Кибератаку на сайты госорганов, вероятно, совершили связанные с разведкой Беларуси хакеры, - Демедюк

Киев считает, что кибератаку на правительственные сайты совершила хакерская группа, связанная с белорусской разведкой.

Об этом заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк сообщил в комментарии Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в СНБО предварительно связывают нападение с "белорусской" группой UNC1151, которая также известна из-за деятельности против Литвы, Латвии и Польши.

"Повреждение сайтов было лишь прикрытием для более деструктивных действий, которые происходили за кулисами и последствия которых мы ощутим в ближайшее время", - уверен Демедюк.

Читайте также: Хакеры атаковали сайты госорганов, получив доступ к правам компании-администратора, - Федоров (исправлено)

Он также отметил, что хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, похожее на используемое группой ATP-29, подозреваемой в причастности к взлому Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами 2016 года в США.

Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства. Не работали сайты Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Кабинета Министров, Министерства энергетики, сайт "Дія".