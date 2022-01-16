Ряд украинских интеллектуалов и Международный демократический союз выступили в поддержку Порошенко

Ряд украинских интеллектуалов и Международный демократический союз (объединение партий правого толка в Европе) выступили с обращениями в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ в обращении украинских интеллектуалов отмечается: "Мы, представители независимых экспертных кругов и интеллектуальных сообществ Украины, считаем необходимым высказаться по поводу внутриполитической ситуации, которая складывается вокруг уголовного преследования Петра Порошенко. Не принимая на себя права на предоставление юридической или моральной оценки", в то же время считаем совершенно необходимым обратить внимание политических элит и широких слоев общественности на стратегический аспект этого дела.

Сегодня Украина переживает масштабный комплексный кризис. У нас есть наибольший уровень угроз национальной безопасности, начиная с 2014 года. Большая группировка русских войск сосредоточена у наших границ в боевой готовности. Внимание всего мира приковано к угрозе масштабного российского вторжения в Украину. Уровень международного напряжения является самым большим со времен Холодной войны. Стране грозит глубокий энергетический кризис. Все это происходит на фоне неугасаемой эпидемии коронавируса и слишком медленного экономического обновления. Уровень доверия граждан ко многим базовым государственным институтам достигает исторического минимума.

На этом угрожающем фоне руководящая политическая сила предпринимает недальновидные шаги, которые существенно увеличивают стратегические риски для страны, отвергая вековечную истину потребности в национальном единении перед лицом агрессора и в условиях кризиса.

В нынешних условиях Украину может спасти только внутриполитическое единство, когда все граждане, независимо от идеологических и политических предпочтений, сплотятся, чтобы выстоять в масштабном кризисе. Все политические элиты должны сотрудничать, забыв о противоречиях и взаимных обидах, для сплочения общества и уменьшения рисков и угроз, нависших над страной. Придет мирное время победы, и общество поможет его руководителям не забыть своих героев и предателей. До победы можно добраться только вместе. А в худшем случае украинским политикам просто нечего будет делить.

Действия нынешней украинской власти, непосредственно направленные на раскол общества и увеличение температуры внутреннего политического противостояния, могут носить чрезвычайно разрушительный характер для украинской государственности.

Под обращением, которое открыто для подписания, стоят следующие подписи: Евгений Быстрицкий, философ, Избирательный совет UA; Игорь Колиушко, Председатель правления Центра политико-правовых реформ; Петр Бурковский, аналитик Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива; Владимир Кипень, Глава Донецкого Института социальных исследований и политического анализа; Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы; Андрей Длигач, доктор экономических наук, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко; Анатолий Негрийко, доктор физико-математических наук, член-корреспондент НАН Украины; Юлия Кириченко, член правления Центра политико-правовых реформ, Сопредседатель Совета Реанимационного пакета реформ; Остап Стасив, Председатель ОО "Открытый Университет Майдана" (ВУМ); Иосиф Зисельс, Сопрезидент Ваада Украины, участник Инициативной группы "Первого декабря"; Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы, участник инициативной группы "Первого декабря"; Мирослав Маринович, проректор Украинского католического университета, участник Инициативной группы "Первого декабря"; Ярослав Яцкив, академик НАН Украины, участник Инициативной группы "Первого декабря"; Максим Стриха, доктор физико-математических наук, писатель; Локтев Вадим, академик НАНУ; Валерий Ящук,. доктор физико-математических наук, академик АН Высшей школы Украины; Сергей Рябченко, профессор, физик, член-корреспондент НАН Украины; Михаил Гончар, советник Секретаря СНБО Украины (1996-2000); Владимир Перекрест, доцент, математик, ДНУ им. А.Гончара; Александр Габович, физик, Национальная академия наук Украины; Николай Харченко, доктор физико-математических наук, академик НАН Украины; Виктор Гринченко, академик НАН Украины; Олег Лаврентович, доктор физико-математических наук; Иван Ясковец, доктор физико-математических наук; Национальная академия наук Украины; Юрий Джежеря, доктор физико-математических наук, профессор, Национальная академия наук Украины.

Мы призываем Президента Украины Владимира Зеленского прекратить раскалывать украинское общество в это рискованное время, а всех политиков и граждан сотрудничать по национальному единению, увеличению устойчивости Украины, противостоянию угрозам и преодолению кризиса".

Также в поддержку Петра Порошенко выступил и международный демократический союз.

В его обращении отмечается: "Международный демократический союз очень обеспокоен внешней и внутренней ситуацией в Украине 16 января 2022 г. Размещение российских вооруженных сил на границе, кибернападения на украинское правительство и политические провокации российского руководства создали неприемлемый уровень угрозы геополитической стабильности. Требования Россия противоречат Основополагающему акту НАТО-Россия1997 года и ключевым принципам международного права, таким как суверенитет государств и свобода альянсов.

МДС призывает Россию отвести свои войска от украинской границы и вести серьезный и мирный диалог. В то же время демократический статус Украины сейчас под угрозой из-за втутренних причин. Нынешние действия правительства Зеленского против парламентской оппозиции неприемлемы, в частности, хлипкое обвинение Офиса Генерального прокурора против бывшего президента Петра Порошенко, лидера оппозиции в Раде, глубоко разделяет, такие действия похожи на реванш - выборочное и политически мотивированное преследование ключевого политического оппоненте. Во времена огромной угрозы Президент должен обратиться к политической оппозиции, чтобы объединить национальную решимость против внешней агрессии. Использование внешней угрозы для строительства внутренних политических счетов только играет на руку агрессору. Поэтому МДС призывает власти Украины объединить все украинские политические силы против агрессии путинского режима и снять безосновательные обвинения против Порошенко.