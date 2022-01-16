С сегодняшнего дня в Украине печатные СМИ должны выходить на государственном языке
В воскресенье, 16 января 2022 года, вступают в силу нормы, предусмотренные статьей 25 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", по печатным средствам массовой информации общегосударственной и региональной сфер распространения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на текст законодательного акта, обнародованного в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" 16 мая 2019 года.
Так, в соответствии с нормами, вступающими в силу от 16 января печатные средства массовой информации в Украине должны издаваться на государственном языке. Они могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издаются на государственном языке. Предполагается, что все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день.
Распространение печатных СМИ, выданных на иностранных языках, по подписке допускается при условии обеспечения их учредителями (соучредителями) возможности подписки в Украине аналогичного издания на государственном языке.
Учредители (соучредители) печатных СМИ обязаны производить, публиковать и доставлять обязательный экземпляр документов (номеров, выпусков) на государственном языке.
Кроме того, в каждом месте распространения таких средств массовой информации изданные на государственном языке должны составлять не менее 50% названий. В месте распространения печатного СМИ, изданного на другом языке, такое средство массовой информации также распространяется на государственном языке.
В то же время требования статьи 25 не распространяются на печатные средства массовой информации, издаваемые исключительно на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины, на английском и других официальных языках Европейского Союза, независимо от того, содержат ли они тексты на украинском языке, и на научные издания, язык которых определяется статьей 22 соответствующего закона. Обязательный экземпляр номеров (выпусков) на государственном языке в таком случае производится, публикуется и доставляется на соответствующем языке.
Для печатных средств массовой информации местной сферы распространения соответствующие нормы статьи 25 вступят в силу с 16 июля 2024 года.
Напомним, Верховная Рада 25 апреля 2019 приняла Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его статьи вводятся в действие поэтапно. Подавляющее большинство его норм вступило в силу 16 июля 2019 года.
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Треба бути повним дебілом (або кацапом, що є синонімом до дебіла), щоб жити в Україні, але принципово не володіти державною мовою.
... наді мною височить, наче несамовите одоробло з налигачем у долонях, клята Люциперова вуйна, най її шляк трафить, бузувірське стерво Фаріон, аби-с її лукавий щезник сплюндрував, - навіть гледіти лячно, бігме, у неї, як у лютої курви, в роті чорно, - і дейкає до мене зловтішно глузуючи:
"Слава Ісу! Файним легінем тобі ніц не утворитисі, а статечним ґаздой ся борзо віправлю."
І нумо си заходила гамселити по моїй голівці (тій, що на плечах) отим во налигачем, доки з мене не вискок "великий и могучий" і я не затьохкотів "солов'їною" та ще й з колоритними вкрапленнями окремих слів й фразеологізмів покутської говірки галицького діалекту.
Це ж треба було так ся здибати...
Продаваться только 50%.
А 50% нужно завозить вражеских?
Всім отим Гордонам, Рабиновичам, Співакам, Шуфричам, Бондаренкам і їх банді!
Тоді вирішується більшість проблем.
І найбільший лемент першими кинулись зчиняти якраз ті, хто прекрасно розумів, що годівничка досі була по їхній стороні - а зараз more jobs зміститься на сторону аборигенів. Хай поки що й не з перевагою, як на тому ж книжковому ринку, де пропорція була на користь російської 90/10, а зараз 50/50, - і то ми це відчули, - але відчується тепер і в інших сферах... Перше, що я побачила в стрічці 16 липня (16 липня 2021 року розпочався новий етап втілення «мовного закону», за яким набули чинності норми, що стосуються сфери культури і розваг, туристичної сфери, книговидавництва та роботи книгарень, кіновиробництва, демонстрування фільмів в кінотеатрах і на телебаченні тощо. - Ред): оголошення з Харкова - потрібен репетитор української мови. Авжеж, тепер вона буде - скористаюсь формулкою одної теледіви - краще «мазатися на хліб». І це, нівроку, таки завоювання. - https://lb.ua/culture/2021/08/27/492600_oksana_zabuzhko_istoriya_viyni.html
І ТУТ ВИНИКАЕ ПИТАННЯ - то у нас для МАЛОРОСА ТЕЛЕВІЗОР - Є,
у нас для МОСКАЛЯ РЕЛЕВІЗОР-Е ( дивится Мураева),
у нас для КАКИХ РАЗНІЦ ТЕЛЕВІЗОР-Є,
а для УКРАЇНЦЯ В УКРАЇНІ ТЕЛЕВІЗОР Є ЧІ НЕ Є ?
І Я СТВЕРДЖУЮ ЩО ДЛЯ УКРАЇНЦЯ В УКРАІНЕ НА 30 році НЕЗАЛЕЖНОСТІ фактично не лишается українського телевізора , якій з українцем буде розмовляти українською мовою , УКРАЇНСЬКИМ КОНТЕНТОМ , УКРАЇНСЬКИМ ІНТЕРЕСОМ І ЦЕ Є ТРАГЕДІЯ
💥 Почалася зачистка медіа-поля❗ Інтервю Остапа Дроздова на телеканалі НТА
https://youtu.be/8jXc1Kk65IY
Плеснявый малороській сюр.
Павло Чучка "Білохорватська казка"
В современном государстве вещи, которые не идут никому во вред, не должны запрещаться. Но где современность, а где мы. /
"Друковані засоби масової інформації можуть видаватися іншими, ніж державна, мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною мовою. Усі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день. У кожному місці розповсюдження друкованих засобів масової інформації друковані засоби масової інформації державною мовою мають становити не менше 50 відсотків назв друкованих засобів масової інформації, що розповсюджуються в цьому місці."
Закон четко говорит о том, что никто не может бьіть ущемлен, но издателям следует прекратить дискриминировать украинцев в их родной стране.
Энивэй, спасибо за первый адекватный ответ. )
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю.
- Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка.
- Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови.
- Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова.
- І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика, а не знає мови…
Павло Глазовий - "Сміхологія" - Київ, "Дніпро", 1989.
---- Істина любов. до своєї країни немислима без любові. до своєї мови. Людина. байдужа. до рідної мови-- дикун. Вона шкідлива за самою своєю суттністю тому що її байдужість. до мови проявляється найповнішою байдужістю. до минулого. теперішнього і майбутнього свого народу...
Класика : П. Паустовський .