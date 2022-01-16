Украинский воин ранен на Донбассе, враг 1 раз нарушил перемирие 16 января, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток 16 января 2022 года со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В сторону Катериновки вооруженные формирования Российской федерации открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия".
Вследствие действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними".
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https://mil.gov.ua/news/2022/01/16/vechirne-zvedennya-shhodo-situaczii-v-rajoni-provedennya-operaczii-obednanih-sil-stanom-na-17-00-16-sichnya-2022-roku/ Source:
а наши опять не отвечали...
Горіть у пеклі russische schweine!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.