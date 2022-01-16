РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4263 посетителя онлайн
Новости
3 677 52

Запасы угля на ТЭС и ТЭЦ выросли до 734 тыс. тонн и впервые превысили показатель 2021 года, - Герус

Запасы угля на ТЭС и ТЭЦ выросли до 734 тыс. тонн и впервые превысили показатель 2021 года, - Герус

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ 14 января 2022 впервые за этот отопительный сезон превысили запасы на такую же дату 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета по энергетике Андрея Геруса.

"В пятницу 14 января запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ впервые в этом ОЗП превысили запасы угля на такую же дату прошлого года. По состоянию на 14 января 2022 года на складах находилось 734,1 тыс. тонн. Год назад запасы составляли 711, 1 тыс. тонн", - сообщил Герус.

По его информации, с начала зимы запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ увеличились на 51% или на 248 тыс. тонн.

"Одними из главных факторов такой динамики стал импорт угля, в частности морским направлением: по состоянию на 14 января компания ДТЭК приняла 7 судов, а компания Центрэнерго 4 судна с энергетическим углем. А также импорт электроэнергии и высший уровень генерации Энергоатомом, что позволяло экономить уголь" – объяснил Герус.

Он добавил, что по состоянию на 14 января в работе находилось 14 из 15 блоков АЭС, несших нагрузку 12 045 МВт. Год назад в работе было 9 из 15 блоков АЭС, которые несли нагрузку 9 650 МВт.

Ранее в интервью изданию "Экономическая правда" Герус переложил ответственность за дефицит угля из государства на генерирующие компании. Спикер компании, менеджер по стратегическим коммуникациям Александр Шевелев, комментируя заявления депутата "Слуги народа", отметил, что ДТЭК импортировал рекордное количество угля, благодаря чему полностью снабдил свои ТЭС топливом.

ТЭС (280) ТЭЦ (119) уголь (1001) Герус Андрей (184)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
переміга! велике вугільництво!!
показать весь комментарий
16.01.2022 15:18
+9
Дякуючи Ринату Леоныдовичу, а не

ЗЕ-льоним рукожопам
показать весь комментарий
16.01.2022 15:26
+8
Красавы,до весны за полтора месяца успели,снимай штаны,будем вам жопы целовать.
показать весь комментарий
16.01.2022 15:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красавы,до весны за полтора месяца успели,снимай штаны,будем вам жопы целовать.
показать весь комментарий
16.01.2022 15:12 Ответить
Дякуючи Ринату Леоныдовичу, а не

ЗЕ-льоним рукожопам
показать весь комментарий
16.01.2022 15:26 Ответить
А ринатулианидычу должны были уголь привезти за счёт украинцев, как при петрушке?
показать весь комментарий
16.01.2022 15:46 Ответить
Так чому зараз роскукарікався Гєрус про перемогу, раз то не його перемога))
показать весь комментарий
16.01.2022 16:02 Ответить
Так он прокукарекал просто о запасах угля.
показать весь комментарий
16.01.2022 16:07 Ответить
пусть этот парень ответит почему атомная энергетика ушла в ноль,зеленая в минусе,почему покупаем электроэнергию с белорусии и так по списку ! этот зиц-председатель уже стал миллионером--как ответ будешь держать ? или хата уже в московии есть ?
показать весь комментарий
16.01.2022 17:38 Ответить
вони ідіоти
просто ідіоти!
а більше нічого і не потрібно знати)
показать весь комментарий
16.01.2022 18:34 Ответить
переміга! велике вугільництво!!
показать весь комментарий
16.01.2022 15:18 Ответить
важно что из рашки завезли. для этого весь сыр-бор и задумывался
показать весь комментарий
16.01.2022 15:19 Ответить
давай, погавкай тут, ************.
показать весь комментарий
16.01.2022 15:20 Ответить
зимы то считай нет.вот и запасы увеличились...
показать весь комментарий
16.01.2022 15:22 Ответить
на нет и зимы нет
показать весь комментарий
16.01.2022 15:45 Ответить
ураЯ. спасибА тебе Херес. можешь спокойно делать клизму.
показать весь комментарий
16.01.2022 15:26 Ответить
Так не влада є це зробила, а ахметовська ДТЕК...
Якщо що, на ахметовських ТЕС ніколи дефіциту вугілля не було, він був на ДЕРЖАВНИХ ТЕС!
показать весь комментарий
16.01.2022 15:26 Ответить
ДТЕК Ахметова завезла уголь, а хвалиться почему то власть..
показать весь комментарий
16.01.2022 15:28 Ответить
Росія завжди була гамном . Як тільки в неї щось перестати купувати , одразу зникає дефіцит і з'являється великий надлишок цього товару . А якщо потрібно створити штучний дефіцит чого-небудь , то потрібно просто це щось почати купувати в Русні . Воно буде гамняної якості , з негарантованою доставкою і завжди в недостатній кількості . Тому що Росія - гамно .
Купувати потрібно в нормальних людей , а не в виродків .
показать весь комментарий
16.01.2022 15:30 Ответить
Вражина. Мразота пліснява.

21.12.21
Украина увеличила расходы на закупку угля
Почти 65% угля было ввезено из России. НА ВОСЬМОМУ РОЦІ ВІЙНИ!!!


Украина в январе-ноябре 2021 года увеличила валютные расходы на https://www.unian.net/economics/energetics/stalo-izvestno-budut-li-v-ukraine-veernye-otklyucheniya-sveta-novosti-segodnya-11649112.html импорт каменного угля и антрацита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31% - до 2,068 млрд долл.
Соответствующие данные размещены на https://customs.gov.ua/statistika-ta-reiestri сайте Государственной таможенной службы.
Завдяки цим паскудям, уйло бикує на кордоні України за НАШІ гроші.
показать весь комментарий
16.01.2022 15:35 Ответить
спасибо, Америка
показать весь комментарий
16.01.2022 15:35 Ответить
За звичай, якщо я правильно пам´ятаю, поточний запас складав 1,5 -1,7 млрд тон… якщо вжарять морози - за який час все це улетить???
показать весь комментарий
16.01.2022 15:36 Ответить
На РАБссии нет угля даже в Кемерово...Бараны мавзолейные...Кузбасса сраного Накормите РАБссию...
показать весь комментарий
16.01.2022 15:37 Ответить
Жду фотку осла на фоне угольных гор!😁
показать весь комментарий
16.01.2022 15:39 Ответить
Ах да понимаю...Взорванная в Кузбассе шахта не дайот уголь..погибло 55 шахтеров...,половину из них не нашли...,но РАБотяг заставляют лезть в шахту...а что толку,дебилы пля...
показать весь комментарий
16.01.2022 15:40 Ответить
Уголь и гэшэфтмахеры.Статья. Почему государственная компания покупает уголь в США . 04.08.17 . Госкомпания "Центрэнерго" (ЦЭ) заключила контракт с американской компанией Xcoal на поставку угля. Антрацит.При расчете цены $113 за тонну принята стандартная теплота сгорания 6000 кКал/кг .Фактическая теплотворность поставленного топлива составит (провидцы !) 5500 (?- низкая для антрацита) кКал/кг. Следовательно, одна тонна будет стоить $113 / 6000 кКал * 5500 кКал=$103,6. Газовый уголь.Американцы готовы продать ЦЭ марку "Г" по $85 за тонну с базовой калорийностью 6850(?) кКал/кг. Цена за уголь с фактической калорийностью (те же) 5500 кКал/кг составит $68,2 за тонну. -Логично. Меньше ккал-меньше цена./Другая статья. Американский уголь оказался дешевле от ожидаемой цены.20 ноября 2017 . Цена партии энергетического угля поставленной из США компанией Xcoal "Центрэнерго" составила 100,7 доллара/тонна . Калорийность партии угля из США составила (те же) 5 500 ккал/кг. В переводе на базовую калорийность (6 000 ккал/тонна), стоимость угля повысится (?) с 100,7 доллара до 110,8 доллара/тонна . - Меньше ккал-больше цена. Не логично /Нестыковка цифр 6000-6850, понизится-повысится , есть признак воровства ЦЭ казённых денег.
показать весь комментарий
16.01.2022 15:43 Ответить
Себе в убыток не воровали в США даже Коломойский и Фирташ...,по скрытым данным Финансовов Полиции США у обоих не Порошенко почти 11 миллиадов в сухом остатке..типа не Маржа....,а это значит надо 50 Порошенков с конфетами чтобы опередить этих двоих Негодяев...Пороху такое не прснится и за 500 лет...с канфеетами...
показать весь комментарий
16.01.2022 15:49 Ответить
...забыл добавить что это рашский уголь... а украинские шахтёры в пролёте...
показать весь комментарий
16.01.2022 15:50 Ответить
Гэшэфтмахеры назначили теплоту сгорания антрацита США 5500 ккал/кг. На ТЭC, спроектированную под газовый уголь с теплотой сгорания 5690 ккал/кг , сжигается уголь США. Работники ТЭС об этом угле: "Отличие американского угля от украинского заключается в том, что оно имеет очень низкий процент влажности, меньшую зольность, но при этом обладает более высокой калорийностью. Американский уголь превышает допустимые нормы калорийности, которые разрешены на ТЭС, поэтому его смешивают с павлоградским в соотношении 1 к 3 или 1 к 4". Здесь перечислены признаки антрацита, теплоту сгорания которого х найдём из условия,что допустимая норма калорийности равна проектной теплоте сгорания, а теплота сгорания павлоградского угля 5300 ккал/кг: 0.25*х+0.75*5300=5690 х=5690-0.75*5300/0.25=6860 ккал/кг . Выгоду гэшэфтмахеров от занижения теплоты сгорания американского угля смогут объяснить понимающие в бухгалтерии и в финансах
показать весь комментарий
16.01.2022 15:56 Ответить
Украинским шахтерам Ринат Леонидович платил нормальную зарплату с 2013 года 25 000 гривен...каждому забойщку...в лаве...Быдло...Тупое ...Помолчите..
показать весь комментарий
16.01.2022 15:56 Ответить
Це все добре. Навіть чудово! Але заради справедливості дякувати потрібно Ахмєтову. Та й запаси збільшились а сновному на його ТЕС. То так виглядає, що Хєрус робить рекламу Ахмєтву? 😉😁 Ахмєтова - у президенти? А як же Зєлєнскій? А немає у цій приємні історії Зєлєнского. І слуг наріду немає. Від слова "цілком". Якось так. Зча і Ахмєтову я б не дякував. Він просто дбає про власний бізнес. Заплатять все одно українці.
показать весь комментарий
16.01.2022 16:05 Ответить
А яка частка генерації належить рижому ?
показать весь комментарий
16.01.2022 17:16 Ответить
И кто ему эту часть подогнал?
показать весь комментарий
16.01.2022 17:24 Ответить
можна й це, то скільки?
показать весь комментарий
16.01.2022 17:27 Ответить
А скільки генерації буде без вугілля? Яка частка? 😉😊
показать весь комментарий
16.01.2022 18:25 Ответить
То ти не знаэш відповіді? жалко, думав ти обізнаний, але виходить як завжди. Що не спитаєш, а в відповідь лише питання.
показать весь комментарий
16.01.2022 18:31 Ответить
Енергохолдинг ДТЕК Ахметова виробляє 70% електроенергії теплової генерації.

ДТЕК володіє трьома енергогенеруючими компаніями Дніпроенерго, Західенерго та Східенерго, які управляють восьми тепловими електростанціями.

Вугілля для цих ТЕС видобуває найбільше вугледобувне підприємство "Павлоградвугілля", яке також входить в ДТЕК.

Шахти цього підприємства видобувають 80% енергетичного вугілля в Україні.

ТЕС - це маневрена генерація, яка забезпечує попит на електроенергію в періоди пікового споживання вранці та ввечері. Вони виробляють приблизно 23-25% електроенергії в Україні, з яких більше двох третин - це ТЕС ДТЕК. І це без Бурштинського енергоострова. 😊
показать весь комментарий
16.01.2022 18:41 Ответить
длякую
показать весь комментарий
16.01.2022 19:00 Ответить
Наздоров'я. 🙏😊
показать весь комментарий
16.01.2022 19:25 Ответить
Браво.....А як ви йшли у зимовий період без вугілля. Саме це більше цікавить і повинно цікавити прокуратуру і СБУ..Це зараз ви такі розумні думаєте, що всі вже забули про цей провал..Я б вас судив піде....си за державну зраду, а ще краще до стіни.....ЗеВиродки....Президент останнє лайно і ви разом з ним...
показать весь комментарий
16.01.2022 16:15 Ответить
Все рівно Зрада ! Ми всі замерзнемо , рятуйся хто може !
показать весь комментарий
16.01.2022 16:29 Ответить
Герус, а ты тут причем?
Ты еще похвастайся, что ты изобрел интернет.
показать весь комментарий
16.01.2022 16:31 Ответить
Что ж это получается, веерных не будет, и не замёржнем? А свидетели 24.45% говорили "точно будут веерные, точно замёрзнем". Ну как точно, точно как же как и "в першій половині січня приїду, точно".
показать весь комментарий
16.01.2022 17:14 Ответить
По-моєму, це Богдан в інтерв'ю Гардону казав, що замерзнем, але у лютому.
А віялові відключення в Обухівському і Макарівському районах таки були...
показать весь комментарий
16.01.2022 22:59 Ответить
І головне, ні тони не купили в москалів і в сєпарів.
показать весь комментарий
16.01.2022 20:01 Ответить
Как же! 65% угля было ввезено из россии. НА ВОСЬМОМУ РОЦІ ВІЙНИ!!!
показать весь комментарий
16.01.2022 23:50 Ответить
звідки інфа?
показать весь комментарий
17.01.2022 00:26 Ответить
С https://customs.gov.ua/statistika-ta-reiestri сайта Государственной таможенной службы.
показать весь комментарий
17.01.2022 00:35 Ответить
але там такого немає.
показать весь комментарий
17.01.2022 00:38 Ответить
Ты серьезно?
Таможня не в курсе сколько и откуда уголь завезен в Украину?
Или ты за три минуты не нашел информации?
показать весь комментарий
17.01.2022 01:18 Ответить
Лови ссылку попроще)))

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/12/16/680721/ Украина импортировала угля на 2 миллиарда долларов. Более 60% - из России | Экономическая правда
показать весь комментарий
17.01.2022 01:27 Ответить
Дійсно. Прикрий факт. Незрозуміло, які можна вимагати санкції від ЄС та США , якщо самі купуємо в Московії повно всього.
показать весь комментарий
17.01.2022 02:04 Ответить
об этом и разговор...
показать весь комментарий
17.01.2022 20:34 Ответить
Гнида.
показать весь комментарий
16.01.2022 20:26 Ответить
 
 