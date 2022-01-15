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Новости Война
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То, что НАТО поддерживает Украину, не означает уменьшения угрозы нападения России, – глава миссии Галибаренко

То, что НАТО поддерживает Украину, не означает уменьшения угрозы нападения России, – глава миссии Галибаренко

Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко считает, что угроза нападения РФ на Украину не уменьшается даже при поддержке Североатлантического альянса (НАТО).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом она сказала в интервью Голосу Америки.

"Диалог был трудным, но диалог был важным, чтобы понять, в том числе, требования и позиции РФ. Меня, конечно, очень радует, что все делегации выступили в поддержку Украины и все единогласно отказались обсуждать ультимативные требования РФ", - сказала Галибаренко.

По ее словам, это не значит, что угроза нападения РФ снизилась. Она отметила, что на призывы к РФ осуществить деэскалацию конфликта вокруг Украины российская делегация никак не отреагировала.

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"Поэтому я скажу четко: хочешь мира – готовься к войне. Нужно быть готовыми продолжить и дипломатические усилия, но так же понимать, что Россия может выбрать путь вооруженного конфликта", – сказала Галибаренко.

Напомним, Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО и которые Москва передала Вашингтону.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Кроме того, Россия предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии". Также предлагается отказаться от военных учений на определенном расстоянии от границ России и стран НАТО.

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Автор: 

НАТО (9998) россия (95629) Галибаренко Наталья (24)


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Топ комментарии
+5
Тільки язиками підтримують.І трохи спорядженням.
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15.01.2022 23:04
+5
Вы это "величайшему" трудоголику объясните. А то оно никак из клинча выйти не может. И вместо своих обязанностей по Конституции занимается бирюльками и воровством бабла.
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15.01.2022 23:07
+4
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15.01.2022 23:31
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Тільки язиками підтримують.І трохи спорядженням.
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15.01.2022 23:04 Ответить
Тому й не слід НАТО щось обіцяти підарахам взагалі, натомість використати потенціал НАТО і показати міць та силу, звичайно після вичерпання дипломатичних методів роботи.
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15.01.2022 23:10 Ответить
Вы это "величайшему" трудоголику объясните. А то оно никак из клинча выйти не может. И вместо своих обязанностей по Конституции занимается бирюльками и воровством бабла.
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15.01.2022 23:07 Ответить
То ще одна говоряча голова, яка абсолютно нічого не вирішує, але живе на немаленьку зарплату з наших з вами податків...
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15.01.2022 23:09 Ответить
Как жаль, что твоей «светлой» головы, живущей на зарплату от собственной хозяйственной деятельности, после уплаты налогов, разумеется, а не зарплаты твоего работодателя, нет в списке послов. Очень ждем , не задерживайся. Выучи пару языков, закончи профильный вуз, пройди все стадии от атташе до первого зам министра. И можешь открывать рот, ну если способен на дело, а не на вон
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16.01.2022 15:18 Ответить
Ок. Чи можна побачити перелік військової допомоги, чи контрактів на необхідне озброєння від країн НАТО?
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15.01.2022 23:08 Ответить
В любой стране то что вы перечислили является секретной информацией. Вам сколько лет?
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15.01.2022 23:25 Ответить
Пытаюсь понять что сподвигло тебя на вышезаданный вопрос.
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15.01.2022 23:39 Ответить
я не зрозуміло висловився?
Цікавий перебіг твоєї думки. Або її нема?
Я написав, що мені майже 44 роки і я не лох, далі шо?
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15.01.2022 23:44 Ответить
Ничего
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15.01.2022 23:46 Ответить
тоді чого кукарекав?
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15.01.2022 23:48 Ответить
Тебе 44 года, а ума не нажил. Хотел промолчать, да ты выпросил.
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15.01.2022 23:49 Ответить
Малоросе , чому ти вирішив, що я розуму не нажив?

Давай інтерфакс в студію

Мож зєлєбобом як ти стану
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15.01.2022 23:51 Ответить
Думаю що свинопес промовчить )
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15.01.2022 23:58 Ответить
Срать на русню
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16.01.2022 00:01 Ответить
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15.01.2022 23:08 Ответить
Меморандум який-небудь черговий хай не забудуть підписати!
Більше меморандумів!
Більше, чим Зеторчок напідписував, весело подорожуючи з дружиною по США.
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15.01.2022 23:14 Ответить
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15.01.2022 23:23 Ответить
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15.01.2022 23:31 Ответить
простите, опять не по теме...увы!
///
люся абдристович опять бредит... ))))

Більшого удару собі по яйцях не можна було завдати...



Радник керівника Офісу президента Єрмака - Арестович заявив, що президент Зеленський перестав говорити із народом "напряму" і влада "забюрократизувалася".
Арестович розповів, що коли прийшов працювати в Офіс президента, запропонував знімати серіал під назвою "Офіс".
"Перша моя пропозиція, коли я в Офіс прийшов, знаєш яка? Давайте знімати серіал "Офіс" про наше з вами життя. Підберемо схожих акторів і таке інше. На мене, на тебе, Міша Пододяк, на Єрмака, на Зеленського і так далі. І народ буде дивитися серіал. Не на реальний Офіс дивитись, де що відбувається ніхто не знає. А буде дивитись серіал про Офіс, де ми встановлюватимемо наративи, бла, бла, бла....Де ця ідея?
"Зеленський на чому зробив кампанію? Він же прийшов на розмовах із людьми. На зверненні, воно не завжди було гладким, він запинався. Коли він останній раз виступав перед людьми? Не під запис, не зрежисовано. Я кажу: наша ж сила в тому, що президент розмовляє з усіма безпосередньо, у цьому його основна фішка - говорити, звертатися, роз'яснювати свою політику. Де це все?
На кого ми перетворилися? Бюрократія, довідка, протокол. Більшого удару собі по яйцях не можна було завдати. Забюрократитися. Ми ж мали бути веселими, драйвовими хлопцями, які - за народ, помстяться олігархам, реформують країну. Де все це?", - заявив Арестович.
Про це Аристович сказав https://www.youtube.com/watch?v=***********&t=3411s у розмові з Юрієм Романенком.
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15.01.2022 23:35 Ответить
Повбивала би сцук!
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15.01.2022 23:40 Ответить
зі слів цієї курви (пардон) витіка така собі брудна історія... воно йшло знімати серіал??)))
яке йшло таке й здибало...
шкода що людоньки повелися на це шоу... як жеж легко маніпулювати тими хто виключив мозок (якщо мав) і задовільнився тільки "зрелищем" забувши і про хліб і про своїх дітей....
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15.01.2022 23:48 Ответить
Порошенко отримав запрошення від Парламентської асамблеї НАТО. А зе-Ленін отримав?
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16.01.2022 00:17 Ответить
расейских оккупантов в плен не брать !
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16.01.2022 00:49 Ответить
да, рашистские фашисты придут убивать и резать граждан Украины, в том числе детей .. орки мотивированы и натасканы на команду фас, они долго тренировались убивать украинцев, и вот их спустят с цепи..
контингент орков - это наемники, бывшие зеки и части военных подразделений..
если они пойдут, то будут крушить по максимуму, надеясь, что украинцы от ужаса сразу сдадутся..
ни в коем случае орков не жалеть, как только пойдет груз 200 в рашку, начнутся протесты в этой рашке..
и режим кабаева начнет шататься. .
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16.01.2022 01:37 Ответить
понятно, что украинцев кинули.. эти балаболы - коррупционны и бесполезны.. на это и расчет кабаева..
Беларусь тоже кинули, в центре Европы - создали концлагерь в масштабах всей страны с миллионами заложников - белорусами..
и Евросоюз проглотил и утерся.. когда бешенное бункерное чмо - начнет бомбить украинские города, "запад"ограничится разговорами, никаких санкций против мордора не будет..
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16.01.2022 01:30 Ответить
Аби тепер зєблани не поперли Галібаренку з посади(((
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16.01.2022 10:34 Ответить
 
 