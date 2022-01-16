С 1 февраля у всех работников системы МВД зарплаты повысятся на 10%, - замминистра Акопян

С 1 февраля украинским стражам порядка увеличат оклад на 10% для всех категорий. Кроме полицейских, повышение коснется спасателей, пограничников, нацгвардейцев и работников миграционной службы.

Также разрабатывается новая система оплаты труда другим госслужащим и бюджетникам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дом.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, в прошлом году из ведомства уволилось более 13 тыс. человек. Причина – низкая зарплата. Вопрос о том, что силовикам нужно повышать оклады, стоит уже давно.

По данным министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, на сегодняшний день зарплата в Национальной полиции - в пределах 12-16 тыс. грн с надбавками и выплатами за выслугу лет. Поэтому вопрос о повышении оплаты труда назрел.

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"Мы работали над этим вопросом и с правительством, и с парламентом, и заручились поддержкой президента Украины. Поэтому мы имеем консенсус в договоренностях всех сторон, что в начале года постепенно сделать первый шаг, чтобы уровень заработной платы и условия службы хотя бы немного улучшились", - отмечает заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян.

Первый этап повышения зарплаты всем сотрудникам системы Министерства внутренних дел - на 10% с 1 февраля. Следующий также запланирован в этом году.

"Мы надеемся, что нынешний механизм - это только первый шаг. Будем работать над тем, чтобы, возможно, в середине или к концу года была возможность еще увеличить заработную плату", - отмечает Акопян

Согласно изменениям в законе, Верховная Рада разрабатывает новую систему оплаты труда госслужащим и бюджетникам. Кроме повышения зарплаты правоохранителям, существенные доплаты получат работники сферы здравоохранения, а также образования, спорта, культуры и сельского хозяйства.

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Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины выделил деньги для поэтапного повышения заработных плат правоохранителям. В первую очередь оклад вырастет у патрульных, спецназовцев и полицейских, которые несут службу в зоне операции Объединенных сил. Второй этап повышения запланирован в апреле.

В частности, на повышение зарплат сотрудникам Национальной полиции с февраля выделят 1 млрд грн.