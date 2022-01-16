В ходе протестов только в Алматы исчезло 1,3 тыс. единиц оружия, - полиция Казахстана

В Алматы во время массовых беспорядков в начале января было похищено более 1,3 тыс. единиц оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, об этом сообщил начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов.

"Одновременно в разных районах города многочисленные группы боевиков обстреливали наряды полиции и приступили к разграблению города. Другие группы террористов почти одновременно захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами", - рассказал он на брифинге.

Таймерденов сообщил, что было похищено 1 347 единиц оружия, в том числе 501 нарезное, 807 - гладкоствольное, 39 - газово-травматическое оружие.

По его информации, на сегодняшний день "в ходе спецоперации изъято 127 единиц оружия, 2 800 патронов разного калибра и других боеприпасов, большое количество похищенного во время мародерства имущества".

Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

Президент Токаев обратился в ОДКБ, и в страну уже 6 января ввели военных этой организации.

Уже 13 января было объявлено, что порядок в стране восстановлен и силы ОДКБ стали покидать территорию Казахстана.

Позже прокуратура Казахстана заявила, что в ходе протестов погибли 225 человек.