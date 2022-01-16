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В Киеве на три дня отменят ряд рейсов городской электрички. СПИСОК

В Киеве на три дня отменят ряд рейсов городской электрички. СПИСОК

В Киеве в понедельник, вторник и среду (17, 18 и 19 января) по техническим причинам будет отменен ряд рейсов городской электрички.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба "Киевпасстранса" в телеграмм-канале.

"Внимание! 17, 18 и 19 января 2022 года отменяется курсирование таких рейсов городской электрички", - говорится в сообщении.

В частности, утром в понедельник, 17 января, не будут ходить электрички №7307 от ст. Дарница, №7308 от ст. Киев-Волынский, №7315 от ст. Дарница, №7316 от ст. Киев-Волынский.

Вечером отменят маршруты №7416 от ст.Борщаговская, №7423 от ст. Дарница, №7424 от ст. Борщаговская, №7431 от ст. Дарница.

Утром во вторник, 18 января, отменят маршруты №7307 от ст.Дарница, №7308 от ст. Киев-Волынский, №7315 от ст. Дарница, №7316 от ст. Киев-Волынский.

Вечером отменят маршруты №7416 от ст. Борщаговская, №7423 от ст. Дарница, №7424 от ст. Борщаговская, №7431 от ст. Дарница.

Также в среду, 19 января, будут отменены утренние маршруты №7307 от ст. Дарница, №7308 от ст. Киев-Волынский, №7315 от ст. Дарница, №7316 от ст. Киев-Волынский.

И вечерние - №7416 от ст. Борщаговская, №7423 от ст. Дарница, №7424 от ст. Борщаговская, №7431 от ст. Дарница.

Читайте также: В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Введено оперативное положение, - "Киевпастранс"

Киев (25571) Киевпастранс (121) электричка (114)


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Топ комментарии
+56
Техническая причина одна - возвращение Пороха.
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16.01.2022 13:15
+30
Ще метро закрийте і зв'язок відрубайте, техніки.
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16.01.2022 13:17
+27
... і перекопайте злітну смугу аеропорту Жуляни... )
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16.01.2022 13:19
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Техническая причина одна - возвращение Пороха.
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16.01.2022 13:15 Ответить
Приезд Алиева - детская прогулка по сравнению с прилетом Порошенко)
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16.01.2022 13:19 Ответить
А при чём тут приезд Ильхама Алиева?
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16.01.2022 13:28 Ответить
Подготовка к визиту. Перекрывали же дороги при приезде азербайджанского президента. И тут началось.
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16.01.2022 13:33 Ответить
Да ладн6о. Я живу на Шелковичной, и НИ КАКИХ неудобств не испытал в день приезда Алиеваа, от перекрытия дорог.
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16.01.2022 13:35 Ответить
А СМИ писали что перекрывают.
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16.01.2022 13:38 Ответить
И что что писали?
Да и АПорох не с визитом прилетает, а ДОМОЙ.
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16.01.2022 13:39 Ответить
Ну вы же пишите, никто с вас за это денег не берет, вот и censor писал. А Порошенко да - не с визитом приехал, с чего вы так подумали?
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16.01.2022 13:47 Ответить
Да, писпл и цензор. Я кажется ясно изложил свою мысль, что НИКАКОГО дискомфорта не испытывал. А про подготовку к визиту вы написали.
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16.01.2022 13:53 Ответить
Я писал про визит Алиева. У вас действительно очень ясные мысли)
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16.01.2022 13:55 Ответить
И я вам ясно ответил про отсутствие неудобств при визите Алиева.
При подготовке редких визитов Янелоха, на своё рабочее место в ОПе, неудобств возникает гораздо больше.
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16.01.2022 14:04 Ответить
Не расстраивайтесь вы так. Вам комфортно - это главное.
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16.01.2022 14:06 Ответить
А с чего бы мне расстраиваться? И с чего вы взяли, что я расстроился?
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16.01.2022 14:23 Ответить
Це характерна особливість зелених - видавати бажане за дійсне. 😊
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16.01.2022 14:31 Ответить
Он на электричке приедет?
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16.01.2022 13:34 Ответить
А кто вам такое сказал? Кто то из ОПы ***********?
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16.01.2022 13:36 Ответить
Конечно на електричке. Жуляньі - ето отвлекающий маневр. На самом деле он прилетит Гостомель. Далее електричкою. Но т. к. Зеленский раскусил его коварньій план, то придется брать дрезину
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16.01.2022 14:25 Ответить
Ни какой дрезины. Лисапет!
Самый вЯличайшай и тут его раскусил. Все дрезины ставят на капремонт.
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16.01.2022 14:37 Ответить
Старьій зольдат, а размьішляешь как маладой. Вот далі посдказку Зепе, теперь все велодоріжки на ремонт станут
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16.01.2022 14:40 Ответить
Лисапет, как опция. Скорее всего Порох воспользуется дирижбальделем. Либо порохоботы уже роют тонели от Майдана Незалежности и в Гостоель, и в Жуляны, и в Борисполь, а Вофка роет в сторону Ростова что на том Дону.
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16.01.2022 14:45 Ответить
Насправді, мені здається, що відміняють ліпіздрічки та можливо будуть перекривати - у зв'язку з ПЕРЕЛЯКОМ - що будуть люди їхати з усієї України на підтримку Порошенка. Він ще не прилетів - а Бубочка вже перебздєл. Бояться ОПа та Найвеличніший демонстрантів... Може знову пердне в калюжу - про підготовку ПЕРЕВАРОТУ.
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16.01.2022 15:06 Ответить
А я про, что и о чём в своём первом коменте? И люди уже выехали.
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16.01.2022 15:12 Ответить
Да и ментам вчера пообещали их ЗРЯплату на 10% увеличить. Совпадение?
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16.01.2022 15:13 Ответить
Не думаю
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16.01.2022 16:01 Ответить
А хто чий вирок ? Я шось не доганяю.
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16.01.2022 13:45 Ответить
Зачетный бред))
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16.01.2022 13:52 Ответить
Ще метро закрийте і зв'язок відрубайте, техніки.
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16.01.2022 13:17 Ответить
... і перекопайте злітну смугу аеропорту Жуляни... )
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16.01.2022 13:19 Ответить
Сциклива зелена гнида. Боїться навіть "політичного трупу" )))))
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16.01.2022 13:19 Ответить
А шо таке - Порошенко знову заважає ? 😀😀
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16.01.2022 13:29 Ответить
Кому, Кличко? Ведь электричку отменило КП (коммунальное предприятие) Киевпастранс.
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16.01.2022 13:32 Ответить
залізниця до комунальних не належить, це виключно державна власність. Кличку/мерії можуть належати лише вагони та тягловий локомотив (і то не факт). Чи ти вважаєш, що всі вагони одночасно потрібно поставити на ремонт?
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16.01.2022 13:39 Ответить
Ремонт и закукупку подвижного состава финансирует Кличко.
По сравнению с Черновецким-Поповым количество подвижного состава уменьшилось в три раза из-за отказа Кличко финансировать их содержание.
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16.01.2022 14:15 Ответить
дякую за уточнення. Значить, вагони - все ж таки на балансі мерії.
Але те, що саме їх ВСІХ вирішили зняти з лінії для ремонту - не повірю ніколи!
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16.01.2022 14:38 Ответить
Эти рейсы не ходят уже полгода.
Можешь полистать и убедиться.
https://kpt.kyiv.ua/changes-in-traffic
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16.01.2022 14:53 Ответить
А что тогда отменили по твоему? Неходящие рейсы?
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16.01.2022 15:13 Ответить
Именно.
Это типа для успокоения киевлян, что о них помнят и отменили не окончательно, как туеву кучу других.
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16.01.2022 15:38 Ответить
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16.01.2022 13:30 Ответить
Да кто бы сомневался)))

Зедебил обосрался. ЗекоМАНДА старается вытереть ему жопу таким образом))
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16.01.2022 13:30 Ответить
СКОРО
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16.01.2022 13:38 Ответить
Скажите а можно это сделать в выходные
чтобы избавить людей от неудобств
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16.01.2022 13:30 Ответить
Ніззя! Хитрий Порошенко прилітає після вихідних!
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16.01.2022 13:33 Ответить
А зачем в выходные? Порох прилетает в понедельник.
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16.01.2022 13:34 Ответить
Так рейс же не перенесли на пораньше.
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16.01.2022 13:34 Ответить
Автобусы на Жуляны не отменять, но - с целью укрепления дебилизма - заварить двери электросваркой....

Да ! ... и временно разобрать рельсы, по которым летают самолёты из Польши, для починки шпал...
Жалкие и смешные....
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16.01.2022 13:31 Ответить
Уверена, что таксисты будут возить людей бесплатно.
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16.01.2022 13:31 Ответить
Турецкие?
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16.01.2022 13:37 Ответить
У нас здесь всё еще впереди. Через 1.5 года.
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16.01.2022 15:17 Ответить
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16.01.2022 13:37 Ответить
шо за шарада?
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16.01.2022 14:22 Ответить
Написано 'совсім уху єлі'
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16.01.2022 14:33 Ответить
круто,нэдопэтрав сам
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16.01.2022 14:35 Ответить
оху - потому что 3,2,1
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16.01.2022 15:18 Ответить
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16.01.2022 19:06 Ответить
А тепер уявіть шановне товариство, як напружено і з яким запалом працює штаб оборони ні, не України від кацапської агресії, а Зєлєнского від Порошенка! Це справді заслкговувало б на повагу, якби цшл на користь державі. Але ні, це шкодить державі. Безпосередньо. Напряму. Тому штабі ти замість нагород отримають кримінальні вироки. Декому пощастить отриматиїх заочно, після втечі. Вже скоро.
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16.01.2022 13:37 Ответить
Знову ці заїжджені соєві мантри. Вже б щось нове придумали.
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16.01.2022 13:42 Ответить
Жри скумбрию по восемь гнида!
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16.01.2022 13:52 Ответить
Мені і на червону рибу вистачає. А тобі треба роботу міняти.
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16.01.2022 13:57 Ответить
А по скільки у Лєнки червона риба? 😉 І взагалі, це напевне скумбрія у бурячковому соку?
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16.01.2022 14:02 Ответить
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16.01.2022 14:06 Ответить
Щось не так? Тобі не подобається? Готовий до обговорення твоє весії. Що там у тебе у методичці? 😉
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16.01.2022 13:56 Ответить
Не збираюсь з соєвими сектантами сперечатись. Марна трата мого часу. Знайди собі співбесідника з твоїм IQ і товчи воду в ступі.
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16.01.2022 14:00 Ответить
А мені цікаво поспілкуватися з тобою. Мені цікаво, що робиться у голові людині, IQ якої менше 50.😊
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16.01.2022 14:29 Ответить
Цікаво? Глянь в дзеркало.
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16.01.2022 14:32 Ответить
Ти впевнений, що я побачу там те саме, що бачиш ти? 😉😁
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16.01.2022 14:34 Ответить
Якщо Азов і Нацгвардія не вийдуть підтримати Пороха разом з іншими патріотами, то грош їм ціна у базарний день. Ми або виступаєм єдиним фронтом, або як у прадавні часи після Ярослава, за часи батька Хмеля, за часи Мазепи, за часи УНР та Махно нас роз'їднають усобицями і подолають по одному. Україна понад усе!
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16.01.2022 13:45 Ответить
Якщо Порох не заплатить, то і не вийдуть.
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16.01.2022 13:58 Ответить
каломойше заплатил за свинок - нацжоны вышли. Не заплатил бы - никто и не пришел бы.
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16.01.2022 14:17 Ответить
Ну і сциклива ця зелень
А завтра вранці "замінують" все метро . А ще аєропорти
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16.01.2022 13:58 Ответить
Эти рейсы не ходят минимум полгода.
Ну, цензор, как всегда вовремя.
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16.01.2022 14:13 Ответить
А что тогда отменили по твоему? Неходящие рейсы?
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16.01.2022 15:13 Ответить
Обосрананная клоунская гнида уже даже электричку закрыла, чтобы порохоботы не могли приехать в жуляны поддержать пороха.
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16.01.2022 14:15 Ответить
Вже при Януковичу на майдан не пускали...
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16.01.2022 14:17 Ответить
клоуні
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16.01.2022 14:18 Ответить
Не дивлячись ні на що, Пороха будуть зустрічати десятки людей
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16.01.2022 14:21 Ответить
знову провокатор ботоферми подляка виліз...
В спам!
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16.01.2022 14:40 Ответить
Где комментарий
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16.01.2022 14:22 Ответить
Цікаво, що робитиметься у електричці на 7,32 з Троєщини? Мабуть її теж не буде, з якоїсь причини...
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16.01.2022 15:01 Ответить
Не поможет.
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16.01.2022 15:02 Ответить
Мабуть від Севастопольської доведеться іти пішки, бо і тролейбусів не буде маршрутки кудись зникнуть.
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16.01.2022 15:03 Ответить
Всего лишь 1.7 км. 20-25 мин. Не так и далеко.
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16.01.2022 15:24 Ответить
Альтернативні маршрути:
Від м. Вокзальна. Перейти через вокзал дл терміналу Південний і там сісти на тролейбус №9.
Від м. Деміївська. Пройти між будинками на пр. Лобановського до МАУП. Там зупинка автобуса 42. і купи маршруток, що довезуть до Севастопольської площі. Далі до аеропорту або тр. №9, або навіть пішки. Це всього 1,8км, швидким кроком 20 хв.
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16.01.2022 15:23 Ответить
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16.01.2022 15:25 Ответить
Перед лицом врага нам нужен Порох в пороховницах, а не зеленое недоразумение и его сучье племя, готовое предавать и продавать кого угодно и чего угодно!
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16.01.2022 16:14 Ответить
Как подло отменяют электрички… (с) Вишневский
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16.01.2022 18:28 Ответить
Terminator - I'll be back.
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16.01.2022 20:31 Ответить
Поменяйте памперс уклонисту. Тронет Пороха,до ростова добежать не успеет
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16.01.2022 22:08 Ответить
 
 