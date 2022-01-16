Кибератака на Украину свидетельствует о подготовке к широкомасштабной агрессии со стороны РФ, - Бильдт
Мощная кибератака на ряд правительственных украинских сайтов свидетельствует о подготовке к широкомасштабной агрессии РФ против Украины.
Об этом сопредседатель Европейского совета по международным отношениям, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт написал в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Имеем наиболее угрожающую ситуацию в Европе с начала 1960-х годов. Последняя кибератака на Украину лишь дополняет картину подготовки к широкомасштабной агрессии против страны", - написал он.
Бильдт подчеркнул, что "это серьезно". "Похоже, что кибератака против Украины имела целью установить вредоносное программное обеспечение, которое в определенный момент по команде уничтожило бы в большей или меньшей степени все системы", - написал шведский политик.
Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.
На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.
При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.
В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.
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в Украине не работают СБУ и структуры, которые за 8 лет войны, должны были бы уже научиться ставить защиты от врага!.
но эти дилетанты, только бабло умеют получать и трындеть..
у нас у власти дилетанты, которые в случае вторжения в Украину орков - сбегут из страны, подставив население..
дайте народу хотя бы оружие, чтобы было чем защищаться.. голобородько трус и капитулянт..
За 5 лет научились. Но за два всех уволили и набрали врагов.
Что непонятно?
В.Зеленский.
Либо в Украине нет войны,либо Зеленский не президент.
А предыдущая, с Petya.A? Кибератака - это кибератака, она сама по себе событие малоприятное!
Доллар уже дороже 28 грн, страна замерла в ожидании катастрофы, никто ничего не начинает, индексы валятся. Это уже удар по Украине, который уже принес и будет нести большой ущерб, и неизвестно к чему приведет. Зачем идти на массированное вторжение, если работает информационная атака? А в новостной ленте сплошным потоком личные мнения кого-попало. "Это может быть, это свидетельствует". Люди пишут для своих читателей, ловят хайп, что-то предполагают. Могут быть разные мотивы.