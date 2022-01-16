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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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За прошлый год осудили более 80 организаторов фейкового "референдума" на Донбассе, - СБУ

За прошлый год осудили более 80 организаторов фейкового

За прошедший 2021 год было объявлено подозрение более 100 организаторам фейкового "референдума" 2014 года на Донбссе, более 80 из них - осуждены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

"В 2021 году по материалам СБУ суд наказал более 80 организаторов фейкового "референдума" 2014 года на востоке Украины... Среди них - депутаты поселковых советов, так называемые "председатели избирательных участков" и вражеские агитаторы", - говорится в сообщении.

Кроме того, уже в 2022 году осуждены пять жителей региона, которые способствовали организации и проведению псевдореферендума. По данным следствия, они являлись участниками так называемых "участковых избирательных комиссий" и осуществляли сбор подписей за "легитимизацию" незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

По данным СБУ, суд признал их виновными в совершении преступлений по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Читайте также: Не исключаю проведение референдума о статусе Донбасса и Крыма, - Зеленский (обновлено)

референдум (1504) СБУ (19920)


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Топ комментарии
+10
А скільки з них сіло,0 ?
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16.01.2022 10:17
+9
О, чергова заява в стилі "піпл хаває".
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16.01.2022 10:26
+7
Тут нужно будет выгонять всех с росийсим паспортом. Как это делали с судетскими немцами в Чехии. Вывозить нахер с одним чемоданом. -Уверяю - за восемь лет они уже никуда не годятся. Ни как граждане. Ни как рабочие. Это хлам. Впускать обратно потом можно. Но только на общих основаниях как иностранцев. С видом на жительство и так далее. Наказать нужно. Иначе не будет веры в справедливость.
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16.01.2022 10:39
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А скільки з них сіло,0 ?
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16.01.2022 10:17 Ответить
их не судить, их вешать надо!
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16.01.2022 10:57 Ответить
Нелю штепу дві влади вже вісім років вішають а вона у мери лізе. Вони там на донбасі вибори і вимагають щоб тих що робили референдум пообирати у владу.
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16.01.2022 11:01 Ответить
Какой срок предателям и сколько село?
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16.01.2022 10:20 Ответить
сядуть коли заїдуть на підконтрольну українській владі землю. я би ще далі пішов від слів до діла - прийняв закон про санкції до членів сімей покидьків що організовували псевдовибори на Донбасі і в Криму якщо ті члени не нададуть доказів про непідтримку псевдореферендуму.
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16.01.2022 10:28 Ответить
Не сядуть,бо наша совкова мусарня їх відпускає.
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16.01.2022 10:37 Ответить
Отпускают не менты, а судьи. А чьи команды выполняет сейчас суд?
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16.01.2022 11:03 Ответить
Хто робив ту судову і мусорську реформу,коли залишив всіх суддів майдану та ще й сєпарів напризначав щоб мати свій залежний суд,а у мусарні мдосі сидять беркути котрі б мали вже вісім років сидіти на нарах. Тож вітягни спочатку з свого ока поліно.
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16.01.2022 11:30 Ответить
дивись ***** в очі. Може портнова чи татарова побачиш, йолоп. Чи знаєш за що сиділи Антоненко й Стерненко?
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16.01.2022 11:37 Ответить
Це твій бульдозерист жму мруку обіймаю дивився на татарова з микитасем як вони обкрадали нацгвардію і український бюджет.Багато притягнув за п"ять років?
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16.01.2022 11:42 Ответить
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17.01.2022 08:04 Ответить
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17.01.2022 08:05 Ответить
Только два вопроса.
1. Сколько заподляк за высер слюнявит?
2. Какое отношение зеленое дурачтье имеет к козакам?
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17.01.2022 10:17 Ответить
Увы, пока что они беспрепятственно пересекают через Россию границы и из Борисполь по украинскому безвизовый летают по всему миру. Интересно, сколько «берут на лапу» за то, чтобы удалить из баз таможни и мвд разыскиваемых за преступления против государства Украина? А то, что берут, масса подтверждений
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16.01.2022 11:08 Ответить
Никакой и несколько
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16.01.2022 11:01 Ответить
Согласен.Где конкретные фамилии. Что это за аноним,когда речь о предательстве?
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16.01.2022 11:18 Ответить
О, чергова заява в стилі "піпл хаває".
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16.01.2022 10:26 Ответить
Нинішня влада показала, що не треба їх садити, треба ними удобрювати.
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16.01.2022 10:32 Ответить
Тут нужно будет выгонять всех с росийсим паспортом. Как это делали с судетскими немцами в Чехии. Вывозить нахер с одним чемоданом. -Уверяю - за восемь лет они уже никуда не годятся. Ни как граждане. Ни как рабочие. Это хлам. Впускать обратно потом можно. Но только на общих основаниях как иностранцев. С видом на жительство и так далее. Наказать нужно. Иначе не будет веры в справедливость.
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16.01.2022 10:39 Ответить
А шо толку? Кто из них сидит??? Или это как в совке все работяги выходили на митинг в цеху завода и кричали шо мол мы сурово засуджуем империалистов запада которые бряцают оружием!!! Работяги кричали а империалисты смеялись…. Или это наши судьи показывают нам что не зря зарплаты в 110-120 тыс в месяц получают?
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16.01.2022 10:41 Ответить
СКОЛЬКО ИЗ НИХ РЕАЛЬНО СИДИТ ????
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16.01.2022 10:43 Ответить
Осудили,поняли и отпустили.
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16.01.2022 10:46 Ответить
Ще й нагородили, мабуть!
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16.01.2022 10:53 Ответить
Странное дело, многие участники «рехверендума» из дыры имеют недвижимость в Киеве и по Украине, активы в виде имущественных прав коммерческих предприятий, вклады в банках Украины и за рубежом, но фемида имени Венедиктовой это в упор не видит. Или так надо?
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16.01.2022 11:05 Ответить
80 пожизненных? Нет? Ну так вот что: никого не осудили.
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16.01.2022 11:08 Ответить
А полковника СБУ Пасичника даже внедрили в президенты ЛНР.
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16.01.2022 11:24 Ответить
Сидить ,,0,, і цим все сказано.Бандюків та взяточників спійманиз під відео сидить ,,0,,.Зрадників України при владних структурах сидять ,,0,,.
А хто в Україні всетаки наказаний?Виявляється ті хто не відправив у Київ кейс із процентами від взяток та ті хто кого наказють зане невиповнення плану по наповненню кейсів.А кгого взірцевого спіймають тот понесе покару повишенням на посаді в іншому окрузі або області та більшою сумою у кейсі.
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16.01.2022 11:26 Ответить
про нелю штепу еще расскажите...
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16.01.2022 11:29 Ответить
Можно пофамильно и с присужденными сроками?
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16.01.2022 11:54 Ответить
А сидеть сколько будет? Ноль?
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16.01.2022 12:36 Ответить
Штепа тоже 12 "мотает"🤣
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16.01.2022 13:07 Ответить
Це все туфта. Потрібно було почати з суки штепи. Їй треба було дати "образцово-показательно" - пожиттєве.
Іншим дебілам (в залежності від ролі) - ВІД 10 років. Рядовому члену комісії - 10, іншим більше
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16.01.2022 13:47 Ответить
Сроки огласите?
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16.01.2022 14:09 Ответить
Ой как сташно!!Дали то им всем услолвный срок-2-3 года максимум и ни один предатель не сел в тюрьму!!! Жидовские штучки на яву!!
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16.01.2022 17:24 Ответить
 
 