В Киеве на три дня отменят ряд рейсов городской электрички. СПИСОК
В Киеве в понедельник, вторник и среду (17, 18 и 19 января) по техническим причинам будет отменен ряд рейсов городской электрички.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба "Киевпасстранса" в телеграмм-канале.
"Внимание! 17, 18 и 19 января 2022 года отменяется курсирование таких рейсов городской электрички", - говорится в сообщении.
В частности, утром в понедельник, 17 января, не будут ходить электрички №7307 от ст. Дарница, №7308 от ст. Киев-Волынский, №7315 от ст. Дарница, №7316 от ст. Киев-Волынский.
Вечером отменят маршруты №7416 от ст.Борщаговская, №7423 от ст. Дарница, №7424 от ст. Борщаговская, №7431 от ст. Дарница.
Утром во вторник, 18 января, отменят маршруты №7307 от ст.Дарница, №7308 от ст. Киев-Волынский, №7315 от ст. Дарница, №7316 от ст. Киев-Волынский.
Вечером отменят маршруты №7416 от ст. Борщаговская, №7423 от ст. Дарница, №7424 от ст. Борщаговская, №7431 от ст. Дарница.
Также в среду, 19 января, будут отменены утренние маршруты №7307 от ст. Дарница, №7308 от ст. Киев-Волынский, №7315 от ст. Дарница, №7316 от ст. Киев-Волынский.
И вечерние - №7416 от ст. Борщаговская, №7423 от ст. Дарница, №7424 от ст. Борщаговская, №7431 от ст. Дарница.
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Да и АПорох не с визитом прилетает, а ДОМОЙ.
При подготовке редких визитов Янелоха, на своё рабочее место в ОПе, неудобств возникает гораздо больше.
Самый вЯличайшай и тут его раскусил. Все дрезины ставят на капремонт.
По сравнению с Черновецким-Поповым количество подвижного состава уменьшилось в три раза из-за отказа Кличко финансировать их содержание.
Але те, що саме їх ВСІХ вирішили зняти з лінії для ремонту - не повірю ніколи!
Можешь полистать и убедиться.
https://kpt.kyiv.ua/changes-in-traffic
Это типа для успокоения киевлян, что о них помнят и отменили не окончательно, как туеву кучу других.
Зедебил обосрался. ЗекоМАНДА старается вытереть ему жопу таким образом))
чтобы избавить людей от неудобств
Да ! ... и временно разобрать рельсы, по которым летают самолёты из Польши, для починки шпал...
Жалкие и смешные....
А завтра вранці "замінують" все метро . А ще аєропорти
Ну, цензор, как всегда вовремя.
В спам!
Від м. Вокзальна. Перейти через вокзал дл терміналу Південний і там сісти на тролейбус №9.
Від м. Деміївська. Пройти між будинками на пр. Лобановського до МАУП. Там зупинка автобуса 42. і купи маршруток, що довезуть до Севастопольської площі. Далі до аеропорту або тр. №9, або навіть пішки. Це всього 1,8км, швидким кроком 20 хв.