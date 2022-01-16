С сегодняшнего дня в Украине печатные СМИ должны выходить на государственном языке

В воскресенье, 16 января 2022 года, вступают в силу нормы, предусмотренные статьей 25 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", по печатным средствам массовой информации общегосударственной и региональной сфер распространения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на текст законодательного акта, обнародованного в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" 16 мая 2019 года.

Так, в соответствии с нормами, вступающими в силу от 16 января печатные средства массовой информации в Украине должны издаваться на государственном языке. Они могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издаются на государственном языке. Предполагается, что все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день.

Распространение печатных СМИ, выданных на иностранных языках, по подписке допускается при условии обеспечения их учредителями (соучредителями) возможности подписки в Украине аналогичного издания на государственном языке.

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Учредители (соучредители) печатных СМИ обязаны производить, публиковать и доставлять обязательный экземпляр документов (номеров, выпусков) на государственном языке.

Кроме того, в каждом месте распространения таких средств массовой информации изданные на государственном языке должны составлять не менее 50% названий. В месте распространения печатного СМИ, изданного на другом языке, такое средство массовой информации также распространяется на государственном языке.

В то же время требования статьи 25 не распространяются на печатные средства массовой информации, издаваемые исключительно на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины, на английском и других официальных языках Европейского Союза, независимо от того, содержат ли они тексты на украинском языке, и на научные издания, язык которых определяется статьей 22 соответствующего закона. Обязательный экземпляр номеров (выпусков) на государственном языке в таком случае производится, публикуется и доставляется на соответствующем языке.

Для печатных средств массовой информации местной сферы распространения соответствующие нормы статьи 25 вступят в силу с 16 июля 2024 года.

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Напомним, Верховная Рада 25 апреля 2019 приняла Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его статьи вводятся в действие поэтапно. Подавляющее большинство его норм вступило в силу 16 июля 2019 года.