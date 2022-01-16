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Новости Война
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Россия перебрасывает "Искандеры" с Дальнего Востока в сторону Украины, - расследователи. ФОТОрепортаж

Россия начала перемещать ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока в сторону Украины.

Об этом говорится в публикации расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT), передает Цензор.НЕТ.

Специалисты CIT проанализировали несколько видео, появившихся в открытом доступе, где зафиксировано движение военной техники на Дальнем Востоке и в Свердловской области в западном направлении. На кадрах аналитики смогли узнать оперативно-тактические ракетные комплексы 9К720 "Искандер-М". Вероятно, они принадлежат 103-й и 107-й ракетным бригадам российской армии.

"Раньше мы замечали движение соединений из этих армий в западном направлении", – говорится в материале CIT.

Читайте также: Ищут по песням "Любэ", - как блоггеры расследуют переброску российской военной техники к границам Украины. ВИДЕО

Россия перебрасывает Искандеры с Дальнего Востока в сторону Украины, - расследователи 01
Россия перебрасывает Искандеры с Дальнего Востока в сторону Украины, - расследователи 02
Россия перебрасывает Искандеры с Дальнего Востока в сторону Украины, - расследователи 03

Читайте также: На оккупированном Донбассе произошла утечка химикатов, это может стать поводом для вторжения России, - разведка

армия РФ (19318) расследование (3042) россия (95629)


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Топ комментарии
+59
Мокшы жаждут крови Ублюдочные кацапы совсем с катушек съехали
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16.01.2022 01:07
+44
Порошенко посилив ППО у рази, а от зеленський відомий тим, що позабирав клістрони з бойового дежурства, чим зробив деякі частини ППО не здатними стріляти. Висновки робіть самі
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16.01.2022 01:45
+38
Порошенко обеспечил ПРО в столице за свой счёт !
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16.01.2022 01:40
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Страница 3 из 3
Да, ведь до этого китайцы боялись десятка ржавых пусковых установок.
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16.01.2022 10:35 Ответить
ржавые, не ржавые, а рабочие..
китайцам сейчас шанс - все сделать тихо, без шума и пыли.. но, они ждут, когда рф, нарушит мировой порядок, вторгнувшись в Украину..
даже в этом случае, нам на руку второй фронт.. лишь бы китайцы высадили в скрепно-китайской земле сибири - своих жёлтых человечков побыстрее..
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16.01.2022 10:45 Ответить
Так и будет, сомнений лично у меня нет.
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16.01.2022 10:47 Ответить
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16.01.2022 10:36 Ответить
Південній Кореї слід укласти договір із Росією на довгострокову оренду частини її далекосхідних територій. Про це в інтерв'ю ТАРС заявив кандидат у президенти республіки Хо Ен Ген, який очолює національну Партію революційних дивідендів, зазначають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України .

За його словами, у разі приходу до влади він має намір запропонувати орендувати Сахалін, Амурську область, Хабаровськ, Магадан, Камчатку та Чукотку, де, за словами політика, мешкає «багато корейців».
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16.01.2022 10:43 Ответить
правильное решение, хунта схвалює..
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16.01.2022 10:48 Ответить
козлячая техника очень хорошо уничтожается Байрактарами,
но для этого Байрактары нужно уже выпрашивать и перебрасывать.
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16.01.2022 10:46 Ответить
А есть сложности? Тихоходная малозаметная цель…
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16.01.2022 11:19 Ответить
Сильнозаметная.

Их при совке потому и катали за Уралом, чтобы их достать трудно было.
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16.01.2022 12:09 Ответить
Если рашисты свои ракеты с Дальнего Востока все вывезли на запад то Японии можно уже брать себе назад свои Курильские острова. Путлер на все фронты всеравно воевать не сможет, сил не хватит. Кстати китайцы теперь тоже смогут себе кое что урвать. Это и есть дебильная внешняя политика плешивого Вовы который ссорится со всем миром.
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16.01.2022 10:48 Ответить
Найцікавіше питання- чи будемо ми у відповідь кидати ракети і бомби по території кацапії? По їхніх мостах, електростанціях, залізницях, нафтобазах і т.д.
Чи як у 2014 будемо соплі жувати і не провокувати...
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16.01.2022 10:50 Ответить
Сатана есть, снарядить её отходами из Чернобыля ничто не мешает.
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16.01.2022 11:17 Ответить
Умничка Вы уважаемый! Обнял бы, если бы были рядом
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16.01.2022 17:18 Ответить
Замість ракет, дуже ефективно можно використовувати наши діверсійно-розвідувальні групи. Кацапськи пачпорта зробити не важко, обліччя меньш відрізняються від мордви, ніж армянське, язикової проблеми майже немає - пройдуть скрізь кордони ФСБ, поліціїв та Росгвардії, як гарячий нож, скрізь масло.

Нехай Путлер враховує цій фактор - після ракетного обстрілу їм не відсідиться у теплах кав'ярнях, метро, тролейбусах.
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16.01.2022 14:54 Ответить
Воин диверсант цензора)
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16.01.2022 18:29 Ответить
Набутылочница, ты заблудилась? Дуй рожать пушечное мясо для бункерфюрера
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18.01.2022 02:26 Ответить
Ніхто їх не боїться. Булоб чим в'їбати.... 20-30 петріотів по моцкві вгамує швидко
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16.01.2022 17:22 Ответить
Петріот взагалі-то зенітна ракета. А от Томагавки по Кремлю - саме то
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16.01.2022 17:41 Ответить
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16.01.2022 10:59 Ответить
Брат Назиф@hay_girls1



Такс, в мене є трошки часу, тому зараз накидаю обіцяний тред на тему: "Чому РФ не зможе провести наступ в Україні".
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16.01.2022 15:48 Ответить
Применение такого оружия очень дорого обойдётся. От вежливых Томагавков никто не застрахован
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16.01.2022 11:15 Ответить
Китайці потирають руки. Вони заберуть Приморський край та Забайкалля практично голими руками...
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16.01.2022 11:22 Ответить
Зачем это им нужно.
Газопровод " Сила Сибири" и газовый город " Ямал" 20 кв. км. и так
работает не Китайскую Народную Республику.
http://www.nemiga.info/eto-interesno/sila-sibiri.jpg
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16.01.2022 14:08 Ответить
А тим часом нєлох перекинув свою убогу тушу з одного курорту на інший
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16.01.2022 11:25 Ответить
С вчерашнего дня эта новость активно озвучивается на украинских медиаресурсах с помощью ольгинской и доморощенной ботни. Не скажу что это неправда - просто наверное хотят чтоб Запад и Украина пришли в ужас и строем выполняли хотелки мацквы...Волокут технику через всю страну чтоб побольше глаз ее увидело - при большом желании это можно было сделать достаточно скрытно и тихо - желание устрашения и запугивания это объясняет.Верим в нашу армию ибо это наилучшая гарантия безопасности от внешней военной интервенции - больше надежды ни на кого нет!!!
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16.01.2022 11:42 Ответить
Що,характерно в рад.часи,ми,63 комплекс по Ночах тягали
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16.01.2022 22:02 Ответить
Интересно, а кацапы в курсе, почему при СССР ЯО по Сибири гоняли, и к Европейской части и близко не подвозили?
Ведь ракете пофигу откуда стартовать, а вот где быть обнаруженной и уничтоженной не пофигу.
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16.01.2022 12:08 Ответить
Тому Україна та Беларусь мали величезну кількість ракет, яким через Північний полюс була дальше літити до США, ніж з Підмосковних болот.
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16.01.2022 14:57 Ответить
Таблці цілей були На Європу йТурцію
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16.01.2022 22:09 Ответить
Це ви про ракети середньої дальності. А ще були ракетні дівізії шахтного базування у Хмельницікий, Вінніцкій та Миколаївський областях, та мобільні "Тополь-2М" у Житомирський. Додайте стратегичні авіабази у Прилуках та Узіне яки були націлени на США.
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16.01.2022 22:40 Ответить
Й літерні ракетні потяги по Україні Неганяли!
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16.01.2022 22:06 Ответить
Ганяли. Таких було 5 потягів і дуже часто деяки з них були біля Київу, хоча і по Сібиру гоняли.
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16.01.2022 22:41 Ответить
Ліквідували прогалину, бо небачив
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16.01.2022 23:30 Ответить
А їх мало хто бачів, я про них тільки чув розповіді.

До речи, в США нічого подібного не було, а Леонід Кучма приймав особисту участь в його розробці, причому як один з ведучів конструкторів!!! Ці потяги Южмаш і робив, а кацапи вже 10 років балаболят, але повторити не можуть, а при Єльціні вони їх самі розобрали...
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16.01.2022 23:48 Ответить
Оце,даремно.Кучми позбулисяз КБ як безнадійного довбня на партроботу
Вибачайте. З нікчеми інженера незробити
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17.01.2022 00:11 Ответить
Даремно як раз ви. Кучма, як інженер-конструктор, майже постійно був на всіх пусках з космодрому Байконур, та на багатьох на полігоні Капустін Яр.

Як конструктор, він приймав особисту участь у розробці Лунного модуля для космонавтів і на від міну від ракети-носія, котру розроблялі у Москві, Луний модуль Южмаша був повністю готов і пройшов всі випробування ще ДО того, як амеріканци здійснили висадку своїх астронавтів на Луну.

Зрозумійте, що і справа Гонгадзе, і "плівки Мельниченко" і скандал з "продажем "Кольчуг" до Іраку, все це було операцією ФСБ про діскредитацію Президента України. Діскредитацією не тільки в Україні, але і за її кордонами.
А справа була у тому, що ще Президент Франції Міттеран дав йому пораду, що вступати у НАТО Україна може тільки тихенько, як на пуантах. І Кучма почав підготовку до вступу до НАТО, але біля нього були агенти Москви Табачнік, Літвін та Медведчук і ФСБ почало працювати на діскредитацію дійсно проукраїнського, на цей час останього ПРОУКРАЇНСЬКОГО Президента України. А всі ми, під той час, були жертавами і повелися на акціїї "Кучма геть". Визнавати свої помилки важко, але потрібно, хочаб для того, щоб спробувати не робити інших помилок.
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17.01.2022 12:26 Ответить
Блажен хто вірує. В мене,інша інформаці,й інші джерела стосовно,цього виробу кгб
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17.01.2022 13:10 Ответить
Бачив,лише знімки тих потягів, з 63 компексом
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17.01.2022 00:13 Ответить
Вряд ли Россия пойдёт на полномасштабные боевые действия. Она гораздо больше потеряет от санкций , потерь живой силы. Россия не предсказуема , может это станет последней каплей и тюркская страна станет тюркской - ,, чурки и черножопые,, ( как тюрков и буддистов называют так называемые великороссы , сами являясь татарами , тюрками и угрофинноэрзями ) заберут территории которые им принадлежат , а не полезут в драку без всякой мотивации.. Может лопнуть пузырь нации- России, как и бред национальность- русский, выяснится, что русских нет вообще. Если полезут - у нас будут очень большие потери в начале интервенции - нужно будет выдержать. Военным нужно думать как наносить удары по объектам на территории России- диверсионные группы, уничтожения прифронтовой инфраструктуры ,складов, заводов, средств ПВО. Ну и ,, око за око ,,- диверсии в метро , ж д , применение всех запрещённых средств. От ,,Искандеров,, и других ракет - действительно, будет много потерь( сильное оружие) , хоть ему и более 20 лет. Помним - кто ,, бздит,, того кусают собаки.
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16.01.2022 12:38 Ответить
Уже где то озвучивали план на начальный этап недолюдей на войну с Украиной . Образно говоря , работает арта с ракетами пару дней , а потом танки с пехотой на добивание .
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16.01.2022 14:26 Ответить
Може бути.
Але що тоді отримує Путлер? Знищену інфраструктуру, масовий супротив та люту ненавість більшисті населення, і санкції.
Не забуваємо, що Україна здала ядерну зброю. Якщо нас окупують, то жодна з 30-ти країн міру, яки мають технолгічно та фінансово у термін від 2-х місяців до 1,5 років створити не меньш 100 ядерних ********** та ракетні носії до них.

Наслідки зрозумілі? США та НАТО просто не можуть допустити такий розвіток подій. До ядерної війни ясна річ не дійде, але будуть робити шкоду РФ по максимуму.
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16.01.2022 22:47 Ответить
Я мав на увазі, що у США не зможуть сказати нічого проти того, що ці 30 країн швидко зроблять свою ядерну зброю, і у Штатів не буде жодного аргументу щоб їх умовити не робити цього, так можно і самим опинитися у ізоляції.
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16.01.2022 22:57 Ответить
вибачаюсь, а ви до цього дня що бачили сенс чи здоровий глузд у цьої самозакоханої психічнохворої істоти ?
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16.01.2022 23:51 Ответить
Я не лікар, тому медічні діагнози ставити не можу.

Алеж клепки достало скупити західних політиків оптом та у розніцу...

Він тільки створює образ шизіка, а сам дуже любіт гроши та владу.
І ще. Путлер завжди робить операцію прикриття для своїх справжніх цілій. Це як у його любимому дзюдо - завжди є лише декілька досконально відпрацьованих прийомів.

Звісна річ, що він мріє створити СССР-2, алеж той же Наполеон, після своїх перемог, у підсумку втратив десь третину Французської території. Напад РФ на Україну ракетами, літаками та танками, може привести к розпаду самой РФ, а ось цього він точно не хоче. Йому зараз думаю достатньо Беларусі та Казахстану.
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17.01.2022 00:00 Ответить
я тільки маю надію що його свої ж і притовчать . Не для війни вони ті гроші мішками в інвалюті скирдували і палаци будували не під казарми . Але то тільки надія ...
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17.01.2022 00:07 Ответить
Треба розуміти, що це не один путін, це колективний Путін. В країні діє колективний путін, тому заколот проти нього, особисто... На це мало надії. Хоча таке і можливо, но тільки у разі, якщо путлер даст наказ на применення ядерної зброї.
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17.01.2022 12:09 Ответить
Наскільки,я розумію,є Людський фактор.
Й питання мотивації,злагодження,психічної стабільності,чужої землі,боягуства,нецільового використання,відчуття прриреченності,дезертирство
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16.01.2022 23:39 Ответить
Пара картинок из интернета и готово. Почему украинцы хавают все подряд. В Украину из Дальнего Востока. Они бы перевозили на самолете если бы даже надумали.
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16.01.2022 12:57 Ответить
Сиди на бутылке молча, за умного сойдешь
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16.01.2022 15:23 Ответить
кацапи, як німецькі нацисти знову підіймають голову.
Історія їх не навчила,розказують нам,що Крим взяли без жодного вистрела.
нацисти також Францію взяли без жодного вистрела,і де гітлер і вся його свора?
Ублюдки,ніщеброди,кокошніки та косоворотка з лаптями - будете знищені,прокляті на тисячоліття!
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16.01.2022 12:59 Ответить
Це аншлюс з Австрією, та захоплення Чехословаччини було без жодного пострілу. За Францію німцям таки довелося воювати, хоча й не довго. З рештою згоден, Росія має бути повернута поневолених народам.
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16.01.2022 13:40 Ответить
Жаль только одного, что используя подобную ситуации Китай и Япония не решатся вернуть свои исконные исторические земли. Китай- Туву, Уссурийский край, Еврейскую АО, Амурскую обл, половину Хабаровского края. Япония - все Курильские острова и южную часть Сахалина. Но как говорится " еще не вечер", всему свое время. Они просто ждут когда по реке проплывет труп их врага, чисто восточная ментальность.
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16.01.2022 13:08 Ответить
Это они так кокетливо перед китаем трусы приспустили?
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16.01.2022 13:25 Ответить
Трусы обычно приспускают ваши украинские девки перед иностранцами.
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16.01.2022 15:21 Ответить
в Украине нет "девок", чмо лишнехромосомное. ты попутал со своими соотечественницами, набутылочник
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16.01.2022 15:25 Ответить
Дівчата, тобі промежину вичістять до пілотки підарасику
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16.01.2022 23:45 Ответить
Смотрим и готовимся к защите нашей земли от врага (мокселей/кацапов).
https://www.youtube.com/watch?v=94Ya5lR4pBU
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16.01.2022 13:25 Ответить
Тут и белорусы подсуетились с итайскими " Полонезами ".
"""используются 301-мм ракеты типа А200 разработки и производства China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT, также известной как «Первая Академия»), входящей в состав китайской государственной аэрокосмической корпорации China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC).
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16.01.2022 14:00 Ответить
Они были выпущенны российско-арабохайской армией в сторону Шуши и Баку НИОДНА ИЗ ЭТИХ РАКЕТ НЕ ВЗОРВАЛАСЬ. Причина-Еще в 12в.гений Низами писал ,что ОТЦОМ ОДЭРБЭЙДЖАНЦЕВ ЯВ_СЯ ИСКЭНДЭР МАГЕДОНЛУ.ОН НЕ МОГ УБИВАТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ.Священный Огонь из ЯнЭрДага(Горящего Мужа Гора) под Баха(Баку) всем поможет,как помог от 7бал.искусственного землятресения в 2000г.
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16.01.2022 14:15 Ответить
Извини конечно, но ты несёшь чушь, ибо никаких ракет искандер не было выпущено по вам. Твоё образование видимо где-то 3 класса аульной школы медресе, поэтому ты веришь всему.
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16.01.2022 15:19 Ответить
пожри гавна, чмо лишнехромосомное:

https://www.bbc.com/russian/news-56612924
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16.01.2022 15:26 Ответить
По зависливому охаиванию видно что ты арабохай -варжапетян,как всегда выдаешь себя за русского(то за лезгина,аварца,чечена).Баку дал больше всех в мире великих людей.А башня Младшего господина(а не девичья)в БАКУ второе по значимости в истории сооружение.Правительство ИндоПэриджана представило остатки нескольких Искендеров; один упал в Хырдалане(брат г. Курдула в Дагестане,отнятого у нас)пригороде Баку, когда хотели брать Ханкенди.Другой говорят близко к Шуше (СУЗЫ) и т.д.По самым лучшим людям искусства(даже если брать по 2)за всю историю ГрекоАнар(Рим)=Одэр(ТарТар,АзАта-уеЗДы отсюда,Азэр)БэйДжан на первом месте в мире.Да и религия России(Кремль строили цари наши-мидиоланцы) из Ганаудча(Гянджи)Бизантийской.Варжапетян твоя родина-арабистан заждалась тебя.
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16.01.2022 18:22 Ответить
а президент Украины катается на лыжах и бухает, союзники уже месяц обещают дать или продать зенитные ракеты, пиз.ец какой-то
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16.01.2022 14:17 Ответить
байрактарам привет
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16.01.2022 14:53 Ответить
Они вам не помогут. Россия не карабахские армяне.
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16.01.2022 15:20 Ответить
мы в курсе, с 2014 года уничтожаем гавнорасеян на Донбасе
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16.01.2022 15:27 Ответить
Россия не Чечня. Забыли сколько путька уложил москалей в Чечне? Убежали как побитые собаки, поджав хвост. И дань до сих пор платите, а они на вас плюют.
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16.01.2022 17:03 Ответить
По поводу украинок - лучшие ( хозяйки,любовницы, матери, подруги), красавульки. Звероподобные сифилисные алкоголички - беззубые в 16 лет, в 25 полудохлые шизофренички.. ,, Искандеры ,, хорошая штука, слов нет, но войны выигрывают солдаты. Самые трусливые в мире и понтовитые( как и так называемый народ) российские вояки будут воевать с киборгами- от гавна трусости зверосолдат Раши задохнётся Европа. Конкретный пример полуобезьяны- у@бка -это ты имбецил. Мы вас ждём руССкие свиньи, гробы тоже.
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16.01.2022 17:12 Ответить
Їм, ад здасться раєм
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16.01.2022 23:59 Ответить
Ми,вас,ствроили. Ми,й, Знищимо
Гімнохромосомні
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16.01.2022 23:56 Ответить
Твой Al-Masdar News такое же говноСМИ как Россия-1 или раша-тудей
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16.01.2022 17:52 Ответить
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16.01.2022 15:29 Ответить
Головна причина:
Якщо Мокшанія не окупує Україну, то вона перетвориться на джамахірію.
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16.01.2022 17:06 Ответить
Той,невдалий проект тріщить пошвах
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17.01.2022 00:01 Ответить
Посланный украинцами ***** Путин добился, что его официально послали уже и США и Европа...)))
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16.01.2022 18:56 Ответить
наразі нам протиракетну оборону ніхто не дасть, тому виходить що головна наша зброя проти іскандерів це маневр, маскування і роззосередження.
І ще бажано не підсцикати і в разі необхідності влупити самим ці іскандери в точках зосередження в самому Мордорі , як тільки но почнеться
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16.01.2022 20:43 Ответить
Піднебесній це дасть змогу без зайвих перешкод дійти до Урала........тупість рашки до цього доведе точно
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16.01.2022 21:11 Ответить
Вона просто розселиться А кацапки обслуговуватимуть китайських кобелів
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17.01.2022 00:05 Ответить
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16.01.2022 22:38 Ответить
які сЦикондери? ви про що? голов КОКО мандувач відпочиває в буковелі - нічого не буде!
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16.01.2022 23:06 Ответить
НАТО ДОЛЖНА ОТВЕТИТЬ !!!
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17.01.2022 12:33 Ответить
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