Наблюдатели ОБСЕ обнаружили в ОРДЛО десятки танков и артиллерийских установок войск РФ вне мест хранения

Миссия ОБСЕ обнаружила в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей десятки единиц артиллерийских установок и танков российских оккупационных войск, размещенных с нарушением Минских договоренностей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете №9/2022, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ 15 января.

"СММ зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода: 26 гаубиц на полигоне вблизи н. п. Бугаевка (неподконтрольный правительству, 37 км юго-западнее Луганска), а также семь танков на полигоне возле н. п. Новоселовка (неподконтрольный правительству, 31 км северо-восточнее Донецка)", - говорится в отчете.

Кроме того, за пределами выделенных мест хранения вооружения в ОРДЛО Миссия зафиксировала три зенитных ракетных комплекса, 50 танков, 15 самоходных артиллерийских установок и 10 буксируемых артиллерийских установок, размещенных на полигонах вблизи н. п. Бугаевка, Терново, Шимшиневка и Миусинск.

Еще шесть буксируемых артиллерийских установок были обнаружены на территории объекта неподалеку от н. п. Садовый (57 км юго-западнее Луганска).

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