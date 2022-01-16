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Новости Санкции против России
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Пакет сдерживания России включает в себя дипломатические меры, санкции и оборонное сотрудничество Украины с партнерами, - Кулеба

Пакет сдерживания России включает в себя дипломатические меры, санкции и оборонное сотрудничество Украины с партнерами, - Кулеба

Украина тесно сотрудничает со своими партнерами и союзниками по внедрению комплексного пакета сдерживания РФ, который включает дипломатические меры, санкции и оборонное сотрудничество, заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом министр заявил в интервью немецкому изданию Bild.

Кулеба рассказал, что пакет сдерживания РФ "состоит из трех уровней: сильная дипломатия для деэскалации, разработка ряда болезненных экономических санкций, углубление оборонного сотрудничества с Украиной".

По его словам, когда в начале ноября 2021 года РФ взяла "новый опасный курс эскалации, мы немедленно удвоили усилия по мобилизации международной поддержки Украины".

"Нет лучшего сдерживания дальнейшей российской агрессии, чем сильная Украина. То, что мы видели во время дипломатических контактов с Россией на прошлой неделе, стало кульминацией нашей общей дипломатии сдерживания. Единство Запада было очевидным", - добавил Кулеба.

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санкции (11312) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+3
В Росії новини не такі як в всьому світі, дивишся їхні новини то здається, як будь то це новини з паралельної реальності.
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16.01.2022 14:28
+2
Першинги и Томагавки лучшее сдерживание .
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16.01.2022 14:20
+2
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16.01.2022 15:57
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Першинги и Томагавки лучшее сдерживание .
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16.01.2022 14:20 Ответить
В Росії новини не такі як в всьому світі, дивишся їхні новини то здається, як будь то це новини з паралельної реальності.
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16.01.2022 14:28 Ответить
Работа наших разведчиков в 2014 году...ИХТАМНЕТов Крыс Путлера снимали умно и хитро...https://youtu.be/BHoqVIZsTMc
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16.01.2022 14:51 Ответить
ось ці пакети -сильна дипломатія для деескалації, розробка низки болючих економічних санкцій, можна сміливо відкинути,як такі,котрі з2014 року толку і результату ніякого не принесли,що вказує на їх абсолютне несприйняття рашистським окупантом,а "поглибленням" провалу оборонної співпраці з Україною займалися і займаються прорашистські вассали такі як німецька Меркель
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16.01.2022 15:13 Ответить
Ну санкции санкциям рознь, но вы правы, что они не действуют быстро и какой-то запас прочности у русских есть, а это значит что нельзя допустить Блицкриг, нужно выстоять хотя бы пол года. Тогда русские почувствуют все прелести на своей жопе и время будет работать на Украину, т.к. она с каждым месяцем будет все больше накачиваться Западом оружием и ресурсами, а Россия наоборот будет тратиться на саму войну, медленнее восполнять потери и нести дополнительные потери от санкций. Тут немалую роль сыграет поведение Китая, будет ли он снабжать русских или просто займет нейтралитет.
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16.01.2022 15:49 Ответить
Отлично !
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16.01.2022 15:16 Ответить
Дератизацію ще треба внести в перелік.
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16.01.2022 15:24 Ответить
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16.01.2022 15:57 Ответить
Почему боитесь туфлей перед гарантами Будапешта постучать?! США и Англией!
1000 стингеров и джавелинов уже должны быть в Украине!
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16.01.2022 19:51 Ответить
Тільки обіцянки,тільки занепокоєння,і все.Якщо раша піде в наступ,буде пізно
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17.01.2022 05:56 Ответить
Хронічне пустопорожнє патякання Кулеби на котре у світі уже ніхто не звертає уваги. Наше МЗС є затратним і неефективним.
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17.01.2022 08:45 Ответить
 
 