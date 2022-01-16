В МИД Грузии осудили кибератаки против Украины и видят в этом "основание для еще большей эскалации"
В Грузии убеждены, что кибератака на правительственные сайты Украины создает почву для еще большей эскалации.
Соответствующее заявление Министерство иностранных дел Грузии разместило в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Грузия решительно осуждает кибератаки против Украины и ее правительства. Такие действия абсолютно неприемлемы и создают почву для еще большей эскалации. Выражаем солидарность с МИД Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.
На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.
При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.
В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.
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Скоро почне верещати як Дроздов
Люсія
https://www.youtube.com/watch?v=JL2t9BVaXmo https://w
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власть меняется
Під час Майдану записався в патріоти, в 2017-му, коли вітер помінявся, одяг біле пальто, у 2021-му став зефілітиком.
Що далі?
Поцілунки взасос з ******?
Еспресо
@EspresoTV
· 4 год
Тіні Кароль заборонили співати у Грузії російською, - ЗМІ https://espreso.tv/tini-karol-zaboronili-spivati-u-gruzii-rosiyskoyu-zmi
КАК ТОЛЬКО РАША СУНЕТСЯ В УКРАИНУ, У ВАС ЕСТЬ ШАНС ЗАБРАТЬ СПОКОЙНО СВОИ ТЕРРИТОРИИ НАЗАД СЕБЕ!!! ПОКА МЫ БУДЕМ РОЗБИРАТЬСЯ С РФ ЗА СВОИ ЗЕМЛИ, ТО ВАМ ПРОЩЕ БУДЕТ ОТВОЕВАТЬ НАЗАД СВОЕ!!! НЕ ДРЕЙФИТЕ, НЕ ПРОЗЕВАЙТЕ ШАНС!!! ТАКОЙ ШАНС ДАЕТСЯ РАЗ НА СТО ЛЕТ!