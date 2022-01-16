В Украине за сутки от COVID-19 умерли 88 человек, зафиксировано 6 379 новых случаев заражения, 2 359 человек выздоровели

В Украине за прошедшие сутки выявлено 6 379 случаев заражения коронавирусом COVID-19 (из них детей – 503, медработников – 92).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения в Фейсбуке.

Также за сутки 15 января в Украине:

зафиксировано 6 379 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19;

39 769 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 13043 человека, вторую дозу - 18760 человек, дополнительную дозу получили 214 человек, бустерную дозу - 7752 человека.

Кроме того сообщается, что за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 957 человек;

летальных исходов – 88;

поправилось – 2 359 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 754 458 человек;

поправились – 3 553 642 человека;

летальных исходов – 98 283;

проведено ПЛР-тестировань – 17 168 201.

С начала вакцинальной кампании привито 14 985 043 человека, из них получили первую дозу – 14 985 041 человек, получили две дозы – 14 259 590 человек, получили дополнительную дозу – 9 512 человек, бустерную дозу – 94 948 человек. Всего проведено 29349091 прививки.