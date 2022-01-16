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Наблюдатели ОБСЕ обнаружили в ОРДЛО десятки танков и артиллерийских установок войск РФ вне мест хранения

Наблюдатели ОБСЕ обнаружили в ОРДЛО десятки танков и артиллерийских установок войск РФ вне мест хранения

Миссия ОБСЕ обнаружила в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей десятки единиц артиллерийских установок и танков российских оккупационных войск, размещенных с нарушением Минских договоренностей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете №9/2022, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ 15 января.

"СММ зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода: 26 гаубиц на полигоне вблизи н. п. Бугаевка (неподконтрольный правительству, 37 км юго-западнее Луганска), а также семь танков на полигоне возле н. п. Новоселовка (неподконтрольный правительству, 31 км северо-восточнее Донецка)", - говорится в отчете.

Кроме того, за пределами выделенных мест хранения вооружения в ОРДЛО Миссия зафиксировала три зенитных ракетных комплекса, 50 танков, 15 самоходных артиллерийских установок и 10 буксируемых артиллерийских установок, размещенных на полигонах вблизи н. п. Бугаевка, Терново, Шимшиневка и Миусинск.

Еще шесть буксируемых артиллерийских установок были обнаружены на территории объекта неподалеку от н. п. Садовый (57 км юго-западнее Луганска).

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армия РФ (19331) ОБСЕ (4880) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+5
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16.01.2022 10:08
+3
Не прошло и 8 лет как они умудрились это заметить . Очень быстро , не фига не скажешь.
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16.01.2022 09:15
+2
Назарбаев спрашивает Лукашеску,а что такое "Рюсский Мир" Путлера?Бульбафюрер подумал и каже...это когда говна много,а ума нима...
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16.01.2022 09:36
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Не прошло и 8 лет как они умудрились это заметить . Очень быстро , не фига не скажешь.
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16.01.2022 09:15 Ответить
Спостерігачі ОБСЄ- бесполезная группа людей
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16.01.2022 09:32 Ответить
как и оон
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16.01.2022 09:33 Ответить
Да - да ! Для РФ-ии и ОБСЕ , и ООН , бесполезньіе , и даже вредньіе организации , когда не пляшут под российскую дудку ! 😁
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16.01.2022 10:19 Ответить
Назарбаев спрашивает Лукашеску,а что такое "Рюсский Мир" Путлера?Бульбафюрер подумал и каже...это когда говна много,а ума нима...
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16.01.2022 09:36 Ответить
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16.01.2022 09:38 Ответить
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16.01.2022 10:08 Ответить
А постик від хриплосика присвячений звільненню Шеви... Не скупченню військ московії біля кордонів країни, не трьом загиблим нашим воїнам за тиждень, не підвищенню напруги на лінії розмежування, ні, навіть, заявам представників Заходу та НАТО про результати перемовин з кремлядями, а... Звільненню Шеви з якогось невідомого клубу десь там, за кордоном...

Лайно - воно і є лайно! Хоч назви його клоуном, хоч членограєм, хоч чотириразовим уклоністом, хоч 74-и разовим преЗЕдентом... Варенею все одно не стане.
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16.01.2022 10:21 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCKIqlWsrSsBUR5Nrpj7CRdw Петро Порошенко https://www.youtube.com/post/Ugkxx4M88E7a9dot6dxT_W0l0H379Cez9kvg 1 час назад

7 років тому. 242 дні незламності, героїзму та відданості. Сотні знищених ворогів і десятки одиниць ворожої техніки. З такою мужністю українські воїни обороняли Донецький аеропорт від російського агресора. «Кіборги», які своєю відвагою довели окупанту, що не здадуть без запеклого бою жодного сантиметру рідної землі. Вони вистояли, не вистояв бетон… Для всіх українців «кіборги» стали символом надлюдської витримки та бойового духу. Символом України, яку неможливо здолати. Вічна пам'ять всім захисникам, які віддали життя за Батьківщину… Герої не вмирають!
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16.01.2022 11:00 Ответить
Прекрасний пост самого Порошенка...Крім самих "кіборгів" ще запамяталось,як обдрочинці пропускали до ДАПу наших бійців і рахували патрони.Й це при самих,самих головнокомандувачах, Гелетеях і начштабах "катафалках". Тепер до слави кіборгів примазатись хочуть???Гроза *****...
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16.01.2022 18:15 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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16.01.2022 11:03 Ответить
Если это не ,,российское ,, оружие наверное инопланетян
Направить дроны и уничтожить
Пусть триндят не обращать внимания
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16.01.2022 13:07 Ответить
І шо? Виразят глубочайшую озабочєнность?...
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16.01.2022 13:12 Ответить
Які ще місця зберігання можуть бути в Україні для лаптєбрухту? Вони шо там курять?
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16.01.2022 16:00 Ответить
 
 