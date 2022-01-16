РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11755 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
4 609 29

Российские войска усиливают свои позиции на Донбассе, разместив 275 единиц военной техники, - СЦКК

Российские войска усиливают свои позиции на Донбассе, разместив 275 единиц военной техники, - СЦКК

На востоке Украины за минувшие сутки российские оккупационные войска разместили 275 единиц военной техники с нарушением минских договоренностей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении СЦКК на странице пресс-центра Операции объединенных сил в фейсбуке.

"За минувшие сутки дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 275 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенной с нарушением Минских договоренностей", - сказано в сообщении СЦКК.

В СЦКК отметили, что работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях сопровождалась препятствиями российских наемников.

Читайте также: ОБСЕ зафиксировала 24 танка и одну БМП-1 вооруженных формирований РФ, размещенные с нарушением Минских договоренностей, - СЦКК

"Да, велся огонь из стрелкового оружия в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия, когда аппарат пролетал над районом Васильевки. Во время этого полета БПЛА СММ малого радиуса действия также испытал влияние помех сигнала GPS. Кроме того, БПЛА СММ малого радиуса действия испытывали влияние сигнала GPS во время полетов над районами вблизи Васильевки, Каштанового и Калинового", – рассказали в СЦКК.

Наблюдатели добавили, что зафиксированные нарушения указывают на систематическое создание предпосылок для дальнейшей эскалации напряженности на линии столкновения.

Читайте также: Ищут по песням "Любэ", - как блоггеры расследуют переброску российской военной техники к границам Украины. ВИДЕО

армия РФ (19331) Донбасс (26956) СЦКК (725)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
А тем временем наш "верховный".

показать весь комментарий
16.01.2022 11:26
+8
Бубочка записывает видосик "как я провела зимние каникулы".
показать весь комментарий
16.01.2022 11:19
+7
Нет у нас президента , уже больше чем два года. Украиной руками водит , верхлвный ермак.
показать весь комментарий
16.01.2022 11:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бубочка записывает видосик "как я провела зимние каникулы".
показать весь комментарий
16.01.2022 11:19 Ответить
А тем временем наш "верховный".

показать весь комментарий
16.01.2022 11:26 Ответить
Каракай


@KarakaiRevenant

· 29 мин

Так виглядають сьогодні сторінки п'ятого та шостого президентів. Це не просто різні люди, це різні світи.
показать весь комментарий
16.01.2022 11:39 Ответить
ви Зелю питаєте? Він у цей час розважав московитів у московських лазнях.
показать весь комментарий
16.01.2022 11:49 Ответить
яке воно убоге
показать весь комментарий
16.01.2022 11:55 Ответить
Когда уже ЗЕбил хоть что то из себя выдавит по поводу военной угрозы. У нас есть Президент ***?!
показать весь комментарий
16.01.2022 11:26 Ответить
Нет у нас президента , уже больше чем два года. Украиной руками водит , верхлвный ермак.
показать весь комментарий
16.01.2022 11:37 Ответить
Нету ***.
показать весь комментарий
16.01.2022 11:53 Ответить
Что Бубочка, что Порошенко первые драпать будут, если действительно, что-то начнётся, а как увидят перевес со стороны Украины, так сразу припрутся на грейдере и будут рассказывать, как они защищали страну из за бугра.А остолопы и проголосуют за них и дальше и будут ныть и орать гетьман наш ненаглядный.
показать весь комментарий
16.01.2022 11:32 Ответить
Говноеды РАБссии 2 раза на Чечню нападали с применением авиации...,причем одним полком генерала Грачева... вояки сраные...
показать весь комментарий
16.01.2022 11:35 Ответить
А с чего вы взяли что Голобородька Кучмист президент?
показать весь комментарий
16.01.2022 11:37 Ответить
Досить дивитись на техніку московії на нашій території,на одну ніч використати безпілотники ,провести зачистку,як америка зробила в Лівії.
показать весь комментарий
16.01.2022 11:39 Ответить
275 единиц техники , это 75 штук Стугны П и 200 джав , ну и куча жаренной кацапятины.
показать весь комментарий
16.01.2022 11:40 Ответить
Глава МИД Китая Ван И приказал быдлу Путлера ...вон на...из Казахстана...,видео драпания Крыс Путлера из Казахстана есть в Ютьюбе...,Казахи кричат во след..ВОН На.....
показать весь комментарий
16.01.2022 11:40 Ответить
Коли кацапня востаннє воювала з нормальною армією? Щось подібне було в 2008, під час кількаденної війни з Грузією. І то, грузини встигли збити їм 5 літаків та вбити 70 кацапів, це при величезній перевазі у техніці та живій силі. На що вони надіються в Україні? Добові втрати будуть рахуватися сотнями, як вони це пояснять своїм громадянам?
показать весь комментарий
16.01.2022 11:43 Ответить
РАБссиянцы кажуть шо грузини збили 12 літаків...
показать весь комментарий
16.01.2022 11:46 Ответить
Важен конечный результат. Войны велись веками и всегда были потери. Только историю пишет победитель.
показать весь комментарий
16.01.2022 11:51 Ответить
Ни в одной войне РАБссия не была победителем...Болван ты...
показать весь комментарий
16.01.2022 11:54 Ответить
в тому вся і проблема, що кремлівським терористам НЕ потрібно нічого пояснювати своїм "громадянам", читай: кріпосним або рабам або біомусору...
"Баби ящо наражают..."- так казали і кажуть на раSSії різні суворави та жукави....
руSSкі раби будуть траву їсти, пальцем ду..пу підтерати...лиш би "западу била плоха..." це психологія руSSкого міра....
показать весь комментарий
16.01.2022 12:04 Ответить
А в Украине полное затишие,войни нету,проблем в економике нету...А какие могут быть проблемы если наше правительство готовится к встече агрессора и у них больше озабочености как лучше прогнутся чтоб занять хоть пост уборщика туалетов.
показать весь комментарий
16.01.2022 11:45 Ответить
ЗЕбил готовится к встрече Пороха завтра больше он ни к чему не готовитс
показать весь комментарий
16.01.2022 11:48 Ответить
Та да.Порошенко прилетает в Киев завтра в 9 утра...айропорт Жуляны..
показать весь комментарий
16.01.2022 11:49 Ответить
EC/ YouTube
17 січня о https://www.youtube.com/watch?v=pthGEfn6mFE&t=480s 8:00 , аеропорт «Київ-Жуляни». Прийди та зустрінь Петра Порошенка - лідера, здатного захистити та відстояти Україну!
показать весь комментарий
16.01.2022 14:16 Ответить
Коломойский навезет Титушек в Жуляны...
показать весь комментарий
16.01.2022 11:53 Ответить
Чому не дохнуть руSSкі терористи від коронавіруса, делти або омікрону?! так, пане Баканов...??чим займається СБУ та зовнішня розвідка...?!
показать весь комментарий
16.01.2022 11:58 Ответить
Китайская нация держится на здоровье ,богатстве и в уважение младшим поколением, старшего. В Китае с молодости прививают здоровый и спортивно-боевой образ жизни в пользу государства и государство отплачивает людям. А взять Украину, на каждом углу канадская непонятная гражданка Супрун ,по покровительством гетьмана ненаглядного, открыла узаконенные наркоточки, похерела то, что оставалось от медицины и это всё в совокупности обозвала реформой и свалила в зад, как не в чём небывало. Там, в Китае понятно, молодёжь здоровая, а в Украине половина в преступном спортивном сообществе титушня, другая оголдевая носится с гетманом. .Дякувальщики. Порошенко, дякуемо за весь хаос по стране. А что там по майдану, расследовали российский, грузинский след снайперов? А Пашинский , куда пропал, подскажите?
показать весь комментарий
16.01.2022 12:15 Ответить
То не президент, а дегенерат кончений .....
показать весь комментарий
16.01.2022 13:58 Ответить
 
 