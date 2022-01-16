Для вторжения в Украину Путин может устроить провокацию, похожую на подрывы домов 1999 года, - Сикорский

Для оправдания агрессии против Украины президент Российской Федерации Владимир Путин может устроить провокацию вроде подрыва жилых домов в 1999 году перед второй чеченской войной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский, ныне депутат Европарламента, написал в Tвиттере.

Let's remember how Vladimir Putin created a casus beli for the second Chechen war, the one which catapulted him to the presidency. By getting FSB to blow up apartment blocks with hexogen, killing hundreds of Russians. I would expect a similar pattern with Ukraine. https://t.co/u6SAb69O8A — Radek Sikorski MEP (@radeksikorski) January 14, 2022

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"Вспомним, как Владимир Путин создал casus beli для второй чеченской войны, которая стремительно подняла его на пост президента. Заставив ФСБ взорвать многоквартирные дома с помощью гексогена и убив сотни россиян. Я ожидаю подобного подхода и в отношении Украины", - сообщил Сикорский.

Таким образом, польский евродепутат прокомментировал слова корреспондентки CNN Наташи Бертран. Она распространила в Твиттере заявление представителя Пентагона Джона Кирби о том, что оборонное ведомство США имеет "совершенно достоверную" информацию о подготовленной Россией группе диверсантов "для проведения того, что мы называем операцией под чужим флагом, - операцию, которая должна выглядеть как нападение на них или русскоязычных граждан в Украине, чтобы иметь повод для вторжения".

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Напомним, в сентябре 1999 года в России произошла серия взрывов жилых домов, что привело к сотням жертв. По одной из версий, взрывы были организованы властями, чтобы оправдать введение войск в Чечню и поднять рейтинг Путина, обеспечив его избрание президентом.

Как сообщалось, 15 января Главное управление разведки Минобороны проинформировало, что российская оккупационная администрация потеряла контроль над химикатами, которые завозятся на временно оккупированные территории Украины, что может привести к экологической катастрофе.

В разведке отметили, что вызванная действиями российских оккупантов техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ и как повод для расширения вооруженной агрессии.

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