В ходе протестов только в Алматы исчезло 1,3 тыс. единиц оружия, - полиция Казахстана
В Алматы во время массовых беспорядков в начале января было похищено более 1,3 тыс. единиц оружия.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, об этом сообщил начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов.
"Одновременно в разных районах города многочисленные группы боевиков обстреливали наряды полиции и приступили к разграблению города. Другие группы террористов почти одновременно захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами", - рассказал он на брифинге.
Таймерденов сообщил, что было похищено 1 347 единиц оружия, в том числе 501 нарезное, 807 - гладкоствольное, 39 - газово-травматическое оружие.
По его информации, на сегодняшний день "в ходе спецоперации изъято 127 единиц оружия, 2 800 патронов разного калибра и других боеприпасов, большое количество похищенного во время мародерства имущества".
Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.
Президент Токаев обратился в ОДКБ, и в страну уже 6 января ввели военных этой организации.
Уже 13 января было объявлено, что порядок в стране восстановлен и силы ОДКБ стали покидать территорию Казахстана.
Позже прокуратура Казахстана заявила, что в ходе протестов погибли 225 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
=======================
казахи просто повернули собі те що було куплено за їхні податки.Де тут кража?
растоптали просто. бежать особо то некуда
мільйони мужиків - і шо?
зараз скавучить бидло шо тіпа Гітлер був очєнь плох(а Сралін вбивав мільйонами)
я просто .... данунаПутіна.
слинявлять на плохого Гітлера, а думають шо Сралін нєплох... ну реально, так виходе. презираю/зневажаю
А ну да - ********* всю подноготную показала...
Рекомендую:
https://www.youtube.com/channel/UCb2oej0JtxlnywlqoSiHHVQ/videos Юрий Швец -- официальный канал