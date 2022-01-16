Жители Ингушетии - Кадырову: "Мы на оскорбление отвечаем оскорблением, на удар - ударом. Так у нас принято"

Сопредседатель ингушской общественной организации "Мехк-Кхел" Сараждин Султыгов ответил Рамзану Кадырову и перечислил три претензии ингушского народа к главе Чечни: это территориальный спор, проблема беженцев и неприятные высказывания чеченских чиновников в сторону ингушей.

Как передает Цензор.НЕТ, подробности конфликта между соседями описаны в материале "Газеты.Ru".

Как рассказал Султыгов, в Чечне пытаются разговаривать с "позиции силы". Сам Кадыров 15 января опубликовал новое видео, в котором заявил, что трехдневный срок истек, но "никто из Ингушетии не явился с претензиями".

"Я знаю, что вы любите меня и уважаете. Сегодня ингушский народ показал всему миру, что к чеченцам и лично к главе Чеченской Республики у них нет претензий", — подытожил Кадыров.

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Султыгов объяснил, почему он дал ответ на ультимативное обращение Кадырова к народу Ингушетии.

"Собрались организацией, пригласили со стороны общественных деятелей и начали советоваться, отвечать ли и что отвечать. Были желающие дать более резкий ответ. В результате большинство поддержало мою позицию и остановилось на моей кандидатуре. Мне и раньше приходилось отвечать [на такие требования]. Я к личностям не опускался, не обижал никого", – рассказал он.

Султыгов добавил, что его упрекают сейчас за то, что он использовал ингушский язык, обращаясь к Кадырову. "Но я подумал так: пусть это останется между нами, чем выносить это. Рамзан Ахматович сказал это по-русски, чтобы его услышали все. Он сказал, что в глубине души мы его любим. А за что мы его должны любить?" - подытожил Султыгов.

По его словам, в Чечне пока не отреагировали на его обращение к Кадырову.

"Последнее выступление Рамзана Ахматовича, где он дает три дня нам, чтобы аргументированно определить свои претензии… Он говорил нормально, я считаю. Единственное, конечно, [председатель парламента Магомед] Даудов и Рамзан Ахматович — они пытаются разговаривать с нами с позиции силы", - добавил общественный деятель.

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Он также рассказал об отношении к председателю соседней республики.

"У нас нет никакой ненависти к Кадырову. Мы понимаем, что у нас он "отжал" эту землю, присоединил ее к Чечне. Он для своего народа это сделал. Конечно, у нас ненависть есть к бывшему главе Ингушетии Евкурова", - сказал Султыгов. .

Издание напоминает, что в 2018 году Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о границе, о котором соседние республики спорят с момента распада Советского Союза. Часть земель Ингушетии тогда отошли к Чечне и наоборот.

"Даже когда конституционный суд Ингушетии принял решение о противоречии этого соглашения с конституцией Ингушской республики, Юнус-бек Баматгирьевич обратился в Конституционный суд России. Суд не имел права рассматривать этот вопрос по закону, но, к большому сожалению, законы пишут одни, а никто их не выполняет", – сказал Султыгов.

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Кроме того, он ответил на вопрос, приходилось ли общаться с председателем Чечни.

"С Даудовым мы разбирались, а с Рамзаном Ахматовичем не приходилось сидеть за столом. По большому счету, должны встречаться с ним глава парламента, правительство, глава республики. Наш парламент, правительство и наш глава республики в адрес Кадырова, тем более в адрес чеченского народа, ни одного дурного слова не сказали, а они себе позволяют грубить, хамить, оскорблять.. В Чечне это у него проходит, там слова поперек никто не скажет, но мы ингуши. Мы на оскорбление отвечаем оскорблением, на удар - ударом. У нас так принято", - сказал Султыгов.

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Издание напоминает, что 12 января глава Чечни обратился к ингушскому народу. Он потребовал, чтобы ему предъявили официальные претензии.

"Обоснуйте по законам российского государства или шариата, в чем я виноват, и обратитесь к моему роду, старейшинам и официально предъявите наказание, соблюдая все наши традиции", - сказал Кадыров.

Он добавил, что если ингуши считают его своим врагом, то пусть определят "степень вины и степень наказания". "Что вы собираетесь делать со мной: убить меня, выгнать, избить", - сказал председатель Чечни.

Кадыров предупредил, что вполне спросит с тех, кто пытался посеять раздор между народами, если обвинения не будут предъявлены.

14 января Сараждин Султыгов опубликовал на YouTube-канале "Мехк-Кхел Ингушетия" обращение к Кадырову в ответ на требование председателя Чечни в течение трех дней предоставить ему "обоснованные претензии" ингушского народа (сейчас видео и канал недоступны. - Ред.).

Султыгов заявил, что у ингушей есть несколько причин для недовольства. Первая – это территориальный вопрос, который не может решиться почти 30 лет.

"Посадите комиссии по обе стороны по земельному вопросу, разрешите им поработать. Если же такой возможности нет, скажите нам об этом […] Вот одна аргументированная претензия. Отойти на исходную позицию, определить границу по всему периметру […] Один раз вы же обещали отпустить эти территории, где проживал тейп Хашиевых.Там расположены ингушские кладбища […] Это ведь не большой вопрос, Рамзан, который не стоит того, чтобы пролить хоть одну каплю крови среди наших народов", – цитирует слова общественного издания "Фортанга".

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Вторая претензия – неприятные высказывания высокопоставленных чиновников Чечни в адрес жителей соседней республики.

"Вы говорите о братских отношениях. Берегите это братство, чтобы это было не односторонним. Сделайте нам на встречу один шаг, мы сделаем вам три шага! Тогда будет между нами братство и уважение друг к другу", - заявил Султыгов.

Третья – неправомерные действия со стороны властей Чечни в отношении ингушей, живущих в республике. "Под разными предлогами их убирают по этому учету, ставят снова на очередь, опрокидывают назад. Не допускайте этого. Не требуйте отказа от владельцев ингушских домов, освободите дома ингушей. Мы скажем вам спасибо за это", - сказал он.