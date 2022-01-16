Самолет, которым я возвращаюсь в Украину, могут посадить в Борисполе вместо Жулян, - Порошенко
Экс-президент Петр Порошенко считает, что самолет, которым он прилетает в Киев в понедельник, могут посадить в аэропорту "Борисполь" вместо "Жулян", как запланировано.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом Порошенко заявил на брифинге в Варшаве.
"Могут ли его (самолет. – Ред.) посадить в другом аэропорту? Да, могут, и они специально и очень внимательно изучают опыт с Протасевичем (белорусским оппозиционером Романом Протасевичем. – Ред.) - где, что, куда сажать. Это они самолет с "вагнеровцами" не могут сажать, а самолет WizzAir они могут сажать. Но я очень надеюсь, что этого не произойдет".
Порошенко также заявил, что не будет собирать "тревожный чемоданчик" и другим не советует.
"Собрал ли я тревожный чемоданчик? Не собрал, не собираю и собирать не буду, потому что я считаю, что твое поведение программирует будущее. Если ты готовишься к победе, то получаешь победу, если готовишь чемоданчик, то получаешь чемоданчик. И вам не советую их собирать.
Мои принципиальные позиции за последние годы по отношению к Путину были таковы: не бойся Путина точно, не верь Путину точно и держи единство вокруг Украины. Сегодня, к сожалению, все это относится на гораздо более низкую позицию к Зеленскому: не бойтесь Зеленского, не верьте Зеленскому и держите единство демократической оппозиции", - подчеркнул пятый президент.
Отвечая на вопрос, не может ли Россия использовать противостояние Порошенко и Зеленского в своих целях, экс-президент ответил: "Россия уже очень активно использует этот вопрос. Если вы посмотрите Соловьева, Киселева… По всем этим программам это сегодня одна из главных тем. И, безусловно, это используется в пропагандистской борьбе, и это свидетельствует о неадекватности и некомпетентности украинской власти при реализации этих сценариев".
Как известно, Порошенко должен вернуться в Украину 17 января в 9:10 рейсом из Варшавы. 17 января в 11:00 Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.
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там Васільков, Гостомєль і Весьолий Майдан спєрєді
серед порохоботів@D0ewf570jVUJESS
https://twitter.com/D0ewf570jVUJESS/status/1482709617285210117 6 ч
Олег Синютка повідомив про скликання великого мітингу у львівському аеропорту 17 січня
никто не сделал больше для того чтобы Порох вернулся в большую политику в качестве реального кандидата в Президенты чем янелох оманский
почему ты такой тупой?
то посадили б літак в Житомирі .
або давай наливай, поки не почалося
Понятное дело, обвинять Порошенко не в чем, но шоу надо устроить грандиозное, что бы зебуины остались довольны.
Следовательно, завтра у аэропорта будут несколько броневиков и штук сто мордоворотов из ДБР.
И все это под шум, гам, барабанный бой и под прицелом телекамер "правильных" каналов.
Уверен, если бы можно было "заминировать" аэропорт, что бы не пустить туда "неправильных" журналистов, то так бы и сделали!
Отчасти вина Пороха в том что он этого не понимал.
Якщо Порошенко такий розумний , як вважають «порохоботи» , то чому він програв вибори?
Тому що він прекрасно знав , що робить з зовнішніми ворогами , але не знав , що робить з «внутрішніми ДЛБЙБами» ...
Демократия это не вакханалия, а диктатура закона. Извините, но это прописная истина.
В 19 законы ,в силу разных причин, не работали в должной мере и этот пробел просто необходимо было временно заменить автократией.
Я по своему опыту знаю что частенько приходилось подменять бредовые ( тупейшие) законы """ своим""" решением. Собственно что произошло , говорит о том что была совершена грандиозная ошибка и к чему она привела мы видим
а потім через день-два без шуму і пилу.
Але тут шоу Квартало-Рошену - під назвою "Договорняк від Зе та пЕ"
Тебе нужен ответ какого-то дурачка возомнившего себя Вангой?
Це вигідно обом. Одному піар "я жертва ріжима, іншому - "я прігавор парашенку"...
А насправді обоє йдуть вироком для кожного з нас !!! (с)
Як Люлька.