В Украине за сутки от COVID-19 умерли 88 человек, зафиксировано 6 379 новых случаев заражения, 2 359 человек выздоровели
В Украине за прошедшие сутки выявлено 6 379 случаев заражения коронавирусом COVID-19 (из них детей – 503, медработников – 92).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения в Фейсбуке.
Также за сутки 15 января в Украине:
зафиксировано 6 379 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19;
39 769 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 13043 человека, вторую дозу - 18760 человек, дополнительную дозу получили 214 человек, бустерную дозу - 7752 человека.
Кроме того сообщается, что за минувшие сутки:
госпитализированы – 1 957 человек;
летальных исходов – 88;
поправилось – 2 359 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело – 3 754 458 человек;
поправились – 3 553 642 человека;
летальных исходов – 98 283;
проведено ПЛР-тестировань – 17 168 201.
С начала вакцинальной кампании привито 14 985 043 человека, из них получили первую дозу – 14 985 041 человек, получили две дозы – 14 259 590 человек, получили дополнительную дозу – 9 512 человек, бустерную дозу – 94 948 человек. Всего проведено 29349091 прививки.
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Так там уже тогда в документах фигурировало название "Covid-19".
Новый вирус нюхнут все. Эта версия сильно заразная и будет вал больных особенно среди невакцинированных. Это плохо.
Резкое нарастание количества зараженых при относительно невысокой смертности.