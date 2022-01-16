Москва по результатам переговоров ждет письменные ответы от стран НАТО, – посол РФ в США Антонов

На этой неделе состоялись три раунда переговоров, посвященных действиям России и европейской безопасности: двусторонние американо-российские, встреча в рамках Совета Россия-НАТО и переговоры в ОБСЕ.

О значительном прогрессе по их итогам не сообщалось, подчеркивает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Москва и Вашингтон подчеркнули свои "фундаментальные" разногласия по европейской безопасности во время напряженных переговоров.

Встречи происходили в то время, как Москва накопила танки, артиллерию, около 100 тысяч военных у границы с Украиной и, по опасениям Запада и Киева, может готовить новое вторжение.

"Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменные ответы на проекты наших соглашений. На их основе будем принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы. Готовы к обсуждению встречных предложений", - заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek.

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По словам Антонова, вопрос Украины не был в повестке дня во время российско-американских переговоров в Женеве. Эта тема, сказал посол, только упоминалась во время консультаций с НАТО в Брюсселе.