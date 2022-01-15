Кибератаку на сайты госорганов, вероятно, совершили связанные с разведкой Беларуси хакеры, - Демедюк
Киев считает, что кибератаку на правительственные сайты совершила хакерская группа, связанная с белорусской разведкой.
Об этом заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк сообщил в комментарии Reuters, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в СНБО предварительно связывают нападение с "белорусской" группой UNC1151, которая также известна из-за деятельности против Литвы, Латвии и Польши.
"Повреждение сайтов было лишь прикрытием для более деструктивных действий, которые происходили за кулисами и последствия которых мы ощутим в ближайшее время", - уверен Демедюк.
Он также отметил, что хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, похожее на используемое группой ATP-29, подозреваемой в причастности к взлому Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами 2016 года в США.
Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства. Не работали сайты Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Кабинета Министров, Министерства энергетики, сайт "Дія".
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Хорошо хоч не молдовани.
ЗЄкловуняки пхають до виборчого законодавства кусок свинособачого непрацюючого лайна під виглядом "Дії"! все!
Про таке можеш тільки мріяти півень ***********.
Муж Венедиктовой получил 750 тысяч за увольнение из Киберполиции и продолжил ходить на работу. ВИДЕО Джерело: https://biz.censor.net/v3231494
Во всяком случае, ******* заткнет свою пасть о выборах через эту гребаную дию.
Атаки проводили только хакеры московии.
а белорусам это не нужно, белорусам надо, чтобы кабаев, напало на Украину, и забыло о объединении рф и Беларуси..
"Не напрягай так сильно, мышц анальных,
Позор прикрыть, увы - напрасный труд.
У нас и проститутки нелегальны …
Но их неюридически е*ут".
(Игорь Губерман)
И вероятно, это те самые какеры которые слили разведке Беларуси вагнеровцев. При вскрытии группы какеров вероятно окажется, что все они - то ли засланцы...то ли за**анцы... И работать им в Украине, вероятно, не просто... Потому что уже трудно найти место, где они бы вероятно не обо***лись...