидеться на обломках Украины? Так этого не будет. Им тоже достанется в любом случае. Тогда нам нужно сразу сдаваться и открывать хйлу путь на Европу. Пусть воюют там.
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16.01.2022 10:01 Ответить
А ведь верно всё. За себя думать надо всегда. А потом ещё раз. А потом для гарантии и в третий раз о том же. А дальше---а дальше оно покажет.
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15.01.2022 22:03 Ответить
Зачекай паропер,
Не гуркочте колеса.
*****, натисніть на гальма!
Поки ще не пізно,
Зробити нам зупинку,
***** натисніть на гальма!!!

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15.01.2022 22:07 Ответить
Не уверен, что счастливые граждане Финляндии и Швеции не то, что не вникают в проблемы несчастных украинцев, но большинство даже не знает, где это - Украина.
Рейтинг стран мира по уровню счастья населения (World Happiness Report - исследовательский проект международной программы "Сеть решений устойчивого развития" при ООН - UN Sustainable Development Solutions Network - короче, всё солидно) за 2020 год:
- всего стран в рейтинге - 153;
- Финляндия - 1;
- Швеция - 7;
- Украина - 123.
Финляндия и Швеция (впрочем как и другие страны - лидеры вышеупомянутого рейтинга - Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды) прежде всего ценят благополучие собственных граждан и принимают решения исключительно в их интересах. На всё остальное - НАСРАТЬ
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15.01.2022 22:11 Ответить
Ну почему все лишнехромосомные свинособаки, считают что весь мир состоит только из лишнехромосомных свинособак???
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15.01.2022 22:16 Ответить
В вышеупомянутом Рейтинге: Россия - 73, Беларусь - 75. От Украины на 50(!!!) позиций выше. И кто "лишнехромосомная свинособака", к тому же глупая и глубоко несчастная?
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16.01.2022 00:56 Ответить
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15.01.2022 22:19 Ответить
Не проснется! Просипатися,буде нікому.А навкруги суцільне Свинобидло, з косами...
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15.01.2022 22:26 Ответить
Вони- Європа,доки є Україна
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15.01.2022 22:27 Ответить
Влучно сказано. Але вони цього ніяк не хочуть признати.
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16.01.2022 10:03 Ответить
знайшли чим злякати скаженого собаку.
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15.01.2022 22:32 Ответить
ОФуеть! Какая «радость»! Если кацапедлы начнут убивать украинцев Европа начнет пальцем в носу колупать!
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15.01.2022 23:12 Ответить
Цим вічно стурбованим телепням потрібно пояснити,що якщо кацапія повномаштабно вторгнеться в Україну почнеться 3 світова,а там не буде перемовин про НАТО, буде кожен сам за себе або в нових створених союзах.Америці ви всі теж нафіг здалися,вона залишиться тільки вірна англії.З нами в союзі можуть бути поляки,литовці,латвійці,їм теж нема куди діватись в нас один довбонутий сусід у всіх,канада нас не кине,вона завжди допомагає,сподіваюсь США будуть допомагати і слово за турками.
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15.01.2022 23:48 Ответить
ну капец.. усилят они мля дебаты если кацапы полезут !? ну не импотенты *** !?
да кацапов ипаты нужно во все щели всем миром а не дебаты проводить !!!
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15.01.2022 23:54 Ответить
Та про какое вы тут свинобыдло? В Рашке уже и армии то толком нет ( к вашему сведению там говорят всего по факту 128 млн человек и это всех женщин, детей стариков и алкоголиков), а если загребут резервистов то экономика вообще ляжет. Что эта недоделанная армия может сделать с Украиной?))) да ещё если Украине ЦРУ и Эрдоган помогут.
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16.01.2022 00:28 Ответить
В сентябре 2022 года состоятся выборы нового Генсека НАТО...,Йенс Столтенберг заканчивает свою каденцию...,на его место претендуют сразу 3 женищины...Даля Грибаускайте,бывшая президент Хорватии Колинда-Грабар Китарович и дествующий президент Эстонии Керсти Карьюланд...,победит на выборах Грибаускайте...
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16.01.2022 01:05 Ответить
Усиленные дебаты - это так страшно! Так же Бензоколонию можно до обеспокоенности довести!
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16.01.2022 08:35 Ответить
Вже вісім років, як вторглися ((:
Куди ще далі
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16.01.2022 10:26 Ответить
Шутники *****,когда будет вторжение тогда уже никакие усиления санкций и тд. не помогут
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17.01.2022 08:22 Ответить
 
 