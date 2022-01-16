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Новости
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В ходе протестов только в Алматы исчезло 1,3 тыс. единиц оружия, - полиция Казахстана

В ходе протестов только в Алматы исчезло 1,3 тыс. единиц оружия, - полиция Казахстана

В Алматы во время массовых беспорядков в начале января было похищено более 1,3 тыс. единиц оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, об этом сообщил начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов.

"Одновременно в разных районах города многочисленные группы боевиков обстреливали наряды полиции и приступили к разграблению города. Другие группы террористов почти одновременно захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами", - рассказал он на брифинге.

Таймерденов сообщил, что было похищено 1 347 единиц оружия, в том числе 501 нарезное, 807 - гладкоствольное, 39 - газово-травматическое оружие.

По его информации, на сегодняшний день "в ходе спецоперации изъято 127 единиц оружия, 2 800 патронов разного калибра и других боеприпасов, большое количество похищенного во время мародерства имущества".

Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

Президент Токаев обратился в ОДКБ, и в страну уже 6 января ввели военных этой организации.

Уже 13 января было объявлено, что порядок в стране восстановлен и силы ОДКБ стали покидать территорию Казахстана.

Позже прокуратура Казахстана заявила, что в ходе протестов погибли 225 человек.

Автор: 

Казахстан (781) оружие (10221) Алматы (22)


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Топ комментарии
+7
Китай завершил миротворческую акцию одкб в Казахстане.
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16.01.2022 17:21
+6
Сколько бы не забрали, а в хазяйстве пригодится
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16.01.2022 17:15
+4
Канал "Звезда"?
А ну да - ********* всю подноготную показала...
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16.01.2022 17:36
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Ну якщо десь зникло-то десь з'явилось...
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16.01.2022 17:06 Ответить
Цікаво, зброї зникло 1.3 тис., а затримано людей десь біля 10 тис. Питання: людей затримували за мирний протест?
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16.01.2022 17:07 Ответить
Мирным протест был только в первый день. Ментов стали бить сразу после первых попыток разогнать митинги.
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16.01.2022 18:02 Ответить
Сколько забрали из оружейных магазинов посчитали. А сколько стволов у полиции позичили стесняются рассказывать)
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16.01.2022 17:12 Ответить
Сколько бы не забрали, а в хазяйстве пригодится
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16.01.2022 17:15 Ответить
В Алмати під час масових заворушень на початку січня було викрадено понад 1,3 тис. одиниць зброї
=======================
казахи просто повернули собі те що було куплено за їхні податки.Де тут кража?
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16.01.2022 17:15 Ответить
Китай завершил миротворческую акцию одкб в Казахстане.
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16.01.2022 17:21 Ответить
Сто пудОФФ...
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16.01.2022 17:29 Ответить
Мусора растащили под шумок.
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16.01.2022 17:28 Ответить
жаль мужиков.
растоптали просто. бежать особо то некуда
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16.01.2022 17:30 Ответить
Звісно розтоптали, що таке 1300 одиниць зброї, у нас 5 млн на руках.
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16.01.2022 17:57 Ответить
Ну у нас війна і населення побільше. Трофеї з бамбаса везли море
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16.01.2022 19:07 Ответить
подивись шо було тоді.....
мільйони мужиків - і шо?
зараз скавучить бидло шо тіпа Гітлер був очєнь плох(а Сралін вбивав мільйонами)
я просто .... данунаПутіна.
слинявлять на плохого Гітлера, а думають шо Сралін нєплох... ну реально, так виходе. презираю/зневажаю
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16.01.2022 19:20 Ответить
Грабили все подряд. В том числе оружейные магазины. В интернете полно видео где революционеры толпами обязательно что-то несут. 99% ограблений произошло в Алма-Аты где протестовала "бедная молодежь с предместий".
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16.01.2022 17:34 Ответить
Кацапсина в будку!
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16.01.2022 17:36 Ответить
Бунт против буржуазии. Полностью их поддерживаю.
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16.01.2022 17:36 Ответить
Канал "Звезда"?
А ну да - ********* всю подноготную показала...
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16.01.2022 17:36 Ответить
Прятать голову в песок не выход. Надо анализировать, делать оргвыводы. Что пошло не так. Революции в совке никогда не закончатся.
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16.01.2022 17:40 Ответить
Тут не наливают, мокша
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16.01.2022 17:41 Ответить
если ты реально пытаешься понять - то не читай никакой инфы с источников паРаша.сру

Рекомендую:
https://www.youtube.com/channel/UCb2oej0JtxlnywlqoSiHHVQ/videos Юрий Швец -- официальный канал
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16.01.2022 17:54 Ответить
Все хорошо подготовленные революции начинают с профилактики мародерства. Иначе происходит то что произошло в Казахстане. Народ сам по себе темный, ему нужно руководство, а когда нужно нагайка.
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16.01.2022 17:57 Ответить
Нагайка - это в стране-помойке.
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16.01.2022 18:04 Ответить
В "совке" не було жодної революції, та що була в 1917 була не за совка, всі інші не міняли систему, треба хоча би за 5-й клас осилити історію
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16.01.2022 18:00 Ответить
А как же украинская революция. Прогнали же москалей наконец.
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16.01.2022 18:02 Ответить
Де ж прогнали, фракція зажопинців залишилась в Раді, 15 відсотків за дружбу з вбивцями і гвалтивніками, при революції їх всіх пустили би під ніж, плаваєте в термінах сер. Звичайна спроба знизити присутність ординців в Україні.
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16.01.2022 18:06 Ответить
ОДКБ никого в беде не оставит. И Украина помнит об этом. Вот что такое дружеское плечо...
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16.01.2022 18:09 Ответить
Мусорня всё и **********.
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16.01.2022 21:05 Ответить
 
 