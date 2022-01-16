"Люди в Украине крайне разочарованы. Настал момент истины": посол Мельник призывает Германию пересмотреть вооруженное эмбарго

Германия должна пересмотреть политику непредоставления оборонных вооружений Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в обращении посла Украины в ФРГ Андрея Мельника в преддверии визита министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в Киев. Обращение опубликовало издание Zeit.

"Люди в Украине крайне разочарованы. Теперь настал момент истины, (который должен обнаружить. - Ред.) кто настоящий друг", - заявил посол.

По его словам, украинцы отдают себе отчет, что коалиционное соглашение нового правительства ФРГ предусматривает ограничительную политику по экспорту вооружений, не допускающую поставок оружия в кризисные районы. Мельник подчеркнул, что "этот политический документ не является Библией, а мир сейчас стоит перед самой большой опасностью войны в центре Европы, самой плохой с 1945 года".

Дипломат подчеркнул, что у украинцев есть "священное право на самооборону", а также напомнил, что в немецком уголовном законодательстве предусмотрено преступление "неоказание помощи". По его словам, тот же основной принцип действует и в межгосударственных отношениях.

"Поэтому мы обращаемся к правительству Германии, лично к министру иностранных дел Бербок с призывом срочно помочь Украине необходимым оборонным вооружением. Это необходимо с моральной и человеческой точки зрения", - заявил посол.

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Как сообщалось, глава МИД ФРГ Анналена Бербок совершит свой первый визит в Киев 17 января. Она планирует встретиться с Президентом Владимиром Зеленским, провести переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и пообщаться с представителями ОБСЕ.