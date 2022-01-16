За сутки российские войска не нарушали режим тишины, украинские воины не пострадали, - штаб
За минувшие сутки российские оккупационные войска на Донбассе не нарушали режим тишины, украинские военнослужащие не пострадали. С начала текущих суток нарушений не зафиксировано.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
"За минувшие сутки, 15 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Facebook в воскресенье.
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И никаких угроз со стороны кацапов нет.