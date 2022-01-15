Блинкен и Боррель обсудили ответные меры на полномасштабное вторжение России в Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа США.
Отмечается, что должностные лица обсудили координацию своих действий с НАТО и европейскими партнерами из-за российской угрозы вблизи границ Украины. Общие меры должны стать общим ответом на агрессию Кремля в случае полномасштабного вторжения.
Энтони Блинкен подчеркнул, что дальнейшая агрессия Кремля будет иметь серьезные последствия. Они будут быстрыми, жесткими и скоординированными.
На своей странице в твиттере Жозеп Боррель заявил, что рассказал госсекретарю США о результатах состоявшейся 14 января неформальной встречи глав МИД Евросоюза. Дипломат также отметил координацию совместных действий с американскими партнерами.
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- Исландия - 4;
- Норвегия - 5;
- Нидерланды - 6;
- Швеция - 7;
- Россия - 73;
- Беларусь - 75;
- Украина - 123.
Т.е. подавляющее большинство граждан Украины - глубоко несчастные люди, пребывающие в постоянной массовой хронической депрессии, к сожалению, уже не способные на осознанный "целенаправленный" выбор. Как результат - демографическая дезинтеграция и территориальная фрагментация государства, которые неизбежно продолжаются и не имеют предпосылок к прекращению.
Тобто коли буде?
Історія повторюється...
Да, намечается война базисов. Извне могут признать террористами - власть, а внутри сама власть признают террористами и экстремистами тех, кто разделяют такую точку зрения.
"Защити законноизбранного Президента Украины от бИндеровских националистов, про-европейских оппортунистов и про-американских политиков, которые мутят мудрый народ, избравший Бубочку с перевесом аж с 73% от всех, кто явился на избирательные участки!"
В унисон запоет с Дэниэлем Эндрюсом, Премьером штата Виктория, Австралия.
Только Эндрюс будет обрашаться не к РФ, а к Китаю, и потому вопль будет: "Синь Дзыпинь, введи кЕтайских медсестер, а то мы не справляемся с ковидлой!".
Напоминаю, что в тоталитарных режимах все мед работники являются военнообязанными, и потому китайские медсестры имеют воинские звания.
Напоминаю, что в крупнейшем государственном госпитале Мельбурна, Остин госпитале (годовой бюджет 1 миллиард долларов) на 11 января находилось "аж" 7 человек с ковидлой, зато на самоизоляции было "всего лишь" 400 человек медработников, совершенно здоровых людей.
Почему совершенно задоровые люди отстанены от работы?
А правила такие: если "близкий контакт" (то есть прошел где-то рядом с ковидлой), то обязан самоизолироваться на 7 дней, даже если тест на ковидлу отрицательный?
Вы назовете это саботажем экономики Австралии?
Я с вами согласна.
В Украине проводится саботаж, и в Австралии проводится саботаж.
Саботаж проводится на государственном уровне, с благословения самых высокопоставленных политиков.
И Украину, и Австралию готовят к сдаче; Украину готоовят к сдаче РФ, Австралию готовят к сдаче Китаю.
Сдавать будут одновременно.
Как же хочется надеятся, что и нейтрализуют Бубочку с Эндрюсом тоже одновременно, одного на фонаре киевском, другого - на фонаре мельбурнском.
Источник:
Начните "координирование" с удаления "Голобородьки" из власти, потому что иначе добра не будет.
А точнее, поскольку Бубочка - фигура чисто виртуальная и ритуальная (цветочки вручить, ленточки разрезат, шаурму пожевать, на фудкорте с наушничком в ухе на вопросы ответить), то скоординированно уберите Ермака.
Откуда вообще эта фигура выползла, от какой партии этот администратор, о котором никто не слышал, и как получилось, что чиновник, чьи обязанности - это следить за заправкой бумаги в принтеры и поливом фиалок на подоконниках окон Офиса Президента, вдруг оказался вершителем внешней и внутренней политики Украины?
"В пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины, президент Украины может создавать для осуществления своих полномочий консультативные, совещательные и иные вспомогательные органы и службы (таким органом является, например, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Администрация президента Украины )." (Википедия, выделено мной)
Таким образом, Ермак имеет право лишь вспомогательного голоса - и никакого больше.
Так с какого бодуна этот гражданин единолично заправляет внешней и внутренней политикой Украины?
Кто Ермака назначил "наполеоном"?