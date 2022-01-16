Российские войска усиливают свои позиции на Донбассе, разместив 275 единиц военной техники, - СЦКК
На востоке Украины за минувшие сутки российские оккупационные войска разместили 275 единиц военной техники с нарушением минских договоренностей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении СЦКК на странице пресс-центра Операции объединенных сил в фейсбуке.
"За минувшие сутки дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 275 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенной с нарушением Минских договоренностей", - сказано в сообщении СЦКК.
В СЦКК отметили, что работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях сопровождалась препятствиями российских наемников.
"Да, велся огонь из стрелкового оружия в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия, когда аппарат пролетал над районом Васильевки. Во время этого полета БПЛА СММ малого радиуса действия также испытал влияние помех сигнала GPS. Кроме того, БПЛА СММ малого радиуса действия испытывали влияние сигнала GPS во время полетов над районами вблизи Васильевки, Каштанового и Калинового", – рассказали в СЦКК.
Наблюдатели добавили, что зафиксированные нарушения указывают на систематическое создание предпосылок для дальнейшей эскалации напряженности на линии столкновения.
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@KarakaiRevenant
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Так виглядають сьогодні сторінки п'ятого та шостого президентів. Це не просто різні люди, це різні світи.
"Баби ящо наражают..."- так казали і кажуть на раSSії різні суворави та жукави....
руSSкі раби будуть траву їсти, пальцем ду..пу підтерати...лиш би "западу била плоха..." це психологія руSSкого міра....
17 січня о https://www.youtube.com/watch?v=pthGEfn6mFE&t=480s 8:00 , аеропорт «Київ-Жуляни». Прийди та зустрінь Петра Порошенка - лідера, здатного захистити та відстояти Україну!