Пакет сдерживания России включает в себя дипломатические меры, санкции и оборонное сотрудничество Украины с партнерами, - Кулеба

Украина тесно сотрудничает со своими партнерами и союзниками по внедрению комплексного пакета сдерживания РФ, который включает дипломатические меры, санкции и оборонное сотрудничество, заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом министр заявил в интервью немецкому изданию Bild.

Кулеба рассказал, что пакет сдерживания РФ "состоит из трех уровней: сильная дипломатия для деэскалации, разработка ряда болезненных экономических санкций, углубление оборонного сотрудничества с Украиной".

По его словам, когда в начале ноября 2021 года РФ взяла "новый опасный курс эскалации, мы немедленно удвоили усилия по мобилизации международной поддержки Украины".

"Нет лучшего сдерживания дальнейшей российской агрессии, чем сильная Украина. То, что мы видели во время дипломатических контактов с Россией на прошлой неделе, стало кульминацией нашей общей дипломатии сдерживания. Единство Запада было очевидным", - добавил Кулеба.

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