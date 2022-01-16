Никакие бизнес-интересы или симпатии к Путину не стоят того, чтобы допустить новую кровавую войну в Европе, - Кулеба призвал Германию поддержать Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об ожидании сотрудничества с новым федеральным правительством Германии под руководством Олафа Шольца по противодействию угрозам и попыткам запугивания со стороны РФ, подчеркнув, что бизнес-интересы не стоят новой кровавой войны в Европе.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кулеба, отвечая на вопрос, чего он ожидает от европейских партнеров, особенно Германии и Шольца, сказал: "Мы ожидаем, что новое федеральное правительство вместе с Украиной и нашими партнерами и союзниками примет жесткий курс на противодействие российским угрозам и попыткам запугивания".

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"Никакие бизнес-интересы или симпатии к Путину не стоят того, чтобы допустить новую кровавую войну в Европе. Я уверен, что наше единство является нашей коллективной суперсилой, когда речь идет о противодействии растущей агрессивности России и предотвращению нового масштабного кризиса европейской безопасности", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.