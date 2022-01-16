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Новости Коронавирус и карантин
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Все, кто въезжает в Пекин с 22 января, будут сдавать тест на COVID-19

Все, кто въезжает в Пекин с 22 января, будут сдавать тест на COVID-19

Власти Пекина потребуют от всех прибывающих с 22 января в столицу КНР в течение 72 часов после приезда проходить тест на возможное наличие COVID-19.

Об этом сообщил в воскресенье телеканал CGTN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Такие меры должны будут продлиться до конца марта.

При этом ранее, напоминает CGTN, власти запрашивали у приезжих отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный в течение 48 часов до приезда, и специальный код об отсутствии болезни.

Однако, напоминает телеканал, в Пекине 4 февраля стартуют зимние Олимпийские игры.

Читайте также: В Китае вакцинировали от COVID-19 почти 90% населения

Кроме того, в Пекине на этой неделе был выявлен первый случай заражения штаммом COVID-19 "Омикрон".

Тем временем, по данным СМИ, в городе Сиань (административный центр провинции Шэньси), где с 22 декабря действовал режим изоляции из-за всплеска заболеваемости коронавирусом, началось поэтапное снятие ограничений. В определенных зонах города возобновилось производство, а в ряде районов, где эпидемиологическая опасность была признана низкой, частично или полностью отменили ограничения, позволяя жителям на ограниченное время покидать дома для закупок необходимых товаров.

В Китае власти активизировали политику "нулевой терпимости" к COVID-19 в преддверии зимних Олимпийских игр, которые пройдут 4-20 февраля.

Читайте также: Во втором китайском городе-миллионнике ввели локдаун из-за трех случаев коронавируса

Всего в Китае за время пандемии коронавируса выявили свыше 103 тыс. заражений COVID-19, более 4,6 тыс. инфицированных скончались.

Автор: 

Китай (2990) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Прийняв бустерну дозу, двічі
Побочка в неї, канєшна...
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16.01.2022 18:41
+1
Хорошо кацапам. Им в Китай въезжать не нада. Китай сам в них въедет
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16.01.2022 18:36
+1
Щоб не паритись , нада просто не в'їзджати до Пекіну із 22 січня
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16.01.2022 18:43
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А как же сертификат о вакцинации?
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16.01.2022 18:24 Ответить
скільки потрібно - при дрібному гурті знижєка ...... ( е "дах" - сама "контора" ...)
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16.01.2022 18:30 Ответить
Хорошо кацапам. Им в Китай въезжать не нада. Китай сам в них въедет
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16.01.2022 18:36 Ответить
ага, самольоти уже мігрували

«Все 19 самолетов вернулись из Казахстана»... и только я помню, что туда улетали 70 самолетов?



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16.01.2022 19:19 Ответить
недолетіли?
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16.01.2022 19:34 Ответить
перелетіли...
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16.01.2022 19:35 Ответить
https://www.9tv.co.il/item/38668 Воскресенье (9 января): 119.515;
понедельник: 169.117;
вторник: 194.523;
среда: 231.654;
четверг: 257.235;
суббота (15 января): 273.072.
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16.01.2022 20:02 Ответить
Вы вакцинировались ? Переживаете ?
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16.01.2022 20:33 Ответить
По вашей ссылке совсем другая нформация :
Власти в Китае заявляют, что вакцину от коронавируса COVID-19 получили почти 90 процентов населения страны.

Об этом сообщает со ссылкой на http://russian.news.cn/2022-01/15/c_1310425645.htm Синьхуа .

Представитель Государственного комитета по делам здравоохранения Хэ Цинхуа сообщил, что более 1,26 млрд китайцев, или почти 90 проц. население страны, получили вакцины от коронавируса. Источник:
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16.01.2022 20:45 Ответить
Прийняв бустерну дозу, двічі
Побочка в неї, канєшна...
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16.01.2022 18:41 Ответить
Щоб не паритись , нада просто не в'їзджати до Пекіну із 22 січня
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16.01.2022 18:43 Ответить
Гурт Made in Ukraine - Ой, чорна я си чорна.

https://www.youtube.com/watch?v=AwSTi72f8MY
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16.01.2022 18:45 Ответить
Всі, хто в'їжджає до Пекіну із 22 січня, муситимуть здавати тест на COVID-19
==============
і по добрій китайській традиції братимуть мазок з дупи
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16.01.2022 19:35 Ответить
 
 