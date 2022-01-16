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Новости Силовики
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С 1 февраля у всех работников системы МВД зарплаты повысятся на 10%, - замминистра Акопян

С 1 февраля у всех работников системы МВД зарплаты повысятся на 10%, - замминистра Акопян

С 1 февраля украинским стражам порядка увеличат оклад на 10% для всех категорий. Кроме полицейских, повышение коснется спасателей, пограничников, нацгвардейцев и работников миграционной службы.

Также разрабатывается новая система оплаты труда другим госслужащим и бюджетникам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дом.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, в прошлом году из ведомства уволилось более 13 тыс. человек. Причина – низкая зарплата. Вопрос о том, что силовикам нужно повышать оклады, стоит уже давно.

По данным министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, на сегодняшний день зарплата в Национальной полиции - в пределах 12-16 тыс. грн с надбавками и выплатами за выслугу лет. Поэтому вопрос о повышении оплаты труда назрел.

Читайте также: Правоохранители получат повышение зарплат уже с февраля, - Монастырский

"Мы работали над этим вопросом и с правительством, и с парламентом, и заручились поддержкой президента Украины. Поэтому мы имеем консенсус в договоренностях всех сторон, что в начале года постепенно сделать первый шаг, чтобы уровень заработной платы и условия службы хотя бы немного улучшились", - отмечает заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян.

Первый этап повышения зарплаты всем сотрудникам системы Министерства внутренних дел - на 10% с 1 февраля. Следующий также запланирован в этом году.

"Мы надеемся, что нынешний механизм - это только первый шаг. Будем работать над тем, чтобы, возможно, в середине или к концу года была возможность еще увеличить заработную плату", - отмечает Акопян

Согласно изменениям в законе, Верховная Рада разрабатывает новую систему оплаты труда госслужащим и бюджетникам. Кроме повышения зарплаты правоохранителям, существенные доплаты получат работники сферы здравоохранения, а также образования, спорта, культуры и сельского хозяйства.

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Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины выделил деньги для поэтапного повышения заработных плат правоохранителям. В первую очередь оклад вырастет у патрульных, спецназовцев и полицейских, которые несут службу в зоне операции Объединенных сил. Второй этап повышения запланирован в апреле.

В частности, на повышение зарплат сотрудникам Национальной полиции с февраля выделят 1 млрд грн.

Автор: 

МВД (9319) силовики (2799) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+16
Проєкт бюджет 2022 передбачає підняття мінімальної зарплати на 200 грн( по 17 грн щомісяця). Підняти пенсії взагалі не передбачає бюджет. Гроші на підняття пенсії, зарплати, соціальних виплат підуть підняття МВС на 30%. При тому що в них мінімальна зарплата 12 100.
Наголосували ЗЄбанати?
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16.01.2022 00:13
+16
Воєнним....
73% і 73%.
2019 і 2022.
Причина і наслідок.


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16.01.2022 00:20
+15
Это шоб не возникало вопросов о приорутетах зеленой слизи. Военным платить не надо. А полиции - надо. И кто главный враг зеленых, получается?
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16.01.2022 00:57
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Перший етап підвищення зарплати всім працівникам системи Міністерства внутрішніх справ - на 10% з 1 лютого. Наступний також заплановано цього року.

"Ми сподіваємося, що нинішній механізм - це лише перший крок. Працюватимемо над тим, щоб, можливо, в середині або до кінця року була можливість ще збільшити заробітну плату", - зазначає Акопян, это говорит человек с зарплатой под 1000000 грн., в год, конечно она ратует за повышение зарплат простым сотрудникам на 1300 грн., ну и себе заодно раз такое дело, редакция могла бы помочь читателям узнать что данный Директор Департаменту міжнародного співробітництва в мвс сделала за эти годы для страны Украина и ее граждан за полученную с нашего кармана деньги.

ИП Акопян Нарек Андраникович

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Это однофамилец или все таки брат Мери?
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16.01.2022 10:37 Ответить
Олігархам (мафіозі) потрібно,щоб народ думав містячково,а не глобально,бо тоді зразу ж стане видна справжня причина усіх негараздів. Її,правда, і так вже видно неозброєним оком,але не всі ще прозріли.Тому на олігархічних змі широко висвітлюють якусь окрему проблему не називаючи основної причини її виникнення. А проблем-безліч,і майже кожна має одну й ту саму глобальну причину, називати яку "соромляться".Всі триндять про корупцію,кругову поруку,підкуп,безкарність,саботаж і т.д. А насправді все це складові одного коротенького терміну - мафія.
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16.01.2022 10:44 Ответить
Мы где? Авакян,Акопян,портреты помощника валуева из ростова в каждый полицейский кабинет и туалет,чем ниже рейтинги зелёного болота и главной обдолбаной жабы,тем выше зарплата полицаям,это полный треш.
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16.01.2022 10:47 Ответить
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