Россия больше не может мириться с тем, как НАТО заходит на территорию Украины, - Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия больше не намерена безразлично наблюдать за тем, как НАТО заходит на территорию Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Россия", об этом официальный представитель Кремля сообщил в интервью телеканалу CNN.
"Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобное", - сказал он.
"Россия не может с этим больше мириться", – сказал Песков.
Он также напомнил, что США в свое время пообещали остановить расширение Альянса на восток, хотя само обещание не было оформлено юридически.
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Валенки - злобное, хамоватое племя привыкло отлизывать у своих вертухаев находясь под шизофреническим наркозом нацистской, хамовато-ксенофобской, шовинистической пропаганды, под управлением своего мерзкого соплеменника - кремлёвского вурдалака, ботоксного фюрера Путлера с крысиным фэйсом. Срашка всегда находилась на отшибе цивилизации, поэтому там такое злобное, хамоватое племя в силу исторических причин обосновалось. Кроме того, правители валенкообразного, холуйского стада - это как правило были какие-либо бандиты со съехавшей крышей, типаж Путлера это вполне показывает. Валенки привыкли, что их правители-бандиты периодически устраивают геноцид в отношении других народов, в основном с целью грабежа, и воспринимают это с фашистским удовольствием. Только усилия всего международного сообщества помогут выбить из мерзкого ботоксного бандита Путлера и его зомбированного очередной тоталитарной пропагандой стада шовинистическую дурь
сын - гражданин Великобритании, главной вражеской страны для Орды
дочки оформили гражданство Франции, живут в Париже в 5 минутах ходьбы от здания Совета Министров, в бункере которого находится штаб стратегических ядерных сил.
Это ж чо? Письков будет сидеть рядом с Путиным и комментировать для СМИ, как пуйло нажмёт красную кнопку ядерного удара по странам НАТО, обладающим ядерным оружием, включая в первую очередь Париж и Лондон, где живёт письковское отродье?
Аплодирую стоя гражданскому мужеству патриота Писькова !
Прямо-таки суровый древний римский патриций: ради величия Отечества своих кровных отпрысков сжёг в пепел...
Країни з назвою "Россія" НЕ ІСНУЄ й НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО ні юридично , ні фактично .
Були угро-фінські племена , жінок яких згвалтували ординці татаро-монгольської орди , в результаті чого утворився Мошковський улус Кримсько-татарського ханства , з якого згодом і постала Мошковія ( Мошковське царство ) .
Цар Мошковії , незаконнонароджений син грузинського князька , Петро1 перетворив свою Мошковію на імперію , вкравши для неї назву "Россійская " ( назва "Мошковская" для нього не достатньо благородно звучала ) .
Комуністи перейменували ту імперію в СРСР ( СССР ) , при розпаді якого й утворилася РФ ( Россійская Фєдєрація ) , тобто ерефія , яка поки що існує й дотепер .
На жодній мапі світу , ні в давні часи , ні в теперішні (навіть на мапах самої ерефії ) НІКОЛИ НЕ БУЛО ПОЗНАЧЕНО КОРДОНІВ міфічної "Россіі" саме тому , що її НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО .
Відповідно НЕ ІСНУЄ і НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО й ніяких "русскіх" .
Отже Є ЕРЕФІЯ ( Мошковія ) і Є ЕРЕФЦІ , враховуючи ******* назву їх країни , або ж Є Мошковіти , враховуючи їх історичне походження .