"Киборги" показали всем нам, что бороться за свою землю нужно до конца, - Зеленский

Своим бесстрашием и несокрушимостью защитники Донецкого аэропорта показали всем украинцам, что бороться за свою землю нужно до конца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении президента Владимира Зеленского в фейсбуке.

День памяти защитников Донецкого аэропорта.

День "киборгов", которые выстояли, несмотря ни на что.

День людей, чей дух крепче, чем перекрытие терминалов ДАПа.

Своим бесстрашием и несокрушимостью они показали всем нам, что бороться за свою землю нужно до конца.

Помним наших героев!"

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