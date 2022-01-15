То, что НАТО поддерживает Украину, не означает уменьшения угрозы нападения России, – глава миссии Галибаренко
Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко считает, что угроза нападения РФ на Украину не уменьшается даже при поддержке Североатлантического альянса (НАТО).
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом она сказала в интервью Голосу Америки.
"Диалог был трудным, но диалог был важным, чтобы понять, в том числе, требования и позиции РФ. Меня, конечно, очень радует, что все делегации выступили в поддержку Украины и все единогласно отказались обсуждать ультимативные требования РФ", - сказала Галибаренко.
По ее словам, это не значит, что угроза нападения РФ снизилась. Она отметила, что на призывы к РФ осуществить деэскалацию конфликта вокруг Украины российская делегация никак не отреагировала.
"Поэтому я скажу четко: хочешь мира – готовься к войне. Нужно быть готовыми продолжить и дипломатические усилия, но так же понимать, что Россия может выбрать путь вооруженного конфликта", – сказала Галибаренко.
Напомним, Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО и которые Москва передала Вашингтону.
В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.
Кроме того, Россия предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии". Также предлагается отказаться от военных учений на определенном расстоянии от границ России и стран НАТО.
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Цікавий перебіг твоєї думки. Або її нема?
Я написав, що мені майже 44 роки і я не лох, далі шо?
Давай інтерфакс в студію
Мож зєлєбобом як ти стану
Більше меморандумів!
Більше, чим Зеторчок напідписував, весело подорожуючи з дружиною по США.
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люся абдристович опять бредит... ))))
Більшого удару собі по яйцях не можна було завдати...
Радник керівника Офісу президента Єрмака - Арестович заявив, що президент Зеленський перестав говорити із народом "напряму" і влада "забюрократизувалася".
Арестович розповів, що коли прийшов працювати в Офіс президента, запропонував знімати серіал під назвою "Офіс".
"Перша моя пропозиція, коли я в Офіс прийшов, знаєш яка? Давайте знімати серіал "Офіс" про наше з вами життя. Підберемо схожих акторів і таке інше. На мене, на тебе, Міша Пододяк, на Єрмака, на Зеленського і так далі. І народ буде дивитися серіал. Не на реальний Офіс дивитись, де що відбувається ніхто не знає. А буде дивитись серіал про Офіс, де ми встановлюватимемо наративи, бла, бла, бла....Де ця ідея?
"Зеленський на чому зробив кампанію? Він же прийшов на розмовах із людьми. На зверненні, воно не завжди було гладким, він запинався. Коли він останній раз виступав перед людьми? Не під запис, не зрежисовано. Я кажу: наша ж сила в тому, що президент розмовляє з усіма безпосередньо, у цьому його основна фішка - говорити, звертатися, роз'яснювати свою політику. Де це все?
На кого ми перетворилися? Бюрократія, довідка, протокол. Більшого удару собі по яйцях не можна було завдати. Забюрократитися. Ми ж мали бути веселими, драйвовими хлопцями, які - за народ, помстяться олігархам, реформують країну. Де все це?", - заявив Арестович.
Про це Аристович сказав https://www.youtube.com/watch?v=***********&t=3411s у розмові з Юрієм Романенком.
яке йшло таке й здибало...
шкода що людоньки повелися на це шоу... як жеж легко маніпулювати тими хто виключив мозок (якщо мав) і задовільнився тільки "зрелищем" забувши і про хліб і про своїх дітей....
контингент орков - это наемники, бывшие зеки и части военных подразделений..
если они пойдут, то будут крушить по максимуму, надеясь, что украинцы от ужаса сразу сдадутся..
ни в коем случае орков не жалеть, как только пойдет груз 200 в рашку, начнутся протесты в этой рашке..
и режим кабаева начнет шататься. .
Беларусь тоже кинули, в центре Европы - создали концлагерь в масштабах всей страны с миллионами заложников - белорусами..
и Евросоюз проглотил и утерся.. когда бешенное бункерное чмо - начнет бомбить украинские города, "запад"ограничится разговорами, никаких санкций против мордора не будет..