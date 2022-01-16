Запасы угля на ТЭС и ТЭЦ выросли до 734 тыс. тонн и впервые превысили показатель 2021 года, - Герус
Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ 14 января 2022 впервые за этот отопительный сезон превысили запасы на такую же дату 2021 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета по энергетике Андрея Геруса.
"В пятницу 14 января запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ впервые в этом ОЗП превысили запасы угля на такую же дату прошлого года. По состоянию на 14 января 2022 года на складах находилось 734,1 тыс. тонн. Год назад запасы составляли 711, 1 тыс. тонн", - сообщил Герус.
По его информации, с начала зимы запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ увеличились на 51% или на 248 тыс. тонн.
"Одними из главных факторов такой динамики стал импорт угля, в частности морским направлением: по состоянию на 14 января компания ДТЭК приняла 7 судов, а компания Центрэнерго 4 судна с энергетическим углем. А также импорт электроэнергии и высший уровень генерации Энергоатомом, что позволяло экономить уголь" – объяснил Герус.
Он добавил, что по состоянию на 14 января в работе находилось 14 из 15 блоков АЭС, несших нагрузку 12 045 МВт. Год назад в работе было 9 из 15 блоков АЭС, которые несли нагрузку 9 650 МВт.
Ранее в интервью изданию "Экономическая правда" Герус переложил ответственность за дефицит угля из государства на генерирующие компании. Спикер компании, менеджер по стратегическим коммуникациям Александр Шевелев, комментируя заявления депутата "Слуги народа", отметил, что ДТЭК импортировал рекордное количество угля, благодаря чему полностью снабдил свои ТЭС топливом.
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ЗЕ-льоним рукожопам
просто ідіоти!
а більше нічого і не потрібно знати)
Якщо що, на ахметовських ТЕС ніколи дефіциту вугілля не було, він був на ДЕРЖАВНИХ ТЕС!
Купувати потрібно в нормальних людей , а не в виродків .
21.12.21
Украина увеличила расходы на закупку угля
Почти 65% угля было ввезено из России. НА ВОСЬМОМУ РОЦІ ВІЙНИ!!!
Украина в январе-ноябре 2021 года увеличила валютные расходы на https://www.unian.net/economics/energetics/stalo-izvestno-budut-li-v-ukraine-veernye-otklyucheniya-sveta-novosti-segodnya-11649112.html импорт каменного угля и антрацита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31% - до 2,068 млрд долл.
Соответствующие данные размещены на https://customs.gov.ua/statistika-ta-reiestri сайте Государственной таможенной службы.
Завдяки цим паскудям, уйло бикує на кордоні України за НАШІ гроші.
ДТЕК володіє трьома енергогенеруючими компаніями Дніпроенерго, Західенерго та Східенерго, які управляють восьми тепловими електростанціями.
Вугілля для цих ТЕС видобуває найбільше вугледобувне підприємство "Павлоградвугілля", яке також входить в ДТЕК.
Шахти цього підприємства видобувають 80% енергетичного вугілля в Україні.
ТЕС - це маневрена генерація, яка забезпечує попит на електроенергію в періоди пікового споживання вранці та ввечері. Вони виробляють приблизно 23-25% електроенергії в Україні, з яких більше двох третин - це ТЕС ДТЕК. І це без Бурштинського енергоострова. 😊
Ты еще похвастайся, что ты изобрел интернет.
А віялові відключення в Обухівському і Макарівському районах таки були...
Таможня не в курсе сколько и откуда уголь завезен в Украину?
Или ты за три минуты не нашел информации?
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/12/16/680721/ Украина импортировала угля на 2 миллиарда долларов. Более 60% - из России | Экономическая правда