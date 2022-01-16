Самолет, которым я возвращаюсь в Украину, могут посадить в Борисполе вместо Жулян, - Порошенко

Экс-президент Петр Порошенко считает, что самолет, которым он прилетает в Киев в понедельник, могут посадить в аэропорту "Борисполь" вместо "Жулян", как запланировано.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом Порошенко заявил на брифинге в Варшаве.

"Могут ли его (самолет. – Ред.) посадить в другом аэропорту? Да, могут, и они специально и очень внимательно изучают опыт с Протасевичем (белорусским оппозиционером Романом Протасевичем. – Ред.) - где, что, куда сажать. Это они самолет с "вагнеровцами" не могут сажать, а самолет WizzAir они могут сажать. Но я очень надеюсь, что этого не произойдет".

Порошенко также заявил, что не будет собирать "тревожный чемоданчик" и другим не советует.

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"Собрал ли я тревожный чемоданчик? Не собрал, не собираю и собирать не буду, потому что я считаю, что твое поведение программирует будущее. Если ты готовишься к победе, то получаешь победу, если готовишь чемоданчик, то получаешь чемоданчик. И вам не советую их собирать.

Мои принципиальные позиции за последние годы по отношению к Путину были таковы: не бойся Путина точно, не верь Путину точно и держи единство вокруг Украины. Сегодня, к сожалению, все это относится на гораздо более низкую позицию к Зеленскому: не бойтесь Зеленского, не верьте Зеленскому и держите единство демократической оппозиции", - подчеркнул пятый президент.

Отвечая на вопрос, не может ли Россия использовать противостояние Порошенко и Зеленского в своих целях, экс-президент ответил: "Россия уже очень активно использует этот вопрос. Если вы посмотрите Соловьева, Киселева… По всем этим программам это сегодня одна из главных тем. И, безусловно, это используется в пропагандистской борьбе, и это свидетельствует о неадекватности и некомпетентности украинской власти при реализации этих сценариев".

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Как известно, Порошенко должен вернуться в Украину 17 января в 9:10 рейсом из Варшавы. 17 января в 11:00 Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.