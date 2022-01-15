Если Россия вторгнется в Украину, это усилит дебаты о членстве в НАТО в Финляндии и Швеции, - экс-генсек Расмуссен
Агрессия Российской Федерации против Украины заставит Финляндию и Швецию думать о членстве в НАТО.
Об этом бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил в интервью финской телекомпании Yle, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.
"Если бы Финляндия и Швеция подали заявку на членство, мы могли бы принять решение мгновенно. Вы можете стать членом уже на следующий день, потому что отвечаете всем необходимым критериям", - сказал Расмуссен.
Он добавил, что попытки президента России Владимира Путина остановить расширение НАТО на восток приводят к обратным последствиям.
"Я не понимаю логику России здесь. Если Россия вторгнется в Украину, это, несомненно, усилит дебаты о членстве в НАТО в Финляндии и Швеции. Цена нападения на Украину будет высокой", - убежден Расмуссен.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам Альянса и, в случае их соответствующего политического решения, могут быстро присоединиться к НАТО. До этого заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопросы возможности их присоединения к НАТО, если эти страны выразят такое стремление.
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пригадався чудовий "педагогічний" прийом:
"якщо будеш погано їсти, то станеш хворим та бідним як отой хлопчик"
эта информация плебсу из выгребной ямы, чтобы они понимали к чему ведут действия их недофюрера
это уже никого не впечатляет, паРашу будут изолировать и всячески давить, но осторожно...
паРашу таки конкретно послали с ее хотелками на этой неделе, причем в изощренной форме.)
как минимум 3 ********** шпиона - это агент моника, агент козырь и татаров, хз какая у него кликуха
Всі санкції за 8 років не чіпали його, вони зачіпали московію - але особисто його це не стосувалося ніяк.
Тому саме зараз потрібно вводити санкції особисто проти нього та його банди.
Хіба,це, ************ стратегія
Заспокоїли
Скінчені циніки...
думать нужно было в 2019, когда ЗеЧмо выбирали. у него и спрашивайте, как страна готова к агрессии азиопского Мордора и уже , возможно, не гибридной войне, а настоящей...
Наївні!
Для захисту країни їхньому керівництву треба їхати на лижний курорт, а правоохоронцям - саме час посадити лідера шведської опозиції.
https://twitter.com/sergiy_taran/status/1482152064541204487 18 ч
Швеція збирає резервістів через наближення 3-ох десантних кораблів РФ та вивела у м.Готланд танки, аби показати готовність захищати країну.
Наївні! Для захисту країни їхньому керівництву треба їхати на лижний курорт, а правоохоронцям - саме час посадити лідера шведської опозиції.
Ви 30 років просрали поки ця чмошна недоімперія відновлювалася після розвалу, і ще 8 років висловлюєте своє сране глибоке занепокоєння, поки пуйло рве Україну. А ще раніше так само просрали, коли рвала Грузію.
Дебіли.
шо за кiпеш?
думать нужно было в 2019, когда ЗеЧмо выбирали. у него и спрашивайте, как страна готова к агрессии азиопского Мордора и уже , возможно, не гибридной войне, а настоящей...
Не гуркочте колеса.
*****, натисніть на гальма!
Поки ще не пізно,
Зробити нам зупинку,
***** натисніть на гальма!!!
Рейтинг стран мира по уровню счастья населения (World Happiness Report - исследовательский проект международной программы "Сеть решений устойчивого развития" при ООН - UN Sustainable Development Solutions Network - короче, всё солидно) за 2020 год:
- всего стран в рейтинге - 153;
- Финляндия - 1;
- Швеция - 7;
- Украина - 123.
Финляндия и Швеция (впрочем как и другие страны - лидеры вышеупомянутого рейтинга - Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды) прежде всего ценят благополучие собственных граждан и принимают решения исключительно в их интересах. На всё остальное - НАСРАТЬ
да кацапов ипаты нужно во все щели всем миром а не дебаты проводить !!!
Куди ще далі