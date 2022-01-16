Никакие бизнес-интересы или симпатии к Путину не стоят того, чтобы допустить новую кровавую войну в Европе, - Кулеба призвал Германию поддержать Украину
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об ожидании сотрудничества с новым федеральным правительством Германии под руководством Олафа Шольца по противодействию угрозам и попыткам запугивания со стороны РФ, подчеркнув, что бизнес-интересы не стоят новой кровавой войны в Европе.
Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кулеба, отвечая на вопрос, чего он ожидает от европейских партнеров, особенно Германии и Шольца, сказал: "Мы ожидаем, что новое федеральное правительство вместе с Украиной и нашими партнерами и союзниками примет жесткий курс на противодействие российским угрозам и попыткам запугивания".
"Никакие бизнес-интересы или симпатии к Путину не стоят того, чтобы допустить новую кровавую войну в Европе. Я уверен, что наше единство является нашей коллективной суперсилой, когда речь идет о противодействии растущей агрессивности России и предотвращению нового масштабного кризиса европейской безопасности", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.
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Кулеба что, хоть копейку дал что бы такое заявлять ?)
Ценности европейские давно утрачены, к сожалению. Остались только деньги...
поэтому,если вы необразованы,то не стоит поучать людей,знающих!
А, вот, слово "ниггер" могло иметь ругательный характер, но не из-за самого применения, а от характера разговора. В оригинале всемирно известное произведение "10 негритят" имело это слово в своём названии, но абсолютно никого не оскорбляло ни по сюжету, ни в диалогах.
неочікувано...
WorldOnAlert
@worldonalert
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https://twitter.com/worldonalert/status/1482700080415182850 55 мин
Germany when Russia launches the offensive against Ukraine.
Германия, когда Россия начинает наступление на Украину.
https://tsn.ua/ru/exclusive/v-ispanii-koshek-i-sobak-oficialno-priznali-chlenami-semi-1948471.html Испания признала домашних питомцев законными членами семьи. А еще их отнесут к настоящим разумным существам, а не объектам.
_Подумаешь, Третья Всемирная разгорается, у них там в уютном чур-я-в-домике своя повестка дня...
Почему не поднимают вопрос к непосредственным подписантам Будапештского меморандума? США и Великобритания взяли на себя обязательства гарантов нашей безопасности, а к ним никаких требований со стороны властей Украины нет уже 8 лет! Помощь США очень мала! Тот же Израиль в десятки раз больше получает.