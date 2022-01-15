То, что НАТО поддерживает Украину, не означает уменьшения угрозы нападения России, – глава миссии Галибаренко

Глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко считает, что угроза нападения РФ на Украину не уменьшается даже при поддержке Североатлантического альянса (НАТО).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом она сказала в интервью Голосу Америки.

"Диалог был трудным, но диалог был важным, чтобы понять, в том числе, требования и позиции РФ. Меня, конечно, очень радует, что все делегации выступили в поддержку Украины и все единогласно отказались обсуждать ультимативные требования РФ", - сказала Галибаренко.

По ее словам, это не значит, что угроза нападения РФ снизилась. Она отметила, что на призывы к РФ осуществить деэскалацию конфликта вокруг Украины российская делегация никак не отреагировала.

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"Поэтому я скажу четко: хочешь мира – готовься к войне. Нужно быть готовыми продолжить и дипломатические усилия, но так же понимать, что Россия может выбрать путь вооруженного конфликта", – сказала Галибаренко.

Напомним, Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО и которые Москва передала Вашингтону.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

Кроме того, Россия предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии". Также предлагается отказаться от военных учений на определенном расстоянии от границ России и стран НАТО.

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