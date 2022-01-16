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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 10 человек, выявлено 403 новых случая заболевания, - Кличко

За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 10 человек, выявлено 403 новых случая заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 403 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (в общей сложности 344 746), зафиксировано 10 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 364).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в фейсбуке.

Так, заболели 227 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 154 мужчины в возрасте от 18 до 89 лет, 15 девочек от 1 до 17 лет и 7 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Зафиксировано 10 летальных исходов от вируса (в общей сложности 8 364). В их числе: 5 женщин от 54 до 82 лет, 5 мужчин от 47 до 84 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 13 больных коронавирусом и 71 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 349 человек преодолели коронавирус (в общей сложности 326 650).

Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Оболонском (150), Дарницком (76) и Деснянском (33).

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Киев (25568) Кличко Виталий (4643) коронавирус (17042)


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Дослідники з Інституту сироватки Statens в Данії опублікували попереднє дослідження, в якому говориться, що друга доза вакцин Pfizer і Moderna збільшує ймовірність зараження через 90-150 днів, тобто імунітет проколотих стає гіршим, ніж у нормальних людей.(с)
Уже по моему даже инфузориям туфелькам стало ясно что вакцины не ОТ а ДЛЯ заболевания, и с этого выходит что вакцины не ОТ смерти - а ДЛЯ !!!! Ну и джек пот от вакцины они получат немного попозже от побочек в виде онко, аутоимуеки, сердечно-сосудистых !!!!
Но похоже что овценируемые тупее и инфузорий и даже туфелек.Сумно ...
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16.01.2022 12:14 Ответить
А вы не пробовали тестировать бессинптомных больных, извиняюсь, вакцинированных. Они ведь считают себя здоровыми, разносят заразу направо и налево,пока 3-4 месяца, в организме находяться антитела, затем понадобиться повторная стимуляция выработки антител. Или установка такая, что вакцинированные, зараженными не считаются.
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16.01.2022 14:46 Ответить
 
 