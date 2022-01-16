РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4263 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
9 948 22

Кибератака на Украину свидетельствует о подготовке к широкомасштабной агрессии со стороны РФ, - Бильдт

Кибератака на Украину свидетельствует о подготовке к широкомасштабной агрессии со стороны РФ, - Бильдт

Мощная кибератака на ряд правительственных украинских сайтов свидетельствует о подготовке к широкомасштабной агрессии РФ против Украины.

Об этом сопредседатель Европейского совета по международным отношениям, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт написал в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Имеем наиболее угрожающую ситуацию в Европе с начала 1960-х годов. Последняя кибератака на Украину лишь дополняет картину подготовки к широкомасштабной агрессии против страны", - написал он.

Бильдт подчеркнул, что "это серьезно". "Похоже, что кибератака против Украины имела целью установить вредоносное программное обеспечение, которое в определенный момент по команде уничтожило бы в большей или меньшей степени все системы", - написал шведский политик.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.

киберпреступление (762) хакер (1184) атака (381) Бильдт Карл (169) кибербезопасность (675)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
показать весь комментарий
16.01.2022 15:30
+10
кибератака - это создание хаоса в Украине, почему эту диверсию не предотвратили?
в Украине не работают СБУ и структуры, которые за 8 лет войны, должны были бы уже научиться ставить защиты от врага!.
но эти дилетанты, только бабло умеют получать и трындеть..
у нас у власти дилетанты, которые в случае вторжения в Украину орков - сбегут из страны, подставив население..
дайте народу хотя бы оружие, чтобы было чем защищаться.. голобородько трус и капитулянт..
показать весь комментарий
16.01.2022 15:24
+8
Да Ахметка с Пинчуком вырубят рубильник електроенергии и мобильную связь с интернетом и пздц. Бери хоть голыми руками никто не узнает о нападении пока кацапоиды прикладом в дверь не постучат. Даже не помогут книги Зеленского. Нужно было думать как государственные стратегические обьекты сдавать в бандитские руки.
показать весь комментарий
16.01.2022 15:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кібератака свідчить про цілеспрямований розвал нам критичної інфраструктури за умов, коли військові засоби рф є додатком до ІПСО, а не навпаки
показать весь комментарий
16.01.2022 15:10 Ответить
Да Ахметка с Пинчуком вырубят рубильник електроенергии и мобильную связь с интернетом и пздц. Бери хоть голыми руками никто не узнает о нападении пока кацапоиды прикладом в дверь не постучат. Даже не помогут книги Зеленского. Нужно было думать как государственные стратегические обьекты сдавать в бандитские руки.
показать весь комментарий
16.01.2022 15:19 Ответить
видосик снимет и всё будет хорошо
показать весь комментарий
16.01.2022 15:32 Ответить
Если введут военное положение, то частная собственность будет ограничена и никого не будет интересовать кому формально принадлежать те или иные стратегические объекты - они будут работать так как надо и делать это будут те же работники, только подчиняясь уже государству, а кто не захочет работать на стратегических предприятиях, то у тех не будет защиты от повестки в военкомат... так что как миленькие все выйдут и рубильник включат.
показать весь комментарий
16.01.2022 15:42 Ответить
Та ничего не помешает. У нас перед проходной стояли дебилы и пытались выписывать повестки без всяких документов. Дошло то того что вахтовый заезжал прямо на территорию и уже потом проверяли пропуска. Забавный бред был, в то время как все были на учете.
показать весь комментарий
16.01.2022 15:50 Ответить
Там не так все просто, как просто дать команду - топаз, дай команду!
показать весь комментарий
16.01.2022 15:45 Ответить
Надо было думать, когда преЗидента выбирали...
показать весь комментарий
17.01.2022 08:03 Ответить
бубочка ответит на это отдыхом на синевире
показать весь комментарий
16.01.2022 15:14 Ответить
Буковль -Україна, зелена падаль - параша!
показать весь комментарий
16.01.2022 15:18 Ответить
Значит нужно предупредительно играть на опережение. - Вводить вспомогательные группы на рубежи Украины. Поставлять сверхмощное оружие для отражения нападений.
показать весь комментарий
16.01.2022 15:20 Ответить
кибератака - это создание хаоса в Украине, почему эту диверсию не предотвратили?
в Украине не работают СБУ и структуры, которые за 8 лет войны, должны были бы уже научиться ставить защиты от врага!.
но эти дилетанты, только бабло умеют получать и трындеть..
у нас у власти дилетанты, которые в случае вторжения в Украину орков - сбегут из страны, подставив население..
дайте народу хотя бы оружие, чтобы было чем защищаться.. голобородько трус и капитулянт..
показать весь комментарий
16.01.2022 15:24 Ответить
"за 8 лет войны, должны были бы уже научиться ставить защиты от врага!."
За 5 лет научились. Но за два всех уволили и набрали врагов.
Что непонятно?
показать весь комментарий
16.01.2022 16:17 Ответить
Хто зна що у ***** в мізках!?
показать весь комментарий
16.01.2022 15:30 Ответить
показать весь комментарий
16.01.2022 15:30 Ответить
показать весь комментарий
16.01.2022 15:58 Ответить
"Президент не может отдыхать во время войны!"
В.Зеленский.
Либо в Украине нет войны,либо Зеленский не президент.
показать весь комментарий
16.01.2022 16:14 Ответить
"Кібератака на Україну свідчить про підготовку до широкомасштабної агресії з боку РФ"

А предыдущая, с Petya.A? Кибератака - это кибератака, она сама по себе событие малоприятное!

Доллар уже дороже 28 грн, страна замерла в ожидании катастрофы, никто ничего не начинает, индексы валятся. Это уже удар по Украине, который уже принес и будет нести большой ущерб, и неизвестно к чему приведет. Зачем идти на массированное вторжение, если работает информационная атака? А в новостной ленте сплошным потоком личные мнения кого-попало. "Это может быть, это свидетельствует". Люди пишут для своих читателей, ловят хайп, что-то предполагают. Могут быть разные мотивы.
показать весь комментарий
16.01.2022 16:18 Ответить
Причем особенно легко предсказывают потенциальное вторжение те, кого оно вообще никак, даже теоретически не коснется. Поселить их всех в 50 километрах от линии фронта и я бы с удовольствием посмотрел, что они тогда запоют. А то у них в твиттере, за тысячи км, прямо все "свидетельствует" и "может".
показать весь комментарий
16.01.2022 16:53 Ответить
Подобная и успешная атака, показывает всего навсего низкую квалификацию администраторов, обслуживающими сайты гос структур. Практически все сайты подвергаются подобным атакам.
показать весь комментарий
16.01.2022 17:18 Ответить
когда страной правять бездари и молодое поколение считающее себя властителями этой страны но жадное и вороватое не видящее дальше своего кармана то и следует проиграшь на всех фронтах что Пу из подворотни что зе со сцены одно виденье мира править и грабить
показать весь комментарий
16.01.2022 18:30 Ответить
Большинство госсайтов Украины сидят на кацапском CMS.А потом эти дебилы спрашивают почему их так легко взламывают.
показать весь комментарий
16.01.2022 18:55 Ответить
 
 