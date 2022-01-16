РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6149 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 081 68

"Люди в Украине крайне разочарованы. Настал момент истины": посол Мельник призывает Германию пересмотреть вооруженное эмбарго

Германия должна пересмотреть политику непредоставления оборонных вооружений Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в обращении посла Украины в ФРГ Андрея Мельника в преддверии визита министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в Киев. Обращение опубликовало издание Zeit.

"Люди в Украине крайне разочарованы. Теперь настал момент истины, (который должен обнаружить. - Ред.) кто настоящий друг", - заявил посол.

По его словам, украинцы отдают себе отчет, что коалиционное соглашение нового правительства ФРГ предусматривает ограничительную политику по экспорту вооружений, не допускающую поставок оружия в кризисные районы. Мельник подчеркнул, что "этот политический документ не является Библией, а мир сейчас стоит перед самой большой опасностью войны в центре Европы, самой плохой с 1945 года".

Дипломат подчеркнул, что у украинцев есть "священное право на самооборону", а также напомнил, что в немецком уголовном законодательстве предусмотрено преступление "неоказание помощи". По его словам, тот же основной принцип действует и в межгосударственных отношениях.

"Поэтому мы обращаемся к правительству Германии, лично к министру иностранных дел Бербок с призывом срочно помочь Украине необходимым оборонным вооружением. Это необходимо с моральной и человеческой точки зрения", - заявил посол.

Читайте также: Правящая коалиция Германии все больше склоняется к предоставлению оружия Украине, - "Немецкая волна"

Как сообщалось, глава МИД ФРГ Анналена Бербок совершит свой первый визит в Киев 17 января. Она планирует встретиться с Президентом Владимиром Зеленским, провести переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и пообщаться с представителями ОБСЕ.

Германия (6975) оружие (10221) Мельник Андрей (229) Анналена Бербок (348)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
Перед лицом врага нам нужен Порох в пороховницах, а не зеленое недоразумение и его сучье племя, готовое предавать и продавать кого угодно и чего угодно!
показать весь комментарий
16.01.2022 16:32
+19
А теперь представьте, чего стоило Пороху обратить внимание Европы на ситуацию в Украине в 2014...это не в Горловке гастролировать...
показать весь комментарий
16.01.2022 16:35
+17
Люди вкрай розчаровані наявністю поряд з ними 73% дебілів.
показать весь комментарий
16.01.2022 16:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та нє-якась там Україна,якісь там українці... лапотне бабло,ось що для німців має значення...
показать весь комментарий
16.01.2022 16:24 Ответить
Это как бы с Гитлером кто-то активно торговал и постоянно невозмутимо рассказывал со стеклянными глазками: давайте не смешивать политику с бизнесом... Есть лёгкая нотка абсурдности во всей этой странной ситуации. Судя по просто невероятным хотелкам выдвинутым Бункерным Штатам, кстати даже не Европе, что ясно показывает где её видит Пуйло со всеми её "озабоченными переговорщиками", первоначальные лавры Адольфа не дают покоя многим в Масквабаде, только о финале мало кто задумывается
показать весь комментарий
16.01.2022 16:41 Ответить
три года эти зеленые недоумки ВСЕ ПРОСЯТ и просят ! Где деньги Зин ? А они разворованы на дорогах ! Три года ВС не поднимают зарплаты ,есть задолженности по выплатам и ты зеленое недорозумение требуешь чего-то от запада ?ПОБЕЖИТЕ вы по этим дорогам к е...матери !
показать весь комментарий
16.01.2022 17:27 Ответить
Німці - Продажні проститутки
показать весь комментарий
16.01.2022 16:26 Ответить
ну это благодаря Зеле!
показать весь комментарий
16.01.2022 16:45 Ответить
Перед лицом врага нам нужен Порох в пороховницах, а не зеленое недоразумение и его сучье племя, готовое предавать и продавать кого угодно и чего угодно!
показать весь комментарий
16.01.2022 16:32 Ответить
Якщо він бігає від звичайного суду, уявляю собі, куди він чкурне, якщо буде великий кіпіш
показать весь комментарий
16.01.2022 16:38 Ответить
Ага . Порох в пороховницах и ягоды в ягодицах . Всё ,как завещал сизоносый мессия из Польши ...
показать весь комментарий
16.01.2022 17:26 Ответить
по ягодицах больше зелька шарит, елдак, ой, ермак, не даст соврать
показать весь комментарий
16.01.2022 17:32 Ответить
Люди вкрай розчаровані наявністю поряд з ними 73% дебілів.
показать весь комментарий
16.01.2022 16:33 Ответить
Кого цікавить недолуга і тупувата ватна меншість?
показать весь комментарий
16.01.2022 17:08 Ответить
Вже менше їх. Дехто нарешті почав думати. Аби Ви точно правильно пишите

показать весь комментарий
16.01.2022 17:10 Ответить
Соя знову вважає себе надлюдьми ,а інших українців бидлом . Дуже патріотична позиція ,нічого не скажеш ...
показать весь комментарий
16.01.2022 17:28 Ответить
зесрань - патриот
показать весь комментарий
16.01.2022 17:33 Ответить
Достал уже.
показать весь комментарий
16.01.2022 16:33 Ответить
тихо сиди,а то хобот от пылесоса вместо швабры засуну тебе...русня поганая распетушилась
показать весь комментарий
16.01.2022 16:37 Ответить
Давай всретимся казах. Сможешь доказать, что не балабол.
показать весь комментарий
16.01.2022 16:41 Ответить
Тебя хурензон за языком следить научу.
показать весь комментарий
16.01.2022 16:47 Ответить
ты же падаль ватная первая к полицаям побежишь 🤣
показать весь комментарий
16.01.2022 16:53 Ответить
а шо ж такое, кацап?
от чего тебя плющит?
показать весь комментарий
16.01.2022 16:50 Ответить
От шакалов плющит, которых уже не один раз отшили.
показать весь комментарий
16.01.2022 16:55 Ответить
Ну так не муч себя - пойди тихонько удавись на Параше...
И вонять людям не будешь...
показать весь комментарий
16.01.2022 16:58 Ответить
А теперь представьте, чего стоило Пороху обратить внимание Европы на ситуацию в Украине в 2014...это не в Горловке гастролировать...
показать весь комментарий
16.01.2022 16:35 Ответить
Где результат обращения внимания?
показать весь комментарий
16.01.2022 17:37 Ответить
Та ти шо Оце так досягнення "Порох" ...йорог. Замість того, щоб мучити товсту свинячу дупу (результати - занепокоєння, засудження, стурбованість, солідарність, підтримка (на словах) міг би свою "гецьманську" голову розвернути в бік України. Свинорилий та його секта просрали будівництво складів + свинарчуки. Окрім того гівномутство.
Як там свиночолі буркотіли "Армія, віра, мова" ?
На армію, "любий друже" скинулись не "сліпі трасти", а ВСІ українці зі своїх зарплат. А свиночола сатаниська команда записала СОБІ в здобутки, при цьому НЕ бачачи руцкие телеканали у себе в країні. Тужились свинорилі, тужились - закрити не могли. ПІВ !!! року думали. Дауни чи що? Не змогли ніяк зібратись, разом з свиночолим товстосраким гецьманом. Ніколи було. Зекмельку треба було роздерибанити, вести облік доходів з гральних свинарників. (Ау побожні сатанисти були апарати чи ні?) .
Та навіть нещасні дороги сектанти-сатанисти не змогли, бодай ямково зробити. Не безкоштовно. Ми ж бабло платили. А все ніколи було. Начебто і народ багато трудиться (в тому числі і в "одміністраціх), вождів багато. А толку НУЛЬ.
Не ліпи з гівна гецьмана. Його місце на свалці політичних відходів. ТУПА бездарь та жадібна
показать весь комментарий
17.01.2022 08:25 Ответить
Мельник молодец. - Наш Мюллер ! ))
показать весь комментарий
16.01.2022 16:38 Ответить
Люди в Україні вкрай розчаровані:

Тотальним страшним безробіттям.

Корупцією на всіх рівнях.

Низькою якістю медичного обслуговування.

Низьким рівнем пенсійного забезпечення.

Постійним безпідставним здорожчанням всього, від овочів до квартплати.

Злочинною безкарністю на дорогах, п'яні дтп і т.д.
показать весь комментарий
16.01.2022 16:41 Ответить
Судя по тому, что у клоуна поддержит больше 50% во втором туре, то никто ничем не разочарован.
показать весь комментарий
16.01.2022 16:46 Ответить
Брехня...
показать весь комментарий
16.01.2022 17:06 Ответить
"люди-73" в Україні вважають, "шо ва фсьом вінаватый Парашэнка!"
показать весь комментарий
16.01.2022 17:14 Ответить
И не стыдно же 101 раз клянчить у Германии какое то оружие.
Чего конкретно купить хотят?
показать весь комментарий
16.01.2022 16:45 Ответить
Вы ничего не понимаете в геополитике.
показать весь комментарий
16.01.2022 17:48 Ответить
Почему Украине нужно именно немецкое оружие? В мире больше никого нет?
показать весь комментарий
16.01.2022 16:49 Ответить
а просто чтоб немецкие свиньи показали кто они...
чтобы вскрыть гнилость немчуры, шестерящей у подонков...
показать весь комментарий
16.01.2022 16:52 Ответить
То есть это шантаж чтобы натравить немцев на русских?
показать весь комментарий
16.01.2022 17:11 Ответить
какой шантаж? где шантаж? в просьбе помочь противостоять мировому террористу?

Повторяю то что написано:

- это вытягивание на чистую воду немецкой срани, исподтишка подталкивающей мирового террориста к убийствам и грабежам и наживающейся на этом.

- это с одной стороны показ что немчура спонсирует терроризм, с другой стороны призыв к новому правительству...

или ты о чём - типо - не мешайте немецким свиньям подталкивать кацапов к войне? типа - пусть идут убивать украинцев а ты бабло будешь грести?

не, ребята, таких хитрожопых видали...
показать весь комментарий
16.01.2022 17:26 Ответить
Посол Мельник бреше. 73% "людєй" в Україні хочуть "калбасы" по 2.20. І більше нічого! Ага, і ще бояри, і шоп дішовая была.
показать весь комментарий
16.01.2022 16:52 Ответить
Итак, программа по ракетному комплексу "сапсан" была закрыта в 2019-м, в 2020-м был закрыт единственный в Украине завод по производству ракетного топлива, за все время правления зе-упыря не было закуплено ниодного "нептуна" и вишенка на торте 2020 - 2021 полностью провалена программа закупки вооружения для армии. Кому вы рассказываете, что вам немцы ничего не продают, если вы собственноручно уничтожили отечественный впк?!!
показать весь комментарий
16.01.2022 16:52 Ответить
Странно...Как Зе резидент ГРУ зашел во власть - сразу перестали делать ракеты, что могут составить угрозу Мордору...
показать весь комментарий
17.01.2022 09:17 Ответить
А что кроме Германии нет других стран производящих оружие, что они так в вцепились в них. Уговаривают уже несколько лет вместо того чтоб купить у других.
показать весь комментарий
16.01.2022 16:56 Ответить
Немецкая срань блокирует и покупки оружия у других.
испокон веку немчура - гавно, типа кацапов...

И вопрос не в ихнем сраном оружии (нынешние немецкие танки - гавно, Турция от них ускоренно избавляется) - вопрос чтобы политически эти жадные продажные гниды не мешали...
показать весь комментарий
16.01.2022 17:02 Ответить
Как немцы могут заблокировать покупку оружия ну например у Израиля?
показать весь комментарий
16.01.2022 17:24 Ответить
не неси фигни - погугли о блокировании поставок...
можно и у Китая закупить. И Индия продаст.

прочти ещё раз то что было написано - может дойдёт....
показать весь комментарий
16.01.2022 17:28 Ответить
Друга справа чи Ізраїль продасть? Та і не потрібно в нікого нічого купляти- є МОЖЛИВОСТІ І ЛЮДИ,які можуть зробити не гірше. Але не з цією владою...
показать весь комментарий
16.01.2022 20:10 Ответить
Израиль как раз продает вооружение Мордору...Не слышал что бы он что-то продал Украине. Это как раз 2 страны -союзника Мордора.
показать весь комментарий
17.01.2022 09:14 Ответить
Ще Петька колись називав Меркель хресною мамою України. А вона заблокувала нам продаж зброї.
показать весь комментарий
16.01.2022 17:11 Ответить
А що Канада мовчить.....?
показать весь комментарий
16.01.2022 17:11 Ответить
Українці нафіга в 2019 році обрали слуг?
показать весь комментарий
16.01.2022 17:12 Ответить
Та шо они за ту Германию уцепились? Лавры ***** не дают покоя? Бизнес Германии и так претерпел спад от ковидобесия и санкций. И тут бюргеры смотрят на наших недобизнесменов и охриневают, Германия в стагнации, а украинцы с удовольствием покупают у агрессора по невыгодным для экономики схемам все подряд
показать весь комментарий
16.01.2022 17:12 Ответить
Німецький журналіст пише 👇

Anders Östlund


@andersostlund

·
https://twitter.com/andersostlund/status/1482719205506043909 52 мин

Многие люди в Европе и других странах задаются вопросом, извлекла ли Германия правильный урок из Второй мировой войны. Лично я считаю лозунг Германии "никогда больше" искренним, просто в отношении России его не соблюдают. Многие немецкие лидеры проявляли терпимость к войнам России.

Отношение немцев к России озадачило так много людей, что об этом даже написаны книги. Очень рекомендую "Германскую проблему России". Он подробно анализирует проблему, с отличными ссылками.

Вышеупомянутая книга показывает, что, хотя социал-демократы обычно более дружественны к России, чем остальные, поддерживающее отношение к России присутствует в большинстве немецких партий. После того, как Россия напала на Украину в 2014 году, многие немецкие политики защищали Россию.


German attitudes towards Russia has perplexed so many people that there are even books written about it. I can highly recommend "Germany's Russia Problem". It analyze the issue in detail, with excellent references.
The above mentioned book shows that even if the Social Democrats usually are more Russia friendly than the rest the supporting attitudes towards Russia is present in most German parties. After Russia attacked Ukraine in 2014 there were many German politicians who defended Russia.
The above mentioned book shows that even if the Social Democrats usually are more Russia friendly than the rest the supporting attitudes towards Russia is present in most German parties. After Russia attacked Ukraine in 2014 there were many German politicians who defended Russia.

показать весь комментарий
16.01.2022 17:15 Ответить
у миня прастой вапрос: на Масковии есть калбаса по 2.20?
показать весь комментарий
16.01.2022 17:30 Ответить
73% зе-д"білів розчаровані тим що Німеччина не надає зброю і забули як вибрали клоуна який провалив всі держзамовлення щодо постачань армії зброї, розробки нових видів зброї, забезпечення армії паливом, розкраданням грошей на побудову сховищ для ***********!
Зе-д"біли, вам лікуватись потрібно!
показать весь комментарий
16.01.2022 17:34 Ответить
Ангела Шмеркель ввела любое Эмбарго на поставки даже жратвы в Украину не говоря об оружии с 5 января 2014...Внимание Вопрос Шмеркель агент ШТАЗИ Маркуса Вольфа или советского дохлого КГБ?Быдло ******...
показать весь комментарий
16.01.2022 17:34 Ответить
Сралин в 1933 году продал Гитлеру 220 миллионов тонн высокосортного зерна из Украины братану Гитлеру...Голодомора не было говорите...рюсские шакалы...
показать весь комментарий
16.01.2022 17:37 Ответить
Да что вы унижаетесь перед той германией? Кроме неё негде оружие купить?
показать весь комментарий
16.01.2022 17:52 Ответить
Что касается технологий и оборудования особенно в области машиностроения,то немцы ценный, иногда незаменимый торговый партнёр. Но, что касается оружия, то Штаты и Израиль не хуже, даже лучше. Не надо унижаться, но при случае им припомнить.
показать весь комментарий
16.01.2022 18:26 Ответить
Германия не только изготовила несколько суперсовременньіх подводньіх лодок для Израиля , но и ПОДАРИЛА их народу Израиля ! Несмотря на то , что Израиль - воюющая страна , а на подводньіх лодках установленьі баллистические ракетьі в качестве оружия сдерживания . Боеголовки на них , по умолчанию , ядерньіе ...
показать весь комментарий
16.01.2022 18:34 Ответить
сам обратил внимание на это...хуже лицемерных фрицев-только ваньки.
показать весь комментарий
17.01.2022 09:06 Ответить
Как говорил герой ,,За двумя зайцами,, - мы -то одно, а они - то другое...
показать весь комментарий
17.01.2022 09:09 Ответить
Мельник должен сделать вечер памяти Киборгов в посольстве и пригласить немецкие власти . П
показать весь комментарий
16.01.2022 19:38 Ответить
НАМ ШТУК 100 ПАНЦЕР 2000 ДЛЯ НАЧАЛА БУДЬ ЛАСКА !)
показать весь комментарий
16.01.2022 21:33 Ответить
Німці нам не допоможуть - як тільки вони нададуть нам зброю, кацапи рубонуть усі газові потоки для них. А ті ж таки "зелені", до яких апелює Мельник, приклали руку до зупинки усіх німецьких АЕС. І що вони без газу і електрики робитимуть? Зброю нам постачатимуть
показать весь комментарий
16.01.2022 22:43 Ответить
А похоже что воспринимается немцами как - "Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод или Месье, же не манж па сис жур. "
показать весь комментарий
16.01.2022 22:57 Ответить
Німцям треба нагадати про Чернобиль. Це є ядерна зброя. Будут вбивати, рванем його. Не тільки ми разом з кацапами згинемо, але й вони.
показать весь комментарий
17.01.2022 03:43 Ответить
та кращє- ростовську
показать весь комментарий
17.01.2022 09:03 Ответить
 
 