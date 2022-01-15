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Новости Война
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Блинкен и Боррель обсудили ответные меры на полномасштабное вторжение России в Украину

Блинкен и Боррель обсудили ответные меры на полномасштабное вторжение России в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа США.

Отмечается, что должностные лица обсудили координацию своих действий с НАТО и европейскими партнерами из-за российской угрозы вблизи границ Украины. Общие меры должны стать общим ответом на агрессию Кремля в случае полномасштабного вторжения.

Энтони Блинкен подчеркнул, что дальнейшая агрессия Кремля будет иметь серьезные последствия. Они будут быстрыми, жесткими и скоординированными.

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На своей странице в твиттере Жозеп Боррель заявил, что рассказал госсекретарю США о результатах состоявшейся 14 января неформальной встречи глав МИД Евросоюза. Дипломат также отметил координацию совместных действий с американскими партнерами.

Блинкен и Боррель обсудили ответные меры на полномасштабное вторжение России в Украину 01

Автор: 

россия (95629) Боррель Жозеп (784) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+12
Хто б міг подумати, що бабло зебаранів в Вегасі спускатиметься))
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15.01.2022 23:57
+11
Ну ось і докотилися, пані вже просять замість того, щоб посадити за розповсюдження прохання ФСБ сповіщати про пересування військ ЗСУ...
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15.01.2022 23:46
+11
А у нас уставшее отдыхать тело не наигралось еще

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15.01.2022 23:51
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Ну ось і докотилися, пані вже просять замість того, щоб посадити за розповсюдження прохання ФСБ сповіщати про пересування військ ЗСУ...
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15.01.2022 23:46 Ответить
А у нас уставшее отдыхать тело не наигралось еще

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15.01.2022 23:51 Ответить
Сяльодку замість соски непробували
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16.01.2022 00:04 Ответить
скумбрия в приоритете
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16.01.2022 02:44 Ответить
Богдан в Вегасе... отдыхает от трудов праведных
**
- посоветуйте на что поставить?
- ты уже ставил на зеро...проиграл!!!!

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15.01.2022 23:52 Ответить
Хто б міг подумати, що бабло зебаранів в Вегасі спускатиметься))
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15.01.2022 23:57 Ответить
А зеобдолбаного даже уже ради приличия не упоминают,т к толку от него никакого- один вред...
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15.01.2022 23:53 Ответить
наш клоун ганьбить світову еліту - мати з ним справу або сидіти з ним за одним столом напевно вважається вже зашкваром. Як на Зоні з ....
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15.01.2022 23:59 Ответить
Так а він хіба не....
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16.01.2022 00:24 Ответить
поставить обезьяну на его место, ничего не изменится
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16.01.2022 00:13 Ответить
як я зрозумів, на Заході всі вже обговорюють майбутню велику війну як неминучий факт. А що в Україні? Де термінове скликання ВР, мобілізація, навчання цивільної оборони, переведення заводів на військову продукцію 24/7 - де всі ці ніштяки?
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15.01.2022 23:54 Ответить
Дуже порадують,їх Заходи Знищених українців Яка Сволота
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15.01.2022 23:58 Ответить
А украинцы,когда целенаправленно выбирали наркомана в главнокомандующие ,в войну ,чем думали?...и ведь только полный дегенерат не понял,что зебоба таки наркоша,когда он ,по ТВ,сдавал анализы актеру из "скотов" в клинике своего прикацапленого дружка...
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16.01.2022 00:05 Ответить
Рейтинг стран мира по уровню счастья населения (World Happiness Report - исследовательский проект международной программы "Сеть решений устойчивого развития" при ООН - UN Sustainable Development Solutions Network - короче, всё солидно) за 2020 год:
- всего стран в рейтинге - 153;
- Финляндия - 1;
- Дания - 2;
- Швейцария - 3;
- Исландия - 4;
- Норвегия - 5;
- Нидерланды - 6;
- Швеция - 7;
- Россия - 73;
- Беларусь - 75;
- Украина - 123.
Т.е. подавляющее большинство граждан Украины - глубоко несчастные люди, пребывающие в постоянной массовой хронической депрессии, к сожалению, уже не способные на осознанный "целенаправленный" выбор. Как результат - демографическая дезинтеграция и территориальная фрагментация государства, которые неизбежно продолжаются и не имеют предпосылок к прекращению.
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16.01.2022 01:37 Ответить
Наш наполеон, верховный зрадокомандувач шо-то не сильно переживает по этому поводу
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16.01.2022 00:12 Ответить
Як невірно без довідки псиіатра робити Президентом, так невірно без довідки допускати до виборів All incluziv
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16.01.2022 00:12 Ответить
dazhe udivljon tommu, skoljko USA udeljajet vremeni Ukrainskomu voprosu, hotja stado golosovalo po prikolu i za eto dolzjni zaplatitj po polnoi, do poslednego centa.
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16.01.2022 00:15 Ответить
Блинкен и Боррель обсудили ответные меры на полномасштабное вторжение России в Украину Источник:
Тобто коли буде?
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16.01.2022 00:20 Ответить
Саме так. Намагаються з допомогою Росії влаштувати в Україні сірійський сценарій
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16.01.2022 01:04 Ответить
Схоже людство забуло як Сталін разом з Гітлером свого часу ділили Европу.
Історія повторюється...
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16.01.2022 01:07 Ответить
Будет весело если плешивое государство официально признают государством-террористом. Тогда и все госслужащие автоматически станут террористами, с запретом, им и членам их семьи на въезд в другие страны, особенно в те, где у них есть сбережения...
Да, намечается война базисов. Извне могут признать террористами - власть, а внутри сама власть признают террористами и экстремистами тех, кто разделяют такую точку зрения.
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16.01.2022 00:22 Ответить
мертвая тусовка
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16.01.2022 00:29 Ответить
Говноедов Шариковых остановить трудно Быдло лезет во все дыры...сегодня они ПОЦтроиты Белоруссо-Казахстана...БОМЖатник...
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16.01.2022 00:52 Ответить
Главная задача Байдена оживить блок НАТО после 2012 года...,и с ЕС наладить нормальные отношения после ухода болвавна Трампа и Фрау Штази-Шмеркель...
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16.01.2022 01:19 Ответить
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16.01.2022 01:24 Ответить
Печальная новость для украинофосбких гнид, ведь они с пеной у рта доказывали что Байден сдал Украину Пуйлу.
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16.01.2022 01:21 Ответить
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16.01.2022 01:25 Ответить
Постить фотки с пропарашенских(пророссиянских) говно сайтов другого от укрианофобских гнид и не ожидал.
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16.01.2022 01:42 Ответить
Правильно делаешь...Шариков и Швондер с профессором Преображенским тоже оттудова..
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16.01.2022 01:47 Ответить
Ваші міри -це якраз дозвіл на напад!!!
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16.01.2022 01:40 Ответить
В сентябре новым Генсеком НАТО станет Даля Грибаускайте...что это значит для срани из "рюсскава мира" Гопника из Питерской подворотни догадайтесь с одного раза...
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16.01.2022 01:44 Ответить
т.е. НЕ на полномасштабное вторжение никаких санкций
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16.01.2022 01:52 Ответить
Никаких,даже Северный потоп Путлера Сертифицируют и запустят назло НАТО и Йенсу Столтенбергу с Джо Байденом...,шантаж и уход со спотового газового рынка Гопников кремля удался...,вовремя Вентиль закрутил Миллер и Норвегия с США на СПГ заработали миллиарды долларов...
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16.01.2022 02:01 Ответить
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16.01.2022 02:06 Ответить
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16.01.2022 02:48 Ответить
Жду от Бубочки вопля: "Путен. введи!".
"Защити законноизбранного Президента Украины от бИндеровских националистов, про-европейских оппортунистов и про-американских политиков, которые мутят мудрый народ, избравший Бубочку с перевесом аж с 73% от всех, кто явился на избирательные участки!"

В унисон запоет с Дэниэлем Эндрюсом, Премьером штата Виктория, Австралия.
Только Эндрюс будет обрашаться не к РФ, а к Китаю, и потому вопль будет: "Синь Дзыпинь, введи кЕтайских медсестер, а то мы не справляемся с ковидлой!".

Напоминаю, что в тоталитарных режимах все мед работники являются военнообязанными, и потому китайские медсестры имеют воинские звания.
Напоминаю, что в крупнейшем государственном госпитале Мельбурна, Остин госпитале (годовой бюджет 1 миллиард долларов) на 11 января находилось "аж" 7 человек с ковидлой, зато на самоизоляции было "всего лишь" 400 человек медработников, совершенно здоровых людей.
Почему совершенно задоровые люди отстанены от работы?
А правила такие: если "близкий контакт" (то есть прошел где-то рядом с ковидлой), то обязан самоизолироваться на 7 дней, даже если тест на ковидлу отрицательный?

Вы назовете это саботажем экономики Австралии?
Я с вами согласна.

В Украине проводится саботаж, и в Австралии проводится саботаж.
Саботаж проводится на государственном уровне, с благословения самых высокопоставленных политиков.

И Украину, и Австралию готовят к сдаче; Украину готоовят к сдаче РФ, Австралию готовят к сдаче Китаю.
Сдавать будут одновременно.
Как же хочется надеятся, что и нейтрализуют Бубочку с Эндрюсом тоже одновременно, одного на фонаре киевском, другого - на фонаре мельбурнском.
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16.01.2022 02:52 Ответить
"Энтони Блинкен подчеркнул, что дальнейшая агрессия Кремля будет иметь серьезные последствия. Они будут быстрыми, жесткими и скоординированными."
Источник:

Начните "координирование" с удаления "Голобородьки" из власти, потому что иначе добра не будет.
А точнее, поскольку Бубочка - фигура чисто виртуальная и ритуальная (цветочки вручить, ленточки разрезат, шаурму пожевать, на фудкорте с наушничком в ухе на вопросы ответить), то скоординированно уберите Ермака.
Откуда вообще эта фигура выползла, от какой партии этот администратор, о котором никто не слышал, и как получилось, что чиновник, чьи обязанности - это следить за заправкой бумаги в принтеры и поливом фиалок на подоконниках окон Офиса Президента, вдруг оказался вершителем внешней и внутренней политики Украины?

"В пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины, президент Украины может создавать для осуществления своих полномочий консультативные, совещательные и иные вспомогательные органы и службы (таким органом является, например, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Администрация президента Украины )." (Википедия, выделено мной)

Таким образом, Ермак имеет право лишь вспомогательного голоса - и никакого больше.
Так с какого бодуна этот гражданин единолично заправляет внешней и внутренней политикой Украины?
Кто Ермака назначил "наполеоном"?
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16.01.2022 05:18 Ответить
Мусолят одно и то же. Успокоились бы, а то и вправду сбудется , если долго желать
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16.01.2022 05:59 Ответить
 
 