В Киеве на три дня отменят ряд рейсов городской электрички. СПИСОК

В Киеве в понедельник, вторник и среду (17, 18 и 19 января) по техническим причинам будет отменен ряд рейсов городской электрички.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба "Киевпасстранса" в телеграмм-канале.

"Внимание! 17, 18 и 19 января 2022 года отменяется курсирование таких рейсов городской электрички", - говорится в сообщении.

В частности, утром в понедельник, 17 января, не будут ходить электрички №7307 от ст. Дарница, №7308 от ст. Киев-Волынский, №7315 от ст. Дарница, №7316 от ст. Киев-Волынский.

Вечером отменят маршруты №7416 от ст.Борщаговская, №7423 от ст. Дарница, №7424 от ст. Борщаговская, №7431 от ст. Дарница.

Утром во вторник, 18 января, отменят маршруты №7307 от ст.Дарница, №7308 от ст. Киев-Волынский, №7315 от ст. Дарница, №7316 от ст. Киев-Волынский.

Вечером отменят маршруты №7416 от ст. Борщаговская, №7423 от ст. Дарница, №7424 от ст. Борщаговская, №7431 от ст. Дарница.

Также в среду, 19 января, будут отменены утренние маршруты №7307 от ст. Дарница, №7308 от ст. Киев-Волынский, №7315 от ст. Дарница, №7316 от ст. Киев-Волынский.

И вечерние - №7416 от ст. Борщаговская, №7423 от ст. Дарница, №7424 от ст. Борщаговская, №7431 от ст. Дарница.

Читайте также: В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Введено оперативное положение, - "Киевпастранс"