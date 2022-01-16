РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6754 посетителя онлайн
Новости Война
1 082 5

За сутки российские войска не нарушали режим тишины, украинские воины не пострадали, - штаб

За сутки российские войска не нарушали режим тишины, украинские воины не пострадали, - штаб

За минувшие сутки российские оккупационные войска на Донбассе не нарушали режим тишины, украинские военнослужащие не пострадали. С начала текущих суток нарушений не зафиксировано.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За минувшие сутки, 15 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Facebook в воскресенье.

Читайте также: "На таких держатся будни войны": подробности о десантнике Виталии Петренко, погибшем на Донбассе 10 января. ФОТО

Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Притаились сволочи ,готовятся ...надо быть начеку...
показать весь комментарий
16.01.2022 08:50 Ответить
Чому сторінка спільноти в ФБ не працює?
показать весь комментарий
16.01.2022 09:40 Ответить
Кожен день починається с цього: За добу російські війска не порушували режиму тиші. А під кінець дня 1 вбитий, чи 2-3 поранених.
показать весь комментарий
16.01.2022 09:44 Ответить
Просто у одного наркомана, война давно закончилась.
И никаких угроз со стороны кацапов нет.
показать весь комментарий
16.01.2022 10:34 Ответить
Каждодневная мантра, не имеющая с реальностью ничего общего.
показать весь комментарий
16.01.2022 12:04 Ответить
 
 