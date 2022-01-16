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Жители Ингушетии - Кадырову: "Мы на оскорбление отвечаем оскорблением, на удар - ударом. Так у нас принято"

Жители Ингушетии - Кадырову:

Сопредседатель ингушской общественной организации "Мехк-Кхел" Сараждин Султыгов ответил Рамзану Кадырову и перечислил три претензии ингушского народа к главе Чечни: это территориальный спор, проблема беженцев и неприятные высказывания чеченских чиновников в сторону ингушей.

Как передает Цензор.НЕТ, подробности конфликта между соседями описаны в материале "Газеты.Ru".

Как рассказал Султыгов, в Чечне пытаются разговаривать с "позиции силы". Сам Кадыров 15 января опубликовал новое видео, в котором заявил, что трехдневный срок истек, но "никто из Ингушетии не явился с претензиями".

"Я знаю, что вы любите меня и уважаете. Сегодня ингушский народ показал всему миру, что к чеченцам и лично к главе Чеченской Республики у них нет претензий", — подытожил Кадыров.

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Султыгов объяснил, почему он дал ответ на ультимативное обращение Кадырова к народу Ингушетии.

"Собрались организацией, пригласили со стороны общественных деятелей и начали советоваться, отвечать ли и что отвечать. Были желающие дать более резкий ответ. В результате большинство поддержало мою позицию и остановилось на моей кандидатуре. Мне и раньше приходилось отвечать [на такие требования]. Я к личностям не опускался, не обижал никого", – рассказал он.

Султыгов добавил, что его упрекают сейчас за то, что он использовал ингушский язык, обращаясь к Кадырову. "Но я подумал так: пусть это останется между нами, чем выносить это. Рамзан Ахматович сказал это по-русски, чтобы его услышали все. Он сказал, что в глубине души мы его любим. А за что мы его должны любить?" - подытожил Султыгов.

По его словам, в Чечне пока не отреагировали на его обращение к Кадырову.

"Последнее выступление Рамзана Ахматовича, где он дает три дня нам, чтобы аргументированно определить свои претензии… Он говорил нормально, я считаю. Единственное, конечно, [председатель парламента Магомед] Даудов и Рамзан Ахматович — они пытаются разговаривать с нами с позиции силы", - добавил общественный деятель.

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Он также рассказал об отношении к председателю соседней республики.

"У нас нет никакой ненависти к Кадырову. Мы понимаем, что у нас он "отжал" эту землю, присоединил ее к Чечне. Он для своего народа это сделал. Конечно, у нас ненависть есть к бывшему главе Ингушетии Евкурова", - сказал Султыгов. .

Издание напоминает, что в 2018 году Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о границе, о котором соседние республики спорят с момента распада Советского Союза. Часть земель Ингушетии тогда отошли к Чечне и наоборот.

"Даже когда конституционный суд Ингушетии принял решение о противоречии этого соглашения с конституцией Ингушской республики, Юнус-бек Баматгирьевич обратился в Конституционный суд России. Суд не имел права рассматривать этот вопрос по закону, но, к большому сожалению, законы пишут одни, а никто их не выполняет", – сказал Султыгов.

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Кроме того, он ответил на вопрос, приходилось ли общаться с председателем Чечни.

"С Даудовым мы разбирались, а с Рамзаном Ахматовичем не приходилось сидеть за столом. По большому счету, должны встречаться с ним глава парламента, правительство, глава республики. Наш парламент, правительство и наш глава республики в адрес Кадырова, тем более в адрес чеченского народа, ни одного дурного слова не сказали, а они себе позволяют грубить, хамить, оскорблять.. В Чечне это у него проходит, там слова поперек никто не скажет, но мы ингуши. Мы на оскорбление отвечаем оскорблением, на удар - ударом. У нас так принято", - сказал Султыгов.

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Издание напоминает, что 12 января глава Чечни обратился к ингушскому народу. Он потребовал, чтобы ему предъявили официальные претензии.

"Обоснуйте по законам российского государства или шариата, в чем я виноват, и обратитесь к моему роду, старейшинам и официально предъявите наказание, соблюдая все наши традиции", - сказал Кадыров.

Он добавил, что если ингуши считают его своим врагом, то пусть определят "степень вины и степень наказания". "Что вы собираетесь делать со мной: убить меня, выгнать, избить", - сказал председатель Чечни.

Кадыров предупредил, что вполне спросит с тех, кто пытался посеять раздор между народами, если обвинения не будут предъявлены.

14 января Сараждин Султыгов опубликовал на YouTube-канале "Мехк-Кхел Ингушетия" обращение к Кадырову в ответ на требование председателя Чечни в течение трех дней предоставить ему "обоснованные претензии" ингушского народа (сейчас видео и канал недоступны. - Ред.).

Султыгов заявил, что у ингушей есть несколько причин для недовольства. Первая – это территориальный вопрос, который не может решиться почти 30 лет.

"Посадите комиссии по обе стороны по земельному вопросу, разрешите им поработать. Если же такой возможности нет, скажите нам об этом […] Вот одна аргументированная претензия. Отойти на исходную позицию, определить границу по всему периметру […] Один раз вы же обещали отпустить эти территории, где проживал тейп Хашиевых.Там расположены ингушские кладбища […] Это ведь не большой вопрос, Рамзан, который не стоит того, чтобы пролить хоть одну каплю крови среди наших народов", – цитирует слова общественного издания "Фортанга".

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Вторая претензия – неприятные высказывания высокопоставленных чиновников Чечни в адрес жителей соседней республики.

"Вы говорите о братских отношениях. Берегите это братство, чтобы это было не односторонним. Сделайте нам на встречу один шаг, мы сделаем вам три шага! Тогда будет между нами братство и уважение друг к другу", - заявил Султыгов.

Третья – неправомерные действия со стороны властей Чечни в отношении ингушей, живущих в республике. "Под разными предлогами их убирают по этому учету, ставят снова на очередь, опрокидывают назад. Не допускайте этого. Не требуйте отказа от владельцев ингушских домов, освободите дома ингушей. Мы скажем вам спасибо за это", - сказал он.

Ингушетия (48) Кадыров Рамзан (801) Чечня (637)


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Топ комментарии
+31
кадыров тупой, ссыкливый горный баран!!!
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16.01.2022 15:37
+28
Ну, на счёт сцикливого я с вами не согласен. Вот он в свои 16 лет зарезал или пристрелил, впрочем без разницы, своего первого русского. теперь он в России за убийство русских очень уважаемый человек. Даже звание Героя России за это получил.
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16.01.2022 15:41
+22
Дайош загострення на Північному Кавказі! Чим більше на орді трешу тим нам краще.
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16.01.2022 15:56
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Оттарабанить Кадырку в шоколадный цех ,пусть порадуется баран ..
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16.01.2022 15:36 Ответить
кадыров тупой, ссыкливый горный баран!!!
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16.01.2022 15:37 Ответить
Ну, на счёт сцикливого я с вами не согласен. Вот он в свои 16 лет зарезал или пристрелил, впрочем без разницы, своего первого русского. теперь он в России за убийство русских очень уважаемый человек. Даже звание Героя России за это получил.
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16.01.2022 15:41 Ответить
щось мені підказує що кадиров вичікує свого часу. коли путіна не стане там почнеться такий перерозподіл власності, сфер впливу що мало не покажеться нікому. і кадировці ще вийдуть на арену.дай Боже щоб я помилявся.
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16.01.2022 16:02 Ответить
Да, Северный Кавказ полыхнёт таким пожаром, что сруские беженцы будут тикать оттуда сотнями тысяч. Миную исторически украинские Кубань и Ростов на Дону с Таганрогом аж до Твери, Тамбова и Саранска. Дагестан и Кабарда спят и видят себя независымыми. А во Владикавказе, в августе 2013 года (был проездом своим авто на Тбилисо через Пятигорск, Нальчик и т.д. по Военно-грузинской дороге, Казбеги и Крестовый перевал), над зданиеа администрации города, что на пл.Щтыба, даже парашного триколора нет. так, осовская тряпка на ветру полоскалась, а триколора нет.
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16.01.2022 16:09 Ответить
Північний Кавказ - то дійсно діжка з порохом (не шоколадним, а бойовим). І ці дрібні народи віками одне-одному горло ріжуть. Кровна ворожнеча у них на рівні закону. І лише росіяни їх певною мірою втихомирювали своїми кавказькими війнами, політикою "кнута и пряника". Кавказці між собою більше ворогують, ніж з росіянами, хоч і росіян ненавидять. Але рублі не пахнуть, а жити треба. При цьому вони прекрасно пам'ятають як їх радянські (російські) солдати депортували до Казахстану в 1944 році. І як там вони жили разом з виселеними українцями і кримськими татарами. На Північному Кавказі у кацапів єдині союзники по православній вірі - це осетини. Вони не були депортовані, а, навпаки, отримали землю депортованих. Їх кацапи підтримали у війні з Грузією в 2008 році. А українців осетини ненавидять за те, що наші підтримали грузинів. Балкарці мені особисто заявляли, що для них українці брати саме за спільну долю під час депортації. Якщо Північний Кавказ спалахне, то Москва-ріка закипить. І ***** буде геть не до України. У НАТО допомогу миротворцями проситиме.
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16.01.2022 19:43 Ответить
И карачаи с черкесами то же на ножи русню готовы там брать.
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16.01.2022 16:10 Ответить
был в тех краях.. Северный Кавказ минводы ездили в Чечню и Ингушетию.. бывал в Грозном том старом до 2 военных баталий...был в Нальчике... уже тогда в 1988 году мне сказали местные что есть молчаливое соглашение о ненападении причина конфликта это как всегда Москва..... она волевым решением постоянно рисовала и сдвигала границы все засило от геологов как найдут ископаемые промышленные объемы и начинаются танцы с бубном там есть карьер огромный проезжали над ним... так вот БЕЛАЗ был как игрушечка малюсенькая такая на дне кратера добычи добывали там редкий метал 35-40% в мире запас в том карьере вот название не помню...... это как ехать к Эльбруссу... из Кисловодска..в сторону также и Нальчика... и да ингуши и чеченцы тогда во времена СССР европейцам не говорили какой они народности нации мы из двух Чечено Ингушской АССР.... и точка... во времена СССР это была одна автономная республика...
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16.01.2022 16:08 Ответить
Да ладно, официалы с чиновниками не говорили, а простой ангуш (ангушт) всегда гордился, что он не чеченец, а именно ангуш.
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16.01.2022 16:20 Ответить
К нам был призов (85г.) душ 40 чеченценв, и меж ними один ингуш! .Но они его не трогали... пусть живет смеялись.
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16.01.2022 19:06 Ответить
Это город Тырнауз
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16.01.2022 16:28 Ответить
Молібдено-вольфрамовий комбінат в Тирниаузі. Ніні не функціонує. Тирниауз вимирає, як наші міста в Лугандоні.
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16.01.2022 19:50 Ответить
убить человека ,если есть ,за что ,почти как курицу. Убивают и трусы ,и спасая свою жизнь подонки и тд.
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16.01.2022 16:10 Ответить
він вже інший - бай.... "ожирів" - абсолютна влада та гроші...
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16.01.2022 18:51 Ответить
10 000 орков тейпа ему поможет.
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16.01.2022 18:57 Ответить
Но у него красивые портьеры. И это все.
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16.01.2022 16:18 Ответить
А борода? И как он чухает ее?
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16.01.2022 17:05 Ответить
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16.01.2022 18:49 Ответить
Мавпа ти, а не громадянин. Спочатку пройди еволюцію щоб громадянином стати.
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16.01.2022 19:53 Ответить
сьмішна ти нульовка ....і це - ти на природу не гнівайся ...
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19.01.2022 21:00 Ответить
Если бы как-то могли отвечать, не жили бы в путинском дерьме, терпилы😁
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16.01.2022 15:37 Ответить
Рамзанка Дьіров хачу тваю дочку наши люди как некак.
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16.01.2022 15:39 Ответить
та намалюйте вже йому, бо воно ж дислектик, читати не втне
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16.01.2022 15:41 Ответить
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16.01.2022 15:43 Ответить
Кадыров подчиняется обычаям чеченского народа, а зеленский еврейского. Вот такая печаль - володька удаль у нас поганая
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16.01.2022 15:44 Ответить
зепрепуций холуйские обычаи блюдёт, да и те плохо - слишком туп!
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16.01.2022 16:01 Ответить
Дайош загострення на Північному Кавказі! Чим більше на орді трешу тим нам краще.
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16.01.2022 15:56 Ответить
Заварушка на Кавказе была бы весьма кстати сейчас. Казахи подкачали...
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16.01.2022 15:57 Ответить
Тут надо поддержать ингушский народ с его законными требованиями. Возможно скоро увидим эпик в виде перестрелок между соседними и тоже ну очень "братскими" республиками в составе Рашки. И это особенно комично на фоне сказочных хотелок бункерного карлика по переделу мира и рассказам рассисян десяткам стран мира, о том, как им жить
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16.01.2022 15:59 Ответить
ОДКБ уже приготовились)
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16.01.2022 16:02 Ответить
Гору не поделили.. А аксакалы, старейшины что говорить? А шаман, что сказать? А духи? Виходи на поединок, виходи на бой со мной?
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16.01.2022 16:04 Ответить
Дон, дон,дон... Дили-дон-дон-дон
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16.01.2022 16:08 Ответить
Рамзанка диров-тільки балакуча смердюча дупа...
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16.01.2022 16:28 Ответить
Если это выгодно кому-то третьему они никогда не подерутся. Они же не украинцы. Не надо закатывать губу.
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16.01.2022 17:01 Ответить
Рамзан засидівся, хоче крові.
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16.01.2022 17:13 Ответить
Ковтнуть і обітруться.
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16.01.2022 17:29 Ответить

В тему:
Генерал Слепцов о войне на Кавказе, 1844 год:
«Какое имеют право эти дикари жить на такой прекрасной земле? Перстом Господа миров наш Августейший Император повелел нам уничтожить их аулы, всех мужчин, способных носить оружие уничтожить, сжечь посевы, беременным женщинам вырезать животы, чтобы они не рожали бандитов….»
Венюков, «Кавказские воспоминания» : «Война шла с неумолимой беспощадною суровостью. Мы продвигались шаг за шагом, но бесповоротно, и очищали земли горцев до последнего человека. Горские аулы были выжжены целыми сотнями, посевы вытравливались конями или даже вытаптывались солдатами. Аулы абадзехов на Фарсе горели дня три, наполняя горечью пространство верст за 30. Переселение шло чрезвычайно успешно...».
Николай I - графу Паскевичу (1829 год, после окончания русско-турецкой войны): «Кончив, таким образом, одно славное дело, вам предстоит другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее - истребление непокорных народов Кавказа».
Пушкин, 1829 год, «Путешествие в Арзрум»:
«Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены».
Генерал Цицианов, 1804 год, «Владельцам Кабардинским...»: «Не мутная вода потечет в ваших реках, а красная, ваших семейств кровью выкрашенная».
Фонвилль, «Последний год войны Черкесии за независимость, 1863-1864»: «Со всех мест, последовательно занимаемых русскими, бежали жители аулов, и их голодные партии проходили страну в разных направлениях, рассеивая на пути своем больных и умиравших; иногда целые толпы переселенцев замерзали или заносились снежными буранами, и мы часто замечали, проезжая, их кровавые следы. Волки и медведи разгребали снег и пожирали человеческие трупы».
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16.01.2022 17:40 Ответить
Генерал Кастер на цьому фоні просто дворовий *******.
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16.01.2022 23:26 Ответить
А чеченцы и ингуши , это не одно и тоже? Кто в курсе? И наслышан, что реально геноцидом русских, украинцев, и т д. в свое время, перед войной. Выгоняли, хотя люди, всю жизнь там жили.
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16.01.2022 17:44 Ответить
как выходит из самого названия народностей - это различные народы которые сралин слепил в одну АССР...как и карачаев с черкесами как и кабардинцев с балкарами...
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16.01.2022 17:51 Ответить
Любил коба с трубкой у карты тусить...
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16.01.2022 19:08 Ответить
И те и другие - вайнахи. Общая лексика языков - 80%.
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16.01.2022 17:59 Ответить
Чого хоче "піхотинець Путіна": чечено-інгушський конфлікт. - https://www.youtube.com/watch?v=bDUhPDtUUeA&ab_channel=IgorSemyvolos
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16.01.2022 18:04 Ответить
хутину дали отлуп на переговорах с НАТО и он сразу подключил кадырку раздуть искуственно конфликт с малюсенькой ингушетией чтоб потом завести туда росиянские войска и утопить в крови народ который во много раз слабее кацапов...все просто. На тех кто сильнее оно ссыт нападать-получит по соплям.
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16.01.2022 17:50 Ответить
лишній доказ що людині не можна бути довго при владі , а то починає марить про місце в історії собіратєля зємєль. один поц марить зібранням "зємєль руських", другий " зємєль вайнахских". а в результаті несуть лише кров і страждання власним людям
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16.01.2022 21:27 Ответить
КАДЫРКИН - КЛОП !)
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16.01.2022 21:36 Ответить
РАМЗАНОВУ КАДЫРОВУ )))
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16.01.2022 21:39 Ответить
Включіть російські субтитри (є під першим відео), читаєш - повна ржака
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16.01.2022 22:17 Ответить
Нагадаю вам Пани....что у нас всё таки должок намечается перед Чеченцами из Свободной Ичкерии...как бы то ни было а освободить Ичкерию не только от Россиян но и от Кадырова - наш долг....Да и отомстить за пролитую Одесскую кровь Амины Окуевой как бы надо...ничто не забыто никто не забыт! Героям Слава!
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16.01.2022 23:50 Ответить
 
 