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С сегодняшнего дня в Украине печатные СМИ должны выходить на государственном языке

С сегодняшнего дня в Украине печатные СМИ должны выходить на государственном языке

В воскресенье, 16 января 2022 года, вступают в силу нормы, предусмотренные статьей 25 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", по печатным средствам массовой информации общегосударственной и региональной сфер распространения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на текст законодательного акта, обнародованного в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" 16 мая 2019 года.

Так, в соответствии с нормами, вступающими в силу от 16 января печатные средства массовой информации в Украине должны издаваться на государственном языке. Они могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издаются на государственном языке. Предполагается, что все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день.

Распространение печатных СМИ, выданных на иностранных языках, по подписке допускается при условии обеспечения их учредителями (соучредителями) возможности подписки в Украине аналогичного издания на государственном языке.

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Учредители (соучредители) печатных СМИ обязаны производить, публиковать и доставлять обязательный экземпляр документов (номеров, выпусков) на государственном языке.

Кроме того, в каждом месте распространения таких средств массовой информации изданные на государственном языке должны составлять не менее 50% названий. В месте распространения печатного СМИ, изданного на другом языке, такое средство массовой информации также распространяется на государственном языке.

В то же время требования статьи 25 не распространяются на печатные средства массовой информации, издаваемые исключительно на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины, на английском и других официальных языках Европейского Союза, независимо от того, содержат ли они тексты на украинском языке, и на научные издания, язык которых определяется статьей 22 соответствующего закона. Обязательный экземпляр номеров (выпусков) на государственном языке в таком случае производится, публикуется и доставляется на соответствующем языке.

Для печатных средств массовой информации местной сферы распространения соответствующие нормы статьи 25 вступят в силу с 16 июля 2024 года.

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Напомним, Верховная Рада 25 апреля 2019 приняла Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его статьи вводятся в действие поэтапно. Подавляющее большинство его норм вступило в силу 16 июля 2019 года.

СМИ (3837) украинский язык (1190) печать (16)


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Топ комментарии
+48
Причем здесь националисты?
Все кому чтото не нравится,для этого придумали вокзалы и чемоданы.
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16.01.2022 09:59
+28
А хіба це для націоналістів робиться ?
Не для українців ?
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16.01.2022 10:16
+27
Гарно !
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16.01.2022 09:52
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Страница 3 из 3
Washington Post може спокійно і далі друкуватись англійською мовою. Заборона на макшанські праделкі.
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16.01.2022 11:23 Ответить
Россія - це злоякісна пухлина з російськомовними метастазами. Там, де з'являється російська "мова", все перетворюється на г.вно.
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16.01.2022 10:44 Ответить
Россия с русским языком обошла Украину в развитии.
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16.01.2022 13:06 Ответить
Талони на їжу теж треба друкувати на мові,
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16.01.2022 10:56 Ответить
А це не антисемітизм?
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16.01.2022 11:05 Ответить
Ні не антисемітизм,так краще мову вчити радянськім українцям
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16.01.2022 11:10 Ответить
Правильно!
Треба бути повним дебілом (або кацапом, що є синонімом до дебіла), щоб жити в Україні, але принципово не володіти державною мовою.
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16.01.2022 10:56 Ответить
В свинячий голос, коли друковані ЗМІ майже ніхто не підписує, не читає і не купує. Всі джерела переповзли в інтернет, навіть телебачення невпинно здихає.
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16.01.2022 10:57 Ответить
История, как меня филологически "образовали", прослыла притчей во языцех. Как-то, тихой сапой вышедши из парадной, ничтоже сумняшеся и ********* увлёкшись сочинительством вербальных сатирических пассажей, мимодумно оскользнулся на поребрике и, как на ристалище, опрокинулся седалищем на мощёную брусчатку. Возношу зеницы в поднебесную и, о Владыко-Вседержитель! ...
... наді мною височить, наче несамовите одоробло з налигачем у долонях, клята Люциперова вуйна, най її шляк трафить, бузувірське стерво Фаріон, аби-с її лукавий щезник сплюндрував, - навіть гледіти лячно, бігме, у неї, як у лютої курви, в роті чорно, - і дейкає до мене зловтішно глузуючи:
"Слава Ісу! Файним легінем тобі ніц не утворитисі, а статечним ґаздой ся борзо віправлю."
І нумо си заходила гамселити по моїй голівці (тій, що на плечах) отим во налигачем, доки з мене не вискок "великий и могучий" і я не затьохкотів "солов'їною" та ще й з колоритними вкрапленнями окремих слів й фразеологізмів покутської говірки галицького діалекту.
Це ж треба було так ся здибати...
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16.01.2022 10:58 Ответить
Все СМИ должны выходить на государственном!
Продаваться только 50%.
А 50% нужно завозить вражеских?
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16.01.2022 10:59 Ответить
Останні років 300 українська мова є одним з головних геополітичних чинників у світі. Не вірите? а у світ без російськомовних вірите? Буде або Український Світ, або Русскій Міръ. А інакше не було би з російськомовної сторони такої істерії стосовно української мови.
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16.01.2022 11:15 Ответить
Московитам прийдеться вивчати українську мову якщо захочуть і їх пустять працювати в Україні або в ЕС.
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16.01.2022 11:26 Ответить
Спочатку телеканали, які варнякають на рюськом язике треба змуситьсебе працювати виключно державною в Україні!
Всім отим Гордонам, Рабиновичам, Співакам, Шуфричам, Бондаренкам і їх банді!
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16.01.2022 11:15 Ответить
вони не передачі на тв варнякати, а давати покази повинні. І штопаний також.
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16.01.2022 11:21 Ответить
Рускій язик це мова брехунів.
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16.01.2022 11:18 Ответить
Окупантів,мародерів,гвалтівників.
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16.01.2022 11:52 Ответить
Як жеж потрібен закон про НЕ громадян! З обов'язковою перевіркою не тільки знаня мови,а й позицією до України. І 13% населеня не буде заважати своїм прагненям побудувати "вЯликую расєю" в Україні.
Тоді вирішується більшість проблем.
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16.01.2022 11:23 Ответить
Українська мова,це ліки від блідої спірохети рузьгємір.
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16.01.2022 11:30 Ответить
А московити повинні забути своє есперанто і вчитись розмовляти на своїй мові - казахська, узбекська, тувинська, угро-фінська. макшанська, бурятська, евенкська, чукотська, магаданська...
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16.01.2022 11:30 Ответить
...У недавніх обговореннях «https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly96YWtvbi5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvMjcwNC0xOSNUZXh0 мовного закону » було озвучено цифри, які в нас зазвичай сором'язливо замовчуються, - розрив у доходах між російськомовними й україномовними. Усі знають, що «бізнес у нас російськомовний», як казала Ганна Герман, але бояться вимовити, наскільки. Так от, у середньому по країні російськомовні жінки заробляють більше за україномовних на 25%, а російськомовні чоловіки більше за україномовних - на 60%. Оцінили? Ось у що, в кінцевому підсумку, впирається весь крик і лемент про «насильницьку українізацію»: привілейована російськомовна меншість злякалася за свої доходи. Як кажуть ті-таки американці: If you don't know what it's about, it's about money.

І найбільший лемент першими кинулись зчиняти якраз ті, хто прекрасно розумів, що годівничка досі була по їхній стороні - а зараз more jobs зміститься на сторону аборигенів. Хай поки що й не з перевагою, як на тому ж книжковому ринку, де пропорція була на користь російської 90/10, а зараз 50/50, - і то ми це відчули, - але відчується тепер і в інших сферах... Перше, що я побачила в стрічці 16 липня (16 липня 2021 року розпочався новий етап втілення «мовного закону», за яким набули чинності норми, що стосуються сфери культури і розваг, туристичної сфери, книговидавництва та роботи книгарень, кіновиробництва, демонстрування фільмів в кінотеатрах і на телебаченні тощо. - Ред): оголошення з Харкова - потрібен репетитор української мови. Авжеж, тепер вона буде - скористаюсь формулкою одної теледіви - краще «мазатися на хліб». І це, нівроку, таки завоювання. - https://lb.ua/culture/2021/08/27/492600_oksana_zabuzhko_istoriya_viyni.html
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16.01.2022 11:31 Ответить
ОСТАП ДРОЗДОВ

І ТУТ ВИНИКАЕ ПИТАННЯ - то у нас для МАЛОРОСА ТЕЛЕВІЗОР - Є,
у нас для МОСКАЛЯ РЕЛЕВІЗОР-Е ( дивится Мураева),
у нас для КАКИХ РАЗНІЦ ТЕЛЕВІЗОР-Є,
а для УКРАЇНЦЯ В УКРАЇНІ ТЕЛЕВІЗОР Є ЧІ НЕ Є ?

І Я СТВЕРДЖУЮ ЩО ДЛЯ УКРАЇНЦЯ В УКРАІНЕ НА 30 році НЕЗАЛЕЖНОСТІ фактично не лишается українського телевізора , якій з українцем буде розмовляти українською мовою , УКРАЇНСЬКИМ КОНТЕНТОМ , УКРАЇНСЬКИМ ІНТЕРЕСОМ І ЦЕ Є ТРАГЕДІЯ
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16.01.2022 12:37 Ответить
https://www.youtube.com/hashtag/drozdov #DROZDOV https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2 #Остап_Дроздов https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F #Дроздов_Позиція
💥 Почалася зачистка медіа-поля❗ Інтервю Остапа Дроздова на телеканалі НТА
https://youtu.be/8jXc1Kk65IY

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16.01.2022 12:37 Ответить
З москалями взагалі не розмовляти! а англійська на сьогодні використовується як засіб вироблення в українців комплексу неповноцінності та за для зменшення використання української на користь російської, бо англійську знають 0,1%, а російську вважається, що знають усі. Другою державною англійська є лише у Британських колоніях.
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16.01.2022 11:31 Ответить
А того ,хто зробив українську мову державною,кловани збираються засудити за держзраду.
Плеснявый малороській сюр.
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16.01.2022 11:47 Ответить
Величезний прорив стався з 2014 року.
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16.01.2022 11:59 Ответить
Опять половинчатые меры.Хотя итак хорошо, что при Порохе хоть такой задел оставили.Иначе бы зеленая погань и тут превратила бы все в какуюразницу.
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16.01.2022 12:07 Ответить
Наплевать. Сколько не навязывай, на русском говорить не перестану. Только провоцируете ненавидеть мову.
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16.01.2022 12:13 Ответить
ти сумашеччій?
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16.01.2022 12:19 Ответить
Ні ,воно дике, у всьому світі ,чим більше знаєш і володієш мовами ,тим більш це поважається.А кацапи ,то вони хуже ніж мавпи,навіть мавпи навчаються, кацапе - ні, 47 хромомсома заважає.
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16.01.2022 12:28 Ответить
Сумашедшая это политика Укранды последние годы.
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16.01.2022 12:30 Ответить
За Зєлєнскава галасавал?...
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16.01.2022 13:42 Ответить
За Пахархякера проглосував
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16.01.2022 14:15 Ответить
А хтось заставляє?))
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16.01.2022 12:40 Ответить
Пока нет. А на что, по-твоему, направлено всё это навязывание? Разве не на то, что бы люди переходили на мову?
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16.01.2022 12:43 Ответить
Дырявый, читай ниже - там специально на кацапском
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16.01.2022 14:17 Ответить
Кацапа дырявый, да всем пох на тебя обосранного кондома
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16.01.2022 14:16 Ответить
Зачем мне читать что свинья прохрюкала?
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16.01.2022 14:20 Ответить
свиня тебе висрала
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16.01.2022 17:22 Ответить
Это метод рождения укронаци. Так что это про тебя и твою мать.
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16.01.2022 19:59 Ответить
В твоей жизни ничего не поменяеться. Тьі как ненавидел Украину, так и будешь ее ненавидить дальше. Хотя из-за переполняющей тебя ненависти тьі сдохнешь бьістрее. Еще один плюс етого закона
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16.01.2022 14:35 Ответить
Вот видишь. Результат таких законов, это то, что таких как ты дурачков, не умеющих толком писать ни на русском, ни на украинском, становится всё больше.
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16.01.2022 14:40 Ответить
Ну в тебе цей пост, якщо що, теж із помилками... Цікаво, яке у тебе утворення??))
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16.01.2022 15:18 Ответить
"якщо що", "утворення" - это какой из диалектов украинского языка?
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16.01.2022 15:23 Ответить
Арго)
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16.01.2022 15:25 Ответить
Гуглом та словниками української вмієш користуватися? Схоже, що ні...
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16.01.2022 18:48 Ответить
Ты разницу между значением слов и их употреблением в контексте хоть понимаешь?
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16.01.2022 19:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SC95dRmCkVA https://www.youtube.com/watch?v=SC95dRmCkVA
Павло Чучка "Білохорватська казка"
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16.01.2022 12:40 Ответить
Кажется главная проблема в том что (не только в Украине) дети начинают больше использовать русский чем взрослые. Из-за интернета. Эти косметические меры ничем не помогут.
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16.01.2022 13:23 Ответить
Да, интернет украинизировать, пожалуй, трудновато, так что всё это рябь на поверхности воды. ) Вообще интересно, уникальна ли в мире такая ситуация, когда два языка - столь острые и явные конкуренты. Грамматика русского и украинского практически идентична, и, наверное, почти каждый украинец как минимум понимает и может сносно говорить по-русски. (Писать - уже вряд ли) Ну а рунет явно в разы больше уанета.
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16.01.2022 13:52 Ответить
Два дырявых кацапа под прокси? 69 - поза для вас, не благодарите
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16.01.2022 14:19 Ответить
Чушь , при чем очень дикая! Ребенок говорит на языке на котором общаются в семье ! Никакие интернеты и всё прочее не заменят воспитание родительское ! Если вы конечно занимаетесь с детьми , а не отдаете их воспитанию в интернетах !
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16.01.2022 15:22 Ответить
Похоже у вас просто нет детей.)
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16.01.2022 18:48 Ответить
Похоже вы просто забили на воспитание своих! У меня трое детей , и все говорят на Украинском ! При этом сидят в интернете и ТД и ТП !
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16.01.2022 20:49 Ответить
Рад за вас.
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16.01.2022 21:26 Ответить
В общем, всё то же совковое "запрещать и не пущать", только кагбэ в патриотическом варианте. Можно было бы поддержать украиноязычные издания налоговыми льготами или адресными дотациями, но это не наш метод. И, скажем, какой-нибудь англоязычный научный журнал, издающийся небольшим тиражом, просто перестанет печататься, т. к. прибыль и так условна, и тратиться на то, чтобы переводить и издавать его ещё и на украинском, никто не будет.

В современном государстве вещи, которые не идут никому во вред, не должны запрещаться. Но где современность, а где мы. /
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16.01.2022 13:40 Ответить
Вы, кацапы, в жопе, как обычно
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16.01.2022 14:20 Ответить
Бедный дурачок. Даже не хватило мозгов написать на украинском.
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16.01.2022 14:28 Ответить
вам, касапам, ніяк не доперти, що ми, українські націоналісти, в побуті спілкуємося не обов'язково державною. Але від того меншими націоналістами не стаємо.
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16.01.2022 14:35 Ответить
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16.01.2022 14:38 Ответить
Одноклітинні, що називають кацапом будь-кого, з чиєю точкою зору не згодні - моя слабкість. )
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16.01.2022 14:59 Ответить
сжать сфинктером бутылку - твое хобби
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16.01.2022 17:24 Ответить
Закон не читал, но яро осуждаю!
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16.01.2022 14:40 Ответить
А сами-то вы закон проштудировали как следует? ) Я отталкиваюсь от информации в новостной статье: издания только на иностранных языках теперь запрещены и должны дублироваться на украинском. Не понимаю, что плохого, если человек издает, что хочет и как хочет, если это не российская пропаганда или другая экстремистская литература.
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16.01.2022 15:03 Ответить
Ваша проблема заключается в том, что вьі вспоминаете про права только тогда, когда ето вьігодно вам. Закон в первую очередь призван защищать право украинского народа на получение информации, знаний и услуг на украинском язьіке. Ето одна из первоочередньіх задач украинского государства. И ситуация когда я, как гражданин украиньі, не имею такой возможности, является серьезньім нарушением моих прав. И данньій закон, если не полностью, то хотя-бьі частично положил конец нарушению прав украинского народа. А насчет "запретов" в законе четко сказано:

"Друковані засоби масової інформації можуть видаватися іншими, ніж державна, мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною мовою. Усі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день. У кожному місці розповсюдження друкованих засобів масової інформації друковані засоби масової інформації державною мовою мають становити не менше 50 відсотків назв друкованих засобів масової інформації, що розповсюджуються в цьому місці."

Закон четко говорит о том, что никто не может бьіть ущемлен, но издателям следует прекратить дискриминировать украинцев в их родной стране.






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16.01.2022 15:21 Ответить
А ваша проблема, кажется, в том, что вы не очень внимательно прочитали мое исходное сообщение. ) Я вовсе не против поддержки украинского языка, я против тех методов, которыми это делается. Хотел бы, чтобы для этого применялись льготы и дотации, а не директивные указания. Тогда у читателей и потребителей будет выбор, а остальное отрегулирует рынок.

Энивэй, спасибо за первый адекватный ответ. )
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16.01.2022 15:53 Ответить
свинособака, почему еще не на расее?
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16.01.2022 17:26 Ответить
Люто плюсую +++++. Давно пора .
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16.01.2022 14:58 Ответить
А якщо когось щось не влаштовує- чємадан-вакзал-расея!
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16.01.2022 15:09 Ответить
Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю.
- Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка.
- Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови.
- Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова.
- І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика, а не знає мови…

Павло Глазовий - "Сміхологія" - Київ, "Дніпро", 1989.
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16.01.2022 16:00 Ответить
В чём разница между украинской мовой и русским языком? Те же падежи, склонения, три времени, семь цветов, фонетика, грамматика, орфография, а главное практически один и тот же словарный запас. Я вот на 100% понимаю оба. Быть может читаю чуть медленнее тексты на украинской. Так чего капризничать по пустякам? Государственный, так государственный, не всё ли равно?
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16.01.2022 16:09 Ответить
Хочешь читать газету на Венгерском, бери две, вторую на Украинской в нагрузку.
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16.01.2022 16:33 Ответить
-- Питання в іншому : чому чухалися .аж 30 літ і лише сьогодні . коли держиморди--мокші згрупувалися. для вторгнення. наші " ЗЕ--патріоти " поспішили спромогтися на мовний вкид ??? Відповідь очевидна : щоб ми. НЕ розважливі. як завжди./ і російсько- мовні і україно-мовні/. --- перегризлися .як затята собарня на догоду кремлівському ліліпузіку ! А воно -- заїде. як божий миротво-рець. на білому коні. щоб нас примирити... Нагадаю :
---- Істина любов. до своєї країни немислима без любові. до своєї мови. Людина. байдужа. до рідної мови-- дикун. Вона шкідлива за самою своєю суттністю тому що її байдужість. до мови проявляється найповнішою байдужістю. до минулого. теперішнього і майбутнього свого народу...
Класика : П. Паустовський .
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16.01.2022 16:48 Ответить
Закон прийнято два з половиною роки тому, Верховною Радою попереднього скликання. Тому до "ЗЕ-патріотів" не має жодного стосунку.
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16.01.2022 18:54 Ответить
Підтримую.
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16.01.2022 17:11 Ответить
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