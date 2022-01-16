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Новости Война
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Москва по результатам переговоров ждет письменные ответы от стран НАТО, – посол РФ в США Антонов

Москва по результатам переговоров ждет письменные ответы от стран НАТО, – посол РФ в США Антонов

На этой неделе состоялись три раунда переговоров, посвященных действиям России и европейской безопасности: двусторонние американо-российские, встреча в рамках Совета Россия-НАТО и переговоры в ОБСЕ.

О значительном прогрессе по их итогам не сообщалось, подчеркивает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Москва и Вашингтон подчеркнули свои "фундаментальные" разногласия по европейской безопасности во время напряженных переговоров.

Встречи происходили в то время, как Москва накопила танки, артиллерию, около 100 тысяч военных у границы с Украиной и, по опасениям Запада и Киева, может готовить новое вторжение.

"Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменные ответы на проекты наших соглашений. На их основе будем принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы. Готовы к обсуждению встречных предложений", - заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek.

Читайте также: НАТО – рудимент Холодной войны, – посол России в США Антонов

По словам Антонова, вопрос Украины не был в повестке дня во время российско-американских переговоров в Женеве. Эта тема, сказал посол, только упоминалась во время консультаций с НАТО в Брюсселе.

НАТО (9998) россия (95638) Антонов Анатолий (17)


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Топ комментарии
+43
Героям Слава!
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16.01.2022 00:57
+37
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky/status/1480586711126229004 10 янв.



Рябков совершенно замечательный дол...б. Санкции, обещанные Кремлю в случае его масштабного вторжения вглубь Украины, он назвал шантажом. Ещё раз: Запад цинично шантажирует Кремль, не позволяя ему свободно вторгнуться в Украину.
Рябков это то самое у...ще par excellence, которое надо показывать каждый день Западу и всему миру. Чтобы не было ни у кого никаких иллюзий относительно путинского подзаборного фашизма. Откормленная сияющая харя счастливого идиота.
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16.01.2022 00:35
+30
«Готові до обговорення зустрічних пропозицій»
Мордой натыкали кацапов в Оливье , их трошки попустило .
Надо мордой тыкать постоянно
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16.01.2022 00:37
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Тупорилі кацапські свині не розуміють, що ці домовленості під шантажемнічого не варті.
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16.01.2022 00:35 Ответить
Героям Слава!
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16.01.2022 00:57 Ответить
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16.01.2022 10:28 Ответить
Готові до обговорення зустрічних пропозицій
================================
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16.01.2022 11:14 Ответить
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky/status/1480586711126229004 10 янв.



Рябков совершенно замечательный дол...б. Санкции, обещанные Кремлю в случае его масштабного вторжения вглубь Украины, он назвал шантажом. Ещё раз: Запад цинично шантажирует Кремль, не позволяя ему свободно вторгнуться в Украину.
Рябков это то самое у...ще par excellence, которое надо показывать каждый день Западу и всему миру. Чтобы не было ни у кого никаких иллюзий относительно путинского подзаборного фашизма. Откормленная сияющая харя счастливого идиота.
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16.01.2022 00:35 Ответить
«Готові до обговорення зустрічних пропозицій»
Мордой натыкали кацапов в Оливье , их трошки попустило .
Надо мордой тыкать постоянно
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16.01.2022 00:37 Ответить
посол отримає письмову відповідь - "посол на!" ))
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16.01.2022 00:40 Ответить
шо то вроде етого:
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16.01.2022 11:13 Ответить
Обосцали лаптеногих?
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16.01.2022 00:50 Ответить
А почему знак вопроса? Ведь выражение утвердительное и сомнению не подлежит.
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16.01.2022 11:14 Ответить
лаптеногие сами долго напрашивались
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16.01.2022 11:14 Ответить
Можна член намалювати

та по факсу надіслати...
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16.01.2022 00:52 Ответить
Натовцы так и сделали, а кацапы решили, что то им прислали портрет ***** и в церкви его повесили. Теперь они молятся на него и взасос целуют.
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16.01.2022 01:04 Ответить
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16.01.2022 11:18 Ответить
Краще 3D прінтері, щоб реальніше відчувався!
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16.01.2022 10:16 Ответить
Их в письменном виде надо на йух посылать. А лучше сразу картинку нарисовать, а то могут и так не понять.
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16.01.2022 00:53 Ответить
вспомнил старую байку о правописании такого ответа
"Вопрос в редакцию нашей газеты:
- А "*****" разве не слитно пишется? Направление же, как "налево" или "направо".
Отвечаем:
- Алексей, вообще это спорный вопрос по поводу правописания таких выражений. С одной стороны, это можно рассматривать как сторону (налево, направо, как ты говорил), с другой - как конкретное направление на место (на Берлин). Следует улавливать тонкую грань в использовании вариантов "*****" и "на ***". Существует наречие "*****". Оно имеет смысл "зачем". Также есть одноимённое междометие, которое используется просто для связки слов в предложении. Надень шапку, *****, а то простудишься. В отличие от наречия, "на ***" надо понимать буквально. В любом случае, существует проверочное слово " в жопу". Если сомневаетесь, как грамотно написать деловое письмо, замените "на ***" на "в жопу". Если при этом смысл не изменился, то надо писать раздельно. А если "*****" можно безболезненно удалить из текста, то пишется слитно и выделяется, *****, запятыми"
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16.01.2022 01:04 Ответить
часто на Цензорі використовується фотожаба, де дохідливо, на мігах клоун посилає другого клоуна на ....... Ясно і переконливо, особливо для глухонімих лаптеногих.
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16.01.2022 02:23 Ответить
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16.01.2022 07:04 Ответить
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16.01.2022 10:19 Ответить
🤣🤣🤣
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16.01.2022 10:29 Ответить
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16.01.2022 12:33 Ответить
нарешті весь цивілізований світ визначився щодо кончаної рашки, на всіх мовах світу кремль асоціюють з хворим на всю голову ху.йлом з чого слідує що у офіційній письмовій відповіді нема ніякої потреби оскільки усім все зрозуміло, і сраним рашапідам в першу чергу.
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16.01.2022 11:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=U8iJgCERbhs https://www.youtube.com/watch?v=U8iJgCERbhs



Ну, пока! Пишите письма!
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16.01.2022 01:02 Ответить
Козломордые совсем припухли.С быдлом кацапским ни кто разговаривать больше не будет Будут теперь сношать всем миром *********
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16.01.2022 01:03 Ответить
Чорта лисого , отримаєте, а не Україну!!!
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16.01.2022 01:05 Ответить
Точніше, КуЙ по всій пиці!
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16.01.2022 10:21 Ответить
Рашка страшная страна, тем не менее на Крым решились в момент ослабления Украины. Далее только пугают, почему не напали и за 2 часа не захватили? Всю дорогу одни разговоры. Как дошло до санкций тут они и усрались.
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16.01.2022 01:30 Ответить
колись був популярний фільм "Геній" в головній ролі -О.Абдулов. В кінці фільму він видав фразу, яка повністю співзвучна ******** мотивам там - Страна непуганних идиотов.
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16.01.2022 02:29 Ответить
Червона нитка всього фільму, дуже влучно сказано...як тільки цензура свого часу пропустила?
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16.01.2022 08:04 Ответить
Это уже "постперестроечный" фильм.
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16.01.2022 09:15 Ответить
На ідіотів термін давності не діє...
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16.01.2022 09:48 Ответить
судячи по всьому тільки в нас із всіх країн Європи офіс президента і верховна рада - офіси напуганних ідіотів. Навіть в лігу захисту сексуальних меншин не можуть звернутись толком.
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16.01.2022 02:32 Ответить
Вперше в житті бачу, щоб людина, яку послали на...й вимагала зробити це щей в письмовій формі 😂🤣😅
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16.01.2022 02:57 Ответить
"Тебя сейчас послать, или по факсу?" (с) Вишневский
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16.01.2022 06:55 Ответить
Кацапи,сер!
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16.01.2022 07:25 Ответить
"Бамажки" їм ще захотілось, ага.
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16.01.2022 08:07 Ответить
Нехай США дадуть нашим козакам написати письмові гарантії,вони напишуть хоч і не депломатично але тією мовою яку москаль зрозуміє
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16.01.2022 03:49 Ответить
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16.01.2022 05:57 Ответить
на все вопросы кацапов Шерман ответила "НЕТ"... поэтому смело можно слать кацапов на йух... а еще лучше уничтожать как бешеных собак...
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16.01.2022 07:13 Ответить
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16.01.2022 07:24 Ответить
..I..
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16.01.2022 08:38 Ответить
Не можно культурно ну типа там повторите вас не поняли повторите вас не поняли уточните уточните не уточняя что именно..🤔🤓🤡 а можно продолжить ваши предложения подробно нами изучены и как только суть предложений будет нами понятна как коммунизм на горизонте🤭😄🤐🤡🥳🤣💥💥💥 мы дадим ответ лично Путину или светлому образу его (спаси его душу грешную Господь! Аминь!)****
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16.01.2022 09:27 Ответить
Это прям имперский диктант какой то. Писькову письменый ответ....строго калиграфическим почерком, аля царь.....витиевато!!! Баклан лично проверять будет.....
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16.01.2022 09:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FEC9xu9CKgY

ответ Путину и Прашке...
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16.01.2022 09:43 Ответить
а они письменный запрос подавали? ведь для того чтобы получить письменный ответ,нужно подать письменный запрос.
а было бы здорово прочитать их ахинею))))))
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16.01.2022 10:02 Ответить
Подавали.
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16.01.2022 10:28 Ответить
не помогло,походу..
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16.01.2022 12:48 Ответить
Вариант короткого ответа - ПНХ ))
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16.01.2022 10:05 Ответить
Путлер Включил дурака и шантажируйет весь Мир.РАБссия загнана под Колпак Мюллера,а выхода из него НЕТ,от слова совсем...
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16.01.2022 10:06 Ответить
В мае 1941 года СССР начал массовую переброску войск и техники с Дальнего Востока и Сибири в Белорусь и Украину,типа направление главного удара Гитлера Берлин-Варшава-Минск-Москва...,Марк Солонин каже что весь этот металлолом Гитлер размолотил за первые 3 месяца боев...
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16.01.2022 10:11 Ответить
так Алоизыч перед этим по Буковелям неделями не синячил..
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16.01.2022 12:49 Ответить
і щось ще нехай напишуть про те як Зеленський любить качаться з собачками і ще про український спорт, особливо футбол, такий же талановитий як наша політика і економіка, коротше нехай напишуть реально щось цікаве і зрозуміле для Зеленського, можна просто шайбу! шайбу!
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16.01.2022 10:12 Ответить
Лаврушенька - главный ждун Советского Союза.
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16.01.2022 10:14 Ответить
Письменно послать }{уйло на буй мы можем прямо отсюда.
Не надо ему ждать ответа НАТО.
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16.01.2022 10:15 Ответить
Голобородька не станет политиком и через 500 лет..., у чувака Кредо Скотов-Сватов снимать...типа Чарли Чаплин...
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16.01.2022 10:17 Ответить
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16.01.2022 10:22 Ответить
Дипломатія стосовно мордора не спрацьовує з 1956р.
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16.01.2022 10:22 Ответить
Trudno skazat sto dolzni otvetit Briusel i Vasington bomzu rosije?
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16.01.2022 10:31 Ответить
Дагестанцы в Москве угрожают «бить всех русских» и «устраивать теракты»



Москва, вечер, автобус, в котором, судя по кадрам и голосам, пожилые люди и женщины. Бравый дагестанец, он сам себя так назвал, обещает: «Придет время, мы будем вас всех русских бить!».
«Свиньи! Твари! С вами так себя надо вести! С вами, с русскими! Вы нацисты! Ничего, придет время, мы будем вас всех бить! Мы, дагестанцы»!» - расхаживая по автобусу, говорит мужчина с бородой.
Пассажиры просят его остановиться и вести себя «как человек». Тот отвечает, что будет вести себя как захочет, потому что с русскими так и надо, он у себя дома, он гражданин России.

Примерно такой же случай произошел и в вагоне московского метро. Парень, национальность свою он не назвал, обращаясь к женщине «тетя», заявил: «Мы будем вас мочить, будем устраивать теракты!».
«Я у себя дома!.. На меня смотри, тетя! - приказывает бородач. «Мы тогда будем вас мочить, иншааллах! Мы будем теракты устраивать, иншааллах! Силой Аллаха, с помощью Аллаха, до тех пор, пока вы не примете ислам!», - приводит его слова телеграм-канал Readovka.
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16.01.2022 10:38 Ответить
во-во,значит,что нужно в такой ситуации срочно предпринять кацапам ?
правильно - начать воевать с православной Украиной..
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16.01.2022 12:53 Ответить
ну да ну да... там они себя асвабадителями рускамирцами чувствуют... а не дерьмом униженным
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16.01.2022 13:06 Ответить
хай буде так !! - у випадку коли росіянци сунуться в Україну .. .. ..
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16.01.2022 14:03 Ответить
Так уже третий день ждёт) Ждуны хреновы)
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16.01.2022 10:57 Ответить
"вопрос Украины не был в повестке дня во время российско-американских переговоров" - странно звучит.
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16.01.2022 10:57 Ответить
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ И НЕ СБЫВАЮТСЯ...!)
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16.01.2022 11:04 Ответить
а шо там с Боингом?
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16.01.2022 11:11 Ответить
А чим письмове "пішли на х@й" відрізняється від усного? 🤔 Чи кацапи надвються, що письмово це звучатиме тихіше? Насправді кацапи надіються, що трішки подумавши США налякається і здасть назад. Тільки кацапам ніяк не зрозуміти, що Штатам відступати не те що нікуди, а просто потреби нема. Вони знають, що у кацапів приховано за пазухою і тчно знають, що їхні аргументи проти кацапських однозначно сильніші.
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16.01.2022 11:24 Ответить
Оно конечно можно и так, но исключительно на бумаге договора между США&НАТО и расейкой, который расейка нарушила. Таких договоров воз и маленькая тележка, так что вполне можно таким образом потроллить империю зла.
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16.01.2022 11:53 Ответить
Неофіційно послали,не порядок,треба на папері!
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16.01.2022 12:19 Ответить
на словах послали, им этого мало. хотят еще и письменного посыла.
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16.01.2022 12:23 Ответить
На то что "предложила" Раша , чистой воды - ультиматум , да еще в оскорбительной форме. Запад может только послать их на три буквы ( и это слово не "мир"), его чаще всего пишут на заборах российских глубинных истинно православных городов, но Раша хочет его получить в виде надписи в бумажном варианте, на английском языке.... Мазохисты хрен-вы.
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16.01.2022 13:15 Ответить
требую от западньіх стран и Турции закрьіть вход-вьіход росийским плавсредствам и ввести запрет на посещение росийских портов иностранньіх судов !! посмотрите как лягут на дно имперские амбиции Московии. .
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16.01.2022 13:51 Ответить
Вот так, получают они конверт, вскрывают, а там листок бумага с "письменным ответом" : ПТН ПНХ!
И снизу:
p.s. Так понятно?
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16.01.2022 14:38 Ответить
 
 