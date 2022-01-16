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Самолет, которым я возвращаюсь в Украину, могут посадить в Борисполе вместо Жулян, - Порошенко

Самолет, которым я возвращаюсь в Украину, могут посадить в Борисполе вместо Жулян, - Порошенко

Экс-президент Петр Порошенко считает, что самолет, которым он прилетает в Киев в понедельник, могут посадить в аэропорту "Борисполь" вместо "Жулян", как запланировано.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом Порошенко заявил на брифинге в Варшаве.

"Могут ли его (самолет. – Ред.) посадить в другом аэропорту? Да, могут, и они специально и очень внимательно изучают опыт с Протасевичем (белорусским оппозиционером Романом Протасевичем. – Ред.) - где, что, куда сажать. Это они самолет с "вагнеровцами" не могут сажать, а самолет WizzAir они могут сажать. Но я очень надеюсь, что этого не произойдет".

Порошенко также заявил, что не будет собирать "тревожный чемоданчик" и другим не советует.

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"Собрал ли я тревожный чемоданчик? Не собрал, не собираю и собирать не буду, потому что я считаю, что твое поведение программирует будущее. Если ты готовишься к победе, то получаешь победу, если готовишь чемоданчик, то получаешь чемоданчик. И вам не советую их собирать.

Мои принципиальные позиции за последние годы по отношению к Путину были таковы: не бойся Путина точно, не верь Путину точно и держи единство вокруг Украины. Сегодня, к сожалению, все это относится на гораздо более низкую позицию к Зеленскому: не бойтесь Зеленского, не верьте Зеленскому и держите единство демократической оппозиции", - подчеркнул пятый президент.

Отвечая на вопрос, не может ли Россия использовать противостояние Порошенко и Зеленского в своих целях, экс-президент ответил: "Россия уже очень активно использует этот вопрос. Если вы посмотрите Соловьева, Киселева… По всем этим программам это сегодня одна из главных тем. И, безусловно, это используется в пропагандистской борьбе, и это свидетельствует о неадекватности и некомпетентности украинской власти при реализации этих сценариев".

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Как известно, Порошенко должен вернуться в Украину 17 января в 9:10 рейсом из Варшавы. 17 января в 11:00 Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.

Автор: 

Порошенко Петр (19606) самолет (3596) возврат (218)


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Топ комментарии
+83
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16.01.2022 17:38
+58
І головне, що головняк з Порохом зелені для себе придумали самі ж. А для Пороха кращого піару до цього не було. Вєрняк.
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16.01.2022 17:45
+56
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16.01.2022 17:49
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Страница 5 из 5
Вот если бы Зеля сам сбежал испачкав штанишки, то другое дело. Я был бы счастлив в этот трудный момент видеть президентом Порошенко, но не вижу способа, как это можно осуществить параллельно не слив Украину в унитаз. Вспомни УНР - в Украине армия была сильнее имеющейся у большевиков, но внутренние распри похоронили страну, нельзя этого повторить!
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16.01.2022 22:49 Ответить
в очєрєдь, в очєрєдь
там Васільков, Гостомєль і Весьолий Майдан спєрєді

серед порохоботів@D0ewf570jVUJESS

https://twitter.com/D0ewf570jVUJESS/status/1482709617285210117 6 ч



Олег Синютка повідомив про скликання великого мітингу у львівському аеропорту 17 січня

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16.01.2022 22:18 Ответить
и как же он с ним боролся егорушка? запрещал мусор львовский по всей стране развозить? потому что садовой не договорился про откат с инвестором и так и не построил мусорозжигающий завод?
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16.01.2022 22:32 Ответить
ты тупой? ничего - осилишь. ответ будет или продолжишь из себя придурка строить?
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16.01.2022 22:36 Ответить
сдулся??
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16.01.2022 22:36 Ответить
Зашел ты далеко Петя. Рассказываешь о единении, а сам баламутишь страну. Ты хуже *****. Потому что для тебя свой народ ничего не стоит, а только место у корыта.
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16.01.2022 22:39 Ответить
что говно, по тревоге подняли? вы бы хоть слова местами переставляли что ли
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16.01.2022 22:41 Ответить
Янелох устроил шумиху вокруг Порошенко,у зебобиков проблемы с памятью?Сами раздули о побеге Порошенко)феерические дебилы)
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16.01.2022 22:44 Ответить
никто не сделал больше для того чтобы Украина стремилась в НАТО чем *****
никто не сделал больше для того чтобы Порох вернулся в большую политику в качестве реального кандидата в Президенты чем янелох оманский
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16.01.2022 22:40 Ответить
этот "экс" нынче в дружественной Грузии дожидается суда по обвинению в особотяжких преступлениях в тюрьме.
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16.01.2022 22:42 Ответить
лучше бы твой деректор школы не пословицы тебе рассказывал а учил не быть тупым
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16.01.2022 22:49 Ответить
Why are you here russian pig?
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16.01.2022 22:58 Ответить
Get lost pig! Russians are not welcome here!
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16.01.2022 23:01 Ответить
It's 4pm idiot)
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16.01.2022 23:02 Ответить
Кацапи дійсно на пяно роблені ідіоти! Виявляється,в Америці зараз глибока ніч! В нас ще день, тупорилий кацап!)))
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16.01.2022 23:03 Ответить
Go away russian pig! No vodka here!
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16.01.2022 23:00 Ответить
No vodka here russian pig! Go away!
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16.01.2022 23:05 Ответить
Пресс-конференция Порошенка. Вопрос - а не воспользуется ли Московия протвостоянием Чма и ПП? Да она избранием Чма пользуется с 2019 года! Нет войны, перемирие, партнёры, посмотреть в глаза,та сторона, боевая травма,погиб трагически
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16.01.2022 22:45 Ответить
Кто раздул всю эту шумиху вокруг ПП.Все началось с видео,где пытались вручить повеску,потом побег,залог и тп?Кто это делает?
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16.01.2022 22:50 Ответить
да с какого хера депутат оппозиционной партии, ее глава и экс-президент должен не ехать в свою страну? чтобы зелоху было легче? или тебе очкодав не так ссыкотно было?
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16.01.2022 22:56 Ответить
Не корми бота. В спам опущенного
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16.01.2022 22:58 Ответить
Читай внимательно.Шумиху подымает зе и ко.Не приехать в Украину-признать вину.
почему ты такой тупой?
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16.01.2022 22:57 Ответить
Какие же вы тупые боты
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16.01.2022 22:51 Ответить
Надеюсь, завтра наступит конец клоунской власти.
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16.01.2022 22:54 Ответить
Он наступил, почти 3 года назад.
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16.01.2022 22:55 Ответить
Ой, вей, патц!
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16.01.2022 22:58 Ответить
В твоих влажных снах
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16.01.2022 22:59 Ответить
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16.01.2022 23:04 Ответить
невже на фронт поїде ?
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16.01.2022 23:11 Ответить
Ти диви, знову протверезів.
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17.01.2022 02:47 Ответить
якби було бажання ката арештувати

то посадили б літак в Житомирі .
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16.01.2022 23:10 Ответить
Не скули бот. Все буде Порох
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16.01.2022 23:12 Ответить
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16.01.2022 23:14 Ответить
Какая же ты тварь. За 5 гривен срешь тут чмошник не покладая рук
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16.01.2022 23:28 Ответить
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16.01.2022 23:35 Ответить
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16.01.2022 23:36 Ответить
....осталось каких-то 9 часов....
або давай наливай, поки не почалося
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16.01.2022 23:43 Ответить
В общем, завтра будет грандиозный цирк в аэропорту!
Понятное дело, обвинять Порошенко не в чем, но шоу надо устроить грандиозное, что бы зебуины остались довольны.
Следовательно, завтра у аэропорта будут несколько броневиков и штук сто мордоворотов из ДБР.
И все это под шум, гам, барабанный бой и под прицелом телекамер "правильных" каналов.
Уверен, если бы можно было "заминировать" аэропорт, что бы не пустить туда "неправильных" журналистов, то так бы и сделали!
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16.01.2022 23:48 Ответить
а якщо завтра нічого не буде , ну ось зовсім ? ви ж виказуєте припущення щодо дій влади проти Порошенка ?
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17.01.2022 00:01 Ответить
а ти *****? Чи за нього?
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17.01.2022 00:32 Ответить
просте запитання , без агресії, без образ просто як один із варіантів ..... ні , влізло хамовите бидло і вставило крадені 5 копійок . Де тебе телепню виховували , в якому свинарнику ?
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17.01.2022 00:38 Ответить
Він - "підх**лёнок"!Та ще й "тупий як низько зрізана деревина"!Якщо щось зрозуміть не може чи це суперечить його розумінню то злиться психує і сприймає як особисту образу!
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17.01.2022 05:36 Ответить
Я хоть и не оказался прав на все 100%, но явно не ошибся.
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17.01.2022 16:27 Ответить
Так купа "неправильних" журналістів летять в одному літаку з Порошенком! А щодо "шоу" то воно буде обов"язково - і "ЗЕ-дебіли зроблять усе щоб його "роздуть до небес"(НЕ розуміючи того що вони "грають на руку Порошенку) Адже оцим своїм "хіпішем" вони лише підігрівають інтерес до його фігури Чому? та тому що вони самі - "актори" Колись почув цікаве американське "крилате висловлювання: "Хороший футболіст ніколи не стане хорошим тренером!" Чому? Бо він "зациклюється" на власній грі і м"ячеві а не на всьому футбольному полі (подивися як "обісрався" Шевченко у якості тренера! Адже він в очах уболівальників уже не "Шева" я "якийсь Шевченко"!) А політик - це якраз "тренер" що керує командою і прораховує не тільки дії власної команди але й команди супротивника!
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17.01.2022 05:48 Ответить
Если бы у нас было меньше полуукраинцев, то все было бы ясно. А так как у нас количество генетических рабов более чем много,- то события непредсказуемы.
Отчасти вина Пороха в том что он этого не понимал.
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17.01.2022 06:26 Ответить
"Демократия с элементами диктатуры, это как запор с элементами поноса - они не сочетаются".

Якщо Порошенко такий розумний , як вважають «порохоботи» , то чому він програв вибори?
Тому що він прекрасно знав , що робить з зовнішніми ворогами , але не знав , що робить з «внутрішніми ДЛБЙБами» ...
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17.01.2022 06:36 Ответить
С первой частью не согласен, а с третьей... согласен. Любящий но справедливо- строгий отец это диктатура? Нет!
Демократия это не вакханалия, а диктатура закона. Извините, но это прописная истина.
В 19 законы ,в силу разных причин, не работали в должной мере и этот пробел просто необходимо было временно заменить автократией.
Я по своему опыту знаю что частенько приходилось подменять бредовые ( тупейшие) законы """ своим""" решением. Собственно что произошло , говорит о том что была совершена грандиозная ошибка и к чему она привела мы видим
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17.01.2022 06:57 Ответить
Порошенко попытается провернуть свою тему "пустите назад к корыту" под путинскую истерию с масштабной военной агрессией, и именно поэтому цирк с "возвращением" и платной толпой встречающих в аэропорту приурочена ко 2-й половине января - он наносит Украине свой удар с другой стороны... Кстати, а почему парашенка не обратился к порохоботам с призывом, чтоб они его не встречали? Ведь ясно же, что это будет противостояние с силовиками, а этой гниде этого и надо. А говорит, что ничего не боится. Хаос хочет мародеришка посеять.
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17.01.2022 00:28 Ответить
я не розумію а навіщо його взагалі в аеропорті затримувати , якщо вони й таке вирішили ? Він же повертається в Україну а не транзитом їде ще кудись ?
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17.01.2022 00:44 Ответить
Сценарий наверное такой кварталовский...Вот думаю - а чей это был сценарий когда Михо с мешком на голове садили в самолет и выдворяли с Украины а потом он поездом ломился назад...
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17.01.2022 00:47 Ответить
ну то був друг якого він знав 25 років , то інше ...
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17.01.2022 00:53 Ответить
Завтра весь світ буде бачити зрадників України, тих хто був у схемі з порошком, і звичайно бот-неадекватів, яким ще не дійшло....
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17.01.2022 00:58 Ответить
я вже в третє запитую у людей ... а якщо на цьому фоні влада завтра зовсім проігнорує його прибуття ? Якщо вони щось там собі запланували , це ж можливо реалізувати в інший спосіб .
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17.01.2022 01:04 Ответить
Ось саме, дати прилетіти, нехай масовка розійдеться по будинках (тим більше звозять її з усієї України),
а потім через день-два без шуму і пилу.
Але тут шоу Квартало-Рошену - під назвою "Договорняк від Зе та пЕ"
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17.01.2022 01:14 Ответить
А ты сам не понимаешь, что как будут развиваться события не может знать никто.
Тебе нужен ответ какого-то дурачка возомнившего себя Вангой?
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17.01.2022 06:19 Ответить
"Удар з другої сторони" міг-би буть якби "Блазень" метався другий місяць по Європах і Америках "б"ючи на сполох" стосовно того що РОсія готує військову агресію проти України а не пиячив у Буковелі! А так Порох зробив за нього всю цю роботу і повертається щоб її продовжить всередині країни яку засрали він з "блазенятами" при мовчазній згоді твоєї "богородиці"
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17.01.2022 05:54 Ответить
ПРИСЛУХАЙТЕСЯ !!! Вся ця істерика по прильоту порошенка наводить на логічну думку.
Це вигідно обом. Одному піар "я жертва ріжима, іншому - "я прігавор парашенку"...
А насправді обоє йдуть вироком для кожного з нас !!! (с)
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17.01.2022 00:51 Ответить
Тебе не кажется что тебя и так тут долго терпят? Твои умственные недостатки это твои проблемы и выставлять их напоказ извращение. Тебя уже не раз спрашивали ,что конкретно ты можешь предъявить Пороху. Результат, ничего. Так что хватит тарахтеть не по делу.
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17.01.2022 06:15 Ответить
Ольгинські вже з новими методичками на Пороха. Мохнатови мохнатят бабушку.
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17.01.2022 01:06 Ответить
Ось барига хай і пройде "етапом"...
Як Люлька.
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17.01.2022 07:43 Ответить
Его надо посадить в Мариуполе!
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17.01.2022 08:22 Ответить
Так все таки, где сел и пустили ли в Украину? А то страсти через край
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18.01.2022 14:34 Ответить
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