Москва по результатам переговоров ждет письменные ответы от стран НАТО, – посол РФ в США Антонов
На этой неделе состоялись три раунда переговоров, посвященных действиям России и европейской безопасности: двусторонние американо-российские, встреча в рамках Совета Россия-НАТО и переговоры в ОБСЕ.
О значительном прогрессе по их итогам не сообщалось, подчеркивает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. Москва и Вашингтон подчеркнули свои "фундаментальные" разногласия по европейской безопасности во время напряженных переговоров.
Встречи происходили в то время, как Москва накопила танки, артиллерию, около 100 тысяч военных у границы с Украиной и, по опасениям Запада и Киева, может готовить новое вторжение.
"Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменные ответы на проекты наших соглашений. На их основе будем принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы. Готовы к обсуждению встречных предложений", - заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek.
По словам Антонова, вопрос Украины не был в повестке дня во время российско-американских переговоров в Женеве. Эта тема, сказал посол, только упоминалась во время консультаций с НАТО в Брюсселе.
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https://twitter.com/apiontkovsky/status/1480586711126229004 10 янв.
Рябков совершенно замечательный дол...б. Санкции, обещанные Кремлю в случае его масштабного вторжения вглубь Украины, он назвал шантажом. Ещё раз: Запад цинично шантажирует Кремль, не позволяя ему свободно вторгнуться в Украину.
Рябков это то самое у...ще par excellence, которое надо показывать каждый день Западу и всему миру. Чтобы не было ни у кого никаких иллюзий относительно путинского подзаборного фашизма. Откормленная сияющая харя счастливого идиота.
Мордой натыкали кацапов в Оливье , их трошки попустило .
Надо мордой тыкать постоянно
та по факсу надіслати...
"Вопрос в редакцию нашей газеты:
- А "*****" разве не слитно пишется? Направление же, как "налево" или "направо".
Отвечаем:
- Алексей, вообще это спорный вопрос по поводу правописания таких выражений. С одной стороны, это можно рассматривать как сторону (налево, направо, как ты говорил), с другой - как конкретное направление на место (на Берлин). Следует улавливать тонкую грань в использовании вариантов "*****" и "на ***". Существует наречие "*****". Оно имеет смысл "зачем". Также есть одноимённое междометие, которое используется просто для связки слов в предложении. Надень шапку, *****, а то простудишься. В отличие от наречия, "на ***" надо понимать буквально. В любом случае, существует проверочное слово " в жопу". Если сомневаетесь, как грамотно написать деловое письмо, замените "на ***" на "в жопу". Если при этом смысл не изменился, то надо писать раздельно. А если "*****" можно безболезненно удалить из текста, то пишется слитно и выделяется, *****, запятыми"
Ну, пока! Пишите письма!
ответ Путину и Прашке...
а было бы здорово прочитать их ахинею))))))
Не надо ему ждать ответа НАТО.
Москва, вечер, автобус, в котором, судя по кадрам и голосам, пожилые люди и женщины. Бравый дагестанец, он сам себя так назвал, обещает: «Придет время, мы будем вас всех русских бить!».
«Свиньи! Твари! С вами так себя надо вести! С вами, с русскими! Вы нацисты! Ничего, придет время, мы будем вас всех бить! Мы, дагестанцы»!» - расхаживая по автобусу, говорит мужчина с бородой.
Пассажиры просят его остановиться и вести себя «как человек». Тот отвечает, что будет вести себя как захочет, потому что с русскими так и надо, он у себя дома, он гражданин России.
Примерно такой же случай произошел и в вагоне московского метро. Парень, национальность свою он не назвал, обращаясь к женщине «тетя», заявил: «Мы будем вас мочить, будем устраивать теракты!».
«Я у себя дома!.. На меня смотри, тетя! - приказывает бородач. «Мы тогда будем вас мочить, иншааллах! Мы будем теракты устраивать, иншааллах! Силой Аллаха, с помощью Аллаха, до тех пор, пока вы не примете ислам!», - приводит его слова телеграм-канал Readovka.
правильно - начать воевать с православной Украиной..
И снизу:
p.s. Так понятно?