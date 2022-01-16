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Новости Агрессия России против Украины Война
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Для вторжения в Украину Путин может устроить провокацию, похожую на подрывы домов 1999 года, - Сикорский

Для вторжения в Украину Путин может устроить провокацию, похожую на подрывы домов 1999 года, - Сикорский

Для оправдания агрессии против Украины президент Российской Федерации Владимир Путин может устроить провокацию вроде подрыва жилых домов в 1999 году перед второй чеченской войной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский, ныне депутат Европарламента, написал в Tвиттере.

Let's remember how Vladimir Putin created a casus beli for the second Chechen war, the one which catapulted him to the presidency. By getting FSB to blow up apartment blocks with hexogen, killing hundreds of Russians. I would expect a similar pattern with Ukraine. https://t.co/u6SAb69O8A

— Radek Sikorski MEP (@radeksikorski) January 14, 2022

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"Вспомним, как Владимир Путин создал casus beli для второй чеченской войны, которая стремительно подняла его на пост президента. Заставив ФСБ взорвать многоквартирные дома с помощью гексогена и убив сотни россиян. Я ожидаю подобного подхода и в отношении Украины", - сообщил Сикорский.

Таким образом, польский евродепутат прокомментировал слова корреспондентки CNN Наташи Бертран. Она распространила в Твиттере заявление представителя Пентагона Джона Кирби о том, что оборонное ведомство США имеет "совершенно достоверную" информацию о подготовленной Россией группе диверсантов "для проведения того, что мы называем операцией под чужим флагом, - операцию, которая должна выглядеть как нападение на них или русскоязычных граждан в Украине, чтобы иметь повод для вторжения".

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Напомним, в сентябре 1999 года в России произошла серия взрывов жилых домов, что привело к сотням жертв. По одной из версий, взрывы были организованы властями, чтобы оправдать введение войск в Чечню и поднять рейтинг Путина, обеспечив его избрание президентом.

Как сообщалось, 15 января Главное управление разведки Минобороны проинформировало, что российская оккупационная администрация потеряла контроль над химикатами, которые завозятся на временно оккупированные территории Украины, что может привести к экологической катастрофе.

В разведке отметили, что вызванная действиями российских оккупантов техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ и как повод для расширения вооруженной агрессии.

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провокация (1462) путин владимир (31306) Сикорский Радослав (417)


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Топ комментарии
+50
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16.01.2022 11:16
+27
Вход отрядов Басаева в Дагестан. После того, как его отбили, можно было прекратить, но кремлядь решила развязать геноцид против восставших ичкерийцев и вот для этого геноцида у них не было никакого casus belli, пришлось дома свои взрывать.
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16.01.2022 11:00
+26
Путін такий казус бейли вже намагався робити: у 2014 році збив расєйський цивільний літак над Донбасом. МН-17 називається.
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16.01.2022 10:53
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Сикорский еще говорил что Путин предлагал ему поделить Украину. И что Польша "сосет" у Америки. В общем странный тип.
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16.01.2022 12:43 Ответить
***** і школу підірвати може з убивством сотень дітей, як у Беслані в Північній Осетії. Причому може це зробити як в росії, так і в лугандоні, Криму чи на вільній українській території. Це міжнародний терорист, як Карлос чи Каддафі. Вся ******* російська історія -це послідовна низка терактів на своїй і чужій території. Я відверто скажу, не розумію як такий народ земля тримає і Бог терпить цей сатанат.
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16.01.2022 13:26 Ответить
Радослав всегда реалистично смотрит на рейх - да и все поляки никогда, ни при каких обстоятельства даже не станут обговаривать с Россией что ни будь национальное. В Европе нет постоянного целеустремленного русофоба (с извинениями) чем Польша и поляки. Единственными были некоторые сталинские посипаки, так сказать, коминтерновцы -особи, оторванные от Польши. Когда в 1981 году брежневская камарилья -Андропов,Устинов, Громыко готовили венгерское салями, они в конце концов струхнули. А за это Вольдемар до сих пор, к ак сварливая баба выпоминает полякам 1939 год, будто это они "поджигатели войны". У него не получилось расколоть Европу после ухода фрау, сам же залез в цугцванг, и хочет смести фигуры одним махом(по чапаевски). Но из "друзей" у русских остались 1 ушанка (Белорусь) две тюбетейки -киргизы и таджики, ну и торговцы армяне. А Китай, которого использовали как верного друга, прищурился. Индусы прямо Путину сказали, что им не попути. Вот и ищет причину "своих негараздив". Сто лет и опять в одиночестве.
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16.01.2022 13:57 Ответить
У сильных стран не бывает друзей, только сателлиты. И вообще, кто придумал сказку про страны друзья. Это как дружба волка и лисы, овцы и волка. Вы сами-то верите в "дружбу" с Польшей? Бред же полный.
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16.01.2022 14:41 Ответить
Хай підривають, так тільки смішніше буде. Наступ ще не почався, а російська економіка вже сиплеться, а це тільки войовничі заяви, уявіть, що буде як тільки но почнеться

А росіян у будинках підривати завжди корисно
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16.01.2022 14:40 Ответить
Так…
йому насрати на своїх фєдєрастів, а підірвати декілька будинків у Донецьку чи Луганську, всеодно що чихнути…
та й у Воронєжу теж…
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16.01.2022 15:45 Ответить
Если россии отрубят свифт, их наемничкам ЧВК нечем платить, а за царя дохнуть мало дураков найдется.
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16.01.2022 15:51 Ответить
У украинского народа есть три выхода, подчиниться и жить без законов в непризнаном разграбленом российскими мародерами ОРДЛО, бежать из страны бросив всё, всем решительно встать на защиту своего крова, поддержать свою армию и дать отпор кремлёвским военным преступникам. Последнее сохранит мир в Украине и спасёт украинские города и жизнь народа от разрухи, что впрочем мы и наблюдаем на территории мирной Украины не поверившей и не допустившей продвижения кремлевских бандитов.
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16.01.2022 20:51 Ответить
Мне лично представляется, что с фантазией у кацапни бедненько. Они повторяются. Ничего нового. Поверхностный анализ провалов на этом поприще указывает, что будут применять теракт на своей территории. Подозреваю, что будет типа поражение типа украинской ракетой чего-то на земле. А лучше двумя (одну героически собьют). Выбирайте: Воронеж или крымский мост.
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17.01.2022 00:05 Ответить
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