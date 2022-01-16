Все, кто въезжает в Пекин с 22 января, будут сдавать тест на COVID-19
Власти Пекина потребуют от всех прибывающих с 22 января в столицу КНР в течение 72 часов после приезда проходить тест на возможное наличие COVID-19.
Об этом сообщил в воскресенье телеканал CGTN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Такие меры должны будут продлиться до конца марта.
При этом ранее, напоминает CGTN, власти запрашивали у приезжих отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный в течение 48 часов до приезда, и специальный код об отсутствии болезни.
Однако, напоминает телеканал, в Пекине 4 февраля стартуют зимние Олимпийские игры.
Кроме того, в Пекине на этой неделе был выявлен первый случай заражения штаммом COVID-19 "Омикрон".
Тем временем, по данным СМИ, в городе Сиань (административный центр провинции Шэньси), где с 22 декабря действовал режим изоляции из-за всплеска заболеваемости коронавирусом, началось поэтапное снятие ограничений. В определенных зонах города возобновилось производство, а в ряде районов, где эпидемиологическая опасность была признана низкой, частично или полностью отменили ограничения, позволяя жителям на ограниченное время покидать дома для закупок необходимых товаров.
В Китае власти активизировали политику "нулевой терпимости" к COVID-19 в преддверии зимних Олимпийских игр, которые пройдут 4-20 февраля.
Всего в Китае за время пандемии коронавируса выявили свыше 103 тыс. заражений COVID-19, более 4,6 тыс. инфицированных скончались.
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Власти в Китае заявляют, что вакцину от коронавируса COVID-19 получили почти 90 процентов населения страны.
Об этом сообщает со ссылкой на http://russian.news.cn/2022-01/15/c_1310425645.htm Синьхуа .
Представитель Государственного комитета по делам здравоохранения Хэ Цинхуа сообщил, что более 1,26 млрд китайцев, или почти 90 проц. население страны, получили вакцины от коронавируса. Источник:
Побочка в неї, канєшна...
https://www.youtube.com/watch?v=AwSTi72f8MY
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і по добрій китайській традиції братимуть мазок з дупи