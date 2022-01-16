Россия должна продолжить диалог, чтобы доказать отсутствие планов новых военных действий, - Кулеба
Евроатлантическое сообщество на переговорах РФ, США и НАТО в Женеве продемонстрировало РФ, что оно твердо стоит на стороне Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Bild, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Евроатлантическое сообщество показало России, что оно твердо стоит на стороне Украины. Наши позиции были согласованы. Я разговаривал со своим американским коллегой Энтони Блинкеном прямо перед и сразу после встречи в Женеве. России не удалось расколоть Запад, разговаривая с США из-за через головы Украины и Европы. Нелегитимные российские ультиматумы в отношениях НАТО с Украиной были справедливо отклонены", - сказал Кулеба.
В то же время он подчеркнул, что "сейчас важно, что будет дальше" и выразил убеждение, что российская сторона должна доказать отсутствие планов дальнейших военных действий. "Я уверен, что Россия должна продолжить переговоры. Россияне утверждают, что не планируют новых военных действий. Если они хотят доказать серьезность своих слов, они должны продолжить диалог в устоявшихся форматах", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.
На вопрос, стала ли ситуация безопаснее для Украины по итогам прошлой недели, он отметил, что "ситуация стала бы менее безопасной для Украины, если бы России удалось разделить Запад или заставить Украину и союзников нарушить свои фундаментальные принципы, но России этого не удалось добиться".
"Так что общая стратегия сдерживания работает и укрепляет безопасность в регионе. Я верю в силу дипломатии и хотел бы подчеркнуть, что все наши усилия направлены на то, чтобы сдержать Россию от дальнейшей эскалации и заставить ее снизить напряженность. Украина стремится к миру, безопасности и стабильности для себя и всей Европы. Безопасность Украины – это безопасность Европы", - резюмировал Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Росія перекидає "Іскандери" з Далекого Сходу в бік України, - розслідувачі. ФОТОрепортаж"
Джерело:
Отсечение Украины от Азовского и Черного морей - это стратегическая цель военной игры кремля.
Стратегическая и первоочередная.
в данный момент он и Украина живут в параллельной реальности,и никакого влияния на развитие событий он оказать не может..
Ибо это выглядит.... Эль Мюрид даже не верит шо 911 было силами Спартака..., ой, Афганистаноса органисобрано.....(если шо то читал немного то и это и не знаю... просто мы сремся за ВМВ, например, а вот там вот - ыыыыы, долбився в мониторы... так шо... с ублажением, Жритник и Арахамия )
Заявили, или соглашаетесь на наши условия или будет война.