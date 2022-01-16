В МИД Грузии осудили кибератаки против Украины и видят в этом "основание для еще большей эскалации"

В Грузии убеждены, что кибератака на правительственные сайты Украины создает почву для еще большей эскалации.

Соответствующее заявление Министерство иностранных дел Грузии разместило в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Грузия решительно осуждает кибератаки против Украины и ее правительства. Такие действия абсолютно неприемлемы и создают почву для еще большей эскалации. Выражаем солидарность с МИД Украины", - говорится в сообщении.

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Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.

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