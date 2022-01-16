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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 88 человек, зафиксировано 6 379 новых случаев заражения, 2 359 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 88 человек, зафиксировано 6 379 новых случаев заражения, 2 359 человек выздоровели

В Украине за прошедшие сутки выявлено 6 379 случаев заражения коронавирусом COVID-19 (из них детей – 503, медработников – 92).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения в Фейсбуке.

Также за сутки 15 января в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 88 человек, зафиксировано 6 379 новых случаев заражения, 2 359 человек выздоровели 01зафиксировано 6 379 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 88 человек, зафиксировано 6 379 новых случаев заражения, 2 359 человек выздоровели 01 39 769 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 13043 человека, вторую дозу - 18760 человек, дополнительную дозу получили 214 человек, бустерную дозу - 7752 человека.

Кроме того сообщается, что за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 88 человек, зафиксировано 6 379 новых случаев заражения, 2 359 человек выздоровели 01 госпитализированы – 1 957 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 88 человек, зафиксировано 6 379 новых случаев заражения, 2 359 человек выздоровели 01 летальных исходов – 88;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 88 человек, зафиксировано 6 379 новых случаев заражения, 2 359 человек выздоровели 01 поправилось – 2 359 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 88 человек, зафиксировано 6 379 новых случаев заражения, 2 359 человек выздоровели 01 заболело – 3 754 458 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 88 человек, зафиксировано 6 379 новых случаев заражения, 2 359 человек выздоровели 01 поправились – 3 553 642 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 88 человек, зафиксировано 6 379 новых случаев заражения, 2 359 человек выздоровели 01 летальных исходов – 98 283;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 88 человек, зафиксировано 6 379 новых случаев заражения, 2 359 человек выздоровели 01 проведено ПЛР-тестировань – 17 168 201.

С начала вакцинальной кампании привито 14 985 043 человека, из них получили первую дозу – 14 985 041 человек, получили две дозы – 14 259 590 человек, получили дополнительную дозу – 9 512 человек, бустерную дозу – 94 948 человек. Всего проведено 29349091 прививки.

Минздрав (4899) коронавирус (17042)


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В интернете кто то выложил документы з разработкой какой то вакцины в европейской странеза 2015г.
Так там уже тогда в документах фигурировало название "Covid-19".
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16.01.2022 09:06 Ответить
ссылку можно на "кого-то с какой-то"?
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16.01.2022 09:40 Ответить
Бродит ковид по миру! Бродит по жизни моей! И никого не щадит он - ни врагов, ни друзей! Но, тот. кто водочки жахнет и в прорубь упадет 19 января! Того ковид никогда за горло не возьмет!
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16.01.2022 09:47 Ответить
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16.01.2022 10:19 Ответить
Это хорошо или плохо?
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16.01.2022 10:26 Ответить
Эта волна скорее всего последняя. Это хорошо.

Новый вирус нюхнут все. Эта версия сильно заразная и будет вал больных особенно среди невакцинированных. Это плохо.
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16.01.2022 10:36 Ответить
Судя по-всему это уже омикрон в основном.

Резкое нарастание количества зараженых при относительно невысокой смертности.
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16.01.2022 10:28 Ответить
Стабільно вже четвертий день одужалих на 3 тисясі меньше, ніж нових випадків...
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16.01.2022 11:40 Ответить
 
 