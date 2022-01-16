За прошлый год осудили более 80 организаторов фейкового "референдума" на Донбассе, - СБУ

За прошедший 2021 год было объявлено подозрение более 100 организаторам фейкового "референдума" 2014 года на Донбссе, более 80 из них - осуждены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

"В 2021 году по материалам СБУ суд наказал более 80 организаторов фейкового "референдума" 2014 года на востоке Украины... Среди них - депутаты поселковых советов, так называемые "председатели избирательных участков" и вражеские агитаторы", - говорится в сообщении.

Кроме того, уже в 2022 году осуждены пять жителей региона, которые способствовали организации и проведению псевдореферендума. По данным следствия, они являлись участниками так называемых "участковых избирательных комиссий" и осуществляли сбор подписей за "легитимизацию" незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

По данным СБУ, суд признал их виновными в совершении преступлений по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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