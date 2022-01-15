Туристы из ОАЭ тратят в Украине больше всего денег: в среднем $2220 на одного, - Олеськив

В 2021 году туристы из Объединенных Арабских Эмиратов тратили больше всего средств во время пребывания в Украине по сравнению с представителями других стран. В среднем расходы одного туриста из ОАЭ составляли 2220 долларов.

Об этом в фейсбуке сообщила глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди путешественников наибольшие расходы имели граждане Объединенных Арабских Эмиратов, которые тратили $2220 на человека. Туристы из Саудовской Аравии и Омана тратят несколько меньше ($1500), но это больше, чем наши традиционные рынки", - проинформировала она.

При этом туристы из Канады тратили 1250 долларов, из США – 1125 долларов. По данным Олеськив, в среднем иностранные путешественники находятся в Украине от 7 до 10 дней, тратя 929 долларов.

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Согласно данным Госагентства, за первые девять месяцев 2021 года Украину посетили более трех миллионов иностранцев, что превысило аналогичный показатель 2020 года на 12,6%.