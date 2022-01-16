Кибератака на Украину свидетельствует о подготовке к широкомасштабной агрессии со стороны РФ, - Бильдт

Мощная кибератака на ряд правительственных украинских сайтов свидетельствует о подготовке к широкомасштабной агрессии РФ против Украины.

Об этом сопредседатель Европейского совета по международным отношениям, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт написал в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Имеем наиболее угрожающую ситуацию в Европе с начала 1960-х годов. Последняя кибератака на Украину лишь дополняет картину подготовки к широкомасштабной агрессии против страны", - написал он.

Бильдт подчеркнул, что "это серьезно". "Похоже, что кибератака против Украины имела целью установить вредоносное программное обеспечение, которое в определенный момент по команде уничтожило бы в большей или меньшей степени все системы", - написал шведский политик.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.