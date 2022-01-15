Блинкен и Боррель обсудили ответные меры на полномасштабное вторжение России в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа США.

Отмечается, что должностные лица обсудили координацию своих действий с НАТО и европейскими партнерами из-за российской угрозы вблизи границ Украины. Общие меры должны стать общим ответом на агрессию Кремля в случае полномасштабного вторжения.

Энтони Блинкен подчеркнул, что дальнейшая агрессия Кремля будет иметь серьезные последствия. Они будут быстрыми, жесткими и скоординированными.

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На своей странице в твиттере Жозеп Боррель заявил, что рассказал госсекретарю США о результатах состоявшейся 14 января неформальной встречи глав МИД Евросоюза. Дипломат также отметил координацию совместных действий с американскими партнерами.