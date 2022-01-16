За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 10 человек, выявлено 403 новых случая заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 403 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (в общей сложности 344 746), зафиксировано 10 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 364).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке.

Так, заболели 227 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 154 мужчины в возрасте от 18 до 89 лет, 15 девочек от 1 до 17 лет и 7 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Зафиксировано 10 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 364). В их числе: 5 женщин от 54 до 82 лет, 5 мужчин от 47 до 84 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 13 больных коронавирусом и 71 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 349 человек преодолели коронавирус (в общей сложности 326 650).

Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Оболонском (150), Дарницком (76) и Деснянском (33).

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