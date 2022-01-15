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Кибератаку на сайты госорганов, вероятно, совершили связанные с разведкой Беларуси хакеры, - Демедюк

Кибератаку на сайты госорганов, вероятно, совершили связанные с разведкой Беларуси хакеры, - Демедюк

Киев считает, что кибератаку на правительственные сайты совершила хакерская группа, связанная с белорусской разведкой.

Об этом заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк сообщил в комментарии Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в СНБО предварительно связывают нападение с "белорусской" группой UNC1151, которая также известна из-за деятельности против Литвы, Латвии и Польши.

"Повреждение сайтов было лишь прикрытием для более деструктивных действий, которые происходили за кулисами и последствия которых мы ощутим в ближайшее время", - уверен Демедюк.

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Он также отметил, что хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, похожее на используемое группой ATP-29, подозреваемой в причастности к взлому Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами 2016 года в США.

Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства. Не работали сайты Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Кабинета Министров, Министерства энергетики, сайт "Дія".

Автор: 

Беларусь (7898) киберпреступление (762) хакер (1184) Демедюк Сергей (24)


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Топ комментарии
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15.01.2022 22:49
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15.01.2022 22:46
+18
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15.01.2022 22:47
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прийняли білглих ******** від режиму Лукашенки - а вони он що творять в нашому інтернет просторі. . . .. хто проводив облік покидьків - біженців з Біларусі ???. .
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15.01.2022 22:42 Ответить
Тю, та казали ж то росiяни.
Хорошо хоч не молдовани.
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15.01.2022 23:07 Ответить
понятно, что это рашистские гадости, ведь традиции росийских фашистов - это гадить из под тишка и прятаться за чужими спинами, переводя на них стрелки..
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16.01.2022 01:41 Ответить
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15.01.2022 22:46 Ответить
Жіжіталізації ВаЗЄлєнського
ЗЄкловуняки пхають до виборчого законодавства кусок свинособачого непрацюючого лайна під виглядом "Дії"! все!
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15.01.2022 22:51 Ответить
Зєбанатам ніколи займатися кібербезпекою,вони гроші к#здять
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15.01.2022 22:47 Ответить
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15.01.2022 22:47 Ответить
"Совпадєніє! Нє думаю!"
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15.01.2022 22:52 Ответить
Якщо треба і захотять то знайдуть цих хакерів. Але одне "але", зєля апять пазвонит шоб не нагнетать, і до сраки титанічні зусилля розвідок, дипломатів, десятки людиноднів роботи кваліфікованих фахівців
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15.01.2022 22:48 Ответить
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15.01.2022 22:49 Ответить
Мокши, переехавшие в Беларусь, белоруссами не станут
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15.01.2022 22:50 Ответить
Ти ще скажи що на боці ***** буде воювать лише дояр а стріляти людей у казахстан літали не білоруси з кацапами.
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15.01.2022 22:57 Ответить
На боцI кайла будут воевать 73% таких ЗЕбилов как ты....ну или под танки ВСУ ложиться будите ...как супруга твоего дрЫща от 4 повесток Ленка призывала.Ты ещё забыл полякам войну объявить что Бандеру не любят,венграм за паспорта,немцам за СП 2.....ты реально воин... Виктор Ли коленки гни)
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15.01.2022 23:54 Ответить
Не розумію мову тварин особливо продажних. Ти погань вбивала казахських дітей щоб спасти свою погану продажну шкуру.прихвостень окупанта.
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16.01.2022 00:00 Ответить
Ты зачем мальчика распял и снегирей убиваешь...а тварина продажна и прихвостень кацапский это тот кто небо беларусам закрыл....а не посольство в Киеве после Крыма и убийства 15 000 украинцев.Позорище
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16.01.2022 01:02 Ответить
До речі я тебе парнокопитногго хочу привітати зі вступом до півнячого кутка.Тепер весь світ буде вас ненавидіти як кацапів бо ви пов"язані кров"ю невинних казахів і весь світ побачив хто такі білоруси.А у казахів з"явився ще один ворог -окупант.
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16.01.2022 07:39 Ответить
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16.01.2022 00:03 Ответить
селфи твой?))я знал что ты не молод.... думаешь возрастом разжалобить и отмазаться.....ну под танки то ВСУ само то....ни Вовку же своего Ленка кидать под траки будет....он ещё полезен у таких как ты зебилов бабло навинтить..:.когда ещё так карта ляжет ..не злись и не обижайся на правду))
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16.01.2022 00:31 Ответить
Ти парнокопитна тварина все життя стоїш раком і тебе мають ***** з лукою з двох сторін,бо ти сьціклива продажна шкура яка вбиває і грабує незалежні народи.Сам поганьсидиш у сраному совку з квіткою в дупі і людям не даєш вилізти.Щоб ти здох ворог.
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16.01.2022 07:15 Ответить
Жду козла щоб моя родюча земля родила ще краще вцід твоєї гнилої утроби.Джавеліни і стугни з байрактарами вас козлів чекають.
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16.01.2022 07:19 Ответить
Какие тебе джавелины,зебила кусок....вы же пацифисты на коленях перед куйло... на жвачку или гречку променяете...терпилы ЗЕленые....ржу
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16.01.2022 11:28 Ответить
Вас шакалів тепе ненавидить весь світ бо ви окупанти і вбивці.Тепер де не з"явитесь вам козлам будуть плювати у ваше погане рило як кацапам по всьому світу.
Про таке можеш тільки мріяти півень ***********.
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16.01.2022 11:35 Ответить
в тебе хоббі кидати гівно на вентилятор?
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16.01.2022 14:11 Ответить
На тебе попало чи які претензії? Мене твої думки не цікавлять.
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16.01.2022 14:14 Ответить
не будет неожиданностью, если бульбохуйло опять высунется и расскажет, что это он хакерам программу дал, которую за 45 минут набросал. сам. уже без *****, как соавтора.
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15.01.2022 22:51 Ответить
Так он же Вовин друг!!
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15.01.2022 23:01 Ответить
"Пошкодження сайтів було лише прикриттям для більш деструктивних дій, які відбувалися за лаштунками і наслідки яких ми відчуємо найближчим часом" - переконаний Демедюк. Чувак, що за інтрига в стилі латиноамериканського серіалу, є інфо? - говори, чого чекати.
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15.01.2022 22:51 Ответить
Вкиди Є , а висновків Нема. Кібер війська Є , а сайти валяються, а росія та білорусь Жирують , а їхні сайти танцюють калінку малінку, на сайтах України, - Якось Обідно.
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15.01.2022 22:54 Ответить
Кого-то еще что-то сейчас удивляет? Власть настоящих барыг и профанов во всем, кроме воровства бабок

Муж Венедиктовой получил 750 тысяч за увольнение из Киберполиции и продолжил ходить на работу. ВИДЕО Джерело: https://biz.censor.net/v3231494
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15.01.2022 23:01 Ответить
А чи не відмазування це пуйла, якому пригрозили новими санкціями за цю кібератаку?
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15.01.2022 22:54 Ответить
именно так
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15.01.2022 22:59 Ответить
Якось текст по дебільному написаний - прочитав і зрозумів, що хакнули... хакери. До чого там білоруська розвідка?
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15.01.2022 22:58 Ответить
А хакери такі справи з цікавості роблять? Не думаю. То якраз команда на службі у держави.
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16.01.2022 10:24 Ответить
Что ни делается - всё к лучшему!

Во всяком случае, ******* заткнет свою пасть о выборах через эту гребаную дию.
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15.01.2022 23:03 Ответить
еще одни мыжебратья, й..б твою м@..ть
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15.01.2022 23:08 Ответить
Бульбохакери? Вже звучить смішно...
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15.01.2022 23:41 Ответить
Зачем он рассказывает, кто мог взломать? Группа UNC1151 или ATP-29. Ты лучше поясни, почему толпы "специалистов" получают немалые зарплаты, а по факту способы только работать с документами и письмами. Хакеры ходят по госресурсам, как дети в школу, при этом ср"ные кибервойска способны противодействовать взломщикам только путем выключения серверов.
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15.01.2022 23:42 Ответить
Это наверное потому шо мы мало электроэнергии у них покупаем, вот и обиделись на нас😁😁😁
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15.01.2022 23:48 Ответить
Бред. А может еще на казахов будут сваливать?
Атаки проводили только хакеры московии.
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15.01.2022 23:53 Ответить
Терміново треба утворити Міністерство кібербезпеки. Інакше Дія впаде.
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16.01.2022 01:16 Ответить
Батька совсем охамел.
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16.01.2022 01:17 Ответить
эти мерзости нужны только сроссиянам, натасканным на команду фас режимом кабаева..
а белорусам это не нужно, белорусам надо, чтобы кабаев, напало на Украину, и забыло о объединении рф и Беларуси..
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16.01.2022 01:47 Ответить
0сновне питання -не ХТО, а ЧОМУ? Виходить, що всі ці кібервійська, кіберполіція і інші кібер... до самої з...ці.
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16.01.2022 07:38 Ответить
Якщо вже нашу СБУ називають часом ФСБУ то що вже про білоруське КГБ казать? У них весь офіцерський склад (служба безпеки армія і більша частина міліції) - випускники російських вузів! Їх з БРСР пов"язує лише місце народження - "не там народилися"! Так що керівник КГБ БРСР - всього-навсього керує філіалом ФСБ в БРСР
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16.01.2022 08:20 Ответить
Это просто твои мечты,фантазёр.) Тебе конечно виднее кто где учился и кто кому служит.... ты ведь отдел кадров на диване .....притом всех спецслужб и разведок Мира.Приучила вас ВАША власть Родину предавать.Совсем печаль с тобой,старый.(
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16.01.2022 11:44 Ответить
Я дивлюся - ти тут "масовку" за "сябров" створюєш - раз у два тижні-місяць "ніки" міняєш? Бо мені знайомі СБУшники сказали ще восени минулого року , що білорусам КГБ-шники "прищемили хвіст" і вони зараз не пишуть на "Цензор" А пишуть лише "кацапи" з "Лахти" через білоруський портал , який Лука їм відкрив з початком російсько-української війни І часом підключаються "ОАЦовці " ("контріки" з КГБ БРСР) Так що

"Не напрягай так сильно, мышц анальных,
Позор прикрыть, увы - напрасный труд.
У нас и проститутки нелегальны …
Но их неюридически е*ут".
(Игорь Губерман)
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16.01.2022 11:59 Ответить
Так верещимо на увесь світ що наші айтішники одні із кращих у світі. То чому не відреагувати відповіним чином? Або чому не захистити наш кіберпростір?
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16.01.2022 08:34 Ответить
https://hromadske.radio/news/2022/01/16/pieskov-***********-shcho-rosiia-ne-prychetna-do-kiberatak-v-ukraini/ Пєсков стверджує, що ФСБ Росії не причетна до кібератак в Україні
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16.01.2022 08:39 Ответить
Проблема в том,что у нас киберзащиты,как таковой вообще нет.И сломать такое даже не почётно.Меня беспокоит другое.Нужно срочно прикрыть/проверить публичные банковские сайты,держреестры на признаки закладок и проникновения.Те,что не проходят тестирование- приостановить.Иначе мы без собственности и без денег
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16.01.2022 09:06 Ответить
Точно!!! 100% !!! Слово вероятно говорит о высшей квалификации наших , вероятно, сыщиков.
И вероятно, это те самые какеры которые слили разведке Беларуси вагнеровцев. При вскрытии группы какеров вероятно окажется, что все они - то ли засланцы...то ли за**анцы... И работать им в Украине, вероятно, не просто... Потому что уже трудно найти место, где они бы вероятно не обо***лись...
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16.01.2022 11:16 Ответить
Господе ну хватит херню всем нести, и власти и комментаторам. Хакнули cms october, потому что вовремя не обновились закрыв известную дыру. А вообще не надо юзать левые cms собранные на коленке. Никакие реестры не хакнешь через сайт. И не надо выдумывать что украинские реестры легко сломать. Их также легко сломать как любые реестры в мире, потому что софт у всех одинаковый. Ты можешь написать какое угодно клевое приложение но использовать ты будешь уже готовые движки баз, уже готовые стандарты защиты, шифрования и тд. Ты не будет писать свою mssql и oracle или изобретать свое шифрование. А это значит что в твоём приложении автоматически будут те наработки по безопасности которые разрабатывались десятками лет серьезными конторами. Так же поясню как работает сайт с реестром, на той же дии. Когда ты вводишь свой пасс логин, то данные сверяются с базой в реестре, передаваясь зашифрованно. Сайт выступает лишь транспортом, он сам ничего не хранит. Если хакер сломал сайт он не получил ничего. Ты сломал сам транспорт, а не получил к нему доступ. И даже если ты сломал сам сервер на котором лежит сайт, то увы и ах, даже в настройках сайта не лежат все логины и пароли юзеров. Они хранятся совсем в другом месте.
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16.01.2022 12:06 Ответить
Первый комментарий человека в курсе.Я с вами согласен. Но есть вероятность ненулевая,что это не все.Сегодня во многих реестрах появилась,например, возможность входа по bankID, чего ранее не было. Вы же понимаете,что взлом аккаунта в банке открывает много плохих возможностей.Да ДИЯ и не имеет фактически пароля-логина,она меня идентифицирует фактически по собранным на меня же данным.То есть непрерывно идут какие-то запросы к реестрам отнюдь не в том виде,что я захожу по сертифицированому ключу + ЕЦП с сайта ПФУ например. Вы уверены,что там все сделано не на коленке Федорова? Ничего личного,просто размышляю.
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16.01.2022 19:46 Ответить
Да ещё.Мне кажется,что на gov.ua вообще не должно быть удалённого администрирования через админ панельку.Это ж не обычный хостинг?
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16.01.2022 19:50 Ответить
https://texty.org.ua/fragments/105357/microsoft-poperedzhaye-pro-novu-bilsh-serjoznu-zahrozu-dlya-kompyuteriv-bahatoh-***********-orhanizaciyi/
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16.01.2022 20:53 Ответить
 
 