С 1 февраля у всех работников системы МВД зарплаты повысятся на 10%, - замминистра Акопян
С 1 февраля украинским стражам порядка увеличат оклад на 10% для всех категорий. Кроме полицейских, повышение коснется спасателей, пограничников, нацгвардейцев и работников миграционной службы.
Также разрабатывается новая система оплаты труда другим госслужащим и бюджетникам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дом.
По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, в прошлом году из ведомства уволилось более 13 тыс. человек. Причина – низкая зарплата. Вопрос о том, что силовикам нужно повышать оклады, стоит уже давно.
По данным министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, на сегодняшний день зарплата в Национальной полиции - в пределах 12-16 тыс. грн с надбавками и выплатами за выслугу лет. Поэтому вопрос о повышении оплаты труда назрел.
"Мы работали над этим вопросом и с правительством, и с парламентом, и заручились поддержкой президента Украины. Поэтому мы имеем консенсус в договоренностях всех сторон, что в начале года постепенно сделать первый шаг, чтобы уровень заработной платы и условия службы хотя бы немного улучшились", - отмечает заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян.
Первый этап повышения зарплаты всем сотрудникам системы Министерства внутренних дел - на 10% с 1 февраля. Следующий также запланирован в этом году.
"Мы надеемся, что нынешний механизм - это только первый шаг. Будем работать над тем, чтобы, возможно, в середине или к концу года была возможность еще увеличить заработную плату", - отмечает Акопян
Согласно изменениям в законе, Верховная Рада разрабатывает новую систему оплаты труда госслужащим и бюджетникам. Кроме повышения зарплаты правоохранителям, существенные доплаты получат работники сферы здравоохранения, а также образования, спорта, культуры и сельского хозяйства.
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины выделил деньги для поэтапного повышения заработных плат правоохранителям. В первую очередь оклад вырастет у патрульных, спецназовцев и полицейских, которые несут службу в зоне операции Объединенных сил. Второй этап повышения запланирован в апреле.
В частности, на повышение зарплат сотрудникам Национальной полиции с февраля выделят 1 млрд грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Ми сподіваємося, що нинішній механізм - це лише перший крок. Працюватимемо над тим, щоб, можливо, в середині або до кінця року була можливість ще збільшити заробітну плату", - зазначає Акопян, это говорит человек с зарплатой под 1000000 грн., в год, конечно она ратует за повышение зарплат простым сотрудникам на 1300 грн., ну и себе заодно раз такое дело, редакция могла бы помочь читателям узнать что данный Директор Департаменту міжнародного співробітництва в мвс сделала за эти годы для страны Украина и ее граждан за полученную с нашего кармана деньги.
ИП Акопян Нарек Андраникович
Магазин DSPORT или по-другому Доступный Спорт Крым - ставит себе целью сделать спорт доступным для каждого!
В нашем каталоге собраны десятки тысяч спортивных товаров разного класса, от профессиональных систем, до недорогих аксессуаров и все это по лучшим ценам и бесплатной доставкой.
г. Симферополь, ул. Маяковского, 14, оф.104, тел.+7 978 7258975
Это однофамилец или все таки брат Мери?