Россия перебрасывает "Искандеры" с Дальнего Востока в сторону Украины, - расследователи. ФОТОрепортаж

Россия начала перемещать ракетные комплексы "Искандер" с Дальнего Востока в сторону Украины.

Об этом говорится в публикации расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT), передает Цензор.НЕТ.

Специалисты CIT проанализировали несколько видео, появившихся в открытом доступе, где зафиксировано движение военной техники на Дальнем Востоке и в Свердловской области в западном направлении. На кадрах аналитики смогли узнать оперативно-тактические ракетные комплексы 9К720 "Искандер-М". Вероятно, они принадлежат 103-й и 107-й ракетным бригадам российской армии.

"Раньше мы замечали движение соединений из этих армий в западном направлении", – говорится в материале CIT.

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