"Люди в Украине крайне разочарованы. Настал момент истины": посол Мельник призывает Германию пересмотреть вооруженное эмбарго
Германия должна пересмотреть политику непредоставления оборонных вооружений Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в обращении посла Украины в ФРГ Андрея Мельника в преддверии визита министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в Киев. Обращение опубликовало издание Zeit.
"Люди в Украине крайне разочарованы. Теперь настал момент истины, (который должен обнаружить. - Ред.) кто настоящий друг", - заявил посол.
По его словам, украинцы отдают себе отчет, что коалиционное соглашение нового правительства ФРГ предусматривает ограничительную политику по экспорту вооружений, не допускающую поставок оружия в кризисные районы. Мельник подчеркнул, что "этот политический документ не является Библией, а мир сейчас стоит перед самой большой опасностью войны в центре Европы, самой плохой с 1945 года".
Дипломат подчеркнул, что у украинцев есть "священное право на самооборону", а также напомнил, что в немецком уголовном законодательстве предусмотрено преступление "неоказание помощи". По его словам, тот же основной принцип действует и в межгосударственных отношениях.
"Поэтому мы обращаемся к правительству Германии, лично к министру иностранных дел Бербок с призывом срочно помочь Украине необходимым оборонным вооружением. Это необходимо с моральной и человеческой точки зрения", - заявил посол.
Как сообщалось, глава МИД ФРГ Анналена Бербок совершит свой первый визит в Киев 17 января. Она планирует встретиться с Президентом Владимиром Зеленским, провести переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и пообщаться с представителями ОБСЕ.
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от чего тебя плющит?
И вонять людям не будешь...
Як там свиночолі буркотіли "Армія, віра, мова" ?
На армію, "любий друже" скинулись не "сліпі трасти", а ВСІ українці зі своїх зарплат. А свиночола сатаниська команда записала СОБІ в здобутки, при цьому НЕ бачачи руцкие телеканали у себе в країні. Тужились свинорилі, тужились - закрити не могли. ПІВ !!! року думали. Дауни чи що? Не змогли ніяк зібратись, разом з свиночолим товстосраким гецьманом. Ніколи було. Зекмельку треба було роздерибанити, вести облік доходів з гральних свинарників. (Ау побожні сатанисти були апарати чи ні?) .
Та навіть нещасні дороги сектанти-сатанисти не змогли, бодай ямково зробити. Не безкоштовно. Ми ж бабло платили. А все ніколи було. Начебто і народ багато трудиться (в тому числі і в "одміністраціх), вождів багато. А толку НУЛЬ.
Не ліпи з гівна гецьмана. Його місце на свалці політичних відходів. ТУПА бездарь та жадібна
Тотальним страшним безробіттям.
Корупцією на всіх рівнях.
Низькою якістю медичного обслуговування.
Низьким рівнем пенсійного забезпечення.
Постійним безпідставним здорожчанням всього, від овочів до квартплати.
Злочинною безкарністю на дорогах, п'яні дтп і т.д.
Чего конкретно купить хотят?
чтобы вскрыть гнилость немчуры, шестерящей у подонков...
Повторяю то что написано:
- это вытягивание на чистую воду немецкой срани, исподтишка подталкивающей мирового террориста к убийствам и грабежам и наживающейся на этом.
- это с одной стороны показ что немчура спонсирует терроризм, с другой стороны призыв к новому правительству...
или ты о чём - типо - не мешайте немецким свиньям подталкивать кацапов к войне? типа - пусть идут убивать украинцев а ты бабло будешь грести?
не, ребята, таких хитрожопых видали...
испокон веку немчура - гавно, типа кацапов...
И вопрос не в ихнем сраном оружии (нынешние немецкие танки - гавно, Турция от них ускоренно избавляется) - вопрос чтобы политически эти жадные продажные гниды не мешали...
можно и у Китая закупить. И Индия продаст.
прочти ещё раз то что было написано - может дойдёт....
Anders Östlund
@andersostlund
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https://twitter.com/andersostlund/status/1482719205506043909 52 мин
Многие люди в Европе и других странах задаются вопросом, извлекла ли Германия правильный урок из Второй мировой войны. Лично я считаю лозунг Германии "никогда больше" искренним, просто в отношении России его не соблюдают. Многие немецкие лидеры проявляли терпимость к войнам России.
Отношение немцев к России озадачило так много людей, что об этом даже написаны книги. Очень рекомендую "Германскую проблему России". Он подробно анализирует проблему, с отличными ссылками.
Вышеупомянутая книга показывает, что, хотя социал-демократы обычно более дружественны к России, чем остальные, поддерживающее отношение к России присутствует в большинстве немецких партий. После того, как Россия напала на Украину в 2014 году, многие немецкие политики защищали Россию.
German attitudes towards Russia has perplexed so many people that there are even books written about it. I can highly recommend "Germany's Russia Problem". It analyze the issue in detail, with excellent references.
The above mentioned book shows that even if the Social Democrats usually are more Russia friendly than the rest the supporting attitudes towards Russia is present in most German parties. After Russia attacked Ukraine in 2014 there were many German politicians who defended Russia.
The above mentioned book shows that even if the Social Democrats usually are more Russia friendly than the rest the supporting attitudes towards Russia is present in most German parties. After Russia attacked Ukraine in 2014 there were many German politicians who defended Russia.
Зе-д"біли, вам лікуватись потрібно!