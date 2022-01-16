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Россия больше не может мириться с тем, как НАТО заходит на территорию Украины, - Песков

Россия больше не может мириться с тем, как НАТО заходит на территорию Украины, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия больше не намерена безразлично наблюдать за тем, как НАТО заходит на территорию Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Россия", об этом официальный представитель Кремля сообщил в интервью телеканалу CNN.

"Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобное", - сказал он.

"Россия не может с этим больше мириться", – сказал Песков.

Он также напомнил, что США в свое время пообещали остановить расширение Альянса на восток, хотя само обещание не было оформлено юридически.

Читайте также: Россия не причастна к хакерским атакам на правительственные украинские сайты, - Песков

Автор: 

НАТО (9999) Песков Дмитрий (1890)


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Топ комментарии
+202
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16.01.2022 17:59
+140
Українці на своїй землі робитимуть все що самі вважають за потрібне,не запитуючи ні в кого,тим більше у смердючого лапатного лайна. Крапка.
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16.01.2022 18:03
+87
Ну наконец то родили свою гнусную цель. То есть с ихтамнетами Украина мириться должна, а НАТО , которых и близко в Украине нет - может. Плешивая тварь уже реально в истерике и скоро можно ждать новые удобрения на роднючие черноземы Украины.
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16.01.2022 18:22
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Страница 4 из 4
Интересная деталь по поводу туалетов. В Ленинграде ввели в действие очистные сооружения ( перерабатывали стоки- городское гавно , кому не ясно ) - только в начале 70 Х годов. До этого брали волу ( водозаборы) из Невы - куда сливали все гавно выше по течению. После этого знаменательного события ( перестали есть гавно) - смертность уменьшилась на значительный процент. Сколько городков до сих пор едят гавно в России? Как это влияет на мозг исследований не проводили. В Киеве первые очистные сооружения появились в конце 19 века , если не ошибаюсь.
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17.01.2022 07:59 Ответить
Щоб більше учуяли московію, яка вкравши історію Русі, назвала себе у 1721 році Росією, їй потрібно обкакатися, розмазати всі какашки на своїй морді і зайти в ООН. Не тільки почують, а і унюхають. Це останній шанс. Погорози стають вже смешними. йух вам, а не Україна.
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17.01.2022 08:03 Ответить
Анатолію , такої країни , як "Россія" НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО , ні юридично , ні фактично , хоча "Россійская імперія" з вкраденою незаконнонародженим сином грузинського князька царем Мошковії таки була .
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17.01.2022 10:24 Ответить
А в рыло ?
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17.01.2022 08:22 Ответить
мокшам уже дали в рыло так, что в течение двух дней после устной заявы США с обещанием 18 видов санкций, Моцковская Орда потеряла около 30 миллиардов долларов.
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17.01.2022 13:28 Ответить
Этот усатый клоун - типичный мерзкий персона кремлёвского крысиного царства. В Гондурашке уже веками происходит отрицательный отбор во власть, так как страна - сырьевая и подобные крендели осознают, что достаточно пролезть к властной кормушке, цепляясь за неё всеми силами, и тогда будешь купаться в роскоши, жируя на имеющемся сырье и держа препарируемое население в холуйском повиновении с помощью тщательно лелеемого аппарата пастухов-карателей и пропагандистов.
Валенки - злобное, хамоватое племя привыкло отлизывать у своих вертухаев находясь под шизофреническим наркозом нацистской, хамовато-ксенофобской, шовинистической пропаганды, под управлением своего мерзкого соплеменника - кремлёвского вурдалака, ботоксного фюрера Путлера с крысиным фэйсом. Срашка всегда находилась на отшибе цивилизации, поэтому там такое злобное, хамоватое племя в силу исторических причин обосновалось. Кроме того, правители валенкообразного, холуйского стада - это как правило были какие-либо бандиты со съехавшей крышей, типаж Путлера это вполне показывает. Валенки привыкли, что их правители-бандиты периодически устраивают геноцид в отношении других народов, в основном с целью грабежа, и воспринимают это с фашистским удовольствием. Только усилия всего международного сообщества помогут выбить из мерзкого ботоксного бандита Путлера и его зомбированного очередной тоталитарной пропагандой стада шовинистическую дурь
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17.01.2022 14:18 Ответить
Ну так нападите на НАТО или сцыкотно?
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17.01.2022 09:35 Ответить
пИсЬков не весели!!!! едь в "загнивающую" купи себе новый айфон и успокойся....
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17.01.2022 09:35 Ответить
У этого имперского мокши-******** Поцкова ВСЯ семья, всё его отродье давно стали гражданами стран ужасно страшного, агрессивного НАТО:

сын - гражданин Великобритании, главной вражеской страны для Орды

дочки оформили гражданство Франции, живут в Париже в 5 минутах ходьбы от здания Совета Министров, в бункере которого находится штаб стратегических ядерных сил.

Это ж чо? Письков будет сидеть рядом с Путиным и комментировать для СМИ, как пуйло нажмёт красную кнопку ядерного удара по странам НАТО, обладающим ядерным оружием, включая в первую очередь Париж и Лондон, где живёт письковское отродье?

Аплодирую стоя гражданскому мужеству патриота Писькова !

Прямо-таки суровый древний римский патриций: ради величия Отечества своих кровных отпрысков сжёг в пепел...
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17.01.2022 13:25 Ответить
Журналісти , припініть , будь ласка , використовувати в новинах міфічні назви країн ( тридев'яте царство , тридесяте государство , россія , царство царя Салтана і т.п. ) .
Країни з назвою "Россія" НЕ ІСНУЄ й НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО ні юридично , ні фактично .
Були угро-фінські племена , жінок яких згвалтували ординці татаро-монгольської орди , в результаті чого утворився Мошковський улус Кримсько-татарського ханства , з якого згодом і постала Мошковія ( Мошковське царство ) .
Цар Мошковії , незаконнонароджений син грузинського князька , Петро1 перетворив свою Мошковію на імперію , вкравши для неї назву "Россійская " ( назва "Мошковская" для нього не достатньо благородно звучала ) .
Комуністи перейменували ту імперію в СРСР ( СССР ) , при розпаді якого й утворилася РФ ( Россійская Фєдєрація ) , тобто ерефія , яка поки що існує й дотепер .
На жодній мапі світу , ні в давні часи , ні в теперішні (навіть на мапах самої ерефії ) НІКОЛИ НЕ БУЛО ПОЗНАЧЕНО КОРДОНІВ міфічної "Россіі" саме тому , що її НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО .
Відповідно НЕ ІСНУЄ і НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО й ніяких "русскіх" .
Отже Є ЕРЕФІЯ ( Мошковія ) і Є ЕРЕФЦІ , враховуючи ******* назву їх країни , або ж Є Мошковіти , враховуючи їх історичне походження .
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17.01.2022 09:42 Ответить
Була нормальна назва Тартарія... Звідки пішов вислів "Катись все в тартарары" тоесть гебеня дальние
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17.01.2022 11:50 Ответить
після анексії Криму та пожирання частини Донбасу навіть самий тупий і мабуть не українець зрозумів , що " приєднатись = бути окупованим " це КАПЕЦЬ бо окупація - ВМИРАННЯ будь якого населення .... москалі у кремлі все перетворюють у пустелю з танками , гарматами та ракетами ....
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17.01.2022 09:42 Ответить
... мы, правда, вошли в Украину восемь лет назад.... но тотакэ . Песков
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17.01.2022 10:05 Ответить
Не меритесь!!!! а нам то х...ли?
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17.01.2022 10:06 Ответить
Вчергове "пургу несет". Не звертаймо уваги.
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17.01.2022 10:11 Ответить
Ну не миріться дебіли - объявите войну Нато и США предурк
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17.01.2022 10:46 Ответить
Срать мы хотели на РФию Путлера!
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17.01.2022 10:56 Ответить
НАТО - це добровільна організація країн за спільними поглядами, правилами, спільною обороною. Заборонити вступати в цей "клуб" може тільки сама НАТО. А хто такий РФ? РФ - це утворення яке ніколи не буде навіть запрошене в цю організацію, бо погляди і правила не співпадають м'яко кажучи. НАТО б'є в душу імперському шовінізму, от і казяться.
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17.01.2022 11:21 Ответить
Отсосали на саммите,теперь снова не миритесь,Потом снова отсосоте и снова не миритесь.И так по кругу.Чмошники мокшозадые.
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17.01.2022 12:02 Ответить
Вон - Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?"
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17.01.2022 12:15 Ответить
А будапештський меморандум,свого часу,був оформлений юридично- і що? Сиди,мудило тіпуняче, шмарклі на кулак намотуй!
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17.01.2022 12:24 Ответить
Они и наматывают шмарклю нашего на кулак.
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17.01.2022 14:26 Ответить
Цінічна мразь.
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17.01.2022 12:30 Ответить
Лучше б задались вопросом куда туПина ложить рядом с Ильичем али отдельны мавзолей гнать....
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17.01.2022 13:08 Ответить
, они забальзамируют в кресле президента его и по телику показывать будут
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17.01.2022 15:02 Ответить
Так повесьтесь или застрелитесь, лаптеногие балалайки
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17.01.2022 13:24 Ответить
Есть такая версия, что раша отводит войска с востока, чтобы отдать землю Китаю. И надо как-то отвлекать внимание населения от истинной причины.
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17.01.2022 13:26 Ответить
а ми не можемо миритись що рюскіє-росіяни-проросіяни-імперці нас вважають своїми рабами . ми будемо свою долю вирішувати самі незважаючи на те що у керма країни клоун-проросіянець. наші політики повинні вирішити - назавжди що потрібен президент України для українців ані висуванець пропіареної ЗМІ політичної сили.
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17.01.2022 14:12 Ответить
Тобто претензії до НАТО? Так провчіть їх. Хай не лізуть без дозволу росії. Полякайте їх іскандерами, вдарте санкціями, забороніть купувати балалайки. В кінці кінців заберіть звідти своїх дітей і любовниць
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17.01.2022 14:24 Ответить
Треба частіше посилати нах піськова, маньку-**********, ***** та коника сумного-лаврова. Вони мають знати своє місце - у сраці світу - кацапській *********.
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17.01.2022 14:37 Ответить
Украина имеет полное право на самоопредиление!
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17.01.2022 14:57 Ответить
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