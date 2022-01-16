"Киборги" показали всем нам, что бороться за свою землю нужно до конца, - Зеленский
Своим бесстрашием и несокрушимостью защитники Донецкого аэропорта показали всем украинцам, что бороться за свою землю нужно до конца.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении президента Владимира Зеленского в фейсбуке.
День памяти защитников Донецкого аэропорта.
День "киборгов", которые выстояли, несмотря ни на что.
День людей, чей дух крепче, чем перекрытие терминалов ДАПа.
Своим бесстрашием и несокрушимостью они показали всем нам, что бороться за свою землю нужно до конца.
Помним наших героев!"
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Тем более что я не хочу чтобьі ето чмо ходило по нашей земле.
Другими словами желаю чтобьі оно сдохло.
В часи Порошенка на Марченка з Г+Г і їм подібним аналам вилили тони бруду - і недаремно. З Марченко було неможливо "парєшать". Не дивно, що зразу після приходу Зеленського генерала Марченка позбулися і почалися розправи з чесними бойовими генералами. Під задоволене вайлування ненависників Порошенка, Марченка звинуватили в постачанні на фронт неякісних бронежилетів, що для бойового офіцера Марченка який гарно знав що таке ховати товаришів, само собою було плювком в обличчя. Друге приниження - генерала посадили не на військову гауптвахту, а в цивільний слідчий ізолятор.
Проте. На тому ЗЕтріумф завершився. На заставу для Марченка гроші збирали всім народом за ініціативою #FreeMarchenko. Чималу частку суми надав Петро Порошенко. 17 грудня 2019 р. генерал Марченко вийшов з СІЗО. Завдяки телеграм-каналу "Трубу прорвало" стало відомо, що директор ДБР Роман Труба фабрикував справи за вказівкою тодішнього голови ОПУ Андрія Богдана, з метою переслідування Петра Порошенка. Експертизи бронежилетів від ДБР спростували кілька незалежних експертиз. 20 лютого 2020 р. Печерський суд виніс ухвалу за якою відмовив прокурорам у справі про продовження терміну дії обов'язків для генерала Дмитра Марченка.
Генерал Марченко давно на волі. Його не викликають на допити. По його справі не проводять слідчих дій. Справа по факту давно розвалилася. Але слідчі справу і не закривають, і не передають в суд. З великою долею вірогідності - аби не повертати заставу.
Силовиків, які фабрикували справу проти генерала Марченко занесли в базу "Миротворця". Як осіб що свідомо брали участь у заходах, що підривають обороноздатність України і вчинили свідомі дії спрямовані на руйнування правоохоронної системи України шляхом її дискредитації і підриву до неї довіри. Цим силовикам нагадали те, як вони на колінці клепали кримінальну справу проти бойового генерала (аби догодити ОПУ), ніхто не забув. Їхні дані вже на "Миротворці". І це для них тільки початок довгих і карколомних пригод.
Бо ніщо не забуте - ніхто не забутий.
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__[0]=AZVWxAgfJyRcQox_6y9RqYEvAUvby8zWX-R2XJwCtq1YzuucVOSAjgNxHrOAUkYPpQXBJfquwmo2eWacpPm_oKYEuXkb-OAm7w1tENbo-***********************************-a0lu16pQnFP&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко
несмотря на то, что уже спрятал свою семью в Испании
Генерал Марченко давно на волі. Його не викликають на допити. По його справі не проводять слідчих дій. Справа по факту давно розвалилася. Але слідчі справу і не закривають, і не передають в суд. З великою долею вірогідності - аби не повертати заставу.
якщо хтось забув, це гидотство зветься "Козаки"
«Зе научітся», «хуже нє будєт», «дайтє Вовє ещьо 100 днєй»…
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я бы хотя бы пошел туда, ну, на линию.... и да, пересидел бы артналет..(ах да, Бибочке надо было бы памперс поменять)
Но как ЭТО блин.... поздравляет тех кто или контрактник, или не отсиделся, **** , КАК ЭТА БУБОЧКА ТО!!!!????
Над кем оно говно командное то????
Над теми кто его посылает после форменного приветствия, - наПутина?
И да - )ононезрадит(
(уага)))
Ржав над Україною?
Зеленский(величайший лидер современности)
Это оно, наверное своей свинячей рожей, на лыжах, в розовых очках собирается не пускать зеленых человечков.