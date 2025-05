Для вторжения в Украину Путин может устроить провокацию, похожую на подрывы домов 1999 года, - Сикорский

Для оправдания агрессии против Украины президент Российской Федерации Владимир Путин может устроить провокацию вроде подрыва жилых домов в 1999 году перед второй чеченской войной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский, ныне депутат Европарламента, написал в Tвиттере.

Let's remember how Vladimir Putin created a casus beli for the second Chechen war, the one which catapulted him to the presidency. By getting FSB to blow up apartment blocks with hexogen, killing hundreds of Russians. I would expect a similar pattern with Ukraine. https://t.co/u6SAb69O8A