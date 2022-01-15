Если Россия вторгнется в Украину, это усилит дебаты о членстве в НАТО в Финляндии и Швеции, - экс-генсек Расмуссен

Агрессия Российской Федерации против Украины заставит Финляндию и Швецию думать о членстве в НАТО.

Об этом бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил в интервью финской телекомпании Yle, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

"Если бы Финляндия и Швеция подали заявку на членство, мы могли бы принять решение мгновенно. Вы можете стать членом уже на следующий день, потому что отвечаете всем необходимым критериям", - сказал Расмуссен.

Он добавил, что попытки президента России Владимира Путина остановить расширение НАТО на восток приводят к обратным последствиям.

Читайте также: Лавров заявил, что НАТО "искусственно заманивает в свои ряды" Украину, Швецию и Финляндию

"Я не понимаю логику России здесь. Если Россия вторгнется в Украину, это, несомненно, усилит дебаты о членстве в НАТО в Финляндии и Швеции. Цена нападения на Украину будет высокой", - убежден Расмуссен.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия во многом соответствуют оборонным стандартам Альянса и, в случае их соответствующего политического решения, могут быстро присоединиться к НАТО. До этого заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопросы возможности их присоединения к НАТО, если эти страны выразят такое стремление.