За прошлый год осудили более 80 организаторов фейкового "референдума" на Донбассе, - СБУ
За прошедший 2021 год было объявлено подозрение более 100 организаторам фейкового "референдума" 2014 года на Донбссе, более 80 из них - осуждены.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
"В 2021 году по материалам СБУ суд наказал более 80 организаторов фейкового "референдума" 2014 года на востоке Украины... Среди них - депутаты поселковых советов, так называемые "председатели избирательных участков" и вражеские агитаторы", - говорится в сообщении.
Кроме того, уже в 2022 году осуждены пять жителей региона, которые способствовали организации и проведению псевдореферендума. По данным следствия, они являлись участниками так называемых "участковых избирательных комиссий" и осуществляли сбор подписей за "легитимизацию" незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.
По данным СБУ, суд признал их виновными в совершении преступлений по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
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1. Сколько заподляк за высер слюнявит?
2. Какое отношение зеленое дурачтье имеет к козакам?
А хто в Україні всетаки наказаний?Виявляється ті хто не відправив у Київ кейс із процентами від взяток та ті хто кого наказють зане невиповнення плану по наповненню кейсів.А кгого взірцевого спіймають тот понесе покару повишенням на посаді в іншому окрузі або області та більшою сумою у кейсі.
Іншим дебілам (в залежності від ролі) - ВІД 10 років. Рядовому члену комісії - 10, іншим більше