Россия больше не может мириться с тем, как НАТО заходит на территорию Украины, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия больше не намерена безразлично наблюдать за тем, как НАТО заходит на территорию Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Россия", об этом официальный представитель Кремля сообщил в интервью телеканалу CNN.

"Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобное", - сказал он.

"Россия не может с этим больше мириться", – сказал Песков.

Он также напомнил, что США в свое время пообещали остановить расширение Альянса на восток, хотя само обещание не было оформлено юридически.

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