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Новости Война
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В МИД Грузии осудили кибератаки против Украины и видят в этом "основание для еще большей эскалации"

В МИД Грузии осудили кибератаки против Украины и видят в этом

В Грузии убеждены, что кибератака на правительственные сайты Украины создает почву для еще большей эскалации.

Соответствующее заявление Министерство иностранных дел Грузии разместило в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Грузия решительно осуждает кибератаки против Украины и ее правительства. Такие действия абсолютно неприемлемы и создают почву для еще большей эскалации. Выражаем солидарность с МИД Украины", - говорится в сообщении.

В МИД Грузии осудили кибератаки против Украины и видят в этом основание для еще большей эскалации 01

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Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.

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Автор: 

Грузия (4501) киберпреступление (762)


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Топ комментарии
+5


Еспресо


@EspresoTV

· 4 год

Тіні Кароль заборонили співати у Грузії російською, - ЗМІ https://espreso.tv/tini-karol-zaboronili-spivati-u-gruzii-rosiyskoyu-zmi
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16.01.2022 19:19
+3
Respect, Грузія!
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16.01.2022 19:25
+2
Довгі лапатні вуха та ніс стирчать саме з запарєбріка...
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16.01.2022 18:39
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Довгі лапатні вуха та ніс стирчать саме з запарєбріка...
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16.01.2022 18:39 Ответить
только их не видит ОПа полшестого президента
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16.01.2022 19:43 Ответить
Санкцианировать хватит,пора вату епать ...
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16.01.2022 18:54 Ответить
А Искандеры ужу гУдУть и летят на Киев и Львов. Рятуйтеся хто може!
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16.01.2022 18:55 Ответить
пое..ать!
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16.01.2022 19:02 Ответить
Клен зелений

https://www.youtube.com/watch?v=N8bGetHVu2k
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16.01.2022 19:01 Ответить
Ще одну шалаву відлучають від корита.
Скоро почне верещати як Дроздов
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16.01.2022 19:12 Ответить
Лілія/
Люсія
https://www.youtube.com/watch?v=JL2t9BVaXmo https://w
ww.youtube.com/watch?v=JL2t9BVaXmo
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16.01.2022 19:13 Ответить
да пусть идет себе на юг и уезжает уже домой.
власть меняется
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16.01.2022 19:15 Ответить
любое гавно из под впн автоматически записывается в рашкованцы
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16.01.2022 19:18 Ответить
Ай да Люся!
Під час Майдану записався в патріоти, в 2017-му, коли вітер помінявся, одяг біле пальто, у 2021-му став зефілітиком.
Що далі?
Поцілунки взасос з ******?
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16.01.2022 19:20 Ответить
ОН ЧЕРТ КГБЭШЕННЫЙ !!!
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16.01.2022 21:27 Ответить
тебе то что?) у тебя никогда не будет 5 евро на кофе на Буковеле)
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16.01.2022 19:15 Ответить
грузины болтать много любят. пусть решают свои проблемы
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16.01.2022 19:16 Ответить
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16.01.2022 19:19 Ответить


Еспресо


@EspresoTV

· 4 год

Тіні Кароль заборонили співати у Грузії російською, - ЗМІ https://espreso.tv/tini-karol-zaboronili-spivati-u-gruzii-rosiyskoyu-zmi
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16.01.2022 19:19 Ответить
Respect, Грузія!
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16.01.2022 19:25 Ответить
Ще б в Україні заборонили співати російською, та тут до біса зрадників (.
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16.01.2022 20:45 Ответить
МОЛДОВА, ГРУЗИЯ, ЛИТВА, ЛАТВИЯ, ЄСТОНИЯ, ЯПОНИЯ - ВНИМАНИЕ!!! УВАГА!!!
КАК ТОЛЬКО РАША СУНЕТСЯ В УКРАИНУ, У ВАС ЕСТЬ ШАНС ЗАБРАТЬ СПОКОЙНО СВОИ ТЕРРИТОРИИ НАЗАД СЕБЕ!!! ПОКА МЫ БУДЕМ РОЗБИРАТЬСЯ С РФ ЗА СВОИ ЗЕМЛИ, ТО ВАМ ПРОЩЕ БУДЕТ ОТВОЕВАТЬ НАЗАД СВОЕ!!! НЕ ДРЕЙФИТЕ, НЕ ПРОЗЕВАЙТЕ ШАНС!!! ТАКОЙ ШАНС ДАЕТСЯ РАЗ НА СТО ЛЕТ!
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17.01.2022 10:35 Ответить
 
 