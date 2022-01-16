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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия должна продолжить диалог, чтобы доказать отсутствие планов новых военных действий, - Кулеба

Россия должна продолжить диалог, чтобы доказать отсутствие планов новых военных действий, - Кулеба

Евроатлантическое сообщество на переговорах РФ, США и НАТО в Женеве продемонстрировало РФ, что оно твердо стоит на стороне Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Bild, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Евроатлантическое сообщество показало России, что оно твердо стоит на стороне Украины. Наши позиции были согласованы. Я разговаривал со своим американским коллегой Энтони Блинкеном прямо перед и сразу после встречи в Женеве. России не удалось расколоть Запад, разговаривая с США из-за через головы Украины и Европы. Нелегитимные российские ультиматумы в отношениях НАТО с Украиной были справедливо отклонены", - сказал Кулеба.

Читайте также: Пакет сдерживания России включает в себя дипломатические меры, санкции и оборонное сотрудничество Украины с партнерами, - Кулеба

В то же время он подчеркнул, что "сейчас важно, что будет дальше" и выразил убеждение, что российская сторона должна доказать отсутствие планов дальнейших военных действий. "Я уверен, что Россия должна продолжить переговоры. Россияне утверждают, что не планируют новых военных действий. Если они хотят доказать серьезность своих слов, они должны продолжить диалог в устоявшихся форматах", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

На вопрос, стала ли ситуация безопаснее для Украины по итогам прошлой недели, он отметил, что "ситуация стала бы менее безопасной для Украины, если бы России удалось разделить Запад или заставить Украину и союзников нарушить свои фундаментальные принципы, но России этого не удалось добиться".

Читайте также: Мы продолжаем сотрудничать с партнерами, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию России, - Кулеба

"Так что общая стратегия сдерживания работает и укрепляет безопасность в регионе. Я верю в силу дипломатии и хотел бы подчеркнуть, что все наши усилия направлены на то, чтобы сдержать Россию от дальнейшей эскалации и заставить ее снизить напряженность. Украина стремится к миру, безопасности и стабильности для себя и всей Европы. Безопасность Украины – это безопасность Европы", - резюмировал Кулеба.

переговоры (4985) россия (95645) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+2
Вже продовжила.

"Росія перекидає "Іскандери" з Далекого Сходу в бік України, - розслідувачі. ФОТОрепортаж"
Джерело:
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16.01.2022 14:42
+2
Это он Зелику доводит свою кулебскую преданность!!!
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16.01.2022 14:48
+1
От Мариуполя до Одессы активизировались совки.
Отсечение Украины от Азовского и Черного морей - это стратегическая цель военной игры кремля.
Стратегическая и первоочередная.
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16.01.2022 14:53
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Вже продовжила.

"Росія перекидає "Іскандери" з Далекого Сходу в бік України, - розслідувачі. ФОТОрепортаж"
Джерело:
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16.01.2022 14:42 Ответить
От Мариуполя до Одессы активизировались совки.
Отсечение Украины от Азовского и Черного морей - это стратегическая цель военной игры кремля.
Стратегическая и первоочередная.
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16.01.2022 14:53 Ответить
Проложить коридор к Крыму через наиболее ватные области Украины. Бункерфюрер с упорством маньяка пытается воплотить свой идиотский план в жизнь. Победа клована на президентских выборах и создание дебильного "моно" лишь дает ему повод считать что его план осуществим.
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16.01.2022 15:14 Ответить
вот и предлог ВСУ не только кацапню скирдовать,но и местную вату проредить..
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16.01.2022 15:35 Ответить
Да это скорее не предлог, а прямая обязанность, но что прикажет бункерфюрер нашему говнокомандующему через дерьмака?
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16.01.2022 15:38 Ответить
да пох,что он прикажет,те,кто решил сражаться - будут сражаться без оглядки на т.н. президента..
в данный момент он и Украина живут в параллельной реальности,и никакого влияния на развитие событий он оказать не может..
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16.01.2022 15:41 Ответить
С этим согласен. Но есть одно "но". Есть устав, есть субординация, есть ответственность за невыполнение приказа, да еще и при ведении боевых действий. И это не надуманные поводы не выполнять, а реальные уголовные сроки. Надо это понимать нашим гражданам когда выбирают Верховного Главнокомандующего во время войны.
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16.01.2022 15:47 Ответить
Свята наївність (тобто тупість). Що можуть довести патологічні брехуни?
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16.01.2022 14:43 Ответить
Это он Зелику доводит свою кулебскую преданность!!!
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16.01.2022 14:48 Ответить
Что то Кулебы сегодня много, наверное старается зарплату отработать.
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16.01.2022 14:54 Ответить
"Розмовляючи зі США через голови Європи....."! А як пан "міністр на побігеньках" прокоментує дії відомого "лідера **********" що запропонував "переговори США,Росії та Зеленського" чеез головиЄвропи та України?! Це не "спроби розколоти Захід" і розколоти Україну?!
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16.01.2022 15:02 Ответить
Газета "Нью-Йорк Тамс" сообщила...,в рамках оказания помощи Киеву в Словакию Польшу и Румынию переброшено 100 000 добровольцев из Украины...,оплата за обучение полностью идет из Госдепа и Пентагона в рамках договора о венном сотрудничестве Украина - США и договора Блинкэн-Кулеба...
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16.01.2022 15:05 Ответить
"Я впевнений, що Росія повинна продовжити переговори. Росіяни стверджують, що не планують нових військових дій. Якщо вони хочуть довести серйозність своїх слів, вони повинні продовжити діалог в усталених форматах", - сказав глава українського зовнішньополітичного відомства. (чи включив Кулєба формат Будапештського формату в якому рашист наклав велику купу лайна ,на те що підписав на папері???"
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16.01.2022 15:06 Ответить
Рюссишэ швайны..вам лучше сидеть дома на Печи и на балалайке бряцать Вялика РАБссия посрать негде... везде дяревня Простоквашино...
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16.01.2022 15:07 Ответить
московия должна убрать своих "зеленых человечков" обратно в казармы. прибрать свои железяки. вывести оккупационные войска из Крыма и Донбасса. тогда можно вести переговоры о возмещении ущерба. а до того говорить вообще не о чем - коцабы только палку понимают.
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16.01.2022 15:07 Ответить
НАТО в Кожну ХАТУ..крысы Путлера....У КОЖНУ........
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16.01.2022 15:09 Ответить
АЭС, не гарантируем безопасность.... тчк.... аууу...
Ибо это выглядит.... Эль Мюрид даже не верит шо 911 было силами Спартака..., ой, Афганистаноса органисобрано.....(если шо то читал немного то и это и не знаю... просто мы сремся за ВМВ, например, а вот там вот - ыыыыы, долбився в мониторы... так шо... с ублажением, Жритник и Арахамия )
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16.01.2022 15:10 Ответить
Донецкий айропорт брали 242 дня...Крысы Путлера,а сколько будете брать всю Украину?как Чечню одним полком генерала Грачева за 3 дня?Стадо идиотов....
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16.01.2022 15:13 Ответить
Правильно. Нужно завлекать врага на поле игры ,где он не силен в твоих правилах.
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16.01.2022 15:15 Ответить
Кулєба, ти, як казав Богдан Москаль - довбо*об. Плани у кацапії якраз присутні. Мало того - ці плани агресивні. І це - плани нових агресивних дій. І головне - кацапи своїх планів не приховують. Їх бачить весь світ. І лише ти і твій зелений патрон її не бачите. Один не бачит, бо не хоче бачити, інший - щоб не розстрілювати того, хто не хоче бачити. Ви обидва - в "домікє", як вам здається. Але цей "домік" - уявний. Він існує лише у вашій уяві і сховатися у ньому ви не зможете.
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16.01.2022 15:15 Ответить
У Крыс мавзолейных нет планов...Быдло не знает что делать...остались Только Ультиматумы для США и НАТО...
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16.01.2022 15:17 Ответить
Новый Элитный Спецназ Украины по стандартам НАТО в Польше Словакии и Румынии расквартирован на лучших базах НАТО в этих странах,кажуть очевидцы...,я так думаю...что генералы НАТо знают что делают...
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16.01.2022 15:20 Ответить
Они уже доказали!
Заявили, или соглашаетесь на наши условия или будет война.
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16.01.2022 15:36 Ответить
Путин в 2008 говорил что Крым Украинский и чо? Как сказал Порох Москва слезам не верит, только сильная армия - единственный аргумент для сдерживания орков! Но сейчас гораздо важнее Велике Будивництво зели а не армия
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16.01.2022 15:39 Ответить
Но "правящей зелени"с зебуинами,почти невозможно вдолбить,что укрепление и вооружение ВСУ есть самая эффективная "стратегия сдерживания" ,а не В.будiвництво и, тем паче, заигрывание с путлером...
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16.01.2022 18:24 Ответить
зеленский щас скажет,что ему срочно надо поговорить с ******.
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16.01.2022 22:12 Ответить
 
 