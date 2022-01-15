Туристы из ОАЭ тратят в Украине больше всего денег: в среднем $2220 на одного, - Олеськив
В 2021 году туристы из Объединенных Арабских Эмиратов тратили больше всего средств во время пребывания в Украине по сравнению с представителями других стран. В среднем расходы одного туриста из ОАЭ составляли 2220 долларов.
Об этом в фейсбуке сообщила глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив, информирует Цензор.НЕТ.
"Среди путешественников наибольшие расходы имели граждане Объединенных Арабских Эмиратов, которые тратили $2220 на человека. Туристы из Саудовской Аравии и Омана тратят несколько меньше ($1500), но это больше, чем наши традиционные рынки", - проинформировала она.
При этом туристы из Канады тратили 1250 долларов, из США – 1125 долларов. По данным Олеськив, в среднем иностранные путешественники находятся в Украине от 7 до 10 дней, тратя 929 долларов.
Согласно данным Госагентства, за первые девять месяцев 2021 года Украину посетили более трех миллионов иностранцев, что превысило аналогичный показатель 2020 года на 12,6%.
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Не удивлюсь, если они и после отмены ограничений, продолжат ездить в Украину, все зависит от того понравилось им или нет. Возможно это даже станет новым направлением туристического бизнеса в Украине.
Шо цікаво украінці, які в себе в країні ніколи ніде не були і взагалі подорожами по державі ганьбитися не будуть ніколи ніколи ви шо!!!, також менше штуки баксів на рило не залишають на імпортних морях.
твой предел мечтаний это быдлоегипет за штуку на троих
Это обычный зеленый пэрэможный бред...
а тут и баньку и шалав за 100 баксов расписали.
вот просто ради смеха - сколько???
Отмечается, что в 2021 году возросла доля туристов, которые приезжают из Азии (25,5%), Северной Америки (3%) и стран Африки (1,4%). При этом уменьшилась доля туристов из Европы (70% против 79,2% за период 9-ти месяцев 2020 года).
Больше всего туристов приезжало в Украину из Молдовы - 744 000 человек. В топ-5 стран также вошли: Россия - 411 000 туристов, Польша - 209 000, Румыния - 200 000, Беларусь - 199 000.
На 8800% увеличился поток туристов из Саудовской Аравии - с начала года Украину посетило 48 680 туристов из этой страны.
мне интересно именно ОАЭ...
мне интересно как смогли отсортировать и вычислить именно расходы туристов из ОАЭ...
И на то, какой будет жизнь, если страной управляют чужие.
За ці гроші треба будувати мечеті.