Наблюдатели ОБСЕ обнаружили в ОРДЛО десятки танков и артиллерийских установок войск РФ вне мест хранения
Миссия ОБСЕ обнаружила в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей десятки единиц артиллерийских установок и танков российских оккупационных войск, размещенных с нарушением Минских договоренностей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете №9/2022, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ 15 января.
"СММ зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода: 26 гаубиц на полигоне вблизи н. п. Бугаевка (неподконтрольный правительству, 37 км юго-западнее Луганска), а также семь танков на полигоне возле н. п. Новоселовка (неподконтрольный правительству, 31 км северо-восточнее Донецка)", - говорится в отчете.
Кроме того, за пределами выделенных мест хранения вооружения в ОРДЛО Миссия зафиксировала три зенитных ракетных комплекса, 50 танков, 15 самоходных артиллерийских установок и 10 буксируемых артиллерийских установок, размещенных на полигонах вблизи н. п. Бугаевка, Терново, Шимшиневка и Миусинск.
Еще шесть буксируемых артиллерийских установок были обнаружены на территории объекта неподалеку от н. п. Садовый (57 км юго-западнее Луганска).
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Лайно - воно і є лайно! Хоч назви його клоуном, хоч членограєм, хоч чотириразовим уклоністом, хоч 74-и разовим преЗЕдентом... Варенею все одно не стане.
7 років тому. 242 дні незламності, героїзму та відданості. Сотні знищених ворогів і десятки одиниць ворожої техніки. З такою мужністю українські воїни обороняли Донецький аеропорт від російського агресора. «Кіборги», які своєю відвагою довели окупанту, що не здадуть без запеклого бою жодного сантиметру рідної землі. Вони вистояли, не вистояв бетон… Для всіх українців «кіборги» стали символом надлюдської витримки та бойового духу. Символом України, яку неможливо здолати. Вічна пам'ять всім захисникам, які віддали життя за Батьківщину… Герої не вмирають!
Направить дроны и уничтожить
Пусть триндят не обращать внимания