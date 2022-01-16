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Новости Операция Объединенных сил
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Украинский воин ранен на Донбассе, враг 1 раз нарушил перемирие 16 января, - штаб ООС

Украинский воин ранен на Донбассе, враг 1 раз нарушил перемирие 16 января, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток 16 января 2022 года со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В сторону Катериновки вооруженные формирования Российской федерации открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия".

Вследствие действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними".

Читайте также: За сутки российские войска не нарушали режим тишины, украинские воины не пострадали, - штаб

Автор: 

ранение (3386) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+17
Українському воїну-скорішого одужання...
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16.01.2022 17:24
+13
Швидкого одужання нашому захисникові.
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16.01.2022 17:53
+10
пристрелялись с*ки....
а наши опять не отвечали...
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16.01.2022 17:36
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Katerynivka is in Luhansk oblast, Ukraine, 90 km west of the UA-RU international border. The settlement is on the edge of the Zolote "disengagement area" - a supposedly demilitarized zone. The Russians committed a war crime.
https://mil.gov.ua/news/2022/01/16/vechirne-zvedennya-shhodo-situaczii-v-rajoni-provedennya-operaczii-obednanih-sil-stanom-na-17-00-16-sichnya-2022-roku/ Source:
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16.01.2022 17:23 Ответить
Видимо открывал консерву ножем и порезался, не могут же наши мышибратья в братьев стрелять по мнению зебиленского? Тем более Андрей Елдак сказал шо перемирье...
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16.01.2022 17:24 Ответить
Українському воїну-скорішого одужання...
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16.01.2022 17:24 Ответить
пристрелялись с*ки....
а наши опять не отвечали...
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16.01.2022 17:36 Ответить
Щоб неперетворитись в Зежопиньськ зустрінем завтра справжнього президента
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16.01.2022 17:39 Ответить
Швидкого одужання нашому захисникові.
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16.01.2022 17:53 Ответить
Гремит гром, а не звучат выстрелы. Зеленский посетил передовую...

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16.01.2022 18:03 Ответить
Чучело гороховое , а не президент 😡
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16.01.2022 23:19 Ответить
Швидкого та повного одужання пораненому Воїну.
Горіть у пеклі russische schweine!
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16.01.2022 21:21 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
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16.01.2022 22:38 Ответить
Стріляють наші голови. Та по наших дітях. З наших територій, які ми їм відступили
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16.01.2022 23:41 Ответить
как меня бесят сепары, которые говорят что это Украина обстреливает, ну дебилы пля (с)
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17.01.2022 02:45 Ответить
 
 